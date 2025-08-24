סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:25

1. שוקי המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית. השבוע, הגזרה הביטחונית תמשיך לרכז את עניין המשקיעים, בכל הנוגע להתפתחויות העתידות בנוגע למלחמה בעזה. לצד זאת, עונת הדוחות לרבעון השני של השנה שתגיע לישורת האחרונה בשבוע הקרוב תרכז עניין.

צפויה לבלוט לחיוב במיוחד היום (א') מניית חברת השבבים הישראלית טאואר , שקפצה במעל 9% ביום שישי האחרון בוול סטריט. המניה נמצאת במומנטום חיובי מאז שפרסמה את תוצאותיה הכספיות בתחילת החודש, שעקפו את ציפיות האנליסטים.

בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 עלה השבוע בשיעור של כ-1.1%, מדד ת"א 125 עלה בשיעור של כ-1.1%, ומדד ת"א 90 עלה בשיעור של כ-0.9%. מעל כולן, בלטו השבוע לחיוב חברות הביטוח שזינקו ביום המסחר האחרון בכ-7.5%. ברקע, פרסום תוצאות הרבעון של מגדל, אותו היא סיימה עם צמיחה בפעילות הליבה בכל קווי העסקים שלה וכן רווחים משמעותיים מהשקעותיה הודות לרבעון החזק בשווקים.

מניית מגדל ביטוח , שטיפסה ב-9%, סחפה אחריה את יתר חברות הביטוח אשר צפויות במהלך הש בוע הקרוב לפרסם גם הן את תוצאותיהן. תחילה ידווחו הפניקס וכלל (ב') אליהן תצטרף לקראת סוף השבוע הראל השקעות (ה') ולבסוף מנורה שתחשוף את תוצאותיה רק בתחילת השבוע הבא (א').

פרסום דוחות חברות הביטוח מגיע בזמן שמניותיהן מציגות ביצועים חסרי תקדים. מתחילת השנה זינק מדד הביטוח המקומי במעל 110% תוך שהוא משלים זינוק של כמעט 220% בשנה האחרונה. מאחורי הזינוק שהביא את המניות לשווי שיא, עומד בין היתר תקן חשבונאי חדש (IFRS 17), שנועד לסייע למשקיעים לנתח ביתר קלות את חברות הביטוח. אך לא פחות חשוב מכך, העובדה שחברות הביטוח נתפסות כאופציה ממונפת על שוק ההון (בעיקר המקומי), בשל הנכסים הסחירים המנוהלים על ידן.

מלבד חברות הביטוח, בשבוע הקרוב צפויות לפרסם את תוצאותיהן שורה של חברות בולטות ביניהן בית ההשקעות אלטשולר שחם ; חברת הנדל"ן אאורה ; חברת המזון שטראוס ; חברות התעופה אל על וישראייר גרופ ; רשתות המלונות פתאל החזקות וישרוטל ורשת הקמעונאות קסטרו .

ביום חמישי האחרון, חברה נוספת הצטרפה לגל ההנפקות בבורסה בתל אביב: רשת מחלבות גד פרסמה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותה, לפי שווי של 725 מיליון שקל (לפני הכסף). על פי התשקיף, במסגרת ההנפקה, תבקש הרשת לגייס סכום של כ-280 מיליון שקל. מרבית תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לצורך השלמת המהלך האסטרטגי אותו היא מקדמת להעתקת מפעליה למתחם חדש, שיוקם באיזור התעשייה תימורים. יתרת התמורה (70 מיליון שקל), תיכנס לכיסם של בעלי השליטה.

בוול סטריט, יום המסחר האחרון ננעל בעליות שערים, על אף שלאורך רוב השבוע, התנהל המסחר במגמה שלילית. ה-S&P 500 עלה ב-1.5%, הדאו ג'ונס טיפס ב-1.9% והנאסד"ק התקדם בשיעור דומה. בסיכום שבועי, מדד ה-S&P500 עלה ב-0.3%, הדאו-ג'ונס עלה ב-1.5%, ואילו הנאסד"ק ירד ב-0.6%.

על רקע המגמה החיובית ביום שישי, יו"ר הפד ג'רום פאוול נשא נאום בוועידה השנתית של הבנק בג'קסון הול, בו הוא פתח את הדלת במעט לאפשרות של הורדת ריבית בחודשים הקרובים. פאוול ציין כי "תחזית הבסיס והמאזן המשתנה של הסיכוינים עלולים לדרוש מאיתנו להתאים את עמדת המדיניות שלנו".

עם זאת, פאוול לא סיפק מידע לגבי עיתוי אפשרי להורדת ריבית, והדגיש כי הבנק המרכזי ימשיך לפעול בזהירות, תוך כדי שהוא בוחן את השפעות המכסים על הכלכלה. בכל מקרה, הנאום הוביל לעליות במדדים המובילים. ב-CNBC דווח כי השוק מתמחר כעת הורדת ריבית בספטמבר בהסתברות של כ-84%, לעומת 75% לפני נאומו של פאוול - כך לפי נתונים של חברת הפיננסים CME Group.

ביום רביעי הקרוב יתפרסמו הדוחות הכספיים שהשוק כולו מחכה להם - אלו של ענקית השבבים אנבידיה . המשקיעים להוטים לראות האם החברה מצדיקה את השווי הגבוה שלה, שחצה את רף 4 טריליון הדולר לראשונה בהיסטוריה השנה. אנליסטים צופים צמיחה של 47% ברווח הנקי, והמכירות צפויות לגדול ב־53% לעומת אשתקד ל־45.8 מיליארד דולר.

אם לשפוט על פי האנליסטים, הרי שבשוק ישנה אופטימיות גדולה לגבי הדוחות. בשבוע החולף, העלו שורה ארוכה של אנליסטים בוול סטריט את מחיר היעד שלהם עבור מניית יצרנית השבבים לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים. לפחות תשעה אנליסטים העלו את תחזיותיהם, מה שהעלה את מחיר היעד הממוצע ב-3% לכמעט 194 דולר, הגבוה ביותר שנרשם אי פעם.

עד כה, עונת הדוחות האחרונה בוול סטריט הביאה לאופטימיות בנוגע לתוצאות החברה, כשחברות הטכנולוגיה הגדולות דוגמת מיקרוסופט , מטא , אלפאבית (גוגל) ואמזון.קום הגדילו באופן ניכר את השקעותיהן על בינה מלאכותית. אנבידיה, שכ-40% מהכנסותיה מגיעות מארבע החברות הללו, היא ככל הנראה אחת המרוויחות העיקריות מההשקעות. על כן, המשקיעים יבקשו לראות כיצד הדבר בא לידי ביטוי בתוצאות ובתחזיות קדימה.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, תשואות האג"ח הממשלתיות נשארו יציבות, כאשר התשואה ל-10 שנים נותרה ברמה של כ-4.17%. מחיר ה-CDS ל-5 שנים (פרמיית סיכון) ירד בכ-3 נ"ב בשבוע האחרון, לרמה של כ-74 נ"ב. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס מסביר בסקירתו כי "בנק ישראל לא שולח לשווקים שום רמז לקראת הורדת ריבית בספטמבר, וממשיך לשמור על קו ניצי יחסית. למרות זאת, המשקיעים נותנים סיכוי של כ-45% להפחתת ריבית בהחלטה הקרובה שתתקיים בספטמבר, וקצת מעל 3 הפחתות ריבית במצטבר במהלך השנה הקרובה (ריבית גלומה של 3.67%)".

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו בסיכום שבועי, בין היתר על רקע העלייה בציפיות להפחתת ריבית, כשבסיכום שבועי, התשואה ל-10 שנים ירדה בכ-6 נ"ב לרמה של 4.25%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח, הדולר נחלש בחדות ביום שישי האחרון, על רקע הערכות כי הריבית בארה"ב תרד בקרוב. שער הדולר-שקל עמד על 3.36 שקלים ושער האירו-שקל נסחר סביב 3.94 שקלים. בסיכום שבועי, בשבוע החולף השקל התחזק בכ-0.2% מול הדולר לרמה של 3.37 שקלים לדולר.

בשוק הסחורות, נראה שהדרמה הגדולה התרחשה במחירי הנפט. שיחות המשא ומתן על סיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה הביאה לרכבת הרים של ממש במחירי חביות הנפט שירדו בתחילת השנה, אך בסיכומו עלו בכמעט 1%. ירידות גדולות מהצפוי במלאי הנפט הגולמי והדלק בארה"ב, צרכנית הנפט הגדולה בעולם, תמכו בציפיות לביקוש יציב.

סנדיפ ראו, אנליסט מחקר ב-Leverage Shares, מתאר תגובה כפולה להתפתחויות בחזית רוסיה-אוקראינה: "בשווקי המניות נראה שילוב של זהירות וחוסר עניין, כאשר משקיעים זרים יצאו מהודו בעקבות הלחץ להפסיק רכישת נפט רוסי, אך הון מקומי שמר על שוק שורי". מנגד, שוקי האנרגיה דווקא הגיבו בעליית מחירי הגז באירופה, על רקע הסתברות נמוכה להסכם מול רוסיה.

4. מאקרו

בשבוע הקרוב צפויים להתפרסם בארה"ב נתוני מכירות בתים חדשים, הזמנות מוצרי ברי קיימא, ומדד אמון צרכנים של CB. כמו כן, צפוי להתפרסם האומדן השני של נתוני התמ"ג בארה"ב, לצד נתוני מדד האינפלציה המועדף על הפד- ה-PCE.

5. תחזית

בבנק אוף אמריקה פרסמו סקירה שלילית על מאנדיי.קום הישראלית בסוף השבוע, והורידו את דירוג המלצתם על המניה על רקע חולשה בתנועת הגולשים.

"אנו מורידים את המלצתנו למניית מאנדיי מ-'קנייה' ל-'נייטרלי' ומפחיתים את מחיר היעד ל-205 דולר", ציינו בבנק.

"ההחלטה נובעת מניתוח נתוני צד-שלישי המצביע על ירידה חדה ומתמשכת בתנועת הגולשים האורגנית (SEO) לאתר החברה, עם צניחה של כ-25% בחודש יולי האחרון בהשוואה לשנה שעברה . אנו מייחסים חולשה זו להתרחבות שילוב סיכומי הבינה המלאכותית (AI Overviews) בתוצאות החיפוש של גוגל, הפוגעים בתנועה לאתרים.

"הדבר פוגע ישירות בערוץ השירות העצמי (self-serve) של החברה, המהווה מנוע צמיחה חשוב לרכישת לקוחות חדשים. המודל שלנו צופה כי המשך המגמה עלול להוביל לירידה של כ-5% בהכנסות חדשות שמקורן בערוץ זה בשנת 2026. למרות ניסיונות החברה להסיט תקציבי שיווק לערוצים אחרים כמו רשתות חברתיות, אנו סבורים כי הסיכונים המתגברים הופכים את יחס הסיכון-סיכוי במניה למאוזן ומצדיקים את הורדת הדירוג".