עליות באירופה; החוזים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:30

המסחר באירופה נפתח במגמה ירוקה - בורסות פרנקפורט, פריז ולונדון עולות כעת ב-0.4%.

08:15

באסיה ירידות הבוקר - בורסת טוקיו יורדת ב-1.4%, שנגחאי ב-0.1%, הונג קונג ב-0.7%, דרום קוריאה ב-1.5% ובהודו, מדד ניפטי ב-0.5%.

ביפן פורסמו נתוני סקר הטנקה לרבעון הרביעי. מדד האופטימיות העסקית של יצרנים גדולים עלה לרמה הגבוהה ביותר מזה ארבע שנים. סקר הטנקה, שמבוצע על ידי בנק יפן, מודד את סנטימנט העסקים בקרב חברות בכלכלה הרביעית בגודלה בעולם.

הבוקר פורסמה שורה של נתונים כלכליים חשובים מסין. המכירות הקמעונאיות עלו ב-1.3% בחודש האחרון לעומת שנה קודם, הרבה מתחת לתחזית לעלייה של 2.8%, ובהאטה לעומת עלייה של 2.9% בחודש הקודם. הייצור התעשייתי עלה ב-4.8% בנובמבר לעומת שנה קודם, לעומת 4.9% בחודש הקודם ומתחת לציפיות לעלייה של 5%.

החוזים עתידיים בארה"ב מצביעים בינתיים על עליות קלות בפתיחת שבוע המסחר.

בשישי האחרון סיכמה וול סטריט שבוע שלילי - מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.6%, נאסד"ק ב-1.6%, ואילו הדאו-ג'ונס עלה ב-1.0%.

למרות שהשווקים הגיבו בחיוב להחלטת הריבית של הפד, ועד יום חמישי היה נראה כי וול סטריט בדרך לשבוע חיובי, יום שישי הביא עמו ירידות חדות יחסית במגזר הטכנולוגיה - שמחקו את העליות שנרשמו מוקדם יותר.

חברת השבבים ברודקום אכזבה את המשקיעים עם תחזית מכירות חלשה ביחס לציפיות, דבר שהצית מחדש את החששות סביב תמחור חברות הבינה מלאכותית (AI), והוביל לירידות בסקטור. למרות זאת, בנק אוף אמריקה אופטימי לגבי החברה והמניה. בבנק אוף אמריקה איששו מחדש את המלצת הקנייה שלהם על המניה, ואף העלו את מחיר היעד שלה מ־460 דולר ל־500 דולר, המשקף לה אפסייד של קרוב ל־40% ביחס למחירה הנוכחי.

בינתיים, המחצית הראשונה של דצמבר מתאפיינת במגמה שלילית, אולם נזכיר כי המחצית השנייה מאופיינת היסטורית בעונתיות חיובית, בהשפעת ראלי סנטה קלאוס.

בשבוע הקרוב צפוי שטף של נתונים להשפיע על השוק - המשקיעים יקבלו דוחות שהתעכבו על רמות התעסוקה, המכירות הקמעונאיות והאינפלציה, לצד נתונים המתפרסמים כרגיל על מכירות בתים קיימים וסנטימנט הצרכנים. דברים שיישמעו מפי נגידי הפד סטיבן מירן וכריסטופר וולר עשויים גם הם להשפיע על השווקים, בעודם ממתינים לאיתותים לגבי המהלך הבא של הבנק המרכזי בנושא הריבית.

המשקיעים יקבלו השבוע גם תמונת מצב נוספת על סחר הבינה המלאכותית, עם פרסום דוחות של יצרנית השבבים מיקרון טכנולוג'י . דוחות של נייקי , פדקס , קארמקס , ג'נרל מילס וקרניבל יספקו תובנות לגבי מצבו של הצרכן האמריקאי.

הפדרל ריזרב קשר את הפחתת הריבית שביצע בשבוע שעבר לחששות מהיחלשות גוברת בשוק העבודה. התמונה הזו תתבהר במידת מה כאשר הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה תפרסם ביום שלישי את נתוני התעסוקה לחודש נובמבר. באותו יום צפויים להתפרסם גם נתוני המכירות הקמעונאיות לאוקטובר ונתוני המלאים העסקיים לספטמבר, שיכולים לספק מבט מעמיק יותר על הביקוש מצד הצרכנים.

ביום חמישי, פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש נובמבר יספק תובנות לגבי השפעת המכסים על האינפלציה, כאשר הפדרל ריזרב עוקב מקרוב אחר לחצי המחירים לקראת 2026.

בשוק האג"ח האמריקאי נרשמה תנועה מעורבת לאורך העקום הממשלתי, עם ירידת תשואות בחלק הקצר ועלייה בחלק הארוך, על רקע התבטאויות של בכירי הפד שהביעו חשש מהפחתות ריבית נוספות.

במיטב צופים שפעילות הפד צפויה לגרום לעלייה בתשואות הארוכות ובתלילות עקום התשואות. הכלכלן הראשי של החברה, ז'בזינסקי ממיטב כתב ש"החלטת הפד לחזור לרכישות חודשיות של אג"ח עד שנה בסכום של 40 מיליארד דולר היא לא QE (הרחבה כמותית), בבית ההשקעות מעריכים שכעבור מספר חודשים הפד פשוט ימחזר את הפדיונות של אותן אגרות חוב שהוא קונה היום. "הרכישות נטו לא יגדלו וגודל התיק אמור להישאר קבוע. למעשה הפד נמצא בתהליך של הארכת מח"מ של התיק הממשלתי שנסחר בשוק החופשי. מדיניות זו מהווה פעילות מוניטארית מצמצמת".

בשוק המט"ח העולמי, פערי הריביות בעולם מעוררים תסיסה בשוק המטבע, ובפרט משקיעים גדולים אומרים שעסקאות ה-Carry Trade בשווקים המתעוררים צפויות להמשיך ולספק תשואות גם ב־2026, לאחר שנה יוצאת דופן עבור האסטרטגיה הפופולרית.מדד של בלומברג לעסקאות Carry הניב השנה תשואה של כ־17%, הרווח השנתי הגבוה ביותר מאז 2009.

שורה של מנהלי נכסים ובנקים - מוואנגרד ואינווסקו ועד גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה - מעריכים שהפער בין הריביות במדינות המפותחות לבין אלו שבשווקים המתעוררים יישאר גם בשנה הבאה. זאת, על רקע ציפייה שהפדרל ריזרב ורוב הבנקים המרכזיים במדינות העשירות ישמרו על ריביות נמוכות. בתיאוריה, סביבה כזו אמורה להמשיך ולהפעיל לחץ על הדולר, שכבר איבד יותר מ־7% מערכו בשנת 2025.

״עסקאות ה־Carry עדיין מציעות ערך, במיוחד במטבעות עם תשואה גבוהה כמו ברזיל, קולומביה וחלק מהשווקים באפריקה,״ אמר גורקי אורקיאטה, שותף־מנהל תחום החוב בשווקים מתעוררים ב־Neuberger Berman. עם זאת, לדבריו, לאחר הביצועים של השנה הנוכחית, ״ההזדמנויות הופכות סלקטיביות יותר״.

״בסביבה של דולר אמריקאי נחלש, עסקאות Carry צפויות להמשיך ולהיות מקור לתשואה,״ אמר וים ואנדנהוק, שותף־מנהל תחום החוב בשווקים מתעוררים ב־Invesco.

ואנדנהוק אופטימי לגבי הריאל הברזילאי, הלירה הטורקית והרנד של דרום אפריקה, בין היתר. בריאן דאן, ראש תחום מסחר באופציות מט"ח ביבשת אמריקה בגולדמן זאקס, הדגיש את האטרקטיביות של פוזיציות שורט על הדולר מול הריאל, הרנד והפסו המקסיקאי. סל שווה־משקל של עסקה זו הניב תשואה של כ־20% מתחילת השנה.

אסטרטגי מטבע בבנק אוף אמריקה, בהובלת אדרש סינהא, הצביעו על שורה של גורמים, בהם בחירות אמצע הקדנציה בארה״ב והפערים במדיניות הריבית בין בנקים מרכזיים, שעשויים להגביר את התנודתיות בשערי המטבעות בחודשים הקרובים.

הביטקוין נסחר הבוקר ביציבות אך עדיין מעט מתחת ל-90 אלף דולר, האתריום נסחר הבוקר בעלייה קלה, 3,120 דולר.

בוול סטריט קוראים לזה "רוטציה" - אסטרטגים בוול סטריט מייעצים ללקוחות שלהם להתכונן לשינויים ב-2026, להוריד את החשיפה לענקיות הטכנולוגיה.

האנליסטים בבנק אוף אמריקה ובמורגן סטנלי, ממליצים ללקוחות להפנות השקעות לאזורים פחות פופולריים בשוק, ולהעדיף סקטורים כמו בריאות, תעשייה ואנרגיה לקראת 2026. במשך שנים ההשקעה בביג־טק נחשבה כמעט לברירת מחדל, בזכות מאזנים חזקים ורווחיות גבוהה, אך כעת גוברת הספקנות לגבי יכולת סקטור הטכנולוגיה שזינק בכ־300% מאז תחילת שוק השוורים לפני שלוש שנים - להצדיק לאורך זמן את המכפילים הגבוהים ואת ההשקעות האדירות בבינה מלאכותית. דוחות אחרונים של שחקניות מפתח בתחום ה־AI, כמו אורקל וברודקום, שלא עמדו בציפיות הגבוהות, חיזקו השבוע את החששות הללו, כך כותבים בבלומברג.

"אני שומע יותר ויותר על משקיעים שמוציאים כסף מההשקעה ב’שבע המופלאות’ ומעבירים אותו לאזורים אחרים בשוק", אמר קרייג ג’ונסון, הטכנאי הראשי של Piper Sandler. "הם כבר לא ירדפו רק אחרי מיקרוסופט ואמזון - ההשקעה הולכת ומתרחבת לשאר השוק".

בבלומברג מזהים סימנים לכך שתמחורים מתוחים מתחילים לצנן את העניין של המשקיעים בענקיות הטכנולוגיה. זרימות ההון נעות לכיוון מניות מחזוריות בתמחור חסר, חברות קטנות יותר וסקטורים הרגישים למצב הכלכלי, כאשר סוחרים נערכים ליהנות מהאצה צפויה בצמיחה הכלכלית בשנה הקרובה.

מאז שמניות ארה״ב נגעו בשפל קצר־הטווח שלהן ב־20 בנובמבר, מדד ראסל 2000 של החברות הקטנות עלה בכ־11%, לעומת עלייה של כמחצית מכך במדד בלומברג של "שבע המופלאות". במקביל, מדד S&P 500 במשקל שווה, שאינו מבדיל בין ענקית כמו מיקרוסופט לחברות קטנות במדד - מציג ביצועי יתר לעומת מדד S&P 500 המשוקלל.

זוהי גם עמדת צוות המחקר של מורגן סטנלי, שהדגיש את התרחבות העליות בתחזיתו לשנה הקרובה מעדיפה את גרסת המשקל השווה של S&P 500 על פני המדד הסטנדרטי, מעריכים כי ב־2026 תתרחש "רוטציה סקטוריאלית גדולה" לעבר סקטורים שפיגרו השנה, כמו פיננסים וצריכה מחזורית.

"אנחנו חושבים שטכנולוגיית הענק יכולה עדיין להציג ביצועים סבירים, אך תפגר אחרי אזורים חדשים בשוק - במיוחד סקטור הצריכה המחזורית, ובעיקר מוצרים, וכן מניות קטנות ובינוניות," אמר מייקל וילסון, אסטרטג המניות הראשי ומנהל ההשקעות הראשי בארה״ב במורגן סטנלי.

וילסון, שחזה נכון את ההתאוששות מהירידות של אפריל, סבור שהתרחבות השוק נתמכת בכך שהכלכלה נמצאת כעת ב"שלב מוקדם של המחזור", לאחר שנגעה בתחתית באפריל - מצב שבדרך כלל מיטיב עם מפגרות כמו מניות פיננסיות ותעשייתיות מחזוריות.

מייקל הארטנט מבנק אוף אמריקה אמר ביום שישי כי השווקים מקדימים תמחור של אסטרטגיית "לתת לכלכלה להתחמם" ב־2026, עם מעבר מהשקעה בענקיות וול סטריט למניות מיד־קאפ, סמול־קאפ ומיקרו־קאפ.

בשבוע שעבר המליץ האסטרטג הוותיק אד יארדני, מ־Yardeni Research, להפחית חשיפה לענקיות הטכנולוגיה לעומת יתר מניות מדד S&P 500, מתוך ציפייה לשינוי בקצב צמיחת הרווחים.

גם הנתונים הפונדמנטליים תומכים בכך: צמיחת הרווחים של יתר 493 החברות במדד (S&P 493) צפויה להאיץ ל־9% ב־2026, לעומת 7% השנה, בעוד שתרומת הרווחים של שבע החברות הגדולות במדד S&P 500 צפויה לרדת ל־46% מ־50%, לפי נתוני גולדמן זאקס.

עם זאת, לפי מייקל ביילי, מנהל המחקר ב־FBB Capital Partners, טוען לפי בלומברג, שמשקיעים ירצו לראות הוכחות לכך שחברות ה־S&P 493 עומדות בתחזיות הרווח או עוקפות אותן, לפני שיהפכו לשוריים יותר. "אם נתוני התעסוקה והאינפלציה יישארו ללא שינוי והפדרל ריזרב ימשיך להקל במדיניות, נוכל לראות מהלך חיובי במניות ה־493 בשנה הבאה," הוסיף.