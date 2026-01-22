על הקאמבק של 2016: למה לחזור לשם, ולמה עכשיו

בוודאות נתקלתם בטרנד שמחזיר את 2016 לפיד שלכם: תמונות מלפני עשור, פילטרים ישנים, ותחושה מוזרה של "כבר היינו פה" ● זה לא סתם געגוע נוסטלגי אלא ניסיון אנושי לברוח מהעומס של חדשות רעות, פוליטיקה וחששות מבינה מלאכותית

16:46

1

2026 רק החלה, אך מבט חטוף בפיד שלכם יציף תמונה משונה: אתם איכשהו שוב ב-2016. דור ה־Z אימץ את הסממנים הדיגיטליים המזוהים עם השנה ההיא: תמונות אייפון מפוקסלות, פילטרים של סנאפצ'אט, כוסות סטארבקס ענקיות ואיורי שפמים. בעולם הזה אין מסכות קורונה, אין דיונים פילוסופיים על בינה מלאכותית, ואין סרטוני זוועות מהמלחמה התורנית.

"זו השנה האחרונה שבה עוד הייתה אמונה רווחת שהטכנולוגיה מכוונת לטוב, שהמדיה באמת חברתית - שנת התמימות האחרונה", מסבירה ד"ר כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב. "ב-2016 עוד האמנו שהטירוף, הטרולים וה'אינסלים' נמצאים רק בשוליים של הרשת, לפני שראינו אותם נשפכים למיינסטרים, ממליכים נשיא ועולים על הקפיטול".

ובעוד בני הנוער חוקרים את האסתטיקה, דור המילניאלז לקח את הטרנד למקום אישי וציני יותר. הם משתפים תמונות מ"הזמנים ההם", בטון שמגחיך את תמימותם. יוצרי תוכן בוחנים בערגה (או בזעזוע) את "בגדי היציאה" של פעם, אך השאלה היא למה זה קורה דווקא עכשיו.

סנאפצ'אט / צילום: Shutterstock

2

הטרנד התחיל, באופן אירוני, באפליקציה שב-2016 בקושי הייתה קיימת, טיקטוק. פילטר מטושטש בהשראת האסתטיקה של התקופה צבר לאחרונה שוב פופולריות אדירה, והחיפושים אחר הביטוי "2016" זינקו ב-452% בחודש האחרון. מגזיני האופנה מיהרו להכריז על חזרת הסקיני ג'ינס המושמצים, ובספוטיפיי נרשמה עלייה של 71% ביצירת פלייליסטים מהתקופה, מלאים בהמנוני פופ שמחים של ריהאנה.

קיילי ג'נר / צילום: Reuters, Charlie Steffens

ויש מי שכבר מי שעלו על הגל כדי למכור: קיילי ג'נר בת ה־28, בת לאצולה הקרדישאנית, החייתה את "קינג קיילי" - האלטר-אגו שלה מהשנה ההיא, שנת הפריצה שלה. זאת לטובת חגיגות העשור למותג הקוסמטיקה שלה, שהלך ודעך. היא שחררה שיר בכורה והשיקה קולקציית איפור שכוללת את גווני ערכת השפתונים המקוריים, תוך שהיא מופיעה בציבור עם שיער צבוע בוורוד ובכחול - שחזור מדויק של המראה שלה מ-2014. "זה סוריאליסטי להיות כאן עשר שנים אחרי", שיתפה ג'נר באקזיסטנציאליות. ואכן, כל הערכות הן כבר סולד אאוט.

שער תרבות

3

עבור רבים, 2016 מסמלת תקופה חסרת דאגות. לפני שטוויטר הפך ל-X המאוכלס בבוטים ובתעמולת AI, ולפני שנטבע מושג ה"דום-סקרולינג" (גלילה אינסופית בתכנים שליליים, חדשות ופוסטים מטרידים ברשתות חברתיות ובאינטרנט). לדברי ד"ר וייסמן, "זו שנה שבה הכל כבר פעל כמו היום; התרבות כבר עוצבה עמוקות על ידי האלגוריתם, פשוט עוד לא הייתה מודעות לזה. ב-2016 גילינו שפייסבוק מכרה את המידע שלנו לקיימברידג' אנליטיקה והבנו שהפלטפורמות עוסקות בעיצוב התנהגות, ולא רק בחיזוי שלה".

ב-2026, המשתמשים כבר מסתכלים על הפיד בחשדנות - לא כבידור, אלא כזירת לוחמה פוליטית של מעצמות כמו סין ואיראן. בתוך הרעש הזה, החזרה לפילטרים של 2016 היא מקלט.

4

יש לא מעט טרנדים שמחזירים אותנו אחורה, כמו להעלות תמונה מהשירות הצבאי, או מסר ששולח האדם לעצמו מהעבר ("יאמרו לך שאת עושה טעות… חשוב מאוד שלא תקשיבי להם"), עם אותו מאש-אפ קיטשי ברקע (Silver Springs של פליטווד מק פוגש את Piano Man של בילי ג'ואל). אבל 2016 היא נקודת השיא.

גם האווירה הפוליטית משחקת תפקיד. 2016 נתפסת כ"שקט שלפני הסערה", הרגע האחרון של הסדר הישן, לפני טראמפ והברקזיט. "יש תיאוריית קונספירציה על סמור שב-2016 כרסם כבל במאיץ החלקיקים בשוויץ ופגע בניסוי", מספרת וייסמן. "התיאוריה אומרת שהתקרית גרמה לכך שהושלכנו לקו זמן אחר, מטורף וחסר הגיון. אולי זו הסיבה שחוזרים דווקא לשנה הזו - הנקודה האחרונה לפני השיבוש הקוסמי".

טראמפ נגד קלינטון / צילום: Reuters, G. Ronald Lopez

5

האם יש תקווה שהפיד יחזור להיות חברתי ואותנטי? וייסמן ספקנית: "יש סברה שאנשי פייסבוק עצמם עודדו את הטרנד כדי לאמן את הבינה המלאכותית שלהם כשאנשים מעלים תמונות 'אז והיום'. אם זה נכון, אז באמת אין יותר תרבות דיגיטלית אותנטית והאינטרנט 'מת' ממנת יתר של קפיטליזם חזירי מעורבב עם AI".

אז מתי זה ייגמר? "אולי אחרי שהכל יתמלא בתוכן ג'אנק וריקבון מוחי של בינה מלאכותית, ויהיה כל כך מסואב שאף אחד לא יתחבר לשום פלטפורמה והרשת תצטרך לאפס את עצמה", מציעה וייסמן. "אולי הולך להיות ממש רע לפני שאולי יהיה טוב - אבל רק אולי".