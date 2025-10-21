סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:07

חברת פרפל ביוטק , המפתחת תרופות לסרטן ונסחרת בנאסד"ק ותל אביב, הודיעה כי קיבלה הודעה על אי־עמידה במחיר המינימום למניה בנאסד"ק. לחברה יש 180 יום (עם אפשרות להארכה של 180 יום נוספים) לחזור למחיר של מעל 1 דולר ל־ADS (נייר החברה הנסחר בנאסד"ק) למשל 10 ימים לפחות, ואז יוסר האיום.

פרפל, אשר כבר פיתחה, הביאה לשוק ומכרה הלאה תרופה לטיפול בכאב, מפתחת היום כאמור תרופות לסרטן. לחברה יש שלושה מוצרים, מהם שניים בשלב II של הניסויים בבני אדם. תוצאות מהמוצר בקטגוריה החמה יחסית של סרטן ראש-צוואר צפויות במהלך 2026. בדוחותיה לרבעון השני, החברה ציינה כי המזומנים שברשותה צפויים להספיק לה עד הרבעון השלישי של 2026.

פרפל ביוטק נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 5 מיליון דולר בלבד, בעיקר בשל תוצאות יעילות ראשוניות צנועות יחסית, ריבוי חברות ביוטק בשלבים מוקדמים יחסית כמו שלה - מה שמקשה עליה לבלוט מעל הרעש ולגייס הון, וכן האכזבה הכללית מחברות בשלבים אלה לאחר תקופת הקורונה.

8:30

1. שוק המניות

המסחר היום ייפתח על רקע חידוש הפסקת האש השברירית ברצועת עזה, כמו גם על רקע עליות נאות שרשמו אמש המדדים המובילים בוול סטריט.

הבורסה המקומית ננעלה במגמה חיובית אתמול, כאשר את העליות הוביל מדד הבנקים, שקפץ בכ-3.5%; זאת, לאחר שסבל מסנטימנט שלילי בימים האחרונים, סביב הציפיות להורדת ריבית מצד בנק ישראל, שבעיני המשקיעים עלולה לפגוע ברווחים שלהם.

גם מניות הנדל"ן חזרו לבלוט לטובה, ובפרט אלו המשתייכות לתחום הייזום למגורים. אחרי שהובילו את עליות השערים מאז החלו הדיווחים על תוכנית הפסקת האש של הממשל האמריקאי, איבדו מניות הבנייה כ־5% בשלושת ימי המסחר האחרונים, אך כאמור חזרו לעלות ביום המסחר האחרון. מי שהובילו את המגמה היו מניות פרשקובסקי ושיכון ובינוי , עם עליות של בין 2% ל-4%.

מניית נדל"ן נוספת שבלטה לחיוב היא זו של וויי בוקס , שעלתה בכ־4%, לאחר שפרסמה מצגת משקיעים מעודכנת על רקע הנפקת איגרות חוב להמרה - צפי ההון העצמי של החברה בסיום הפרויקטים עומד על כ־1.5 מיליארד שקל. החברה מבצעת כיום כ־44 פרויקטים עם 5,429 יחידות דיור, כאשר יחידות אלו כוללות גם את החלק של דמרי בעיר שנרכש לאחרונה.

עוד בתחום הנדל"ן, דווח אתמול על שני מימושים משמעותיים:

שני בעלי שליטה בחברת הבנייה והתשתיות אשטרום , היו"ר רמי נוסבאום, ודפנה לוי, אחותו של המנכ"ל גיל גירון ואשתו של הדירקטור יונתן לוי, מכרו 1.4% ממניות החברה, בכמעט 110 מיליון שקל. המכירה מגיעה על רקע ראלי של כ-70% במניית החברה מאז יוני 2024, אך מחירה עדיין נמוך בכ-20% ממחירי השיא בהם נסחרה המניה בתחילת שנת 2022, רגע לפני העלאות הריבית במשק.

בנוסף, בעלי משרד הפרסום גיתם, משה תאומים ומודי כידון, מכרו את החזקותיהם בחברת הנדל"ן המניב ויתניה תמורת 101 מיליון שקל. הרוכשת היא יבואנית הרכב טלקאר של איש העסקים רמי אונגר. ויתניה מחזיקה בנכסים מניבים המשתרעים על כ-196 אלף מ"ר, וביניהם מתחם ויתניה (לה גארדיה בת"א) ומגדל ויתניה ובית זיויאל (רמת החייל). בשנה האחרונה, עלתה מניית החברה בכ-18% והיא נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-1.15 מיליארד שקל.

אמש, כאמור, וול סטריט ננעלה בירוק. מדד הנאסד"ק עלה בכ-1.4%, כאשר ה-S&P 500 והדאו ג'ונס התקדמו שניהם בכ-1.1%.

ברקע לעליות, הציפייה להמשך של עונת הדוחות החיובית שראינו עד כה, וכעת אולי ציפייה מסוימת להקלה במתיחות הסחר בין ארה"ב לסין, בעקבות דבריו האחרונים של טראמפ על יחסי המסחר עמה. במהלך פגישה עם ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבנז בבית הלבן, הנשיא טראמפ אמר שהוא חושב שהוא הולך להשיג עסקת סחר "הוגנת" עם נשיא סין שי ג'ינפינג. "הולכת להיות לנו עסקה הוגנת. אני רוצה להיות טוב לסין. אני אוהב את מערכת היחסים שלי עם הנשיא שי. יש לנו מערכת יחסים מצוינת", אמר טראמפ. טראמפ הוסיף כי הוא מתכנן לבקר בסין מתישהו בתחילת השנה הבאה.

נוסף על כך, ראש המועצה הכלכלית הלאומית בארה"ב ויועץ בכיר לנשיא טראמפ, קווין האסט, אמר במהלך היום כי הוא מעריך שההשבתה בממשל האמריקאי, שנמשכת כבר מעל שלושה שבועות, תגיע לסיומה השבוע. גם זה תרם לסנטימנט החיובי בשווקים.

את העליות הובילה אפל , שקפצה לשיא כל הזמנים, לאחר שחברת הפיננסים Loop Capital שדרגה את דירוג המניה מ"החזק" ל־"קנה" וציינה לחיוב עלייה בביקושים לאייפונים. "אנו עכשיו בתחילתו של מחזור האימוץ (של אייפונים חדשים) שציפינו לו רבות, אשר מעיד על התרחבות של משלוחי האייפונים לתוך שנת 2027", ציינו בחברה. החברה הרימה גם את מחיר היעד שלה למניה ל-315 דולר - מה שמשקף אפסייד של כ-25% לעומת מחירה בנעילת המסחר ביום שישי האחרון.

מניית אלפאבית עלתה גם היא לשיא כל הזמנים שלה, לאחר שבנק אוף אמריקה העלה את מחיר היעד של המניה מ-252 דולר ל-280 דולר - מה שמשקף לה אפסייד של 11% ביחס למחירה בנעילה ביום שישי האחרון. המניה עלתה ביותר מ-35% מאז תחילת השנה.

ענקית השבבים אנבידיה סיימה את היום בירידה קלה וסובלת ממומנטום שלילי בימים האחרונים, כאשר בסיכום חודשי, היא ירדה בכ-0.5%. ייתכן שאחת הסיבות לכך היא התחרות הגוברת מצד חברת השבבים AMD, שבזמן הזה הספיקה להמריא ב-50%, לאחר שחתמה על עסקת ענק עם OpenAI, במסגרתה חברת הבינה המלאכותית תרכוש כ-10% ממניות חברת השבבים.

נוסף על כך, עליבאבא , שממצבת את עצמה לאחרונה כשחקנית מרכזית חדשה בתחומי ה-AI ומחשוב הענן, קפצה אתמול בכ-4%, לאחר שבסוף השבוע דווח כי מערכת חדשה בה עורכת שימוש החברה, הובילה להפחתה של 82% במספר המעבדים הגרפיים של אנבידיה הנדרשים להפעלת מודלי ה-AI שלה. שחקנית מרכזית אחרת בתחום מחשוב הענן, אורקל , סיימה את היום בירידה של קרוב ל-5%.

נדמה כי לעת עתה, המשקיעים שמו מאחוריהם את החששות מפני חוסר־יציבות בסקטור הבנקים שנרשמו בסוף השבוע האחרון, לאחר שהבנקים האזוריים ווסטרן אליאנס בנקורפ וזיונס בנקורפוריישן דיווחו על הלוואות רעות שמחקו להם עשרות מיליוני דולרים. זאת, בנוסף לאזהרה החריפה מצד מנכ"ל ג'יי. פי. מורגן בשבוע שעבר, שהתייחס למקרה דומה שקרה בבנק שלו, מול חברת מימון הרכב Tricolor, שפשטה את הרגל; לפי הדיווחים, הבנק רשם הפסד של כ-170 מיליון דולר בשל החשיפה לחברה. דיימון הזהיר מפני תופעות דומות ביתר השוק וציין כי "אם יש ג'וק אחד, בדרך כלל יש נוספים".

עונת הדוחות תמשיך לצבור תאוצה היום. ענקית הסטרימינג נטפליקס צפויה לפרסם את תוצאותיה לאחר סיום המסחר, כאשר במהלך היום צפויות לדווח ענקיות נוספות כמו החברה הביטחונית לוקהיד מרטין ויצרנית המשקאות קוקה-קולה .

באירופה, נרשמו אתמול עליות שערים, במיוחד בבורסת פרנקפורט, שקפצה בכ-2%. העליות הובלו על־ידי המניות הביטחוניות, על רקע המתחים הגיאו־פוליטיים, ובפרט האיום שמציבה רוסיה בפני מדינות האזור. יצרנית הספינות טיסנקרופ עלתה בכ-8%, לאחר הנפקה מוצלחת במיוחד שערכה אתמול חברת־בת שלה, TKMS, שזינקה ביום המסחר הראשון שלה בכ-35%. טיסנקרופ מחזיקה ב-51% מ-TKMS.

בבורסות אסיה, נרשמת הבוקר מגמה חיובית. הניקיי מטפס בכ-0.6%, ההנג סנג קופץ בכ-1.7%, מדד שנגחאי קופץ בכ-1.2% והקוספי עולה בכ-0.4% לשיא השישי הרצוף שלו; זאת, על רקע האופטימיות סביב האפשרות שתיתחם עסקת סחר בקרוב בין קוריאה הדרומית וארה"ב. הבוקר, דווח גם כי סנאה טקיאצ'י, השיגה את הרוב הדרוש בפרלמנט ביפן ותהפוך לאישה הראשונה בהיסטוריה שתעמוד בראש הממשלה במדינה.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר ביציבות.

2. שוקי האג"ח

בצל עליות השערים, בשוק החוב המקומי נרשמו ירידות קלות. ברקע הצפי להורדת ריבית מצד בנק ישראל בהחלטה הקרובה במהלך חודש נובמבר, בבית ההשקעות פסגות מעריכים ששוק האג"ח המקומי עדיין אטרקטיבי. "מכיוון שציפיות האינפלציה כיום כבר נמוכות יחסית ומעוגנות סביב מרכז היעד, ירידת תשואות ברכיב השקלי תביא גם לירידת תשואות ברכיב הצמוד, ולכן אנו מעריכים שהאטרקטיביות של האפיק הממשלתי כולו גבוהה", נכתב בסקירה שפרסם בית ההשקעות.

מעבר לים, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו ירידות שערים, בעיקר באפיקים ארוכי־הטווח. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של 3.98%. התשואה לשנתיים נסחרה ביציבות ונעמדה על כ-3.46%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת המט"ח, השקל התחזק אתמול ב־0.3% מול הדולר, ששערו היציג עמד על 3.28 שקלים. עלייה משמעותית יותר נרשמה מול האירו, שנחלש ב־0.6% מול השקל לשער של 3.81 שקל לאירו.

בשוק הסחורות, הזהב ממשיך להיסחר סביב שיא כל הזמנים, בין היתר, על רקע התגברות הציפיות להמשך הורדת הריבית בארה"ב, היחלשות הדולר והתנודתיות המוגברת בוול סטריט בשל מתיחות הסחר בין סין וארה"ב. מחיר הזהב עלה בכ-3% ונע סביב 4,370 דולר לאונקיה.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו ירידות של עד 1%, על רקע חששות מפני האטה כלכלית, בין היתר, בשל מתיחות הסחר בין ארה"ב וסין, כמו גם חששות מפני עלייה בהיצע הנפט העולמי. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי נעמד על כ-57 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט נעמד על כ-61 דולר.

4. מאקרו

השבתת הממשל בארה"ב, שנמשכת מעל לשלושה שבועות, ממשיכה למנוע פרסום נתוני מאקרו חשובים, כולל נתוני תעסוקה, אינפלציה וצריכה, כאשר האינדיקציות העיקריות למצב המשק האמריקאי מגיעות בעיקר מסקרי הציפיות השונים.

רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI בית השקעות, מציין כי סקרי הציפיות האזוריים של הפדרל ריזרב "המשיכו להצביע על תנודתיות גבוהה, ורמתן הממוצעת בחודשים האחרונים משקפת סביבת פעילות מתונה יחסית בענפי התעשייה. רכיבי המחירים, שמאופיינים במתאם גבוה יחסית עם אינפלציית הסחורות, הצביעו בספטמבר על מגמות מנוגדות, אך רמתם משקפת צפי להמשך עלייה באינפלציה הסחורות בחודשים הקרובים, בהשפעת העלאת המכסים".

במבט קדימה, מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מציין כי ההסתברות לכך שהממשל יושבת למשך יותר מ־30 יום עלתה בחדות ל־81%. לדבריו השבתות ארוכות יותר נרשמו בשנים 1995־1996 (21 ימים) וב־2018־2019 (35 ימים).

עם זאת, כאמור, ראש המועצה הכלכלית הלאומית בארה"ב, קווין האסט, שמשמש כיועץ כלכלי בכיר לנשיא טראמפ, אמר אתמול בשיחה עם CNBC כי הוא צופה שהשבתת הממשל האמריקאי תסתיים השבוע. לדברי האסט, אם ההשבתה לא תבוא לסיומה השבוע, ממשל טראמפ עשוי לנקוט ב"צעדים חזקים יותר", כדי להכריח את הדמוקרטים לשתף פעולה עם הצעת התקציב של המפלגה הרפובליקאית.

5. תחזית

על רקע התנודתיות המוגברת בשווקים שמעבר לים, לצד הקולות ההולכים וגוברים המזהירים מפני הערכות שווי קיצוניות ומבועה בתחום ה-AI, בוול סטריט ג'ורנל מסמנים חמש אפיקי השקעה המומלצים למי שמעוניין לרפד את הפורטפוליו שלו - למקרה שהחששות יתבררו כמוצדקים.

שני אינדיקטורים מרכזיים מצביעים על כך שייתכן שהשוק בדרך לתיקון חד. אחד מהם הוא מכפיל הרווח שהגה חתן פרס נובל לכלכלה פרופ' רוברט שילר - כלי לתמחור שוק המניות המתייחס לממוצע הרווחים הנע של 10 השנים האחרונות ומנטרל עיוותים הנובעים מאינפלציה. המכפיל עומד כעת על קצת פחות מ-40 נקודות.

מכפיל הרווח הזה נחשב לגבוה באופן קיצוני, כאשר בשלושת המקרים בהיסטוריה בהם הוא עמד על מעל 32 נקודות נרשמו משברים קשים בשווקים: השפל הגדול של 1929 (נפילה של 83% ב-S&P 500), בועת הדוט-קום בשנת 2000 (נפילה של 49%) ומשבר הקורונה בין השנים 2021־2022 (נפילה של 25%). בפורבס ציינו כי הממוצע של ההתרסקויות בתקופות בהן מכפיל שילר עמד ברמתו הנוכחית עומד על כ־50%. עוד צוין כי השילוב בין הערכות השווי הקיצוניות בשוק המניות האמריקאי, יחד עם ריבוי של אתגרים כלכליים, מכשיר את הקרקע לקראת תסריט "סופה מושלמת". בשורה התחתונה, בפורבס צופים כי הסיכון הריאלי לדאונסייד בעבור S&P 500 נע בין 25% ל־50%.

אינדיקטור נוסף הוא "מדד באפט", אשר מגלם את היחס בין שוויין של כל המניות הרשומות לבין התוצר המקומי הגולמי בארה"ב. בראיון נדיר שהעניק למגזין Fortune בשנת 2001, תיאר באפט את יחס שווי השוק לתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) כ"כנראה המדד הטוב ביותר הבודד למיקום שבו עומד שוק ההון בכל רגע נתון". באפט ציין אז כי אם היחס יתקרב ל-200%, המשקיעים "משחקים באש" - והיום הוא נמצא בשיא כל הזמנים, ברמה של 219%.

להלן חמש הדרכים שסימנו בוול סטריט ג'ורנל להגנה מפני התפוצצות בועה בתחום ה-AI:

קרנות סל במשקל־שווה - לפי בנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן, 30 חברות AI הכוללות, בין היתר, את "שבע המופלאות" (אנבידיה, טסלה, אמזון, מיקרוסופט, גוגל, מטא ואלפאבית), מרכיבות אחוז גבוה במיוחד של 44% מערכו של מדד ה-S&P 500. רוברט קונזו, מנכ"ל חברת יייעוץ ההשקעות Wealth Alliance, ממליץ על השקעה בקרנות סל במשקל־שווה, המפזרות את הכספים באופן שווה בקרב כלל חברות המדד, מה שמפחית את ההשפעה של תנודות חדות במניות ה-AI.

סקטור הבריאות - מדובר בסקטור שנחשב באופן מסורתי לדפנסיבי, מכיוון שמניות בתחום ידועות ככאלו שממשיכות להניב ביצועים טובים גם בתקופות כלכליות קשות. בוול סטריט ג'ורנל מציינים כי הרבה מהחברות בתחום גם מחלקות דיבידנדים גדולים, מה שמציע למשקיעים מקור יציב של מזומנים. סקטור הבריאות הוא בין המובילים החודש במדד ה-S&P 500, עם עלייה של 3.3%, וגם התמחור הנוכחי שלו אטרקטיבי משמעותית ביחס למניות הטכנולוגיה. מכפיל הרווח של סקטור הבריאות ב-S&P 500 עומד על 17.3, לעומת 21 בסקטור שירותי התקשורת.

מניות בין־לאומיות - בוול סטריט ג'ורנל מציינים כי מקום נוסף ששימש מחסה מפני טלטלות המכסים והחששות הכלכליות בארה"ב הוא השווקים הבין־לאומיים. מספר מדדי מניות ברחבי העולם הניבו עד כה תשואה עודפת על פני שוק המניות האמריקאי, ביניהם הקוספי הדרום־קוריאני, שעלה בכ-60% מתחילת השנה, או הדאקס הגרמני שעלה בכ-22%. בהקשר זה, ניתן לציין גם את המומנטום החיובי שנרשם בעת האחרונה במניות הביטחוניות באירופה, על רקע המתחים הגיאו־פוליטיים והאיום ההולך וגובר מצד רוסיה.

מניות תוכנה - ג'ייסון טאובר, מנהל תיקי השקעות בניוברגר ברמן, אמר לוול סטריט ג'ורנל כי חברות תוכנה יכולות לרפד תיקי השקעות במהלך זמנים של תנודתיות, מכיוון שהרבה מהעסקים בתחום מבוססים על מנויים - דבר שמשאיר את הרווחים יציבים. "אם יש באמת בועה בתחום ה-AI, לא הולכים להיות הרבה מקומות להסתתר בהם. אני חושב שייתכן שנראה רוטציה בתוך תחום הטכנולוגיה לעבר מניות התוכנה", אמר טאובר.

זהב - בוול סטריט ג'ורנל מציינים את הזהב כ"אלטרנטיבה החמה ביותר של השנה" לשוק המניות התנודתי. לאחרונה, מחיר הזהב חצה את רף ה-4,000 דולר ומאז הוא רק המשיך לעלות, כאשר כעת הוא נסחר בשיא כל הזמנים שלו, סביב 4,370 דולר לאונקיה. אד ירדני, נשיא חברת הפיננסים Yardeni Research, כתב לאחרונה בהודעה למשקיעים: "מוקדם יותר השנה, כשמחיר הזהב קפץ מעל 3,000 דולר, חזינו שהוא יגיע ל-4,000 דולר עד סוף השנה. כעת, מחיר היעד שלנו לזהב הוא 5,000 דולר עד סוף 2026".