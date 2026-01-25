ארבע שנים בלבד אחרי שרכשה את קניון M הדרך, חברת אוסטרליה ישראל בדרך להיפרד מהקניון הוותיק שממוקם בסמוך למחלף בית ינאי, שעל כביש החוף. החברה, שבשליטת האחים אבן וריקי ניומן ואיש העסקים שלומי עקריש (78% בסה"כ), מקיימת בימים אלו מו"מ למכירת החזקותיה בקניון, לצד מרכז מסחרי בעפולה, שהקמתו הסתיימה בעת האחרונה.

על פי ההערכות, מכירת הנכסים תשמש את אוסטרליה ישראל, הנסחרת בשווי של כ־87 מיליון שקל, כדי לממן חלק מרכישת השליטה (29%) בחברת הנדל"ן המניב הבורסאית אספן, שאותה השלימה לפני קצת יותר משנה. במסגרת מהלך המכירה, פרסמה אוסטרליה ישראל הזמנה בעיתונות הכלכלית לרוכשים פוטנציאלים להציע הצעות לרכישת שני הנכסים, ששווים מוערך בספרי החברה בכ־304 מיליון שקל.

כיום, מהווים שני מרכזי המסחר שהועמדו למכירה את הפעילות המרכזית של אוסטרליה ישראל לצד ההחזקה באספן. קניון M הדרך, שהוקם בשטחו של מושב בית חרות, המתפרס על פני 17.5 אלף מ"ר, מוערך בספרי החברה בשווי של כ־164.5 מיליון שקל. בשנת 2024 הניב הנכס, שנמצא בתפוסה מלאה, הכנסות של כ־14.6 מיליון שקל ו־NOI (הכנסה תפעולית נטו) של כ־10 מיליון שקל.

הנכס האחר, הממוקם בעפולה, בלו וואלי (Blue Valley), נמצא בסמיכות לבית החולים העמק, משמש כמתחם קניות וקולנוע (המופעל על ידי רשת מובילנד) ומוערך בכ־140 מיליון שקל. זאת, לאחר שבשנת 2022 רכשה אוסטרליה ישראל את הנכס - שהפעלתו המסחרית החלה בחודש יוני האחרון - בשלמותו, תמורת סכום של כ־144 מיליון שקל.

דחייה של יתרת התשלום לצארום

לקראת סוף שנת 2024, השלימה אוסטרליה ישראל את רכישת השליטה בחברת הנכסים אספן, מידי איש העסקים ויזם ההייטק רוני צארום, תמורת 237 מיליון שקל. רכישת מניות נוספות שנבעו ממימוש האופציות של היו"ר לשעבר, גיא פרג ומזכירת אספן קרן בן צבי, הביאו את היקף התמורה שאמורה אוסטרליה ישראל לשלם לכ־261 מיליון שקל.

אלא שרכישת השליטה באספן, כמו גם רכישת המרכז המסחרי בעפולה, גרמו לאוסטרליה ישראל לחץ תזרימי וקושי לעמוד באמות המידה הפיננסיות מול חלק מהמלווים שלה. נכון לסוף המחצית הראשונה של 2025, הייתה קופת המזומנים של החברה ריקה כמעט, והיא הציגה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של כ־10 מיליון שקל, וגירעון בסך 101 מיליון שקל בהון החוזר.

כדי לעמוד בהתחייבויותיה, קיבלה אוסטרליה ישראל בסוף השנה שעברה התחייבות מצד בעלי השליטה, להעמיד לה הלוואה של 39 מיליון שקל במקרה הצורך. בד בבד, הגיעה החברה להסכם עם צארום (שנותר להחזיק 19% ממניות אספן) על דחיית יתרת התשלומים המגיעים לו בגין הרכישה, כך שתשלום של כ־50 מיליון שקל ישולם בתחילת פברואר השנה (במקום בינואר). יתרת תמורת הרכישה, בהיקף של 67 מיליון שקל, תשולם עד תחילת חודש יוני ותישא עד אז ריבית של כמעט 10%.

שלומי עקריש / צילום: גלעד פורת

מניית אספן מאכזבת בינתיים

הפעילות העיקרית של אספן, שהפכה להחזקה המרכזית של אוסטרליה ישראל, מתרחשת כיום בהולנד. כך, מתוך 36 הנכסים שבבעלותה ואלו שהיא מקימה, 19 נמצאים בהולנד והם מהווים מעל 70% משווי הנכסים הכולל שלה. הפרויקטים של החברה משתרעים על כ-122 מ"ר, ונמצאים בתפוסה כמעט מלאה (96%). עיקר הנכסים ממוקמים בערים המרכזיות במדינה כולל אמסטרדם, האג, אוטרכט ורוטרדם.

מאז כניסתה של אוסטרליה ישראל לחברה, הצהירו בהנהלת אספן החדשה על כוונה למקד את פעילות החברה בארץ. לאחר השלמת הקמתם של הנכסים המניבים הנבנים בימים אלו בישראל, הכוללים מרכז לוגיסטי באשדוד, קומת מסחר באצטדיון סמי עופר בחיפה ומרכז מסחרי באשקלון, צפויה החברה להכפיל את שטחי המסחר בפורטפוליו המקומי שלה (118 מ"ר).

כחלק מהמהלך לרכישת השליטה באספן, מונה שלומי עקריש, אחד מבעלי השליטה באוסטרליה ישראל, למנכ"ל החברה. תחת ניהולו ביצעה אספן שורה של מהלכים אסטרטגיים. תחילה, היא רכשה בקיץ 2024 מחצית ממניות חברת הייזום למגורים רייק נדל"ן תמורת 45 מיליון שקל. כשנה לאחר מכן רכשה רייק מחצית ממניות חברת לנדמרק הפועלת בתחום, תמורת 68 מיליון שקל.

זאת ועוד: לפני מספר חודשים ניסתה אספן גם לרכוש 25% מקניון הזהב בראשון לציון מידי האחים גינדי, תמורת 665 מיליון שקל. אלא שחתימת עסקה לרכישת השליטה בקניון הוותיק על ידי ענקית הקניונים מליסרון, הובילה לעצירת המהלך.

דוחות אספן מלמדים כי בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 הציגה החברה הכנסות של כ־160 מיליון שקל, נתון דומה לזה שנרשם באותה תקופה בשנת 2024. בשורה התחתונה רשמה החברה מעבר לרווח נקי של כ־47 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ־94 מיליון שקל, בעיקר הודות לשיערוכים שבוצעו בנכסיה בהולנד.

מניית אספן נותרה יציבה בשנה האחרונה, בזמן שמדד ת"א נדל"ן אליו היא משתייכת רשם קפיצה של כ־29%. החברה נסחרת בשווי של כ־493 מיליון שקל, המשקף להחזקות אוסטרליה ישראל בה שווי של כ־140 מיליון שקל, הנמוך בכ־40% מהמחיר אותו שילמה לפני כשנתיים.

ההצלחה במקס סטוק תשוחזר?

אם יושלם מהלך המכירה של שני מרכזי המסחר שלה, הרי שאוסטרליה ישראל תיוותר בעיקר עם מניות אספן גרופ, לצד שני מתחמי משרדים - בירושלים (בית גמאטרוניק בהר החוצבים) וברמת גן (3 קומות ברחוב החילזון שבמתחם הבורסה). באפריל שעבר דיווחה החברה כי היא בוחנת את מיזוג פעילותה לתוך אספן, כך שמניותיה יימחקו מהמסחר בבורסה, אך מאז לא דווח על התקדמות.

השליטה באוסטרליה ישראל (לשעבר גמאטרוניק), עברה לידי האחים ניומן (ועקריש) לפני כ־5 שנים, לאחר אקזיט מוצלח שביצעו האחים ברשת המוצרים המוזלים לבית, מקס סטוק. האחים ניומן, שהיו מראשוני המשקיעים במקס סטוק, מכרו מניות בהיקף כולל של כ־340 מיליון שקל, תוך שהם רושמים רווחי עתק על ההשקעה המקורית, שהוערכה בעשרות מיליוני שקלים בודדות.