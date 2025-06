מחקרים מגלים: איך מוצאים משמעות בחיים?

תעודת זהות

פרופ' טטיאנה שנל

אישי: ילידת גרמניה, התעניינה מילדות בשאלה מה זה אומר לחיות

מקצועי: פרופ' לפסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית באוניברסיטת MF לתיאולוגיה ולחברה באוסלו, נורבגיה. מחברת הספר The Psychology of Meaning in Life: Insights and Applications

עוד משהו: למדה עברית במסגרת לימודי התיאולוגיה שלה