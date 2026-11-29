הנפקת קרפור ישראל בבורסה בתל אביב נדחתה בשבועיים, על רקע התמשכות המגעים מול רשות ניירות ערך. בבסיס המגעים עומדות בעיקר סוגיות טכניות הנוגעות למבנה ההחזקות ברשת, ובהן שיעורי ההחזקה והשליטה של בעלי קבוצת אלקטרה, האחים זלקינד, ברשת הסופרים. בעקבות העיכוב, התשקיף שהוגש יעודכן ויתבסס על תוצאות הרבעון השלישי של 2026, במקום על אלה של הרבעון השני.

מקרפור נמסר בתגובה לדחייה כי "נשארו מספר השלמות של נושאים לתשקיף, ולכן נוציא תשקיף מעודכן בימים הקרובים".

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בתוך כך, מדוחות הרבעון השלישי של אלקטרה מוצרי צריכה , שפורסמו היום (א'), עולה כי הקבוצה בוחנת מכירה של חלק ממניותיה בקרפור במסגרת ההנפקה, באופן שעשוי להביא לאובדן השליטה שלה ברשת. הדוחות חושפים גם את המחיר ששילמה קרפור על השתתפותה במיזם "הסל של ישראל" של משרד הכלכלה, שהסתיים בחודש שעבר.

אלקטרה צריכה, המחזיקה בעקיפין בכ-49.5% ממניות צרפת ישראל גרופ, החברה-האם של קרפור ישראל, מציינת בדוחות כי היא בוחנת הצעת מכר של חלק ממניותיה על רקע הוראות חוק הריכוזיות. ככל שהצעת המכר תתקבל במלואה, תחדל אלקטרה לשלוט ברשת קרפור ולא תאחד עוד את תוצאותיה בדוחות הכספיים. המהלך, על-פי הדוח, הוא חלק מתוכנית רחבה יותר של הקבוצה להפחתת החוב הפיננסי והוצאות המימון שלה.

המחיר של הסל המוזל

המכירות בחנויות הזהות של קרפור ירדו ברבעון השלישי ב-1.6%, כאשר בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה ירידה של 2.3%. הכנסות מגזר המזון גדלו ברבעון ב-0.8% ל-859 מיליון שקל, בעיקר הודות למכירות בסניפים חדשים, ואילו הרווח המגזרי הסתכם ב-38 מיליון שקל, לעומת 40 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אחד הגורמים המרכזיים לשחיקה ברווחיות הוא השתתפותה של קרפור במיזם "הסל של ישראל", שהושק באפריל והסתיים מבחינת הרשת ב-14 באוקטובר, לאחר שבחרה שלא לממש את האופציה להארכתו בחצי שנה נוספת. לפי הדוחות, המיזם אומנם הביא לגידול במספר הלקוחות בסניפים שהשתתפו בו, אך גרע כ-27 מיליון שקל מה-EBITDA של מגזר המזון עד סוף הרבעון.

במקביל, קרפור ממשיכה לצמצם את מצבת הסניפים והעובדים שלה. נכון לסוף ספטמבר מנתה הרשת 144 סניפים, לעומת לפחות 150 בסוף השנה שעברה. מתחילת השנה השלימה הרשת מכירה של שישה סניפים בתמורה לכ-41 מיליון שקל, ואילו מכירתם של שלושה סניפים נוספים בוטלה. מספר העובדים בסניפים הצטמצם מתחילת השנה ב-674, כ-17%, לכ-3,270 עובדים.

לצד זאת, קרפור מבקשת להרחיב את פעילותה גם לתחום הסיטונאות. ביולי חתמה על הסכם לרכישת 70% מחברת אמ פרי, העוסקת במכירה סיטונאית לעסקים ולמכולות, תמורת כ-13.5 מיליון שקל. העסקה קיבלה את אישור רשות התחרות, אך טרם הושלמה.

מוכרים בזול יותר ומרוויחים יותר

במגזר קמעונאות החשמל של אלקטרה צריכה, הכולל את מחסני חשמל ושקם אלקטריק, נרשמה ברבעון ירידה של 5.1% במכירות בחנויות הזהות, וההכנסות ירדו ב-2.5% ל-761 מיליון שקל. באלקטרה מסבירים כי הירידה במכירות נובעת בעיקר מהוזלת מחירים, שהתאפשרה הודות להגדלת חלקם של המוצרים המיובאים באופן ישיר, וכן מהשפעת שער החליפין. הגדלת היקפי היבוא הישיר מאפשרת לקבוצה להציע מחירים נמוכים יותר לצרכנים, ובמקביל לשפר את שיעורי הרווחיות שלה.

השינוי הזה משפיע גם על היחסים בין החברות בקבוצה עצמה. על-פי הדוח, בעקבות התחרות בשוק המזגנים, מגזר קמעונאות החשמל עבר ליבוא עצמאי של מזגנים, על חשבון רכישתם ממגזר מוצרי הצריכה החשמליים של אלקטרה. בחברה מייחסים לכך את הירידה של 8.3% בהכנסות המגזר ברבעון, שהסתכמו ב-284 מיליון שקל.

מנוע הצמיחה בתחום האופנה והספורט

מגזר הספורט והפנאי של הקבוצה, הכולל בין היתר את אדידס וקולומביה, בלט לחיוב עם עלייה של 8.8% במכירות בחנויות הזהות ברבעון השלישי. הכנסות המגזר גדלו ב-5.5% ל-137 מיליון שקל, והרווח המגזרי עלה בכ-36%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח המגזרי ב-36 מיליון שקל, לעומת 22 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

אלקטרה מרחיבה את דריסת הרגל שלה גם בענף האופנה, ובאוגוסט השלימה את העסקה שבמסגרתה רכשה 50% מהחברה המפעילה את מותגי ההלבשה Calzedonia, Tezenis ו- Intimissimi בישראל, תמורת השקעה של 10 מיליון שקל. העסקה כוללת מנגנון התאמת תמורה בהתאם לביצועי החברה הנרכשת עד לשנת 2029.

בסיכום הרבעון השלישי, הכנסות אלקטרה מוצרי צריכה ירדו בכ-1% לכ-2 מיליארד שקל. הרווח התפעולי לפני הכנסות אחרות ירד בכ-11% ל-93 מיליון שקל, ואילו הרווח הנקי ירד בכ-16% והסתכם ב-27 מיליון שקל, לעומת 32 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מתחילת השנה הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-5.7 מיליארד שקל, עלייה של 2.1%, והרווח הנקי עמד על 91 מיליון שקל, לעומת 82 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה.