הבורסה בתל אביב חתמה הערב (ה') את אחד מימי המסחר הסוערים והירוקים ביותר שנראו בשוק המקומי בשנים האחרונות. מדד ת"א 90 זינק בנעילה ב-5.2% לרמה של 3,614.67 נקודות - הזינוק היומי החד ביותר שלו מאז אפריל 2020, שיא הקורונה, כשהימים היחידים שהתקרבו לעוצמה זו (מעל 5%) מאז נרשמו במהלך המבצעים, 'עם כלביא' ו'שאגת הארי'. במקביל, מדד הדגל ת"א 35 קפץ ב-2.3% ומדד ת"א 125 טיפס בכ-3%.

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העליות הקיפו את השוק כולו: כל המדדים הענפיים ננעלו בעליות של לפחות 1%, בהובלת סקטור הבנייה שטס ב-7.8%, מדד הקלינטק שזינק ב-6.2%, הביטחוניות שעלו ב-5.6% וסקטור הנדל"ן שהוסיף 5.5%. בצמרת המניות בלטו נופר שזינקה במעל ל-16% (ברקע הדוחות ועסקאות הענק), ישראל קנדה (14.09%+), אמפא (13.88%+), אשטרום קבוצה (13.48%+) ואלקו (11.14%+).

מה עומד מאחורי התפנית החדה בשוק המקומי, וכיצד מנתחים אותה בבתי ההשקעות ובבנקים?

המגעים הפוליטיים, הריבית ותיאבון הסיכון בשורה השנייה

לדברי ליאור אלג'ם, מנהל מחלקת מחקר ני"ע בחטיבה הבנקאית של דיסקונט, המומנטום החיובי קיבל דחיפה משמעותית בעיקר בזירה הפנימית: "המסחר היום בבורסה המקומית התאפיין בעליות שערים חדות, שהתגברו החל משעות הצהריים, על רקע הידיעות בדבר התקדמות משמעותית במגעים להרכבת ממשלה. שוק ההון אוהב יציבות וסולד מאי־ודאות, והציפייה להתייצבות המערכת הפוליטית תורמת לאופטימיות בקרב המשקיעים".

אלג'ם מציין כי בהיעדר מסחר בוול סטריט לרגל חג ההודיה, ההתפתחויות המקומיות ריכזו את עיקר הסנטימנט, ומוסיף כי "העליות משקפות, לפחות בחלקן, תיקון לירידות שנרשמו בימי המסחר הקודמים. בולטות לחיוב מניות השורה השנייה, המציגות ביצועי יתר ביחס למניות המובילות, באופן שעשוי להעיד על עלייה בתיאבון הסיכון של המשקיעים".

גם יוסי ברק, יו״ר קבוצת ברק פיננסים, מצביע על שילוב של גורמים פוליטיים ומוניטריים כדלק המרכזי של הראלי: "העליות החדות הן תוצר של התלכדות גורמים שמספקים לשוק רוח גבית: ראשית, סימנים ראשונים לאפשרות של התגבשות קואליציה, שמורידים מעט את פרמיית הסיכון ואי-הוודאות הפוליטית שהעיבה על השוק. שנית, ההתאוששות החדה בסקטור הטכנולוגיה והשבבים בעולם, שמושכת את המדדים כלפי מעלה בשל משקלן הדומיננטי של החברות במדדים המרכזיים. בנוסף, תמחור קדימה של הריבית - אף שהריבית נותרה בהחלטה האחרונה ללא שינוי, השוק ממשיך להביט קדימה ולגלם הפחתה בטווח הקרוב, מה שמתדלק במיוחד את ענף הנדל״ן ואת החברות הממונפות".

אפקט ההיפוך בוול סטריט: "אסיה קראה את זה כאות לחזור ל-AI"

עדיאל חסידים ממערך ההשקעות של בנק לאומי ממקם את הזינוק בתל אביב בתוך רצף הדרמות בשווקים הגלובליים ביממה האחרונה. "אמש נרשם בוול סטריט אחד מימי המסחר התנודתיים של השנה", מזכיר חסידים. "נאסד"ק 100 צנח ב-4.7% ברבע השעה הראשונה והגיע לירידה של 20% משיא תחילת אוקטובר - הרף המקובל לשוק דובי. זה קרה על רקע נתוני PCE חמים מהצפוי והודעות מכסים חדשות, ומדד הפחד VIX זינק לקרוב ל-35. אבל קונים בירידות מחקו כמעט את כל ההפסד: הנאסד"ק ננעל בירידה של 0.6% בלבד, ה-S&P 500 סיים בירידה של 0.3%, והדאו ג'ונס, שאיבד בתחילת המסחר יותר מ-1,000 נקודות, ננעל בעלייה של 0.3%".

לדברי חסידים, כשהמסחר בארה"ב סגור לרגל חג ההודיה, בורסות אסיה תרגמו את ההיפוך האמריקאי לחזרה למניות השבבים והבינה המלאכותית: "הטאייקס בטייוואן ננעל בזינוק של 2.5%, ההאנג סנג בהונג קונג עלה ב-1.4%, והניקיי ביפן התחזק אחרי ירידה של 2.8% אתמול - בהובלת קיוקסיה, שזינקה ב-12.6% על רקע שיתוף פעולה עם אנבידיה, וסופטבנק שקפצה ב-7.3%". תל אביב הצטרפה בחוזקה למגמה הגלובלית, אך חסידים מדגיש כי למרות הזינוק, מדד ת"א 35 עדיין רחוק בכ-17% משיא כל הזמנים שרשם ב-6 במאי.

קריאה לזהירות: "אפקט אינרציה שמזין תגובות יתר"

למרות החגיגה הירוקה במסכים, האנליסטים מאוחדים בדעה כי מוקדם להכריז על שינוי מגמה יציב. חסידים מציין כי העובדה שמדד הקוספי בדרום קוריאה עלה הבוקר ב-0.3% בלבד אחרי צניחה של 6.2% יום קודם היא "תזכורת לכך שהשוק עדיין שביר", ומדגיש כי "אנחנו בתקופה רגישה במיוחד, אחרי גל של תיקונים חדים כלפי מטה, ולכן צריך לקרוא את העליות של היום בזהירות".

יוסי ברק מסכם באזהרה דומה למשקיעים: "הימים האחרונים בשווקים המקומיים והגלובליים מתאפיינים במחזורים ערים ובתנודות חדות לשני הכיוונים, שיוצרים מעין אפקט של אינרציה: התנודתיות מזינה את עצמה ודוחפת את השוק לתגובות יתר - הן בירידות והן בעליות. כרגע, כשמצטברים כמה טריגרים חיוביים במקביל, המומנטום הזה מתורגם לזינוק חד, אבל בסביבה שבה הנרטיב השולט משתנה בתכיפות גבוהה, המגמה יכולה להתהפך באותה מהירות. עבור משקיעים, המפתח בימים כאלה הוא להפריד בין רעש נקודתי לבין שינוי מגמה אמיתי".