משרד התחבורה האריך עד סוף 2027 את רישיונות היבוא שפג תוקפם של כל מותגי הרכב הפרטיים, ודחה במקביל בשנה את הליכי השימוע ליבואנים. השינוי חל בעקבות בקשת רשות התחרות החודש לדחות עד תחילת 2028 את הליך הייעוץ התחרותי למשרד התחבורה בנוגע לחידוש רישיונות היבוא, כדי "לבחון מחדש את מצב התחרות בשוק".

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המשמעות היא, שמותגי רכב של יבואנים גדולים, שמחזיקים בנתח שוק של למעלה מ-10%, ימשיכו לפעול כרגיל, ללא הארכות זמניות של כשלושה חודשים בכל פעם, כפי שהיה בשנה החולפת. ההליך נוגע בין השאר לרישיון היבוא של המותגים קיה, סרס ו-DFSK של טלקאר, המותגים יונדאי ומרצדס של כלמוביל והמותגים איון של GAC וג'ילי - שניהם של יוניון מוטורס.

עוד לפני כן חודשו הרישיונות של המותגים צ'רי ו-XPENG של קרסו. עדיין לא ברור איך יטופלו בקשות לקבלת רישיונות יבוא של מותגים חדשים, שכבר הוגשו או יגישו קבוצות יבוא גדולות השנה.

בלי מסקנות והמלצות

לגלובס נודע גם כי הסתיימה עבודתה של הוועדה הבין-משרדית לבחינת התחרותיות בענף הרכב, שעל בסיס המלצות הביניים שלה בוצעו הליכי השימוע ועוכב חידוש רישיונות היבוא של יבואניות עם נתח שוק של מעל 10%. זאת מבלי שפרסמה מסקנות והמלצות סופיות.

הוועדה, בראשות משרד התחבורה ובהשתתפות רשות התחרות, אגף התקציבים ומשרד הכלכלה, הוקמה במחצית הראשונה של 2024 על פי דרישת ועדת הכלכלה. היא הגישה טיוטת המלצות ראשונית בסוף 2024, אולם הצגת המסקנות הסופיות נדחתה מספר פעמים מאז.

גורם שנטל חלק בוועדה אמר לגלובס, כי המלצות הביניים שהיא גיבשה במקור התבססו על נתוני מחקר שוק תחרותי ממשלתי מ-2022. "בינתיים חלו שינויים משמעותיים מאוד בהיקף המותגים המיובאים, בפילוח ובתחרות המחירים, ואלה מצדיקים בחינה מחודשת של המסקנות". כפי שנחשף בגלובס, רשות התחרות החלה בבחינה תחרותית חדשה, וביקשה לשם כך נתוני עומק מיבואני הרכב, שנוגעים בין השאר להסכמים שלהם עם יצרניות הרכב.

בתגובה לפניית גלובס נמסר ממשרד התחבורה, כי "כלל הרישיונות בקטגוריית M1 (רכב פרטי), המצויים כעת בבדיקת רשות התחרות, יוארכו עד 31 בדצמבר 2027".

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נפגשים באוסטריה: תעבורה ודלהום קיבלו זיכיונות סיניים חדשים| בלעדי

ממשיכה להתרחב החדירה של קבוצות הרכב הישראליות לשוק הרכב האוסטרי, עם זיכיונות יבוא של יצרניות סיניות. על פי פרסומים באוסטריה, בתחילת 2027 צפוי להתחיל היבוא למדינה גם של כלי הרכב של קבוצת Great Wall הסינית (GWM). היבואנית היא קבוצת "גראנד אוטו" של קבוצת תעבורה, שבשליטת משפחת ליבנת. גראנד אוטו, שנחשבת לאחת מקבוצות הרכב הרב-מותגיות החזקות במרכז אירופה, עם למעלה מ-70 אלף מכירות בשנה, צפויה להתחיל לשווק את רכבי GWM גם בשורה של מדינות נוספות במרכז אירופה שבהן היא פועלת.

GWM H7 / צילום: יח''צ

גם קבוצת דלהום צפויה להרחיב בחודשים הקרובים את פעילות היבוא והשיווק שלה באוסטריה, עם המותגים הסיניים BAIC ו-ROX. זאת נוסף על שיווק כלי הרכב המסחריים של "פוטון". החברה נמצאת בשלבים של גיוס דילרים והקמת אולמות תצוגה.

תעבורה ודלהום מצטרפות באוסטריה לכלמוביל, שכבר מייבאת ומשווקת במדינה את המותגים אומודה וג'אקו של קבוצת צ'רי ואת המותג AION של GAC הסינית, ולקבוצת פריזבי, שמשווקת באוסטריה את רכבי צ'רי. נתח השוק של כלי הרכב מתוצרת סין זינק בעשרת החודשים הראשונים של 2026 ל-10.1%, לעומת כ-3.7% בכל 2025.

17.3% סיניות באוקטובר

בחודש אוקטובר 2026 לבדו תפסו כלי הרכב מתוצרת סין כ-17.3% מכלל המכירות. קבוצת צ'רי, עם שלושה מותגים שמיובאים על ידי יבואנים ישראלים, תפסה בינואר-אוקטובר השנה כ-1.7% מכלל שוק הרכב האוסטרי, עם כ-4,500 מסירות שמתוכן כ-3,500 של רכבי ג'אקו אומודה. בתחילת 2027 תתחיל כלמוביל לשווק באוסטריה גם את מותג הכביש-שטח ICAUR של קבוצת צ'רי.

1,000 הזמנות תוך שבוע: סמלת החלה את שיווק רכבי השטח של ICAUR הסינית

קבוצת סמלת החלה השבוע את השיווק בישראל של המותג ICAUR מבית קבוצת צ'רי הסינית. בשלב הראשון ישווק רכב הפנאי V27 בעיצוב "קשוח", שמזכיר את לנדרובר דיפנדר, ועם ממדים גדולים. אורכו של הרכב 4.9 מ', רוחבו 1.98 מ', גובהו 1.89 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.91 מ'.

V27 של ICAUR / צילום: יח''צ

הרכב תוכנן גם לביצועי שטח ויש לו מרווח גחון של יותר מ-22 ס"מ, ובחלק מהגרסאות גם הנעה כפולה עם מצבי שטח. כל הגרסאות מצוידות בהנעת פלאג-אין עם מנוע 1.5 ליטר טורבו שמתפקד כמאריך טווח, וסוללה בקיבולת 34.3 קילוואט-שעה. גרסת ההנעה האחורית מצוידת במנוע חשמלי בודד בהספק 252 כ"ס ובטווח חשמלי של עד 135 ק"מ ב-WLTP. גרסת ההנעה הכפולה מוסיפה מנוע חשמלי נוסף עם הספק משולב של 455 כ"ס וטווח חשמלי של עד 130 ק"מ.

המחיר מתחיל ב-235 אלף שקל לגרסת הבסיס, והגרסה הבכירה עולה 255 אלף שקל. כל הגרסאות מגיעות עם תא נוסעים מפואר. עד כה הוזמן רוב המשלוח הראשון שנמצא בישראל, שכולל כ-1000 יחידות.

פלאג-אין חדש לקופרה מבית צ'מפיון

חברת צ'מפיון מצטרפת לגל הפלאג-אין עם גרסה חדשה של הקרוס-אובר קופרה פורמנטור. הרכב מצויד במנוע 1.5 ליטר טורבו, במנוע חשמלי ובסוללה של כ-20 קילוואט-שעה, עם טווח חשמלי של עד 115 ק"מ. הוא מאיץ ל-100 ב-7.2 שניות ומגיע ברמת גימור ואבזור גבוהה. המחיר מתחיל ב-220 אלף שקל.

במקביל השיקה החברה את גרסת הספורט של סקודה פאביה הקומפקטית, המכונה 130. לרכב יש מנוע 1.5 ליטר טורבו בהספק 177 כ"ס שמאיץ את הרכב מאפס ל-100 קמ"ש ב-7.4 שניות. לרכב יש חבילת אבזור ספורטיבית ואבזור משודרג ומחירה 170 אלף שקל.