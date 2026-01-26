"אחת מעסקאות המגורים האטרקטיביות ביותר בעשור האחרון"

הכתבה בשיתוף חברת עמרם אברהם וקבוצת שי חי

מתחם ה-1000 בראשון לציון נחשב מאז הקמתו לאחד הפרויקטים הצומחים והמבטיחים בישראל: האזור משלב בכפיפה אחת שכונות מגורים יוקרתיות לצד מרכזי מסחר ומשרדים, פארקי הייטק ומתחמי בילוי ופנאי, וכל זאת בקרבה רבה לים. לצד אלו נהנה מתחם ה-1000 מנגישות תחבורתית אופטימאלית הודות לקרבתו הרבה לנתיבי איילון, כביש 431, שדרות משה דיין החוצות את העיר, 3 קווי רכבת קלה שיעברו בו, סמיכות לקו הרכבת הכבדה וכמו כן קווי תחבורה פנימיים, אזוריים וארציים. שילוב זה של פרויקטי מגורים יוקרתיים, קרבה לחוף הים, סמיכות לשטחי תעסוקה ומסחר ונגישות תחבורתית מעולה הפכו את המתחם לאחד המדוברים בישראל, הן עבור תושבי ראשון לציון והן עבור תושבים מכל אזור המרכז והשפלה.

למעשה אי אפשר להגדיר את מתחם ה-1000 כעוד פרויקט נדל"ני אלא כמגה פרויקט של ממש שכן הוא יכלול בתוכו כ-1.7 מיליון מ"ר שטחי תעסוקה, אגם מלאכותי, שבילי הליכה ואופניים - ולא פחות חשוב מכך אלפי דירות חדשות. עם השלמת הפרויקט עתידים להתגורר במתחם למעלה מ-20 אלף תושבים ביותר מ-5,000 דירות.

לפרטים נוספים על פרויקט ALFA ויצירת קשר הקליקו>>

אחד הפרויקטים המבוקשים ביותר במתחם ה-1000 הוא פרויקט ALFA של חברת עמרם אברהם וקבוצת שי חי, מחברות הנדל"ן המובילות בישראל. הפרויקט נבנה במספר שלבים: השלב הראשון כולל 5 בניינים עם כ-270 דירות, ועם השלמת הבנייה הוא יכלול כ-570 דירות בסך הכל. "פרויקט ALFA ממוקם בנקודה המערבית ביותר של המתחם כך שזהו למעשה הפרויקט הקרוב ביותר לים, מרחק של כמה מאות מטרים בלבד מרצועת החוף", מספר אביב נעים מנהל המכירות בפרויקט. "הפרויקט נמצא כעת בשלב הראשון שלו ואנו רושמים ביקושי שיא עם 50% דירות שכבר נמכרו, טרם קבלת היתר הבנייה. נכון להיום אנו משווקים בשלב א' של הפרויקט חמישה בניינים בני 15 קומות כל אחד.

הדמיה: VIEWPOINT

הדמיה: VIEWPOINT

הדמיה: VIEWPOINT

הדמיה: VIEWPOINT

הדמיה: VIEWPOINT

הדמיה: VIEWPOINT

נעים מוסיף כי "הרוכשים ייהנו מתמהיל מגוון של יחידות דיור: דירות 3-5 חדרים מפנקות לצד דירות פנטהאוז ענקיות, כולן עם מרפסות שמש וחניה פרטית (בחניון תת קרקעי). כל הדירות כוללות מטבחים גדולים ומפנקים, חללי מגורים מרווחים ומפרט טכני עשיר במיוחד, כשהדירות בקומות הגבוהות אף יזכו לנוף לים. בפרויקט הושקעה מחשבה מעמיקה ויסודית והדיירים ייהנו בנוסף מפסיליטיז מגוונים לרווחתם: חדר כושר מאובזר, חדר קולנוע VIP, לאונג' עסקים, לובי מעוצב, חללי עבודה משותפים, מתחם פילאטיס ויוגה, ועוד".

אחת מגולות הכותרת של הפרויקט היא מיקומו הסמוך ל"פארק ה-1000", ריאה ירוקה ופסטורלית שתכלול בין היתר אגם אקולוגי, שבילי ריצה ואופניים, קאנטרי קלאב, מתחמי כושר, מדשאות רחבות ידיים ואזורי משחק לילדים. הפארק נבנה מתוך מטרה להנגיש את הטבע במרכז עירוני דינמי והוא יציע למבקרים בו חוויות לכל גיל: תוכלו לעבוד עם הלפטופ בבית הקפה האופנתי ליד האגם, לשוטט על אופניים בשבילי הפארק, לפרוס פיקניק משפחתי למרגלות האגם או סתם לתפוס נשימה ורוגע בלב הטבע.

כאמור, כל זה מגיע עם קרבה רבה למוקדי תעסוקה ומסחר ובפועל מתחם ה 1000 נחשב כיום לרובע עירוב השימושים הגדול ביותר בישראל, מקום מושבם של כמה מבתי ההשקעות והבנקים הגדולים בישראל דוגמת בנק דיסקונט, הפניקס, דלויט, אמות וקרן JTLV. בעתיד צפויים לעבוד במתחם עשרות אלפי אנשים, כך שתושבי המתחם ייהנו ממגוון אופציות תעסוקה במרחק הליכה מביתם.

כאמור העבודות בפרויקט כבר יצאו לדרך, כשהאכלוס המשוער הוא במהלך 2029, כך שהדיירים ייכנסו לדירות החדשות כשהתשתיות כבר מוכנות. "אנו מציעים לרוכשי הפרויקט מסלול רכישה במודל 10/90 ללא הצמדה למדד, מה שמאפשר להם רכישה בראש שקט ומסלול תשלומים נוח וגמיש במיוחד", מציין נעים. "יתרה מכך פוטנציאל ההשבחה של הפרויקט גבוה במיוחד שכן עם כניסת פרויקטים נוספים בשכונה ועם יציאתה לדרך של השכונה הסמוכה "פארק הים", צפויה עליית מחיר והשבחת נכסים חדה. כך שמי שרוכש היום דירה בפרויקט ALFA - צפוי להשביח את ערכה בעתיד בצורה דרמטית", הוא מסכם.

לפרטים נוספים על פרויקט ALFA ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה בשיתוף חברת עמרם אברהם וקבוצת שי חי