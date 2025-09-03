חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוקי המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ג'), המסחר בבורסה התנהל במגמה שלילית כאשר ת"א 35 ירד בכ-1.4%. גם הפעם מדד ת"א ביטוח הוא זה שהוביל את הירידות עם ירידה חדה של מעל 3.5%, ובכך השלים צניחה של 6.3% ביומיים. גם מדדי ת"א פיננסים, ת"א נדל"ן ות"א בנייה בלטו בירידות.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מציין כי "בבורסה נרשמות אמש ירידות שערים חדות, בהמשך לירידות שנרשמו בתחילת השבוע. המגמות השליליות מושפעות מהתפתחויות בשוקי העולם: באירופה נרשמות ירידות במדדי המניות לצד עליית תשואות חדות באיגרות החוב הארוכות בבריטניה ובצרפת, ובארה"ב מגיב השוק להחלטת בית המשפט מסוף השבוע לפסול את מדיניות המכסים של הנשיא טראמפ, שהעלתה חששות והגבירה את חוסר הוודאות לגבי עסקאות מכסים שכבר נחתמו. על כך מתווספים גם החששות המסורתיים מפני חודש ספטמבר, הנחשב לחודש חלש היסטורית במדד S&P 500".

בזירה המקומית, פגוט מציין כי "לאחר עליות של יותר מ-25% במדד ת"א-35 מתחילת השנה, מימושי רווחים הם מהלך טבעי ואף בריא לשוק ההון. עם זאת, סיום עונת הדוחות לרבעון השני מותיר פחות חדשות חיוביות מצד החברות הציבוריות, ובמקביל קיימת חוסר בהירות בנוגע להתפתחויות בזירה הביטחונית".

בנק הפועלים ריכז עניין אמש לאחר שדווח כי ועד עובדי הבנק הודיע אמש (ג') על סכסוך עבודה רשמי, שיאפשר לו לנקוט בצעדים ארגוניים החל מה-17 בספטמבר. הסכסוך הוכרז לדברי הוועד "לאור צעדי קיצוצים חד-צדדיים ושינויים ארגוניים רחבי היקף שמקדמת ההנהלה, אשר פוגעים ישירות בזכויות העובדים ובביטחונם התעסוקתי". יש לציין כי עלות השכר הממוצעת של עובדי הפועלים עמדה אשתקד על 44 אלף שקל בחודש - הגבוהה במערכת הבנקאית.

עוד ריכזה עניין מניית נובה שירדה בחדות לאחר שפורסם שהחברה עומדת לגייס אג"ח להמרה. החברה הודיעה על כוונתה להציע, בכפוף לתנאי השוק וגורמים נוספים, איגרות חוב להמרה בכירות בסכום מצטבר של 500 מיליון דולר, ללא ריבית (0.00%), לפירעון בשנת 2030 ("האיגרות"), במסגרת הצעה פרטית ("ההצעה") למשקיעים מוסדיים כשירים בהתאם לכלל 144A תחת חוק ניירות הערך של 1933, כנוסחו המתוקן. בהקשר להצעה, נובה צפויה להעניק לחתמים הראשוניים של האיגרות אופציה לרכוש, בתוך תקופה של 13 ימים שתחל ביום הנפקת האיגרות, איגרות נוספות בהיקף מצטבר של עד 75 מיליון דולר.

הבוקר באסיה (ד'), המדדים המרכזיים נסחרים לפי שעה בירידות שערים. הניקיי יורד ב-1%, בורסת שנגחאי משילה מערכה 1.1%, ההנג סנג יורד ב-0.6% ומדד הקוספי עולה ב-0.1%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר (ד') במגמה מעורבת.

אמש (ג'), וול סטריט חזרה מחופשת סוף השבוע הארוך בחששות מחודשים סביב מניות הטכנולוגיה שנסחרות במחירי שיא והגירעונות התקציביים המתרחבים. המשקיעים נערכים לחודש סוער, על רקע הדרמה המשפטית סביב מכסי הנשיא טראמפ והחששות בנוגע לעצמאות הפדרל ריזרב - השבועות הקרובים צפויים לתת לוול סטריט אינדיקציה ברורה אם הראלי האחרון בשוק המניות ימשיך - או שייכנס לבלימה - בתוך 14 ימי מסחר יתפרסמו נתוני התעסוקה, נתוני האינפלציה והחלטת הריבית של הפדרל ריזרב, וזאת בזמן שסוחרים מתמודדים עם חודש שנחשב היסטורית לחלש ביותר בשווקים האמריקאיים.

בתוך כך, יום המסחר אמש ננעל בירידות שערים: דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.7% והנאסד"ק איבד 0.8%.

מניית קראפט היינץ צנחה לשפל יומי לאחר שוורן באפט אמר שהוא "מאוכזב" מהחלטת החברה להתפצל - צעד שמפרק במידה רבה את המיזוג שיזם לפני כעשור. המניה נסחרה לאחרונה בירידה של יותר מ-3%. ברקשייר האת'ווי של באפט היא בעלת המניות הגדולה ביותר בקראפט היינץ, עם אחזקה של 27.5%.

אלפאבית (גוגל) ריכזה עניין הלילה (בין שלישי לרביעי), לאחר שדווח כי שופט פדרלי בארה"ב קבע כי ענקית הטכנולוגיה תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום, אך תיאסר עליה חתימה על חוזים בלעדיים שמבטיחים את שליטתה בשוק החיפוש. פסק הדין מגיע כמעט שנה לאחר שקבע כי החברה החזיקה באופן בלתי חוקי במונופול על שוק החיפוש באינטרנט.

משרד המשפטים האמריקאי דרש צעדים מרחיקי לכת בהרבה, בהם פיצול מגוגל של כרום או של מערכת ההפעלה אנדרואיד- אך הדרישה נדחתה. "התובעים חרגו מעבר לנדרש כשביקשו פירוק כפוי של נכסים מרכזיים", כתב השופט אמית מהטה. עם זאת, גוגל תחויב לשתף נתוני חיפוש מסוימים עם מתחרים, ובהם נתוני אינדקס חיפוש ונתוני אינטראקציות משתמשים (אך לא נתוני פרסום), ותיאסר עליה חתימה על הסכמים בלעדיים סביב כרום.

חברת החלל Firefly, ששיגרה גשושית שנחתה על הירח ויש לה שיתופי פעולה עם נאס"א ו-SpaceX, הונפקה לראשונה בנאסד"ק בחודש שעבר. לאחר עלייה במניה בימים הראשונים למסחר, היא נחלשה ונסחרת כיום במחיר שגבוה בכ-1% בלבד ממחירה בהנפקה. שווי השוק של החברה הוא 6.6 מיליארד דולר. בג'פריס החלו לסקר את מניית פיירפליי בהמלצת "קנייה" ומחיר יעד של 60 דולר, פרמיה של 31.7% על המחיר הנוכחי.

האנליסטית שילה קהיוגלו ציינה שמוצרי החברה תואמים לסדרי העדיפויות של שוקי הביטחון הלאומי והתקשורת ומאפשרים שיגורים קטנים ובינוניים. לדבריה, צבר ההזמנות של החברה משקף הצלחה מסחרית. מחיר היעד נקבע על בסיס מכפיל מכירות של 10.5 ל-2027. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, עד כה החלו 4 אנליסטים לסקר את המניה, שניים בהמלצות "קנייה" ושניים ב"החזק".

2. שוקי האג"ח

בדומה למגמה בשוק המניות, גם שוק איגרות החוב המקומי נסחר אמש (ג') באקורד שלילי. מרבית מדדי האג"ח בבורסה חתמו את היום בירידות, כאשר מדד תל בונד 20 נחלש ב-0.3%, והתשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על כ-2.9%. מדד תל גוב-כללי, שבו כל איגרות החוב של ממשלת ישראל, ירד ב-0.1%, והתשואה לפדיון הגלומה בו טיפסה לכ-3.4%. נזכיר כי בשבוע האחרון של אוגוסט, כבר נגעה התשואה ברמה נמוכה יותר של 3.34%, מה ששיקף רמת ביטחון גבוהה יותר מצד המשקיעים באשר לחוב של ממשלת ישראל. עם זאת, ביחס לרמה שנרשמה לאחר פרוץ המערכה באיראן באמצע יוני האחרון, אז עמדה התשואה על 3.7% מדובר בשיפור בסנטימנט המשקיעים.

בכל הנוגע לשוק החוב העולמי, סמי שער, הכלכלן הראשי ומנהל ההשקעות הראשי בשווייץ בבנק לומברד אודייר, ד״ר לוקה בינדלי, ראש אסטרטגיית השקעות, וביל פאפדקיס, אסטרטג מאקרו בכיר, התייחסו בסקירתם האחרונה למתח הפיסקלי ההולך וגובר במדינות המפותחות והשפעתו על שוקי ההון.

"אנו מעריכים כי חוסר היציבות התקציבית בצרפת, בריטניה וארה״ב תורם לעלייה בפרמיית הסיכון של אג״ח ממשלתיות ולציפיות להמשך תנודתיות בשווקים. שלושת הזירות, צרפת, בריטניה וארה״ב, שונות זו מזו, אך כולן מצביעות על מגמה רחבה של עלות הון עולה במדינות המפותחות. בצרפת, חוסר היעילות התקציבית צפוי להימשך; בבריטניה, צעדים מתונים עשויים להביא לאיזון חלקי; ובארה״ב, המתח סביב עצמאות הפד יוסיף להעיב על השווקים. במטבעות, אנו מעריכים המשך חולשה רחבה של הדולר, אך עם מגבלות לעלייה של הליש״ט מולו, וחולשה מתמשכת של הליש״ט מול האירו. כמו כן, אם חוסר הוודאות יימשך, אנו צופים עלייה בביקוש למטבעות מקלט, ובעיקר לין היפני".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במסחר במטבע חוץ הבוקר (ד'), הדולר ממשיך להתחזק ביחס לשקל, ועומד על רמה של 3.37 שקלים, והאירו נסחר בשינוי קל בלבד ביחס לשקל - 3.92 שקלים.

בשוק הסחורות, ב-UBS סבורים שהזהב הוא אפיק השקעה אטרקטיבי בתקופה של חוסר ודאות פוליטית באירופה. מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי ב-UBS Wealth Management מזכיר את החששות הפיסקאליים והפוליטיים בצרפת, ואת המשך המלחמה באוקראינה. לדבריו, הסטטוס של זהב כגיוון לפורטפוליו רק מתגבר בתקופה של חובות ממשלתיים גדלים, אינפלציה וסיכונים גיאופוליטיים. הזהב שבר שוב שיא כשעלה ל-3,508 דולר השבוע, והאפלה ממליץ למשקיעים עם זיקה לזהב להקצות שיעור חד-ספרתי בינוני מהתיק לזהב. להערכתו מחיר אונקיה יעמוד על 3,700 דולר באמצע 2026 אך במקרה של החמרה גיאופוליטית או כלכלית המחיר עשוי להגיע אף ל-4,000 דולר. הבוקר (ד'), מחיר הזהב עומד על 3,601 דולר לאונקיה.

מחירי הנפט נסחרים הבוקר בירידות קלות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 68.9 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 65.4 דולרים.

4. מאקרו

ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, עפר קליין, התייחס לדוח התעסוקה לאוגוסט ולנתוני המשרות הפנויות ליולי בארה"ב. דוח התעסוקה יתפרסם ביום שישי ועשוי להשפיע משמעותית על החלטת הריבית הקרובה, והמשרות הפנויות יתפרסמו עוד קודם, ביום חמישי.

קליין מצפה לגידול מתון במספר המשרות החדשות, נתון שיסלול את הדרך להפחתת ריבית, "אך לא בעוצמה שתצדיק הפחתה חדה יותר מרבע נקודת אחוז", לדבריו.

קליין מציין שנתוני הצריכה הפרטית ליולי היו חיוביים, עלייה ריאלית של 0.3%, הנתון החזק ביותר זה ארבעה חודשים. מדד ההוצאה לצריכה הפרטית עלה ב-2.6% ומדד הליבה עלה ב-2.9%, וקליין סבור שאלו נתונים שיאפשרו הפחתת ריבית, אם כי טווח ההפחתה בשנה הקרובה מוגבל להערכתו. במקביל, קליין מצפה להפחתת ריבית בעוד שבועיים בקנדה, לאחר הפסקה ארוכה, וזאת בשל ירידה חדה מהצפי בייצוא ובצמיחה על רקע המכסים והאי-ודאות הכלכלית.

5. תחזית

אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, מסביר כי שוק המניות בארה"ב ממשיך לעלות, אך המכשולים מתגברים: "בחודש האחרון בלטו בארה"ב מדדי המניות של החברות הקטנות על רקע הציפיות להורדת ריבית. Russell 2000 ו-S&P Small Cap 600 עלו בכ-5%. מנגד, הנתונים הכלכליים החלשים והספקות שהתחילו להופיע לגבי השיקולים הכלכליים מאחורי זינוק במניות הקשורות ל-AI גרמו לביצועים פחות חזקים במדדי המניות של החברות הגדלות. מדדי Nasdaq ו-S&P500 עדיין השיגו בחודש האחרון תשואה חיובית, אך לא בולטות בכלל בהשוואה לשוקי המניות האחרים בעולם.

"גדלה תדירות הימים בהם המניות ירדו. מתוך 30 ימי המסחר האחרונים מדד S&P500 ירד כמעט במחצית. מדד S&P500 במשקל שווה רשם ירידה ב-63% מימי המסחר. במחצית הראשונה של ינואר ואפריל נרשמה תדירות דומה של ירידות שערים. ההבדל הוא שאז מדד S&P500 היה במגמת ירידה, במיוחד במחצית הראשונה של אפריל, לעומת כמעט שיא במדדים כעת".

בשורה תחתונה זבז'ינסקי מציין כי להערכתו, רמת הסיכון בשוק המניות האמריקאי עולה. "אנו ממליצים על חשיפה בינונית אליו, תוך פיזור גיאוגרפי רחב יותר. כמו כן, כדאי לשקול שילוב הזהב בתיק כרכיב שבשנים האחרונות שיפור תשואה תוך ירידה בסטיית התקן (ראו הסקירה השבועית הקודמת)".