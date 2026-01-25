אחרי שפתר את הבעיה היקרה ביותר של משרדי הפרסום - הסטארטאפ הישראלי יוצא לגיוס ולהנפקה

הכתבה מטעם Fuga

כל משרד פרסום או מפיק תוכן מכיר את התופעה הזאת: כ-80% מזמן העבודה של הגרפיקאים מתבזבז על התאמות של גדלים וסידור מחדש של העיצוב הקיים. מי שמצא לכך פתרון הוא אביעד גבעון, ששירת בצנחנים, במאי מעוטר ויזם מגיל צעיר שהקים את חברת Fuga.

"חיכיתי שמישהו סוף סוף ירים את הכפפה וימציא את הפתרון הזה", אמר בכיר בחברת Adobe, כאשר הציגו לו את הטכנולוגיה של Fuga.

חברת Fuga בנתה מערכת קלה לשימוש עבור כל הניהול הוויזואלי של מותגים. דמיינו שיש לכם מעל 2,000 חומרים גרפיים למותג אחד, ואתם רוצים לבצע בו שינוי קטן. המשמעות היא לעבור על כל אחד מ-2,000 החומרים הגרפיים ולתקן את השינוי. עבודה כזו לוקחת שעות, לפעמים ימים, ולאחר מכן המנכ"ל יכול להחליט על שינוי נוסף, ובהצלחה למעצבים.

עם הטכנולוגיה של Fuga זה קורה בלחיצת כפתור, תוך כדי שמירה מדויקת על כל האלמנטים העיצוביים של המותג. החברה מפעילה מערכת בינה מלאכותית המאפשרת לבצע אופטימיזציה לעיצובים, התאמה לכל הגדלים ואף התאמת עיצובים עבור קטלוגים ותוויות עבור חנויות גדולות. לפני שהכירה את Fuga, חברת הום סנטר בנתה בעבר קטלוגים במשך 3 שבועות. מאז שהחברה הצטרפה לקהל הלקוחות של Fuga, התהליך לוקח שעות בלבד - וכל שינוי לאחר מכן מתבצע בלחיצת כפתור

"היתרון לא מסתכם רק בחיסכון עצום בזמן: כך ניתן למנוע טעויות אנוש, לשמור על אחידות המותג ואף להגדיל מכירות. לפעמים פרסומת אחת צריכה להתאים ל-40 גדלים שונים, ובכל אחד מהם הקומפוזיציה משתנה לחלוטין. עם Fuga כל ההתאמות הללו נעשות בלחיצת כפתור, ומשרדי הפרסום יכולים לשרת יותר לקוחות, מהר וללא טעויות".

משרדי הפרסום כבר ממהרים לאמץ את הטכנולוגיה. רק בתקופה האחרונה, לצד מקאן אריקסון וראובני פרידן IPG שהיו בין הראשונים לאמץ את הטכנולוגיה של Fuga, הצטרפו לחברה גם משרדים כמו K-Logic, אדלר חומסקי, ענבר מרחב, באומן, שמעוני, פרסמן ברוך ואחרים.

חשוב לציין שאחוזי העזיבה של המערכת כמעט אפסיים - מאז השקת הפיצ'רים החדשים הם עומדים על 0% נכון להיום - מה שמכין את החברה לפריצה המתוכננת לשווקים בינלאומיים".

בשנה האחרונה הגדילה Fuga את מחזור המכירות באופן משמעותי והרחיבה את סל המוצרים שלה. תהליך קל יותר לקבלת לקוחות חדשים איפשר לחברה לגדול במהירות, ובמקביל החלה להשתמש בטכנולוגיית AI שמבצעת התאמות גודל מבוססות תוכן באופן אוטומטי.בזכות החידושים הטכנולוגיים הרבים שלה, היא אף זכתה למענק מהרשות לחדשנות.

הכניסה לאירופה, ארה"ב וצפון אמריקה

ריבוי המוצרים בעולמות האוטומציה הגרפית מאפשר לחברה להיכנס לשווקים נוספים ולהגדיל את מספר המנויים לשירותים השונים. חברת Fuga משווקת את המוצרים שלה במודל SaaS (שירות עבור תוכנה), ועם הגדלת כמות הלקוחות הקבועים, החברה מתרחבת גם לחו"ל. כעת, עם היציאה לשווקים הבינלאומיים החברה גם מתכננת לצאת להנפקה בבורסה.

"בעוד כמה שנים, לא יהיה משרד פרסום אחד שלא ישתמש בטכנולוגיה שלנו או פתרונות דומים, כי אחרת הוא לא יצליח לעמוד בתחרות", אומר תומר דריי, סמנכ״ל הפיתוח העסקי של החברה.

תומר דריי, סמנכ''ל פיתוח עסקי ואביעד גבעון, מייסד ומנכ''ל Fuga / צילום: לימור בן רומנו

אביעד גבעון בא מעולם יצירת התוכן. הוא פיתח בעברו מערכת אוטומציה גרפית ומכר אותה בהצלחה. הוא אף זכה בכמה פרסים יוקרתיים על סרט שביים והפיק בעת שירותו בצנחנים. בנוסף, הוא כתב את ספר ההיסטוריה של יחידת הצנחנים, בה הוא שירת.

אביעד מעולם לא אהב להתעסק בחלק המשעמם של העבודה היצירתית, ולכן חיפש להפוך אותה לאוטומטית. כאשר הוא זיהה את הבעיה ההולכת וגדלה בעולמות הפרסום, הבין שמישהו חייב לפתור אותה.

"היום רק מודעה אחת יכולה להגיע ל-60 גרסאות שונות! דמיינו 10 מודעות בכל קמפיין, פעם בחודש - וזה רק ללקוח אחד כמובן." אומר אביעד גבעון.

כעת, בזכות הטכנולוגיה של Fuga, המציאות השתנתה, ומעצבים יכולים להתעסק ביצירתיות במקום בעבודת נמלים.

כעת החברה יצאה לסבב גיוס משקיעים באתר אקזיט-וואלי, על מנת להתכונן להנפקה בבורסה והתרחבות לחו"ל. לפרטים נוספים על סבב הגיוס, ניתן להיכנס לקישור הבא.

