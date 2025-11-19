מגמה מעורבת באסיה; טוקיו יורדת בהובלת מניות הטכנולוגיה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:48

הבורסות באסיה ללא שינויים משמעותיים הבוקר, מתייצבים מעט לאחר שאתמול חוו את הנפילה החדה ביותר מאז אפריל - בטוקיו הניקיי ללא שינוי, כך גם מדד שנגחאי בסין, מדד הנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.6%, הקוספי בדרום קוריאה יורד ב-0.4%, בורסת הודו ללא שינוי.

החוזים עתידיים בוול סטריט שוב בירידות, אם כי קטנות - המדדים המובילים יורדים בעד 0.2%.

אתמול בווול סטריט - אמנם חודש נובמבר הוא היסטורית החודש החזק ביותר בשנה, אבל עד כה אנחנו מקבלים את הפתיחה החלשה ביותר שלו זה עשור, וול סטריט נעלה יום רביעי רצוף של ירידות. נאסד"ק 1.2%, מדד S&P 500 ירד ב-0.8%, דאו ג'ונס ב-1%. מדד ה־VIX המשיך לעלות - סימן לעלייה בחששות המשקיעים.

אמנם הירידות בוול סטריט נמשכו, אך כדאי לשים לב למניות הקטנות - מדד S&P 500 במשקל שווה שעלה ב-0.5% ומדד ראסל 2000 שעלה ב-0.3% מלמדים שהרוטציה של הכסף ממניות הטכנולוגיה הגדולות אל המניות הקטנות והסולידיות, או "הכלכלה הישנה", נמשכת.

סממן נוסף לרוטציה ניתן לראות במגזרים השונים בתוך מדד S&P 500 - בעוד מגזר הטכנולוגיה השיל מעל ל-1% ומגזר המוצרים והשירותים ירד במעל 1%, מגזרי הבריאות , האנרגיה והתקשורת עלו בכמעט 1%.

מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) ירד בכ-2% ונכנס לשטח תיקון, כלומר ירידה של לפחות 10% מהשיא האחרון של הסגירה. המדד ירד מתחת לרמת התיקון של 6,595 נקודות, לעומת השיא האחרון של 7,327 נקודות שנרשם ב־29 באוקטובר. ה"ירידה השורית" הקודמת של המדד, המוגדרת כנפילה של 20% או יותר מהשיא האחרון, נמשכה מ־22 בינואר עד 8 באפריל, ובמהלכה המדד צנח ב־34.9%, לפי נתוני Dow Jones.

מכירת חיסול במניות הטכנולוגיה הגדולות בעולם מדגישה עד כמה השוק האמריקאי תלוי במספר קטן של ענקיות צמיחה. מניית אנבידיה ירדה במעל 2% לקראת פרסום הדוחות, כשהציפיות ממנה הולכות וגדלות על רקע השקעות עתק בתחום ה-AI שעדיין לא מציגות הכנסות ורווחים מספקים. התוצאות של ענקית השבבים הלילה צפויות לבחון את מצב הרוח בשוק סביב בום ה-AI, ויכולות לקבוע את כיוון המניות בהמשך אחרי רצף העליות שנמשך מאז אפריל (ראה הרחבה בהמשך).

במקביל, הביטקוין התאושש לאחר שירד אתמול לזמן קצר מתחת ל-90,000 דולר, ונסחר עתה בכ-92 אלף דולר. תשואת האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים ירדה לשיעור של 4.12%, והדולר התנדנד.

מטא פלטפורמס (פייסבוק) זכתה בתיק אנטי-מונופול חשוב נגד ה‑FTC. החברה לא תוכר כמונופול בתחום הרשתות החברתיות, וואטסאפ ואינסטגרם לא ימכרו.

ישראליות בוול סטריט:

מניית נייס ירדה בכ-10% גם בוול סטריט בעקבות הדוח הרבעוני. מניית סיוה נפלה בכ-9% - אתמול הודיעה החברה כי היא החלה בהנפקה של 3 מיליון מניות רגילות.

מנגד יש ישראליות שזינקו - וורבל דיוויסס ננוקס אימג'ינג , סולאראדג' ולמונייד ביניהן.

בראיון בלעדי ל־BBC, סונדר פיצ'אי, מנכ"ל אלפאבית (גוגל) אומר כי למרות שצמיחת ההשקעות בבינה מלאכותית (AI) הייתה "רגע יוצא דופן", קיימת גם "אי־רציונליות" במהפכת ה־AI הנוכחית.

כאשר נשאל אם גוגל תהיה חסינה בפני פיצוץ הבועה, פיצ'אי השיב שהחברה יכולה להתמודד עם המשבר הפוטנציאלי, אך גם הזהיר: "אני חושב שאין חברה שתישאר חסינה, גם אנחנו לא".

הדברים נאמרו על רקע חששות בסיליקון ואלי ומחוצה לה מפני בועה, לאור העלייה המשמעותית בערך חברות הטכנולוגיה בתחום וההשקעות העצומות שמבוצעות בתעשייה המתפתחת. במהלך ראיון נרחב במטה גוגל בקליפורניה, הוא גם התייחס לצרכי האנרגיה, האטת יעדיה בתחום האקלים, השקעות בבריטניה, דיוק המודלים של AI והשפעת מהפכת ה־AI על תעסוקה.

פיצ'אי השווה את המצב להערות של יו"ר הפדרל ריזרב לשעבר אלן גרינספן מ־1996 על "התלהבות בלתי רציונלית" בשוק לפני קריסת הדוט־קום: "אנחנו יכולים להסתכל לאחור על האינטרנט. היה ברור שהיו הרבה השקעות מיותרות, אבל אף אחד לא היה מטיל ספק בעוצמת האינטרנט. אני מצפה שה־AI יהיה דומה. זה גם רציונלי ויש בו גם אלמנטים של אי־רציונליות ברגעים כאלה."

אנבידיה תפרסם הלילה את הדוחות לרבעון השלישי לאחר הנעילה - הדוח הראשון מאז ששווי השוק של החברה חצה לזמן קצר את רף 5 טריליון הדולר בחודש שעבר, אך מאז איבדה כ-12% משוויה או מעל חצי טריליון דולר.

אנבידיה היא החברה המשמעותית ביותר בשוק ה-AI, וכל פספוס או הפתעה כלפי מעלה בתחזיות עשוי להשפיע על מחירי מגוון רחב של מניות בינה מלאכותית. שוק האופציות תוסס ומגלם תנודתיות קיצונית ועשוי להצית תנודה כ-7% במניה או של כ־320 מיליארד דולר בשווי השוק של יצרנית השבבים, לפי נתוני חברת הניתוח Option Research & Technology Services (ORATS). מדובר בתנועה הגדולה ביותר אי־פעם עבור אנבידיה לאחר פרסום תוצאות רבעוניות.

אך לפי ג’ין מאנסטר מ־Deepwater Asset Management, אפילו תרחיש חיובי של "מנצחים ומעלים תחזיות" עלול דווקא להזיק לסנטימנט בשוק. לדבריו, המשקיעים נמצאים במעין "מלכוד 22": תחזיות חזקות מדי יעמיקו חשש בזירה על בזבוז יתר והשקעת ענק אגרסיבית מדי, לעומת זאת - עדכון מתון בלבד עלול להתפרש כסימן ראשון לכך שהצמיחה מתמתנת מהר מהצפוי.

הדוח מגיע גם לאחר שקרן הגידור של פיטר תיל מכרה את כל החזקתה בחברה - כ־100 מיליון דולר - וגם סופטבנק מכרה את כל מניות נבידיה שבידיה בשווי כ־5.8 מיליארד דולר כדי לממן מהלכים עצמאיים בתחום ה-AI. מנגד, הדוח מגיע גם לאחר הערות של מנכ״לית AMD, ליסה סו, שאמרה ביום האנליסטים כי שוק מרכזי הנתונים עשוי להגיע לשווי טריליון דולר עד 2030.

בתוך כך, המשקיע הידוע מייקל בארי - שהתפרסם בזכות ההימור נגד שוק המשכנתאות ב־2008 - הפך בשבוע שעבר למבקר חריף של ה-AI. בפוסט ברשת X הוא טען שחברות כמו מטא ו-מטא מנפחות את הרווחים על ידי הערכת חסר של הפחת על ציוד מרכזי הנתונים. בארי גם חשף לא לפני כשבוע שרכש אופציות פוט על מניות אנבידיה ופלנטיר. מבקריו טוענים שהוא מתבסס על הנחות שגויות לגבי אופיו של ענף ה-AI ולגבי התשתיות המשמשות את החברות הגדולות בתחום. הגדיל לעשות אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר שכינה את צעדו: "מטורף".

לפי תחזיות האנליסטים, החברה צפויה לדווח על רווח מתואם למניה (EPS) של 1.26 דולר והכנסות של 55.2 מיליארד דולר, וזאת לעומת 0.81 דולר למניה ו־35.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל - עלייה של 55% ו־57% בהתאמה.

מתוך ההכנסות של 55.2 מיליארד דולר, כ־49.3 מיליארד אמורים להגיע מחטיבת הדאטה סנטר, בעוד תחום הגיימינג צפוי לייצר כ־4.4 מיליארד דולר. שיעור הרווח הגולמי צפוי לרדת מ־75% בשנה שעברה ל־73.62%.

שוק החוב בארה"ב - לא רק מניות, גם איגרות חוב של חברות טכנולוגיה בירידה. בשבועות האחרונים, המשקיעים לא רק שמכרו מניות טכנולוגיה - הם גם מכרו את איגרות החוב של ענקיות הטכנולוגיה.

התשואה העודפת, או ה"ספרד" שמשקיעים דורשים עבור החזקת איגרות חוב של אורקל שפגת ב‑2055, עמדה לאחרונה על כ‑1.77 נקודות אחוז, לפי נתוני MarketAxess . זהו עלייה מ‑1.05 נקודות אחוז בעת הנפקת האג"ח בספטמבר. הספרד לאיגרות החוב של מטא , שפגות ב‑2054, עמד לאחרונה על כ‑1.01 נקודות אחוז, עלייה מ‑0.78 נקודות אחוז לפני פחות מחודש.

חברות טכנולוגיה כמו הנ"ל התחילו ללוות באופן נרחב בשוק האג"ח כדי לממן השקעות בתשתיות בינה מלאכותית. ההיצע הגבוה של אג"ח חדשות סייע להגדיל את הספרדים, כאשר המשקיעים דורשים תשואות גבוהות יותר עבור החזקת כמות גדולה יותר של חוב.

אך לא כל החברות הושפעו באותה מידה - למשל, הספרדים של איגרות החוב של מיקרוסופט בדירוג AAA עלו רק במעט.

בשוק הסחורות, מחיר הנפט נחלש בימים האחרונים וירד לרמה של 59.8 דולר לחבית, מתחת לקו ה־60 דולר הסימבולי. בינואר השנה חבית נפט עלתה כ־78 דולר.

הביטקוין, למרות שמתאושש מעט הבוקר, צנח אתמול מתחת ל־90,000 דולר והעמיק את הירידות שנמשכות כבר חודש, מה שמחק לחלוטין את רווחי 2025 ופגע במורל בשוק הקריפטו. המטבע התרחק מהשיא שקבע באוקטובר - מעל 126,000 דולר. הירידות האחרונות מזכירות את ההתרסקות באפריל, כאשר ביטקוין נפל בעקבות הטלת המכסים הראשונית של טראמפ.

הנפילה הנוכחית מגיעה אחרי מכירה גדולה בתחילת אוקטובר שהובילה לליקווידציות בהיקף של 19 מיליארד דולר ומחיקה של יותר מטריליון דולר משווי השוק של הטוקנים. בעוד גופים מוסדיים מחזיקים יחסית יציב, המשקיעים הקמעונאיים נעלמו, ב־24 השעות האחרונות חוסלו פוזיציות לונג ושורט בכ־950 מיליון דולר.

גם חברות ציבוריות שמחזיקות קריפטו במאזן - כמו Strategy של מייקל סיילור - מתחילות להרגיש לחץ גובר, ונאלצות לבחון מחדש את האסטרטגיה כשהמחיר יורד מתחת לרמות הקנייה העיקריות שלהן.

כל זה לא עוצר את סיילור שממשיך להכפיל את ההימור על מודל "אוצרות הקריפטו" שהוא עצמו הוביל, גם במהלך הנפילות האחרונות בשוק. סטרטג'י, רכשה השבוע ביטקוין בהיקף של כ־835.6 מיליון דולר - הרכישה הגדולה ביותר שלה מאז יולי - והגדילה את החזקותיה ל־649,870 ביטקוינים בשווי של כ־61.7 מיליארד דולר. לפי הדיווח, רוב הרכישה מומנה מהנפקת מניות בכורה במטבע אירו שבוצעה בשבוע שעבר.

מדד ה־mNAV של Strategy - שמודד את היחס בין שווי השוק של החברה לבין שווי החזקות הביטקוין שלה - צנח מיותר מ־2.5 לרמה של 1.2 בלבד. הפרמיה שהפכה את המניה בעבר למעין "ביטקוין ממונף" נעלמה כמעט לחלוטין, ולכן גם לא מושכת יותר משקיעים שמחפשים תנופה ומומנטום - מה שמחליש את המעגל שבהמשך דחף אותה למעלה.

מאקרו - בפסגות מנסים גם להעריך מה יעשה הנגיד האמריקאי בעתיד, במיוחד לאחר השבתת הממשל שיצרה כאוס בנתוני המאקרו, ועשויה לשבש גם את נתוני מדד המחירים לצרכן האמריקאי לחודש אוקטובר. "ה'ערפל' שפאוול טען שהפד נמצא בו לא צפוי להתפזר מהר", אומרים בפסגות. "עד ההחלטה הבאה יהיה לפד את דוח התעסוקה של ספטמבר אבל לא בטוח שאת זה של אוקטובר. גם נתוני האינפלציה יהיו בגדר תעלומה. בהתאם לכל זה נדמה שההסתברות להותרת הריבית ללא שינוי אינה נמוכה בכלל, ולראיה היא עומדת כיום על 56% לפי החוזים העתידיים".

המשק ממתין לדוח התעסוקה המאוחר של חודש ספטמבר שיתפרסם מחר. בינתיים, נתוני ADP הראו שהירידה במשרות במגזר הפרטי נרגעה בתחילת נובמבר, ונתוני מחלקת העבודה הצביעו על 232 אלף בקשות ראשוניות לדמי אבטלה באמצע אוקטובר.

מלחמות המכסים של טראמפ טרם נגמרו. בימים אלה הופחת המכס שהוטל על שווייץ מ־39% ל־15%, בתמורה להתחייבותה להשקיע 200 מיליארד דולר בארה"ב. כתוצאה מכך צופה סמי שער, הכלכלן הראשי בבנק השוויצרי לומברד אודייר, כי "הבנק הלאומי של שווייץ ישאיר את הריבית ברמת אפס אחוז, וכן מוערך שהסכם הסחר מחזק את התחזית החיובית ל־2026".