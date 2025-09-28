חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

שני ימי מסחר בלבד התקיימו בשבוע החולף בתל אביב, בשל חופשת ראש השנה. ביום ראשון המגמה הייתה שלילית וביום חמישי מגמת המסחר הייתה חיובית, כך שבסך הכול, המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125 נסחרו כמעט ללא שינוי וסיימו ברמות שבהן היו בתחילת השבוע שעבר. את העליות החדות ביום חמישי הובילו המניות הדואליות, שעלו במהלך השבוע בוול סטריט - בהן קמטק , טבע וטאואר . ברמה הענפית, מדד ת"א ביטוח זינק במהלך המסחר בכ־2.7%, ומתחילת השנה הוסיף לערכו כ-90%. מדד הבנקים קפץ בכ-2%.

למניות הארביטראז', שנסחרות בוול סטריט ובתל אביב במקביל, לא צפויה השפעה משמעותית על המדדים בפתיחת המסחר. מניית טבע צפויה לאבד כ-2.8% ונייס כ-3%, ואילו אלביט צפויה לעלות ב-1%, אורמת ב-2%, קמטק ב-3% ופורמולה מערכות ב-4.6%.

לנוכח התמחור בשוק ובצל עליית הסיכונים הביטחונים והגאופוליטיים בישראל, בבית ההשקעות מיטב ממליצים להקטין סיכון באפיקים המקומיים. בסקירה שפרסם אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, הוא מעריך כי "השוק בישראל נמצא במצב FOMO. הסיכונים עולים, אך המשקיעים מפחדים לפספס את הראלי שצפוי להתרחש אם וכאשר המלחמה תסתיים. כל זה גורם לשווקים להתנפח תוך כדי היחלשות בכלכלה".

כראייה לתחזיותיו, הוא מצביע על כך שהיחס בין שווי שוק המניות לתמ"ג הנומינאלי עלה לרמה הגבוהה לפחות מאז 2011. בנוסף, מכפיל הרווח של מדד ת"א 125 מצוי ברמה גבוהה מאז 2021, כאשר מכפיל המכירות חצה את הרמה 2, אליה הוא מעולם לא התקרב.

השבוע, צפוי בתל אביב עוד שבוע מסחר מקוצר, בשל יום כיפור. האירוע הבולט בשוק יחול ביום שני, כשבנק ישראל יפרסם את החלטת הריבית שלו. בשוק מתרבים הקולות המעריכים שהבנק לא יוריד את הריבית בהחלטה הקרובה. בשווקים מתמחרים הסתברות של כ-15% בלבד להפחתת ריבית בסוף החודש, וכ-80% להפחתה בנובמבר. בשוק ינסו לקבל קריאת כיוון ביחס למדיניות העתידית של הבנק, אותה הם יקוו לקבל בדברים שיישא הנגיד לאחר פרסום ההחלטה. בנוסף, הבנק צפוי לפרסם כמדי רבעון את תחזית חטיבת המחקר שלו, אשר עשויה לשפוך אור נוסף על מצב המשק והסיכוי להורדת ריבית בהחלטות הבאות (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

במדדי וול סטריט, הראלי שניכר בתחילת השבוע הראה סימני עייפות בימים שלישי ורביעי; זאת, לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר כי מחירי המניות מוערכים ברמות גבוהות למדי. לאחר דבריו, בבנק UBS העריכו שמדד S&P 500 צפוי להיסחר סמוך ל־6,800 נקודות עד יוני 2026, ובתרחיש שורי היעד יתקרב ל־7,500 נקודות - עלייה של כ-2.4% ושל כ-13%, בהתאמה, לעומת הרמה הנוכחית.

בוול סטריט, המדדים המובילים סיכמו את השבוע בירידות, לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול הצהיר במהלך השבוע כי מחירי המניות "גבוהים למדי". כך, בסיכום שבועי, מדד הנאסד"ק איבד 0.7%, וה-S&P 500 נחלש ב-0.3%. המסחר ביום שישי האחרון ננעל בעליות: הדאו ג'ונס התקדם ב-0.65%, ה-S&P 500 טיפס ב-0.59% והנאסד"ק הוסיף לערכו 0.44%.

העליות באו על רקע פרסום מדד ה-PCE, מדד המחירים המועדף על הפד, שהצביע על עלייה בקצב שנתי של 2.9%, בהתאם לצפי. הנתון מותיר את הפדרל ריזרב על המסלול לשתי הפחתות ריבית נוספות של רבע אחוז עד סוף השנה הנוכחית (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

אחת המניות שריכזה עניין במיוחד ביום שישי היא של חברת השבבים אינטל , שקפצה בכ-4.5%. המניה זכתה למומנטום חיובי בימים האחרונים, בעקבות דיווח על השקעה פוטנציאלית של אפל בחברה, והשלימה זינוק של כ-20% בשלושת ימי המסחר האחרונים.

בוול סטריט יפורסמו דוחות כספיים של חברת אופנת הספורט נייקי וחברת הקרוזים קרניבל , לרבעון הפיסקלי שהסתיים באוגוסט.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, בשבוע החולף סיכמו מדדי התל בונד הקונצרניים עליות של כ-0.7%. מדד תל גוב־שקלי 10+ סיכם את השבוע עם עלייה מזערית של 0.05%.

בבנק הפועלים ממליצים להחזיק את תיק האג"ח המקומי במח"מ (משך חיים ממוצע) בינוני, וכן לנצל את רמת ציפיות האינפלציה הנמוכה לאורך העקום הממשלתי, לטובת מתן עדיפות קלה לאפיק הצמוד על פני השקלי.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו תנודות קלות, לאחר פרסום מדד ה-PCE בארה"ב. התשואה לעשר שנים עלתה בנקודת בסיס אחת, לרמה של 4.18%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 3.64%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במסחר בשוק המט"ח נרשמו שינויים קלים ביום שישי האחרון. השקל נחלש מול הדולר בכ-0.2%, ושערו נעמד על 3.34 שקלים.

מתחילת חודש ספטמבר, הדולר התחזק בכ־0.3% והאירו בכ־0.8% ביחס לשקל. לעומת זאת, מתחילת שנת 2025, המגמה הפוכה בין המטבעות: הדולר נחלש ב־8.3% ואילו האירו התחזק ב־3.3% בהשוואה לשקל.

מחירי הנפט המשיכו ביום שישי במומנטום החיובי שלהם ועלו בכ-1%, בעקבות מתקפות הכטב"מים של אוקראינה על תשתיות אנרגיה רוסיות, המשבשות את יצוא הנפט הרוסי. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי נעמד על כ-65.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט נעמד על כ-70.1 דולר.

בשוק הקריפטו, מחיר הביטקוין יורד קלות הבוקר, ונע סביב 109 אלף דולר.

4. מאקרו

כאמור, מחר (ב'), בשעה 16:00, יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית שלו.

לאחר שהשווקים שמעבר לים קיבלו את מבוקשם לפני כשבועיים וזכו להפחתת ריבית של 25 נ"ב על־ידי הפדרל ריזרב בארה"ב, המשקיעים כעת מחכים שבנק ישראל יצטרף למגמה - זאת, על אף שישראל וארה"ב מתמודדות עם אתגרים שונים למדי. למעשה, בעקבות החלטת הריבית האחרונה בארה"ב, הריבית של הפדרל ריזרב נמוכה יותר מזו של בנק ישראל בפעם הראשונה מזה יותר מעשור.

בעוד שבהחלטת הריבית בארה"ב, מה שהכריע את הכף בסופו של דבר לטובת הפחתת ריבית היה נתוני התעסוקה החלשים מן הצפוי, בישראל השיקול המרכזי הוא אי־הוודאות שמייצרת המלחמה המתמשכת בעזה, שסיומה לא נראה באופק.

מרבית הכלכלנים מאמינים כי בנק ישראל יותיר את הריבית על כנה בהחלטה הקרובה. אלכס זבז'ינסקי ממיטב ציין בתחילת השבוע שעבר כי "עליית הסיכונים מקטינה את הסיכוי להורדת ריבית על־ידי בנק ישראל", וכן כי בית ההשקעות מעלה את התחזית לריבית בנק ישראל בעוד שנה ל-3.5%-3.75%. בסקירה השבועית של יונתן כץ ולידר שוקי הון, צפו כי הורדת הריבית תידחה עד לרגיעה ביטחונית, וציינו גם את העובדה שמחירי השירותים במדד ממשיכים לעלות, כסיבה נוספת לאי הורדת הריבית כעת.

מודי שפריר, אסטרטג שווקים ראשי בבנק הפועלים, הצטרף לעמדתו של זבז'ינסקי והעריך כי "מדד חודש אוגוסט אשר הצביע על המשך סביבת אינפלציה גבוהה (במיוחד אינפלציית השירותים), בשילוב עם שוק התעסוקה 'ההדוק מאד' והתרחבות המלחמה בעזה, תומכים בהערכתנו כי ריבית בנק ישראל לא תרד בסוף החודש". שפריר מעריך שהריבית תרד בנובמבר, אך מציין שיש גם סבירות מסוימת כי תיוותר ללא שינוי עד סוף השנה, מאחר שההחלטה מושפעת גם ממצב הלחימה בעזה.

בבנק סיטי גם כן צופים שהריבית תישאר ללא שינוי בהחלטה בשבוע הבא. במחלקת המחקר של ענק הפיננסים כתבו במסמך למשקיעים, כי "אמנם לא מדובר בהחלטה סגורה וברורה כמו בפעמים קודמות, אך אינפלציה גבוהה מהצפוי (קצב שנתי של 2.9%), עצירת ההתרופפות בשוק העבודה, לצד האי־ודאות לגבי התפתחות המבצע בעזה - הופכים מהלך של הורדת ריבית ביום שני ללא סביר".

בארה"ב, כאמור, פורסם ה-PCE, מדד המחירים המועדף על הפדרל ריזרב, שהצביע בחודש אוגוסט על עלייה שנתית של 2.9%, בהתאם לצפי.

לדברי יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, "אחרי מדד מחירים לצרכן שהיה טיפה 'חם' באוגוסט, ומדד מחירים ליצרן שהיה קר באופן בולט, מדד מחירי ה-PCE המועדף על הפד ממשיך לפי הצפי, עם עלייה של 0.3%. כרגע, זה מספיק כדי להביא את האינפלציה השנתית בארה"ב לרמת 2.7%. מצד אחד, מדובר בשיא של חצי שנה באינפלציה. מצד שני, אם נוריד מזה את ה-0.3%-0.4% שמגיעים מהשפעת המכסים, אפשר להגיד שאנחנו ברמות די מתונות. באופן דומה, גם ה-Core PCE על 2.9% הוא ברמות הגבוהות עד כה השנה".

פנינג הוסיף: "ההסתברות להורדת ריבית של הפד בסוף החודש לא מתרגשות יותר מדי מהנתונים ונותרת בסביבת 85% גבוהים מאוד, גם אם לא ודאיים. ועם המצב הזה, ההשפעה על המשק המקומי היא מתונה בשלב הנוכחי... על רקע חוסר היציבות המקומי, ומדד אוגוסט שהיה גבוה יחסית, בנק ישראל לא צפוי להוריד את הריבית השבוע. ובדומה להודעה האחרונה, גם הפעם נעריך שאותו חוסר יציבות גיאופוליטי, ובפרט ההתמשכות של המלחמה, יבלטו בשיקולים בקביעת המדיניות המוניטרית".

עוד הוסיף פנינג: "אם בכל זאת נחפש קצת אופטימיות מקומית, אז כן צריך לציין שגם אם השפעת מהלך הורדות הריבית היא מתונה בשלב הזה, יש פה אפקט מצטבר. הציפיות בשוק בארה"ב, כרגע, הן לריבית של כ-3.15% לספט' בעוד שנה. עד לפני כשבועיים, זה היה 3.0%. אז כן, התמשכות המלחמה ממשיכה לדחות את הורדת הריבית המקומית. אבל במצב הזה, הפער מול ארה"ב צפוי להמשיך לגדול, שלא לדבר על מול רובו המכריע של העולם המערבי. במוקדם או במאוחר יבשילו התנאים להקלה מקומית. וככל שזו תידחה, נעריך שתהיה חדה יותר".

במהלך השבוע, יפורסמו בישראל גם נתוני יצוא השירותים לחודש יולי ונתון השכר הממוצע ברוטו לשכיר ליולי. ברחבי העולם, יפורסמו מספר נתוני מאקרו מרכזיים, בהם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו לחודש ספטמבר ושיעור האבטלה לאוגוסט. בארה"ב, יתפרסמו מדד מנהלי הרכש, נתוני מכירת בתים קיימים, נתונים משוק התעסוקה ומדד אמון הצרכנים.

5. תחזית

יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון טכנולוג'י זינקה בשנה האחרונה בכ־70% לשווי של 181 מיליארד דולר. השבוע, לאחר שפרסמה דוחות כספיים, מנייתה נחלשה, אך אנליסטים המסקרים אותה העלו מחירי יעד.

בנק אוף אמריקה העלה את מחיר היעד למניה מ־140 ל־180 דולר, פרמיה של 11.3%, ונותר בהמלצת "נייטרלי". לפי הבנק, החברה נהנית מביקוש גובר בתחום ה־AI, אך התחרות בשוק ה־HBM (שבב זיכרון שנדרש ב־AI) מול סמסונג מעלה חששות להגדלת ההוצאות ההוניות של מיקרון.

בקנטור ההמלצה היא "תשואת יתר" ומחיר היעד עלה מ־185 ל־200 דולר, פרמיה של 23.7%. לדבריהם, הדוחות היו מרשימים וכך גם התחזית לרבעון הבא, והם מציינים את השיפור ברווחיות הגולמית בשל תמהיל מוצרים שונה.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב האנליסטים חיוביים בנוגע למניית מיקרון, ומחיר היעד הממוצע משקף פרמיה של 13.7%. אגב, חברה אחרת בתחום, סנדיסק , יותר מהכפילה את ערכה מאז שהחלה להיסחר השנה (כשפוצלה מווסטרן דיגיטל).