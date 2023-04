מחקר שנמשך כבר 85 שנה מנסה לפצח את הסוד לחיים טובים

פרופ' מרק שולץ

אישי: מומחה לחקר רגשות ומערכות יחסים והשפעתן על ההתפתחות לאורך החיים. בעל דוקטורט מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי

קריירה: פרופ' לפסיכולוגיה במכללת ברין מאר ומנהל שותף של Harvard Adult Development Study . יועץ למכון המחקר Lifespan Research Foundation שמרחיב את המחקר בנושאים שעולים ממחקר האורך של הרווארד

עוד משהו: שותף לכתיבת שני ספרים: The Good Life , ו- Adolescence and Beyond: Family Processes and Development