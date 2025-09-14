חברה ישראלית הקימה בספרד שדה סולארי בגודל 6 מגרשי כדורגל

הכתבה מטעם וולטה סולאר

וולטה סולאר פתחה לאחרונה את סבב גיוס המשקיעים שלה עם היעד הגדול ביותר שהיה במסגרת השקעות המונים בישראל, וכבר מתקדמת.

קצב ההתקדמות של הגיוס הוא מהגבוהים ביותר שהיו אי פעם בפלטפורמה של אקזיט וואלי. מדובר בחברה בעלת דירוג שביעות רצון גבוה מאוד בקרב לקוחותיה, עם פרויקטים רבים ביזמות סולארית, שיתופי פעולה מרשימים וצמיחה משנה לשנה. הצבר היזמי של הפרויקטים שלה בשנת 2024 עמד על 123 מגה וואט, שהוא גידול של 62% מסוף 2023. מדובר בחברה שהופכת אותנו לפחות תלויים בנפט וגז, ומנסה לעשות את זה במהירות.

נפט וגז הם משאבי הטבע האחראים למרבית מקורות האנרגיה בעולם. למרבה הצער, רוב המאגרים של שני משאבי הטבע הללו נמצאים במדינות עוינות לישראל ולמערב כולו, כמו איראן קטאר ומדינות נוספות. המעבר לאנרגיה מתחדשת הוא לא רק אינטרס של אנשי איכות הסביבה, אלא גם אינטרס מובהק של מדינות רבות שתלויות בנפט וגז. אירופה, סין, ארה"ב וגם ישראל, עוברות יותר ויותר לשימוש באנרגיה סולארית ולאט לאט מקטינות את נתח הגז והנפט בשוק האנרגיה. אפילו מדינה כמו ערב הסעודית שמייצאת כמויות גדולות של נפט, הבינה שבשוק המקומי היא מעדיפה לעבור לאנרגיה סולארית והחלה בפרויקט ענק למעבר לאנרגיה מתחדשת.

היעד של משרד האנרגיה בישראל והרגולציה התומכת

משרד האנרגיה בישראל קבע יעד שאפתני: עד לשנת 2030 מדינת ישראל צריכה לייצר 30% מהאנרגיה שלה מאנרגיה מתחדשת. על מנת שזה יקרה, המדינה צריכה כמעט להכפיל את מתקני היצור של האנרגיה המתחדשת שלה תוך 5 שנים. מדובר בגידול בקצב גבוה מאוד, והחברות בתחום צפויות להרוויח ממנו.

על מנת לעודד את החברות, משרד האנרגיה עשה מספר צעדים. הצעד הראשון היה לקבוע תעריף חשמל קבוע ל-25 שנה, שבו המדינה מתחייבת לרכוש חשמל סולארי מכל מי שמייצר אותו תחת אסדרה תעריפית. הרגולציה הזו נותנת ביטחון רב בעניין היקף ההכנסות שתייצר המערכת הסולארית למשך כל התקופה.

בנוסף, המדינה הוציאה תקנה המחייבת מסוף השנה הנוכחית, 2025, את מרבית הבתים הפרטיים, בעלי שטח גג של 100 מ"ר ומעלה, להתקין מערכת סולארית בעת הבנייה. וכך גם רוב המבנים שאינם למגורים, בעלי שטח גג של 250 מ"ר ומעלה.

כלומר, לא רק שהמדינה מחייבת התקנה של מערכות כאלה, היא גם הפכה אותן לבעלות סיכון נמוך במיוחד, עד שאין זה משתלם שלא להתקין אותן.

הטכנולוגיה הולכת ומתקדמת

ככל שעובר הזמן, טכנולוגיות הייצור של המערכות הסולאריות ומערכות האגירה הולכות ומשתפרות. בעבר היה מדובר במערכות בעלות יציבות בינונית, יקרות יותר ויעילות פחות. כיום, שילוב מערכות אגירה חכמות עם מערכת סולארית, יכול לאפשר לבתים פרטיים להיות עצמאיים לחלוטין מבחינה אנרגטית. וזאת גם אם בבעלות המשפחה שני כלי רכב חשמליים הצורכים חשמל - ועדיין עשוי להישאר חשמל למכירה.

למעשה, הנוחות והאיכות של המערכות החדשות גורמת לכך שאפילו מדינות עם כמויות גדולות של נפט וגז, מתקינות עוד ועוד מערכות סולאריות.

להלן שתי דוגמאות: ערב הסעודית מתכננת להשקיע מעל 8 מיליארד דולר באנרגיה סולארית; סין, שעד כה הייתה אחת מצרכניות הנפט הגדולות בעולם, עוברת לאנרגיה סולארית בקצב מסחרר. בשנת 2024 חל בה גידול של 28% בהשוואה לשנת 2023, ואילו ברבעון הראשון של שנת 2025 קצב הגידול הוא 30% בהשוואה לשנת 2024. והשנה עוד לא הסתיימה.

וולטה סולאר מאיצה את התחום

וכאן בדיוק חברת וולטה סולאר נכנסת לתמונה. וולטה סולאר היא חברה יזמית מובילה בתחום הגגות הסולאריים בישראל. בשנים האחרונות היא חתמה כבר עם 24 רשויות מקומיות לקידום אנרגיה סולארית על גגות מבני הציבור. בין השאר עם עיריות נתניה, כפר סבא, נהריה ועוד. בנתניה למשל, החברה הקימה את אחד הפרויקטים הסולארים הגדולים ביותר בישראל על גגות עירוניים, והפכה את בנייני העירייה בנתניה לסוג של תחנת כוח מקומית קטנה לאנרגיה נקייה מהשמש.

בנוסף, וולטה סולאר גם מתכננת ומקימה מערכות סולאריות בשוק הביתי. מרבית שטחה של ישראל עדיין לא מנוצל מבחינת אנרגיה סולארית, ולכן משקיעים רואים פוטנציאל ליצירת תשואות גבוהות לצד תרומה לביטחון האנרגטי.

החברה משתפת פעולה עם חברת EDF הצרפתית, שהיא אחת המובילות בעולם בתחום האנרגיה המתחדשת, ולאחרונה נחתמו הסכמים למימון פרויקטים עם חברת מגדל ועם בנק מזרחי טפחות. חברת EDF החלה בשיתוף פעולה דווקא עם וולטה סולאר, משום שהחברה זיהתה שבישראל שטופת השמש השטח על הגגות הוא אטרקטיבי במיוחד לפרויקטים סולאריים. מאחר וחברת וולטה סולאר היא שחקנית מרכזית בתחום הגגות הסולאריים והוכיחה בו ניסיון רב, ידע ומומחיות, היא הייתה הבחירה המתאימה ביותר עבור חברת EDF.

גידול בהיקפם של הפרויקטים הייזמיים

וולטה סולאר חותרת לקדם במהירות ולהגדיל את היקף הפרויקטים היזמיים ולנצל את הסביבה התומכת שייצרה המדינה.

מדינת ישראל נחשבת "אי אנרגטי". אתגרי האנרגיה של וולטה סולאר הם גם בגידול מהיר של כושר ייצור האנרגיה כדי לספק את הביקושים הצומחים בקצב הולך וגובר, וגם לעמוד ביעדי האנרגיה המתחדשת שהציבה המדינה. בצד כל אלה למשקיעים ולייזמים בתחום מוצעת הזדמנות כלכלית גדולה מאוד.

החדשנות האנרגטית גם בצה"ל

בתפקידו כמ"פ (במיל') בשריון, המנכ"ל של חברת וולטה סולאר, ערן טל, הפך את הפלוגה שלו לפלוגה הסולארית הראשונה בצה"ל. המערכת הסולארית אפשרה לפלוגה לכלכל את עצמה מבחינה חשמלית בשטח, ולהחליף את הסולר בשטח לחשמל נקי. המערכת עובדת בשטח ללא תקלות ובעיות הנגרמות ממערכות מבוססות סולר או דלק - לרבות זיהום, אספקת חומר דליק, רעש ותקלות נוספות.

ערן טל, מנכ''ל חברת וולטה סולאר / צילום: וולטה סולאר

בנוסף, ערן טל עוזר בייעול תחום האנרגיה לתמרון של צה"ל. כלומר איך לייעל את האנרגיה הדרושה לכוחות המתמרנים בשטח, על מנת להפוך אותם לעצמאיים יותר. הוא מסייע לקדם את תחום הגנרטורים הסולאריים שאינם מצריכים הזנה ואספקה של דלק והופכים את הפלוגה לעצמאית יותר.

כחלק מהתהליך הזה, במהלך המלחמה החייה ערן טל פרויקט אנרגטי נוסף שתפקידו לעזור ללוחמים בשטח גם ברמה המבצעית וגם ברווחת החיילים. תפקיד הפרויקט היה לייעל בצורה משמעותית את השימוש באנרגיה בצבא, למנוע בזבוז אנרגיה ולהוריד עלויות לצה"ל. בנוסף, הרעיון הוא להפחית את התלות של היחידה בסולר ודלק, ומאפשר לה להמשיך לפעול גם כאשר ישנה בעיית אספקה של חומרי בערה לצורך אנרגיה.

לא רק בישראל

המקצועיות של חברת וולטה סולאר פותחת לה גם הזדמנויות בחו"ל. בחודשים האחרונים השלימה החברה הקמת שדה סולארי בספרד. הוא נחשב לאחד הגדולים ביותר בקטלוניה לצריכה עצמית, בגודל של כשישה מגרשי כדורגל. השדה מספק חשמל למפעל הנייר הגדול ביותר בקטלוניה, ולמעשה יכול לספק חשמל ל-2,000 בתים.

בתוכנית: הנפקה בבורסה

החברה מכוונת להמשיך ולהגדיל את היקף הפרויקטים היזמיים, ולבסוף להנפיק את עצמה בבורסה. נכון להיום, החברות המתחרות שנסחרות בבורסה, נסחרות בשווי של בין פי 12 לפי 51 מהשווי של וולטה בגיוס לפני ההנפקה בבורסה. לכן משקיעים רבים רואים את ההשקעה בוולטה סולאר כהזדמנות טובה. לפרטים נוספים על הזדמנות ההשקעה, ניתן להיכנס לדף הקמפיין באקזיט וואלי, בקישור הזה.

הכתבה מטעם וולטה סולאר