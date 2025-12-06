מה יעשו הדואליות מחר בתל אביב, וההחלטה הגורלית של הפד השבוע

1 אופטימיות בשבוע המסחר הראשון, ומה יעשו הדואליות מחר

שבוע המסחר הראשון של דצמבר התחיל באווירה חיובית בשוק המניות המקומי, כאשר המדדים בת"א זינקו. ת"א 35 קפץ ב-3.4% ושבר את שיא כל הזמנים בפעם ה-52 מתחילת השנה, ות"א 90 הוסיף לערכו 1.1%. מדד הבנקים בלט לטובה עם קפיצה של יותר מ-5% וגם הוא נסחר בשיאים חדשים וגם מדד הביטוח שעלה ב-2.7%.

גם במדדים בחו"ל נרשמו עליות. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.3% ומדד הנאסד"ק עלה ב-1%.

שבוע המסחר בת"א צפוי להיפתח מחר (א'), עם השפעה אפסית מצד המניות הדואליות שחוזרות בפער חיובי של 0.1%. טבע חוזרת בפער של 0.6%, בין מניות השבבים צפויה לבלוט קמטק עם פלוס 1.2%, נובה עם 0.7% וטאואר עם 4.3%. מנגד, איי.סי.אל צפויה לרדת ב-1.1% ואורמת ב-0.6%.

2 כל העיניים לפד

ביום רביעי תתקבל החלטת הריבית הקרובה של הפד (הבנק המרכזי האמריקאי) במה שתהיה החלטת הריבית האחרונה לשנת 2025. כזכור, מגמת ירידת הריבית בארה"ב התחדשה בחודשים האחרונים וזו כבר עומדת על 4%. אמנם לא כל הכלכלנים מסכימים על כך, אך בשוק החוזים כבר הכריעו שהריבית תרד בעוד רבע אחוז, כך על פי 86% מהחוזים, במה שתהיה הורדת הריבית השלישית ברציפות של הבנק המרכזי האמריקאי.

הסיבה למחלוקת בין הכלכלנים היא, שהאינפלציה בארה"ב עדיין נמצאת ברמה גבוהה מדי (3%) ביחס לרצון של הפד להגיע לאינפלציה ממוצעת של 2%. אך מנגד, שוק העבודה האמריקאי, הנושא השני במנדט של הפד, נמצא בהיחלשות. גם מפרוטוקול הישיבה הקודמת של הפד, להחלטת הריבית הקודמת של חודש אוקטובר, עולה כי חברי הפד חלוקים לגבי הצורך להמשיך ולהוריד את הריבית.

"אני מצפה שהפד יוריד את הריבית בפגישה. אני יודע שהיו הרבה ויכוחים, במיוחד אחרי אוקטובר, לגבי הנטיות של פאוול, אבל אני חושב שזה היה יותר בגלל חוסר נתונים זמינים עקב השבתת הממשל", אמר תומאס סימונס, הכלכלן הראשי של ארה"ב בג'פריס לרויטרס ביום חמישי האחרון.

"אמנם הגיוני שהוא (יו"ר הפד ג'רום פאוול, נ"א) יהיה מודאג, אך הוא לא בהכרח יכול לטעון שוב את אותו טיעון כעת. ראינו מספיק תמיכה בהמשך הורדת הריבית מצד רוב חברי מועצת המנהלים בתגובותיהם הפומביות מאז החלטת הריבית באוקטובר".

3 עסקת הענק של נטפליקס ורצף העסקאות של אלביט

מניית נטפליקס ירדה ביום שישי בקרוב ל-3% ומנגד מניית אולפני הקולנוע וורנר ברדרס דיסקברי , קפצה ב-6% לאחר שענקית הסטרימינג, נטפליקס, הודיעה על רכישת הענק של אולפני הקולנוע ב-72 מיליארד דולר ולפי שווי של 82.7 מיליארד דולר. בכך תקבל החברה לידיה גם את הארי פוטר, היקום של DC , סדרות כמו הסופרנוס, הלוטוס הלבן, חברים ומשחקי הכס, HBO ועוד מגוון סרטים. במקביל, הרשתות CNN ,TBS ו-TNT יועברו לחברה עצמאית ויפוצלו לפני השלמת העסקה.

ביום חמישי מניית מטא (פייסבוק) קפצה ביותר מ-3% בעקבות דיווח בבלומברג כי מנכ"ל החברה, מארק צוקרברג, שוקל לקצץ את ה"מטא-וורס", רעיון המציאות הווירטואלית של מטא, בעד 30%. התוכנית כזכור הייתה תוכנית הדגל של החברה אך השוק קיבל אותה בספקנות לפני מספר שנים ואף הביא לנפילה חדה במניה.

גם בין החברות הישראליות נרשמו אירועים מעניינים כאשר אלביט מערכות בשליטת מיקי פדרמן (42%) בניהולו של בוצי מכליס, ממשיכה את עסקאות הענק שלה. לפי רויטרס, ועדת הביטחון של הפרלמנט היווני אישרה רכישה של 36 מערכות PULS מתוצרת אלביט תמורת 650 מיליון אירו. מה שתהיה רכישה יוונית משמעותית ראשונה מבין כמה שצפויות בקרוב, כחלק מתוכנית ההצטיידות של יוון שכוללת רכש בסך כ־32.66 מיליארד דולר עד 2036. זאת בהמשך לעסקת הענק בהיקף של 2.3 מיליארד דולר שעליה הכריזה לאחרונה ועסקאות נוספות.

ואם כבר דיברנו על חברות ביטחוניות ישראליות, אז אי אפשר בלי לציין את מניית ארית שהתרסקה ביום חמישי ב-20% לשווי של 4.1 מיליארד שקל, אחרי שהודיעה על הנפקת החברה הבת רשף, בעלת מפעל המרעומים בשדרות, בשווי נמוך מזה של חברת ההחזקות שלמעלה (ארית), מה שהפיל את המניה. החברה בשליטתו של צבי לוי ובניהולו של חיים שטפלר היא אחת משיאניות התשואה בבורסה בת"א בשנים האחרונות והגיעה לפני הנפילה לשווי של יותר מ-5 מיליארד שקל, מה שהיווה אז זינוק של 5,500% תוך פחות משלוש שנים.

מניית צים ריכזה עניין השבוע אחרי שנחשפה בגלובס הצעת הרכש של ענקית הספנות הפד לויד, שמחזיקה ב-7.4% משוק הספנות כולו והיא השחקן החמישי בגודלו בענף. צים מחזיקה לשם השוואה ב-2.5% מהשוק והיא במקום התשיעי. עוד נודע לגלובס כי גם שתי השחקניות הגדולות ביותר בעולם מביעות עניין בחברה הישראלית. MSC עם 20.2% מהשוק ומארסק עם 14.3% בוחנות אף הן את המהלך.

המרוץ לרכישת החברה החל לאחר שהבעלים הקודם, עידן עופר, החליט למכור את החזקותיו בצים (דרך חברת קנון שבשליטתו). לאחר מכן המנכ"ל אלי גליקמן ניסה את כוחו יחד עם איל הספנות רמי אונגר, אך דירקטוריון צים החליט לבחון חלופות נוספות.