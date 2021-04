מה להשקעה אפקטיבית ולסקטור הלוגיסטיקה הפורח לאחרונה?

בשיתוף פרופימקס

הדוגמאות לתהליכים השונים המשפיעים על תחום הנדל"ן הגלובלי בכלל ובארה"ב בפרט הן רבות: הגירת אוכלוסייה בארה"ב למדינות "חגורת השמש" כמו פלורידה, טקסס, אריזונה ועוד, שמציעות שילוב נוח של מיסוי, מזג אוויר וכלכלה מגוונת; פריחתן של חוות שרתים שיוצרת ביקוש לנכסי נדל"ן מתאימים באזורים קרים, התפתחות של חיים עירוניים תוססים בערים המרכזיות כמוקדי משיכה אליהן; עליית היקפי המסחר האלקטרוני שפוגעת בתחום המרכזים המסחריים ועוד.

לפיכך נשאלת השאלה: כיצד שומרים על תשואות עקביות לאורך זמן רב בהשקעה בנדל"ן בסביבה משתנה? התשובה היא: באמצעות לימוד מתמיד, מעקב אחר השווקים, והמגמות השונות וכן חתירה מתמדת ל"השקעות אפקטיביות". השקעה אפקטיבית היא השקעה שנעשית לאור בחינה מתמדת של השווקים השונים, המגמות הדמוגרפיות, ההתפתחויות הטכנולוגיות ועוד גורמים שמשפיעים על הביקוש ועל ההיצע של נכסי נדל"ן.

דוגמה למגמת השקעה אפקטיבית אפשר למצוא בתרשים שלהלן, שמציג את מספר נכסי הקמעונאות (ריטייל) בהשוואה לנכסי הלוגיסטיקה בפורטפוליו שמנוהל בשני העשורים האחרונים על ידי פרופימקס. ניתן לראות כי מגמת העלייה הדרמטית בהיקף המסחר האלקטרוני בארה"ב ובעולם, מובילה לירידה בהיקף הרכישות במרכזי קניות מסוימים. כך שהחל משנת 2014 יש עלייה בהיקף ההשקעות בתחום התעשייה והלוגיסטיקה עד לשיא של 93 מבנים לוגיסטיים בפורטפוליו בשנת 2018, ולאחר מכן מימוש מוצלח של חלק מהמבנים ורכישות נוספות של מבני תעשייה ולוגיסטיקה, 63 במספר כיום. לצד העלייה בהשקעות בתחום התעשייה והלוגיסטיקה, חלה ירידה חדה בהשקעות בתחום הריטייל בחמש השנים האחרונות, בפורטפוליו המדובר.

אז למה להשקיע יותר כיום בסקטור התעשייה והלוגיסטיקה?

בפרופימקס הפועלת מזה 25 שנה בתחום השקעות הנדל"ן בחו"ל, מסבירים כי סקטור נכסי הלוגיסטיקה, שכולל בתוכו מרכזי הפצה, מחסנים קמעונאיים, מרכזי אחסון מקוררים ועוד, נחשב בשנים האחרונות לאטרקטיבי ביותר בקרב המשקיעים - עם ביצועים עקביים וגבוהים מעבר לתחזיות. מקורו של הגידול המשמעותי בסקטור זה טמון בצמיחת המסחר המקוון, קיצור שרשראות האספקה מהיצרן לצרכן, הגדלת מלאים של חברות, והתרחבות תהליך איסוף מוצרים על ידי הלקוח מנקודות אחסון בערים המרכזיות או בסמוך להן.

האטרקטיביות של סקטור הלוגיסטיקה בשנים האחרונות באה לידי ביטוי בכך שלאחר שנים רבות בהן לא היה תחום ההשקעה המועדף על משקיעים, הרי שבשנת 2020 הוא היווה 20% מסך השקעות הנדל"ן הגלובליות של פרופימקס - כמעט כפול מהיקף ההשקעות בסקטור לפני 10 שנים; בשנת 2019 הוא עבר את סקטור הריטייל, והיה לסקטור השלישי בהיקף ההשקעות, לאחר תחומי המשרדים והמגורים. כמו כן, ניתן לראות קרנות השקעה מובילות המגדילות את חשיפתן לתחום זה, כך למשל בלקסטון, אחת מקרנות ההשקעה הגדולות בעולם, רכשה נכסי תעשייה ולוגיסטיקה בסך של 40 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות.

בפרופימקס, החלו להשקיע בענף התעשייה והלוגיסטיקה כבר בשנת 2006, ולאחרונה אף השתתפה החברה ברכישת פורטפוליו של 30 מבני תעשייה ולוגיסטיקה במספר שווקים מובילים בארה"ב.

מהם גורמי הצמיחה של תחום זה?

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים בהרגלי הקנייה של הצרכנים, עם עלייה עקבית בהיקף המסחר האלקטרוני. משבר הקורונה, שפרץ לחיינו בתחילת שנת 2020, האיץ את התופעה בצורה דרמטית וגרם להקדמה של מספר שנים בשיעור הגידול במסחר האלקטרוני. כפי שניתן לראות בגרף שלהלן, בשנת 2020 עמד שיעור זה על כ-21.3% מסך המכירות הקמעונאיות, לעומת כ-15.8% בשנת 2019, וסך המכירות המקוונות עמד על למעלה מכפליים בחמש השנים האחרונות.

מספרי המכירות הקמעונאיות אינם כוללים מרכיבים שאינם נמכרים באופן רגיל באופן מקוון כמו תחנות דלק, מסעדות ועוד / מקור: Digital Commerce 360 analysis of U.S Department of commerce data, January 2021