מגמה חיובית באירופה; בורסת דרום קוריאה שוב שברה שיא

המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה חיובית - בורסת פרנקפורט עולה ב-0.4%, פריז ללא שינוי ולונדון עולה ב-0.1%.

באסיה מגמה מעורבת הבוקר לאחר שפורסם שהפעילות היצרנית בסין נחלשה באוקטובר, נתוני מדד מנהלי הרכש הרשמי (PMI) שפורסמו ביום שישי על ידי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה של סין הראו כי הפעילות היצרנית ירדה לרמה הנמוכה ביותר זה שישה חודשים, רמה המעידה על התכווצות במגזר הייצור. מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב־ 0.3%, בעוד שמדד CSI 300 של סין היבשתית יורד ב־ 0.6%.

בדרום קוריאה, מדד קוספי מזנק ב־ 2.16%, תוך שהוא נוגע בשיא יומי חדש; באוקטובר רשם המדד רצף שיאים היסטורי, לאחר שקבע כבר 16 שיאים תוך-יומיים. המומנטום נובע משילוב של אופטימיות סביב בינה מלאכותית בתחום השבבים ורפורמות מקיפות בממשל התאגידי במדינה. הראלי דחף את המדד אל מעבר לרף 4,000 הנקודות, עם עלייה של כמעט 21% בחודש אוקטובר בלבד. מתחילת השנה זינק המדד ביותר מ־ 72% , ובכך עקף את שוקי האזור - מדד ניקיי 225 של יפן עלה ב־26%, ואילו מדד CSI 300 של סין היבשתית עלה ביותר מ־19%.

העליות בבורסה הדרום־קוריאנית משקפות גם את הרוח הגבית הגלובלית של מגזר ה-AI וגם שינויים מבניים מקומיים, אשר מצמצמים בהדרגה את ה" Korea discount" - מונח המתאר את ההנחה שבה נסחרות מניות דרום־קוריאניות בשל בעיות מבניות כמו שקיפות או ממשל תאגידי חלש, כך הסבירו אנליסטים ל־ CNBC. על פי נתוני Yuanta Securities, החברות Samsung Electronics ו־SK Hynix יחד מהוות יותר מ 30% מסך מדד הקוספי כולו.

באוסטרליה, מדד S&P/ASX 200 ירד ב־ 0.24% . הבנק המרכזי של המדינה פותח היום ישיבת מדיניות בת יומיים, כאשר מרבית הכלכלנים מעריכים כי הריבית תיוותר ללא שינוי , לאחר שקריאות האינפלציה ברבעון השלישי היו גבוהות מהצפוי.

השווקים ב יפן סגורים היום לרגל חג לאומי.

בוול סטריט החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בעליות קלות של עד 0.2%.

היום נפתח חודש חדש במסחר בניו יורק, לאחר שהאופטימיות סביב הבינה המלאכותית מתחזקת, תוצאות חיוביות של אמזון סייעו למדד נאסד״ק לרשום ביום שישי חודש שביעי ברציפות של עליות, הרצף הארוך ביותר מאז 2018.

אם ההיסטוריה משמשת אינדיקציה, חודש נובמבר מסמן את תחילתם של ששת החודשים הטובים ביותר בשנה עבור המניות האמריקאיות - על פי ניתוחים היסטוריים של שוק המניות האמריקאי, התקופה מנובמבר עד אפריל היא בדרך כלל החצי שנה החזקה ביותר עבור מניות - בניגוד לחודשים ממאי עד אוקטובר, שבהם הביצועים נוטים להיות חלשים יותר, מכאן גם המקור לאמרה המפורסמת: "Sell in May and go away".

עד כה השנה עלה ה־S&P 500 בכ־ 16%. לפי ג’יי קאפל מ־ SentimenTrader , כאשר המדד רושם עלייה של מעל 10% בין ינואר לאוקטובר, יש סבירות של 86% שגם נובמבר ודצמבר יסתיימו בעליות.

השבוע הקודם ננעל בעליות של מעל ל-2.5% במדד נאסד״ק עתיר הטכנולוגיה. מדדי S&P 500 ו־ דאו ג'ונס הסתפקו בעליות מתונות יותר של כ־ 1% כל אחד.

וול סטריט של תחילת נובמבר מאופיינת בכך שענקיות הטכנולוגיה מובילות את תנודות השוק עם דוחות מעורבים, בהשקעות עתק ב־AI, בשוויי שיא ובחוב הולך וגדל - מה שמעורר חשש מבועת טכנולוגיה חדשה.

השקעות מזנקות - ענקיות הטכנולוגיה כבר הוציאו מאות מיליארדי דולרים על פיתוחי בינה מלאכותית - אך חשבון ההוצאות צפוי רק לגדול בשנה הבאה. בשבוע האחרון הודיעו מטא , אלפבית , מיקרוסופט ו־ אמזון כי בכוונתן להגדיל את ההשקעות ב־2026. החשש בקרב משקיעים: לא ברור מתי ואיך ההשקעות הללו יתורגמו לרווחים ממשיים.

רווחים עולים - בניגוד לחברות עידן הדוט-קום, חברות ה־AI המובילות כיום מרוויחות הרבה. מטא ואלפבית שתיהן דיווחו השבוע על הכנסות שיא. עם זאת, ההשקעות המסיביות מתחילות להשפיע: תזרים המזומנים המצטבר ל־12 חודשים של מטא, אלפבית, מיקרוסופט, אפל ואמזון ירד בשנים האחרונות.

שוויים שוברי שיאים - גל ה־AI ממשיך לדחוף את שוויי החברות לגבהים חסרי תקדים. ביום רביעי הפכה אנבידיה לראשונה לחברה בעלת שווי שוק של 5 טריליון דולר, אפל ו־ מיקרוסופט הגיעו לשווי של מעל 4 טריליון דולר כל אחת. מדד S&P 500 במכפיל של 23 - הרבה מעל הממוצע של שני העשורים האחרונים.

השוויים הגבוהים וההשפעה העצומה של מובילות ה־AI גורמים לחלק ממשקיעי וול סטריט לחשוש כי נבנית כאן בועת טכנולוגיה חדשה, מייקל בארי, האיש שהתפרסם בעקבות ההימור שלו נגד שוק הדיור האמריקאי שיגר, לפי בלומברג, אזהרה מוצפנת למשקיעים פרטיים בנוגע להתלהבות היתר בשווקים. "לפעמים אנחנו רואים בועות. לפעמים אפשר לעשות משהו בקשר לכך, אבל לעיתים - עדיף לא לעשות כלום".

מי שנמנע יחסית מהשקעות בשוק הוא וורן באפט האגדי - לפי הדוח הרבעוני שפרסמה החברה אשר בניהולו, ברקשייר האת'וויי, מתחילת השנה נמנעה החברה מרכישה חוזרת של מניותיה, ומכרה מניות בסכום כולל של 10.4 מיליארד דולר, הר המזומנים של החברה זינק ל-380 מיליארד דולר.

השפעה גוברת של ענקיות הטכנולוגיה - השפעתן של "שבע המופלאות", אפל, אלפבית, אמזון, מטא, מיקרוסופט, אנבידיה ו־טסלה - מעולם לא הייתה כה דומיננטית. שווי השוק המצרפי שלהן מהווה כעת כ־38% ממדד S&P 500, לפי נתוני Dow Jones Market Data. משמעות הדבר היא שתנועה חדה במניה אחת בלבד יכולה להזיז את המדדים כולם. "ההשתתפות המצטמצמת בשוק מצביעה על כך שבעוד שחלק מהמניות נהנות מ’ממתקי הלואין’, רבות אחרות נותרות ריקות ידיים," אמר קרייג ג’ונסון מבית ההשקעות Piper Sandler.

חוב הולך ותופח - ענקיות הטכנולוגיה, שבעבר היו מזוהות עם עתודות מזומן ענקיות ומעט חוב, שינו כיוון. למרות שהן עדיין יושבות על מזומנים רבים, הן נוטלות יותר חוב למימון רכישות עצמיות של מניות - ובזמן האחרון גם להשקעות אדירות בתחום ה־AI.

לאחרונה הנפיקה מטא אג״ח בהיקף של 30 מיליארד דולר למימון "צרכים תאגידיים כלליים" - מונח שנחשב ברובו להשקעות בבינה מלאכותית. כחודש קודם לכן הנפיקה גם אורקל אג״ח בהיקף של 18 מיליארד דולר, לצורך דומה.

בשבוע הקרוב, המסחר סביב תחום הבינה המלאכותית יישאר במרכז תשומת הלב של המשקיעים, עם דוחות צפויים של פלנטיר , AMD, סופר מיקרו קומפיוטר וקונסטליישן אנרג'י - לצד עשרות חברות נוספות במדד S&P 500 שצפויות לדווח על תוצאותיהן הרבעוניות.

בשוק האג"ח בארה"ב חלה תפנית לאחר שבהודעה חריגה בישירותה השבוע, יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר כי הפחתת ריבית בדצמבר היא "רחוקה מלהיות מובטחת". תגובת השוק הייתה מיידית. תשואות האג"ח רשמו את אחד הזינוקים החדים ביותר ביום החלטת ריבית מאז 2022.

על רקע זה, "מלך האג"ח" לשעבר ביל גרוס מוכר, לפי בלומברג, חוזים עתידיים על אג"ח ממשלת ארה"ב, תוך הימור שהגירעונות הגבוהים וההנפקות המסיביות של האוצר ימשיכו להפעיל לחץ לעליית תשואות. גרוס, המייסד חברת PIMCO אומר כי הגירעונות התופחים והדולר הנחלש משאירים אותו בדעה דובית לגבי איגרות החוב הממשלתיות של ארה״ב. "עסקאות? אני מוכר חוזים עתידיים על אג"ח ל־10 שנים," כתב, "יש יותר מדי היצע - גם אם הצמיחה תואט ל־1%-2%".

בשוק המטח בעולם, הדולר סיים את אוקטובר כחודש השני הטוב ביותר שלו השנה, כאשר היעדר נתונים כלכליים רשמיים מערפל את התמונה לגבי מצבה של הכלכלה האמריקאית והכיוון העתידי של מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב.

מדד DXY עלה ביום שישי זה היום השלישי ברציפות, וסיכם את עלייתו החודשית ב־ 1.9%. המטבע האמריקאי קיבל דחיפה השבוע לאחר שיו״ר הפד ג'רום פאוול ציין כי הפחתת ריבית נוספת השנה רחוקה מלהיות ודאית . במקביל, המטבעות המרכזיים האחרים - האירו, הלירה שטרלינג והין היפני - נחלשו בשל בעיות כלכליות מקומיות.

"אנו מצפים שמגמת ההתחזקות של הדולר תימשך עוד זמן מה, בהיעדר פרסום נתונים משמעותיים בארה״ב והמשך המיקוד במתרחש מחוץ לה," אמרה ג'יאטי בהרדוואג , אסטרטגית ב־ TD Securities . "יש לא מעט דאגות פיסקליות ופוליטיות - החל בצרפת, דרך יפן, ועד בריטניה."

באופן כללי, השנה לא היטיבה עם המטבע השמור של העולם : מדד הדולר רשם במחצית הראשונה של 2025 את הביצועים הגרועים ביותר למחצית ראשונה מאז 1973, על רקע מדיניות המכסים של ארה״ב שזעזעה את שוק המט״ח. העלייה החודשית של אוקטובר צמצמה את הירידה המצטברת של הדולר מתחילת השנה לפחות מ־9%.

מאקרו בארה"ב, השבתת הממשל המתמשכת צפויה לעכב את פרסום נתוני התעסוקה החודשיים בפעם השנייה ברציפות, כך שדו״ח המשרות במגזר הפרטי של ADP, שיפורסם ביום רביעי, יהווה את עדכון שוק העבודה המרכזי לשבוע.

כמו כן, נתוני הפעילות במגזר הייצור והשירותים שיפורסמו על ידי מכון מנהלי הרכש (ISM) ו־ S&P Global יהיו בין הנקודות הבולטות השבוע, יחד עם הצצה ראשונית לנתוני תחושת הצרכנים לחודש נובמבר מאוניברסיטת מישיגן, הצפויים להתפרסם ביום שישי.