מגמה מעורבת באסיה; הניקיי יורד ב-1.4%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:16

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. ניקיי יורד ב-1.4%, בורסת שנגחאי משילה מערכה 0.5%, ההנג סנג יורד ב-0.6% ומדד הקוספי נסחר סביב רמות הבסיס.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בעליות קלות.

● החברה הישראלית חושפת: ענקית ההימורים השבדית פעלה בשווקים אסורים

אמש (ד'), יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, כאשר נאסד"ק עלה ב-0.2% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.3%, ושבר שיא חדש. הדאו ג'ונס בלט לחיוב וקפץ ב-1%. על רקע המגמה החיובית, ביום ג' פורסמו נתוני אינפלציה נמוכים מהצפוי, שנתנו רוח גבית לשוק על רקע הערכות כי הפד יוריד את הריבית בקרוב. כעת השוק מעריך כי סיכוי של 99% להפחתת ריבית בפגישת הפד בספטמבר, לפי נתוני CME.

במסגרת עונת הדוחות, מספר חברות ישראליות בוול סטריט ריכזו עניין:

חברת התרופות קמהדע הישראלית, המפתחת תרופות על בסיס הפלזמה האנושית, דיווחה על הכנסות של 44.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, גידול של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נרשמה ירידה קלה בשיעור הרווח הגולמי, בשל שינוי בתמהיל המוצרים, אך גם עלייה ברווחיות התפעולית על רקע חיסכון בהוצאות. הרווח הנקי עמד על 7.4 לעומת 4.4 מיליון בתקופה המקבילה, וה-EBITDA היה 10.9 מיליון דולר, גידול של 20% לעומת התקופה המקבילה. גם במבט על המחצית הדוח חיובי, עם גידול של 11% בהכנסות, ומגמות רווחיות דומות לאלה של הרבעון.

במקביל, בריינסוויי הישראלית, המשווקת קסדה לגרוי מגנטי של המוח לטיפול במחלות נפש ורוח, מדווחת על צמיחה של 26% בהכנסות הרבעוניות ברבעון השני של השנה, ל-26 מיליון דולר. החברה נמצאת באיזון תפעולי עם רווח תפעולי של 0.6 מילון דולר. ה- EBITDA עמד על כ-1.5 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 2 מליון דולר.

החברה מסרה כי כ-70% מההסכמים החדשים שלה הם כעת הסכמים רב שנתיים וכי יתרת ההזמנות העתידיות עומדת על 62 מיליון דולר. על רקע זה העלתה החברה את התחזיות שלה לשנת 2025 ל-50 עד 52 מיליון דולר, לעומת 49-51 מיליון דולר בתחזית הקודמת. כעת היא צופה כי הרווח התפעולי יהווה 4% - 5%מן ההכנסות, לעומת 3%-4% בתחזית הקודמת, וכי ה- EBITDA יהווה 12%-13% מההכנסות לעומת 11%-12% בתחזית הקודמת. החברה ציינה כי בכוונתה להמשיך להשקיע השקעות אסטרטגיות במכונים המספקים שירותי בריאות נפש.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות ביציבות הבוקר. התשואה ל-10 שנים עומדת על 4.23% והתשואה לשנתיים נסחרה סביב 3.97%.

הביטקוין הגיע הלילה (בין רביעי לחמישי) לשיא כל הזמנים, לאחר שטיפס בכ-0.9% וחצה את רף ה-124 אלף דולר במסחר המוקדם באסיה, ובכך עקף את השיא הקודם שנרשם ביולי. בשעה זו נסחר המטבע סביב 123,511 דולר.

מחירי הנפט הגיבו די באדישות להודעת סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) על העלאת תחזית צמיחת היצע הנפט לשנה הנוכחית, בעקבות החלטת קבוצת יצרניות הנפט OPEC+ להגדיל את התפוקה. הסוכנות אף הורידה את תחזית הביקוש בשל חולשה בכלכלות הגדולות. נפט אמריקאי נסחר הבוקר (ה') ב־62.8 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט ב־65 דולר.

היום (ה'), צפוי להתפרסם מדד המחירים ליצרן בארה"ב, וישפוך אור נוסף על סביבת המחירים מכיוון סיטונאי במשק האמריקאי. הדוח מגיע לקראת פגישת ג'קסון הול השנתית של הפד, שתתקיים בתאריכים ב-21-23 באוגוסט, מה שעשוי גם לעזור להבין את הציפיות לצעדים המוניטריים הבאים של הבנק המרכזי בארה"ב.

באופנהיימר מפרסמים המלצה על תעשיית הגיימינג, שהפכה לאחת התעשיות הגדולות בעולם הפנאי והטכנולוגיה, עם היקפי הכנסות של מעל ל־180 מיליארד דולר בשנה, על רקע עלייה בביקוש לתוכן אינטראקטיבי, התחזקות הפלטפורמות הדיגיטליות, ושיפור ביעילות תהליכי הפיתוח. "הפוטנציאל הכלכלי של התחום נובע מהיכולת לייצר הכנסות חוזרות ממשתמשים קיימים לצד גידול עקבי בקהלים ובתוכן הנצרך".

"תעשיית הגיימינג מתרחקת ממכירה חד־פעמית של משחקים, לטובת הכנסות חוזרות לאורך זמן. משחקים רבים מציעים הרחבות בתשלום (DLC), חבילות תוכן, או רכישות בתוך המשחק, ולעיתים קרובות זמינים חינם לשחקן ומייצרים הכנסות מפרסום או ממנויים (דוגמת Season Pass). מגמה זו מאפשרת לחברות למקסם הכנסות מכל משתמש ולהאריך את מחזור החיים של המשחק. במקביל, בינה מלאכותית מייעלת את תהליך הפיתוח ומוזילה עלויות, בעוד Cloud Gaming עשוי בעתיד לצמצם את התלות בחומרה ולאפשר הפצה ישירה דרך הענן, ציינו".

בסקירתם מציינים כי ניתן להיחשף לתחום הגיימינג הן באמצעות קרן הסל HERO, והן באמצעות מניות בודדות, כולל רובלוקס , טייק-טו אינטראקטיב סופטוור ו- EA אשר מסוקרות באופנהיימר בהמלצת תשואת יותר.