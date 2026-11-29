עוד מוקדם לדעת אם הודעתו של בנימין נתניהו כי הוא מוכן להיות שני ברוטציה עם גדי איזנקוט תבשיל להקמת ממשלת אחדות ציונית. אם הצדדים יבחרו להתקדם, השאלה המשפטית הראשונה שיצטרכו לפתור היא באיזה תפקיד יכהן נתניהו בתקופה שבה איזנקוט יעמוד בראשות הממשלה.

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האם נתניהו יכול לכהן כשר?

הודעת נתניהו מגיעה ימים לאחר ששופטי בית המשפט המחוזי בירושלים הצביעו על קשיים באישום השוחד בתיק 4000 והעלו ספקות בנוגע לתיק 2000. למרות שהדברים נאמרו במהלך המשפט, כתב האישום נגד נתניהו עדיין תלוי ועומד. כל עוד זה המצב, מינויו לשר צפוי להיתקל במשוכה משפטית משמעותית.

מקורה של המשוכה בשני פסקי דין שנתן בג"ץ ב־1993, בעניינם של שר הפנים אריה דרעי וסגן שר הדתות רפאל פנחסי. בג"ץ קבע כי בנסיבות של כתב אישום חמור, סמכותו של ראש הממשלה להעביר שר או סגן שר מתפקידו עשויה להפוך לחובה. פסקי הדין חייבו את ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, להפסיק את כהונתם של השניים. ההלכה, שעוררה לאורך השנים ביקורת על התערבות בית המשפט בשיקול דעתו של ראש הממשלה, עומדת בעינה.

לדברי ד"ר אלעד גיל ממכון תכלית, הלכת דרעי־פנחסי מקשה על מינוי נתניהו לשר. "לפי הלכת דרעי-פנחסי, מינויו של נתניהו כשר הוא ככל הנראה בלתי אפשרי. הלכה זו עוסקת בשיקול דעתו של ראש ממשלה האחראי על מינוי וסיום כהונת שרים, וקובעת כי מינוי של אדם שמרחף מעליו כתב אישום בגין שחיתות שלטונית פוגע פגיעה קשה באמון הציבור בממשלה, ולכן חורג ממתחם הסבירות".

לדברי גיל, אפשרות נוספת היא שינוי חקיקתי שיגבר על הלכת דרעי־פנחסי ויאפשר לנתניהו לכהן כשר בתקופה שבה איזנקוט יעמוד בראש הממשלה. אך מהלך כזה, הוא מציין, עשוי להיתקל בקשיים משפטיים.

מה יידרש כדי שנתניהו יכהן כראש ממשלה חלופי?

זה התפקיד שנתניהו הציע לכהן בו בחלק הראשון של הרוטציה. הכנסת יצרה אותו ב־2020, במסגרת ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לכחול לבן. התיקון לחוק יסוד: הממשלה אפשר לכונן "ממשלת חילופים", שבה הכנסת נותנת אמון מראש בראש הממשלה ובראש הממשלה החלופי, וקובעת מועד שבו השניים יתחלפו בתפקידים.

אלא שב־2025 הכנסת ביטלה את ההסדר, והביטול נכנס לתוקף עם תחילת כהונת הכנסת ה־26. כדי להקים ממשלת חילופים במתכונת שנתניהו הציע, הכנסת תצטרך לתקן שוב את חוק היסוד ולהחזיר את התפקיד.

האם נתניהו יכול לכהן כראש ממשלה בחלק השני של הרוטציה?

בעניין הזה התשובה חיובית לחלוטין. במאי 2020 דחו פה אחד 11 שופטי בג"ץ את העתירות נגד הטלת הרכבת הממשלה על נתניהו. השופטים קבעו כי לפי תנאי הכשירות שבחוק, כתב אישום תלוי ועומד נגד חבר כנסת אינו מונע את הטלת הרכבת הממשלה עליו ואת כהונתו בראשה. לפי הפסיקה הזאת, כתב האישום כשלעצמו אינו מונע מנתניהו לכהן כראש ממשלה בחלק השני של הרוטציה.