הבית החכם של Samsung: כש-AI פוגש את היומיום

בשנה האחרונה ה-AI הפך להיות חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו. הוא כבר לא מסתתר רק בענן או במעבדות מחקר, אלא נמצא כמעט בכל מכשיר שסובב אותנו: בטלוויזיות שמציעות תכנים מותאמים אישית, בסמארטפונים ובטאבלטים שמכירים אותנו היטב, ואפילו במכשירי החשמל הביתיים שלומדים את ההרגלים שלנו ומגיבים אליהם בזמן אמת. לא במקרה חברת Samsung הגדירה את הבינה המלאכותית כ-"AI - השותף שלכם לחיים": לא עוד טכנולוגיה ברקע, אלא גורם פעיל שמלווה, מסייע ומעצב מחדש את הדרך שבה אנחנו חיים, עובדים וצורכים טכנולוגיה.

חברת סמסונג ערכה לאחרונה את אירוע The First Look שהתקיים במסגרת תערוכת CES 2026 באולם Latour שבמלון Wynn בלאס וגאס. באירוע החברה הציגה את חזונה לעולם בו הבינה המלאכותית אינה עוד תכונה נקודתית במוצר כזה או אחר, אלא תשתית חכמה ואחידה המשולבת בכל קו המוצרים ומחברת ביניהם. על הבמה הוצגו מוצרים טכנולוגיים שסמסונג פיתחה המשלבים את בינה המלאכותית באופן יומיומי: ממראה חכמה הסורקת את הפנים, מנתחת את תנאי התאורה ומתאימה מוצרי קוסמטיקה וטיפוח, דרך מקרר הנשלט בפקודה קולית גם כשהידיים עמוסות בקניות, ועד טלוויזיה שמספקת בזמן אמת נתונים וסטטיסטיקות על משחק כדורגל בהתאם לעניין של הצופה. אפילו שואב האבק מקבל תפקיד חכם, כשהוא מזהה רעש של מייבש שיער וניגש מיוזמתו לנקות את האזור. כך, לפי סמסונג, ה-AI אינו עוד פיצ’ר טכנולוגי, אלא שותף אסטרטגי אמיתי שמלווה את המשתמש במשימות הקטנות ביותר של חיי היומיום.

מנהרת הכניסה לתערוכה של סמסונג בFIRST LOOK, תערוכה CES לאס ווגאס / צילום: סמסונג

"Samsung יוצרת חוויה אישית יותר, מאוחדת יותר, בכל המכשירים הניידים, המסכים, מכשירי החשמל והשירותים שהיא מספקת", אמר באירוע ט.מ. רו, מנכ"ל וראש חטיבת Device eXperience (DX). "הסביבה הטכנולוגית המחוברת שלנו, והשילוב של AI בכל קטגוריות המכשירים, מאפשרים ל-Samsung להוביל את הדרך ולהציע למשתמשים חוויות AI משמעותיות יותר מידי יום".

ס.וו. יונג, נשיא וראש חטיבת ה-Visual Display (VD) ב-Samsung Electronics יחד עם סוקמאני מוטה, סמנכ"לית שיווק ושותפויות בחטיבת ה-VD של Samsung Electronics אמריקה, עלו לבמה והציגו כיצד מסכי Samsung מתפקדים כשותפים אמיתיים לחוויית הבידור. זאת, הודות לשילוב בין חומרה מתקדמת לבינה ויזואלית מבוססת AI. גולת הכותרת של קו המסכים הייתה טלוויזיית Micro RGB בגודל 130 אינץ’, המייצגת קפיצה מונומנטלית הן בגודל המסך והן באיכות התמונה. הדגם החדש מסמן עידן חדש של צבעים, עם הספקטרום הרחב והמפורט ביותר שנראה עד כה בטלוויזיות של Samsung. העיצוב הקלאסי של המסגרת מצמצם הסחות דעת ומאפשר לתמונה לעמוד במרכז, באלגנטיות מאופקת. מאחורי איכות התמונה חסרת התקדים עומדת תאורת Micro RGB מיקרוסקופית, שבה כל דיודה זעירה בצבעי אדום, ירוק וכחול פועלת באופן עצמאי ליצירת צבעים טבעיים ומדויקים במיוחד. מנוע Micro RGB AI Engine Pro מספק שליטה מדויקת בצבעים ויוצר תמונה חיה ועשירה בכל סצנה.

את חוויית הצפייה משלימה תכונת Vision AI Companion ‏(VAC), שמרחיבה את תפקידה של הטלוויזיה מעבר למסך בלבד. מדובר בעוזרת אישית מבוססת AI שמלווה את המשתמשים בכל צורכי הבידור. בין אם במהלך צפייה בטלוויזיה, בזמן שהייה במטבח או ביצירת האווירה הרצויה ברחבי הבית. העוזרת מספקת המלצות והנחיות לצפייה, לאוכל ולמוזיקה, והופכת את הטלוויזיה למרכז חכם של חיי היומיום.

לצד מסכי הטלוויזיה, החברה מובילה את שוק מקרני הקול העולמי כבר 11 שנים ברציפות, וגם השנה היא ממשיכה להרחיב את האקוסיסטם האודיו־ויזואלי שלה עם השקת שני רמקולים אלחוטיים חדשים: Music Studio 5 ו-Music Studio 7. שני הדגמים תומכים במגוון רחב של מערכות סאונד, משדרגים את חוויית השמע ומשתלבים כחלק בלתי נפרד מהמערך הטכנולוגי המשולב של החברה, תוך תרומה משמעותית גם לאסתטיקה של חלל המגורים. הרמקולים מתאפיינים בשפה עיצובית קלאסית המבוססת על צורת הנקודה, סמל אוניברסלי בעולם המוזיקה והאמנות, שעוצב על ידי המעצב התעשייתי הבינלאומי ארוואן בורולק, ומשתלב באופן טבעי עם הקו העיצובי המזוהה של מוצרי Samsung.

Samsung Music Studio 5 / צילום: סמסונג

בשורה נוספת שהציגה Samsung היא הרחבת הקישוריות בין הסמארטפון למסך הגדול. החברה הודיעה כי היא פועלת לשילוב Google Photos בטלוויזיות שלה, מהלך שיאפשר למשתמשים לצפות בתמונות המאוחסנות בסמארטפון ישירות על גבי מסך הטלוויזיה. המטרה: להציע דרך נוחה ואינטואיטיבית ליהנות מרגעים אישיים ומשמעותיים - מטיולים ותחביבים ועד זיכרונות יומיומיים עם משפחה וחברים - על גבי מסך גדול, סוחף ומשותף לכל בני הבית. לפי החברה, החוויה נועדה להפוך את הצפייה בתמונות לפעילות משפחתית מהנה ובעלת ערך רגשי.

"טלוויזיות Samsung מחברות בין אנשים, והתוספת של Google Photos הופכת את החוויה הזו לאישית ומשמעותית אפילו יותר", אמר קווין לי, סמנכ״ל בכיר בצוות חוויית הלקוח של חטיבת ה-Visual Display ‏(VD) ב-Samsung Electronics. "אנחנו מעניקים למשתמשים דרך חווייתית ואינטואיטיבית ליהנות מהסיפורים שמאחורי התמונות - היישר מהספה בסלון".

במסגרת CES הציגה Samsung את חזונה להתפתחות מעמיקה בתחום הבית החכם: מעבר מיצרנית מכשירי חשמל לשותפה פעילה בחיי היומיום של המשתמשים. צ’אול-גי קים, סמנכ״ל בכיר וראש חטיבת המכשירים הדיגיטליים (DA), הדגיש כי אפליקציית SmartThings משרתת כיום למעלה מ-430 מיליון משתמשים ברחבי העולם, נתון שמספק לחברה תובנות צרכניות רחבות ומהווה בסיס לפיתוח פתרונות מבוססי AI המותאמים לשגרה הביתית.

לב הבית הוא המטבח, וכעת גם המקרר הופך להיות מרכז שליטה ובקרב חכם- מקרר ה-Family Hub, מקבל כעת שדרוג משמעותי עם AI Vision בשילוב Google Gemini. המערכת מאפשרת זיהוי מדויק של פריטי מזון, ניהול מלאי חכם ותכנון ארוחות פשוט ויעיל. גם תחום הכביסה והניקיון זוכה לאוטומציה מתקדמת, עם מכונת Bespoke AI Laundry Combo משלבת כביסה וייבוש במכשיר אחד עם מחזור מהיר וביצועים משופרים, ולצידה ארון ה-Bespoke AI AirDresser שמחליק בגדים באמצעות אוויר ואדים ללא גיהוץ וחוסך זמן ולחץ בשגרה העמוסה.

תחום הניקיון משתדרג גם הוא עם ה־Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra - שואב רובוטי חכם המזהה סוגי נוזלים שונים, משלב מצלמה לניטור הבית ולמעקב אחר חיות מחמד, ומאפשר למשתמשים לנהל עם השואב הרובוטי שיחה אינטראקטיבית לצורך ביצוע המטלות הנדרשות.

כל מכשירי Bespoke AI של Samsung זכו בפרסי החדשנות של CES על רמת הקישוריות והאינטגרציה העמוקה שהם מספקים כתשתית מרכזית לחוויית שימוש הוליסטית מבוססת AI.

מיה סגל, דוברת סמסונג ישראל: "העוצמה הגדולה ביותר של ה-AI כיום אינה טמונה רק ביכולות הטכניות, אלא באופן שבו הוא משתלב בטבעיות בחיינו והופך לשותף אמיתי. בחזון ה-Companion to AI Living, אנחנו לא מסתפקים רק ביצירת מכשירים חכמים יותר, אלא בונים אקוסיסטם שלם שרואה, מקשיב ומגיב לצרכי הלקוחות שלנו בכדי לאפשר חווית שימוש אחת זורמת, שחוסכת זמן ותומכת בשיפור החיים האמיתיים של המשתמשים שלנו".

הכתבה מטעם סמסונג