רכב יוקרה: מה משתלם יותר – קנייה פרטית או ליסינג?

רכישת רכב יוקרה היא אחת ההחלטות הצרכניות המשלבות יותר מכל רגש והיגיון. מחקרים מראים כי הרצון בבעלות מלאה, בתחושת ה"שלי", משחק תפקיד מרכזי בהחלטה, במיוחד כשמדובר בדגם יוקרתי שעולה מעל 300,000 ₪. עבור רבים, עצם הידיעה שהרכב רשום על שמם מהווה חלק בלתי נפרד מחוויית היוקרה.

אולם לצד הרגש, עולה שאלה כלכלית מהותית: האם בעלות פרטית היא אכן הבחירה הנכונה במציאות הכלכלית הנוכחית?

מגמה משתנה: יותר נהגים בוחרים ליסינג

תומר ירושלמי, מנהל אגף מכירות ומוצר בלקסוס ישראל, עונה לשאלה כיצד נהגים מעדיפים כיום ליהנות מרכב יוקרה חדש,רכישה פרטית או ליסינג. לדבריו, דווקא בשנים האחרונות, ובעיקר בתקופה של אי-ודאות כלכלית, נרשמת עלייה ברורה בביקוש לליסינג פרטי, גם בקרב לקוחות פרימיום.

הסיבה לכך, לדבריו, נעוצה בשלושה יתרונות כלכליים מרכזיים.

תומר ירושלמי, מנהל אגף מכירות ומוצר בלקסוס ישראל / צילום: אריאל זננדברג

פינוי משאבים ושמירה על נזילות

היתרון הראשון והמשמעותי ביותר הוא פינוי הון. במקום להשקיע סכום של 350 אלף שקל ומעלה ברכישת רכב, ניתן להסתפק במקדמה נמוכה ותשלום חודשי קבוע וידוע מראש, ללא הפתעות, ובכך להשאיר סכום משמעותי נזיל בבנק, מבלי להתמודד עם ערך הגרט של המוצר. לדברי ירושלמי, בתקופה שבה נזילות היא מרכיב מרכזי ביציבות פיננסית, הן למשקי בית והן לעסקים, ניתן להפיק תשואה שנתית של 4-5 אחוזים גם ללא השקעות מורכבות. במונחים פשוטים, מדובר בפוטנציאל לרווח של עשרות אלפי שקלים בשנה, לצד המשך שימוש ברכב חדש".

קיבוע הוצאות בעולם של עליות מחירים

היתרון השני נוגע לוודאות תקציבית. בעסקת ליסינג, כלל עלויות הרכב מקובעות מראש וכוללות מימון, ביטוח, אחזקה ושירותים נלווים. המשמעות: תשלום חודשי קבוע, ללא הפתעות.

במציאות שבה מחירי הביטוח, התחזוקה והרכב עצמו עולים בקצב חד, לעיתים בעשרות אחוזים, קיבוע ההוצאה החודשית הופך ליתרון משמעותי, במיוחד עבור מי שמנהל תקציב ארוך טווח.

עסקת חבילה והתייעלות תפעולית

היתרון השלישי הוא ריכוז כל שירותי הרכב תחת ספק אחד. ליסינג כולל למעשה ארבעה מרכיבים: הרכב, המימון, הביטוח והאחזקה. עבודה מול גורם אחד מפחיתה חיכוך, חוסכת זמן, וברוב המקרים גם מוזילה עלויות בהשוואה להתנהלות מול מספר ספקים שונים.

לדברי ירושלמי, זהו אחד הגורמים לכך שליסינג צובר תאוצה דווקא בסגמנט הפרימיום, שבו הלקוחות מעריכים לא רק את המוצר, אלא גם את הפשטות והשקט הניהולי.

צילום: יח''צ לקסוס

החל מאיזה סכום ניתן לקבל רכב לקסוס במסגרת ליסינג?

החל מ-3,750 ₪ לחודש לדגם LBX הקרוסאובר הקומפקטי שלנו, ובכפוף למקדמה בסך 14,900 ₪. אנו מזהים מגמה ברורה בשוק: אחוז הולך וגדל מלקוחות לקסוס בוחר כיום בעסקת ליסינג כחלופה לרכישה פרטית. בשנה האחרונה נרשמה עלייה של 28% בבחירה במסלול זה, והשנה אנו צופים גידול נוסף של כ-30% בקרב לקוחות לקסוס שמעדיפים את מסלול הליסינג על פני רכישה רגילה, מבלי להתפשר על חוויית היוקרה והסטנדרט שמזוהה עם המותג.

לקסוס הוא מותג היוקרה הצומח בישראל מזה שנה שנייה ברציפות, וכיום החברה ניצבת בגאווה במקום השני בשוק רכבי הפרימיום. ההישג הזה אינו מקרי, אלא תוצאה של תפיסת עולם ברורה, עמוקה ובלתי מתפשרת כפי שמציין תומר ירושלמי, מנהל אגף מכירות ומוצר בלקסוס ישראל: "ה-DNA של לקסוס נשען על שני ערכים יפניים מרכזיים", הוא מסביר. "הראשון - השאיפה לשלמות. ביפן, שלמות אינה יעד אלא תהליך יומיומי. זהו הדיוק בכל תפר, ההקפדה על כל צליל, התחושה מאחורי ההגה והאמינות לאורך שנים. לקסוס מפתחת ומייצרת רכבים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, מתוך מחויבות לאיכות, לבטיחות ולחדשנות מתקדמת, ללא קיצורי דרך".

"השני - אומוטנשי (Omotenashi): אמנות האירוח היפנית שבעצם ממחישה את היכולת לצפות את צורכי האורח עוד לפני שהוא מבקש. המנטליות הזו יוצרת חוויית שירות שמבוססת על הקשבה, אכפתיות וליווי אישי, מהרגע הראשון ועד שנים קדימה. בלקסוס, הלקוח אינו "עוד לקוח" הוא אורח בבית שלנו והשילוב בין טכנולוגיה פורצת דרך, אמינות מוכחת, ערך ארוך טווח וחוויית שירות אנושית וקשובה, יוצר חיבור עמוק וארוך שנים עם הלקוחות שלנו. זו גם הסיבה שנאמנות הלקוחות ללקסוס עומדת על 89% הגבוהה ביותר בענף הרכב".

תומר, מה מייחד את שירות הליסינג שלכם?

אנו מאמינים שיוקרה אמיתית אינה נמדדת רק במוצר, אלא בדרך כולה, כי ביוקרה אמיתית אין קיצורי דרך, ובוודאי לא עבור לקוחות שבוחרים במסלול נגיש יותר המתאים לצרכיהם, כמו עסקת ליסינג. גם שם, הסטנדרט נשאר זהה ובלתי מתפשר. לקסוס מעניקה ללקוחות הפרימיום שלה מעטפת שירות מלאה של 360 מעלות, הבאה לידי ביטוי בליווי אישי ורציף לאורך כל חיי העסקה: החל מטיפולים במרכזי השירות המוסמכים של לקסוס, דרך מוקד My Lexus ושירותי חילוץ 24/7, ועד קשר ישיר עם צוותי השירות של המותג. עם הצטרפותם, הלקוחות נכנסים למועדון היוקרתי TAKUMI ונהנים מהזמנות לאירועים ייחודיים וחוויות מותאמות אישית, לצד הטבות חודשיות ומחוות יוקרתיות כגון זר פרחים עד הבית לאחר המסירה. כל אלה מתקיימים תחת קורת גג אחת, ומבטיחים ללקוחות לקסוס לא רק חוויית יוקרה מוקפדת, אלא גם שקט נפשי מלא וסטנדרט שירות בלתי מתפשר לאורך כל הדרך.

שכיום ניתן לקבל את שירות מסלול הליסינג בכל אחד מאולמות התצוגה של לקסוס: הרצליה, פתח תקווה, נתניה, חיפה, ירושלים, באר שבע.

הכתבה מטעם לקסוס