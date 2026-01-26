השילוב המושלם בין שלווה לתל אביב: פרויקט המגורים בשדה דב

ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שדה דב כבר לא הבטחה. זה המציאות החדשה של תל אביב

09:51

שדה דב כבר מזמן לא הבטחה - זו מציאות שנבנית עכשיו. על אחת מעתודות הקרקע האחרונות והמשמעותיות בתל אביב, סמוך לחוף הים ובצמוד לשכונות הצפון הוותיקות, מוקם רובע עירוני חדש בהיקף חסר תקדים. מדובר במהלך תכנוני רחב הכולל אלפי יחידות דיור, שטחי מסחר, תעסוקה, חינוך ופארקים, שמציב סטנדרט חדש למגורים בעיר.

במסגרת המהלך יוצא לדרך ממש בקרוב פרויקט מגורים חדש של קבוצות מבנה, לוינשטין ו־מטרופוליס. הפרויקט צפוי לכלול כ-230 יחד בפריסה של מספר בניינים מודרניים, כחלק משכונה חדשה שתוכננה מראש ולא כהשלמה מאוחרת לשטח קיים.

תמהיל הדירות בפרויקט רחב ומדויק: שטחי הדירות נעים בין כ-55 מ"ר ועד כ-130-150 מ"ר לדירות הגדולות, עם מרפסות שמש נדיבות ותכנון שממקסם אור, אוויר ופרטיות.

הפרויקט החדש משתרע על שטח קרקע משמעותי בתוך הרובע החדש, ונהנה מתכנון סביבתי מתקדם, נגישות עתידית למוקדי מסחר, חינוך ותחבורה ציבורית.

שדה דב פונה למי שמחפש את הצעד הבא: מגורים במיקום אסטרטגי, בשכונה שנמצאת בתחילת הדרך ועתידה להפוך לאחת המבוקשות בעיר ובפרויקט של 3 חברות הגדולות במשק.

ההרשמה למכירה המוקדמת כבר נפתחה, וזו ההזדמנות להיכנס בשלב שבו המבחר רחב והיתרון ברור. השאירו פרטים - ונציג יחזור אליכם עם כל המידע, התכניות והאפשרויות.

