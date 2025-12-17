עליות קלות בפתיחה בתל אביב; מגה אור קופצת בכ-6%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:15

מניית מגה אור קופצת במעל 6%, לאחר שמוקדם יותר היום נודע כי בין הנושאים ונותנים המרכזיים לבניית המבנה שבו תשוכן חוות השרתים החדשה של אנבידיה בישראל, היא החברה־הבת שלה מגה אור די. סי, בבעלותו של צחי נחמיאס; זאת, כאשר אנבידיה תהיה אחראית על ציודו והפעלתו של המרכז. עלות ההשקעה מוערכת במעל למיליארד דולר.

לא מדובר בחוות שרתים מן המניין המספקת שירות לתעשייה הישראלית, אלא במעבדות הסגורות לשימוש פנימי של אנבידיה, כאשר זו תציע אותם לשותפים חיצוניים בהתאם להסכמים המסחריים שהיא מצויה בהם בישראל. היא תהיה בנויה במודל דומה לחוות השרתים הסמוכה בהיקף של 30 מגוואט שנחנכה מוקדם יותר השנה, שנבנתה במלואה על-ידי אנבידיה.

10:05

עליות קלות בפתיחה בתל אביב. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.3%, מדד ת"א 90 מטפס בכ-0.2%. מדדי הביטוח והמניות הביטחוניות בולטים לחיוב ומתחזקים בכ-0.5%.

מניות שבולטות לחיוב בפתח יום המסחר: מגה אור , אלביט מערכות , גילת , שיכון ובינוי אנרגיה , תמר פטרוליום .

מניות שבולטות לשלילה: מלם תים , איי.סי.אל , דנאל , רימון ואורמת .

8:35

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי מינורי של כ-0.1%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות של עד 0.3%.

חרף המגמה השלילית בשווקים מעבר לים, בתל אביב נרשמה מגמה חיובית. מדד ת"א עלה ב-0.3% בעוד מדד המניות הקטנות, ת"א 90 זינק ב-1.4%. בין המדדים הענפיים בלט לרעה מדד הבנקים שהשיל 0.5%. מדדי הנדל"ן עלו עד 2.1% ומדד ת"א טכנולוגיה התקדם בכ-1%.

מניית חברת האינשורטק סאפיינס צפויה להימחק מהמדדים בנעילת המסחר היום, בעקבות רכישתה. לפי הראל פיננסים, המחיקה צפויה להביא לביקושים של כ-570 מיליון שקל למניות במדד ת"א 125, מתוכם כ-420 מיליון שקל למניות שבמדד ת"א 90.

מדד ת"א־ביטחוניות קפץ בכ-2.9%, בעיקר בזכות מניית נקסט ויז'ן , שזינקה ביותר מ-17%. זאת, לאחר שדיווחה אתמול על הזמנה שקיבלה מלקוח קיים בגובה של 76.8 מיליון דולר - העסקה הגדולה ביותר בתולדות החברה. מנגד, מדד ת"א־נפט וגז המשיך במומנטום השלילי שלו מהימים האחרונים ונחלש מעט, על רקע הירידה במחירי הנפט בעולם, שנסחרים סביב שפל של כארבע שנים.

עוד בגזרת התעשיות הביטחוניות, אתמול דווח באתר "אינטליג'נס אונליין" כי איחוד האמירויות היא הלקוחה מאחורי עסקת הענק של אלביט מערכות מערכות בהיקף של 2.3 מיליארד דולר. בדומה לעסקה קודמת שחתמה באוגוסט עם סרביה, בהיקף של 1.63 מיליארד דולר , אלביט בחרה לשמור על עמימות ביחס לתוכן ההסכם ולמדינה הרוכשת, ובמקרה הנוכחי אף נמנעה מלציין מאיזו יבשת היא מגיעה. בהודעתה המקורית, מסרה החברה כי העסקה תתפרס על פני שמונה שנים, אך לא פירטה באילו מערכות מדובר.

מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק ספגו לחצים בתחילת יום המסחר, על רקע מגמת הנסיגה ממניות ה-AI והשבבים ברחבי העולם, אם כי בהמשך חלק ניכר מהירידות נמחק בהמשך היום. מניה נוספת שבלטה לשלילה היא זו של חברת התקשורת הלוויינית גילת , שנסחרת במקביל בת"א ובנאסד"ק. המניה נפלה בקרוב ל-8%, לאחר שהחברה הודיעה כי גייסה 98.8 מיליון דולר, במחיר של 11.25 דולר למניה, המשקף הנחה של 8.3% על מחיר הנעילה שלה ביום שני.

בתחום האנרגיה, מניה שריכזה אתמול עניין היא זו של חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י , בשליטת ובהובלת איש העסקים עופר ינאי. אתמול, פורסם שהחברה מנהלת מו"מ לרכישת השליטה (46%) בחברת האנרגיה אלומיי קפיטל, לפי שווי של מיליארד שקל, המשקף פרמיה של 5% על שווי השוק של החברה בתחילת יום המסחר (ג').

אמש, בתום יום תנודתי, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.2%, ה-S&P 500 ירד בכ-0.2% והדאו ג'ונס ירד בכ-0.4%. בתוך המדדים, בעוד מגזר הטכנולוגיה נסחר בעלייה של 0.3%, מניות האנרגיה והבריאות העיבו על המסחר. המסחר התנהל כאשר בתחילו פורסם דוח התעסוקה לחודש נובמבר, שהצביע על תמונת מצב מעורבת בשוק העבודה האמריקאי (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

מניית טסלה ננעלה אתמול בשיא. לאחר צניחה של 36% ברבעון הראשון, התקופה הגרועה ביותר של המניה מאז 2022, מניית טסלה התאוששה במלואה וטיפסה לשיא כל הזמנים של 489 דולר. בכך, היא עקפה את שיאה הקודם שנרשם כמעט בדיוק לפני שנה, אז ננעלה במחיר של 479 דולר. הסיבה המרכזית לזינוק בימים האחרונים היא הודעת החברה כי היא ממשיכה בניסויים בשירותי ה-Robotaxi שלה באוסטין, טקסס, ללא נהג בטיחות ברכב. ההודעה חיזקה את האופטימיות בשוק לגבי התקדמות של החברה בתחום הנהיגה האוטונומית והפוטנציאל העסקי העתידי של שירותי מוניות אוטונומיות, שנתפסים כמנוע צמיחה משמעותי מעבר למכירת רכבים חשמליים.

בשוק הקריפטו, ויזה (Visa) הודיעה כי היא פותחת את רשת התשלומים שלה בארה"ב לסליקה באמצעות סטייבלקוינס, במהלך שמסמן העמקה משמעותית של שילוב הקריפטו במערכת הפיננסית המסורתית. מי שנהנית מההודעה היא סירקל (Circle) שזינקה בכ-10%. סירקל מניו יורק מנפיקה מטבע יציב, שנקרא USDC. מטבעות יציבים הם מטבעות קריפטו שערכם צמוד לדולר או לאירו, כך שלכאורה הם אמורים ליהנות מחד מהיציבות של מטבעות מסורתיים, ומאידך מהגמישות של מטבעות מבוזרים.

בגזרת הישראליות בוול סטריט:

וויקס עלתה בכ-4%. החברה הודיעה היום כי Wix Payments מרחיבה את מגוון אמצעי התשלום המקומיים שהיא מציעה ברחבי אירופה, במסגרת שיתוף הפעולה המתמשך שלה עם חברת השירותים הפיננסיים Stripe. המניה חוותה תקופה קשה לאחרונה, עם ירידה של כמעט 20% במהלך החודש האחרון וכ־52% במהלך השנה האחרונה, וזאת אף שההכנסות והרווחים ממשיכים לצמוח.

מניית נאבן הישראלית נפלה במעל 11% בעקבות עזיבה מפתיעה של סמנכ"לית הכספים. החברה לא סיפקה הרבה נחת למשקיעים בה מאז ההנפקה הראשונית בנאסד"ק לפני כחודש וחצי. המניה - שהונפקה במחיר של 25 דולר ששיקף לחברה שווי של 6.2 מיליארד דולר - נפלה ביום המסחר הראשון ב-20% ומאז המשיכה לרדת. החברה נסחרת כעת (יום ג') בכ-2.9 מיליארד דולר, כחצי משווי ההנפקה.

גילת , שמפתחת מוצרים ושירותים לתקשורת לוויינית, ירדה בכ-5% לאחר שהשלימה אתמול (שני) גיוס של 100 מיליון דולר, בהנפקה פרטית של מניות למשקיעים מוסדיים ישראליים.

באסיה, הבורסות מתאוששות הבוקר מעט מהירידות החדות שנרשמו אתמול. מדד הניקיי עולה ב-כ0.3%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.8%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-1.3% והקוספי קופץ בכ-1.5%.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים רשמו אתמול עליות של עד 0.1%, בעוד מדד תל גוב־שקלי 10+ הוסיף לערכו גם הוא כ-0.1%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו אתמול ירידות, בעקבות דוח התעסוקה המעורב שפורסם בארה"ב לחודשים נובמבר ואוקטובר. עם זאת, הבוקר נרשמות עליות שערים. התשואה לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.17%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בכ-2.5 נקודות בסיס לרמה של 3.5%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר מתחזק הבוקר מול השקל בכ-0.1% ושערו עומד על קרוב ל-3.23 שקלים. במקביל, האירו נחלש מול השקל בכ-0.1% ושערו עומד על 3.78 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט המשיכו אתמול במגמת הירידה שנרשמה בימים האחרונים ונפלו בכ-3%, על רקע המגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה, שעלול להביא לעלייה בהיצע העולמי במידה שיוסרו הסנקציות על הנפט הרוסי. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר במהלך סוף השבוע כי קייב מוכנה לוותר על שאיפתה להיכלל בברית נאט"ו, אם תקבל ערבויות ביטחוניות להגנה מפני רוסיה - מה שנחשב לשינוי מהותי במדיניות אוקראינה. נוסף על כך, הנשיא טראמפ אמר ביום ב' כי עסקת שלום בין שתי המדינות קרובה מתמיד. התפתחויות אלו דחפו את מחירי הנפט לשפל של כארבע שנים.

עם זאת, הבוקר המחירים מתאוששים מעט רושמים עליות של כ-1.5%, לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על ממשלת ונצואלה כארגון טרור והורה על מצור ימי מלא, שימנע כניסה ויציאה של כל מכליות הנפט לתוך המדינה וממנה החוצה. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-56 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-59.8 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר הבוקר ביציבות סביב מחיר של 86 אלף דולר - רחוק במעל 30% מהשיא שרשם בינואר האחרון, אז עמד על 126 אלף דולר.

הביטקוין בדרך לשנה הרביעית בלבד של ירידות שנתיות בתולדותיו, כאשר הגל האחרון של הירידות הגיע ביום שני, עם מכירת חיסול חדה שהפילה את המטבע המקורי בעד 5.2%. בסיכום שנתי, ביטקוין ירד בכ־6% ומחירו נמוך כיום בכ־30% משיא כל הזמנים של מעט מעל 126 אלף דולר, שנרשם בתחילת אוקטובר.

אחד האיומים הגדולים על מטבעות הקריפטו הוא הבנק המרכזי של יפן. בנק יפן (BOJ) צפוי לפרסם את החלטת הריבית הבאה שלו ב־19 בדצמבר, יום שישי הקרוב, והספקולציות הגוברות לגבי העלאת ריבית מעוררות חשש כי ביטקוין ונכסי סיכון נוספים עלולים להיתקל בלחץ מחודש. נגיד הבנק, קאזואו אואדה, רמז כי העלאות ריבית נוספות אפשריות כבר החודש. להחלטות המדיניות של בנק יפן יש השפעה גלובלית רחבה בשל עסקות ה-Carry Trade, אסטרטגיה שבה משקיעים לווים ין בריביות אפסיות כדי לרכוש נכסים דולריים בעלי תשואה גבוהה יותר.

כאשר יפן מעלה ריבית, עסקאות אלו נוטות להתפרק, מה שמוביל ליציאת נזילות ממניות, אג"ח ואף מנכסים דיגיטליים כמו ביטקוין. היסטורית, ביטקוין הגיב בצורה שלילית למחזורי הידוק מוניטרי מצד בנק יפן. ב־18 במרץ 2024 העלה בנק יפן את הריבית מרמה של ‎-0.1%‎ לטווח של ‎0%-0.1%‎ - והביטקוין צנח בכ־22% בתקופה קצרה יחסית. ב־31 ביולי העלה הבנק את הריבית ל־‎0.1%-0.25%‎, בעקבות זאת ביטקוין ירד בכ־25%.

4. מאקרו

בארה"ב, פורסם דוח התעסוקה לחודש נובמבר, שנדחה בשבועיים בשל השבתת הממשל. הנתונים מצביעים על שתי מגמות מנוגדות: מצד אחד תוספת המשרות בחודש עמדה על 64 אלף, נתון טוב בהרבה מהתחזיות. במקביל, שיעור האבטלה טיפס ל-4.6%. זהו שיעור גבוה מהצפוי, והרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2021. נוסף על כך, באוקטובר, נתון שהתפרסם רק אתמול, בעקבות השבתת הממשל במהלך אוקטובר ונובמבר, נרשמה ירידה של 105 אלף עובדים במשק האמריקאי.

המשקיעים ממשיכים להמר כי היחלשות הדרגתית בשוק העבודה תסלול את הדרך להורדות ריבית נוספות בחודשים הקרובים, מבלי לעורר בשלב זה חשש מחריף למיתון.

5. תחזית

דצמבר נחשב מסורתית לאחד החודשים החזקים בוול סטריט מבחינת תשואות, בין היתר, בזכות ראלי "סנטה קלאוס" - רצף העליות העונתי שנרשם לעתים במהלך תקופת חג הכריסמס - אך עד כה, הביצועים החודש לא מעודדים, כאשר מגמת היציאה ממניות הטכנולוגיה והחששות מפני התפתחות בועת AI מכבידות על השוק. הנאסד"ק ירד מתחילת החודש בכ-0.7%, ה-S&P 500 ירד בכ-0.2% והדאו ג'ונס עלה בכ-2%.

רייאן דטריק, אסטרטג ראשי ב-Carson Group, אמר למרקטוואץ' כי המגמה עלולה להשתנות לטובה בקרוב. ניתוח שערך, הסוקר את ביצועי המדדים בחודשי דצמבר מאז 1950, העלה כי שוק המניות נוטה לרוב לרדת לקראת אמצע החודש ולעלות משם. "שוק המניות נוטה למצוא תחתית ב-15 בדצמבר ואז להיכנס לראלי שנמשך עד סוף השנה", אמר דטריק.