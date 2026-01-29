אפקה AI: שכונת מגורים חכמה מוקמת בקרית ביאליק

הכתבה מטעם שובל וגולדן ארט

בלב קרית ביאליק היוקרתית מצפון לחיפה מוקם פרויקט המגורים הכי מתוחכם בישראל. ועוד איך מתוחכם: כל-כולו מבוסס AI.

זה לא גימיק. אפקה AI מנצלת את הבינה המלאכותית במלואה החל מתכנון השכונה היוקרתית וכלה בפרטים הקטנים הנוגעים לחיי היום יום והנוחיות של דייריה. הבינה המלאכותית מורגשת היטב בכל פרט ופרט.

מאחורי תכנונה הקפדני של אפקה AI ניצבת הבנה המשותפת בשנים האחרונות לאדריכלים מובילים בארה"ב, אנגליה ובעולם כולו: חוויית מגורים איכותית חייבת להיות הוליסטית ואינה יכולה להסתיים בדלת הדירה. בשונה מפרויקטים סטנדרטיים שבהם ההשקעה מתמקדת בפנים הבית בלבד, באפקה AI מציעים סטנדרט גבוה החל בדירות המגורים החכמות, בבניין המתקדם וכלה במרחבים הציבוריים מעוררי ההתפעלות.

זה לא גימיק - ה-AI נתן לשכונה החדשה את שמה כי הבינה המלאכותית מעורבת פה לא רק בתכנון אלא גם בישום בפועל ובחיי היום יום של הדיירים.

כך למשל, הכניסה למתחם היא באמצעות שערים חשמליים ומבוקרת ללא צורך בשלטים.

השטחים המשותפים מאובטחים באמצעות מערכת מצלמות מתקדמת כשהמצלמות מוצבות בנקודות מרכזיות, מה שמעניק לדיירים תחושת ביטחון ושקט נפשי. מתחת לפני הקרקע משתרע חניון רחב, מתוכנן בהיגיון ובניקיון אדריכלי, שמקל על ההתנהלות היומיומית.

פרויקט AI AFEKA / הדמיה: ספיריקל. אבריל אדריכלות

שכונה חכמה, בניין חכם ובית חכם מלא עם שליטה קולית

בניגוד לשכונות מגורים חדשות אחרות, באפקה AI הטכנולוגיה החכמה מוטמעת בכל הדירות בפרויקט. כולן כוללות מערכת בית חכם מלאה ומתקדמת עם שליטה קולית, כחלק מהמפרט הסטנדרטי. הדיירים יכולים בקלי-קלות לנהל את התאורה, המיזוג, התריסים וההצללות באמצעות פקודות קוליות או שליטה דיגיטלית נוחה.

הבחירה להפוך את הבית החכם לסטנדרט אחיד המשותף לכל הדירות בשכונה מבליטה את תפיסת העולם המתקדמת של הפרויקט: חדשנות ואיכות אינן תוספת, אלא בגדר "מאסט". רוכשי הדירות ומשפחות צעירות דורשים יותר מ-4 קירות ומצפים לחוויית מגורים מודרנית, נוחה ומתקדמת.

חלל מגורים / הדמיה: ספיריקל. אבריל אדריכלות

בלי לשמוע את השכנים

מרכיב מרכזי נוסף שהוא קריטי בפרויקט, היא שיטת הבנייה הטכנולוגית שפותחה במיוחד עבורו: דגש על בידוד תרמי ואקוסטי ברמה גבוהה במיוחד. כל מי שמתגורר בבתים משותפים מבין כמה הדבר חיוני. מדובר בקירות חוץ ופנים עם מערכות בידוד תרמי מתקדמות, חלונות וזיגוג איכותיים להפחתת רעשי חוץ, ותכנון אקוסטי מוקפד בין הדירות, בין הקומות ובשטחים המשותפים. התוצאה המיידית היא סביבת מגורים שקטה ונעימה, יציבות תרמית לאורך כל עונות השנה וחיסכון אנרגטי מצטבר.

לפרטים נוספים על פרויקט AI AFEKA ויצירת קשר הקליקו>>

להשתדרג ביג טיים בלי לעזוב את השכונה האהובה

אורטל הרוש, מנהלת השיווק והמכירות בקבוצת שובל: "אחד האתגרים של משפרי דיור הוא הקושי למצוא דירה בסביבת המגורים הקיימת. הבחירה לפתח את אפקה AI דווקא בקרית ביאליק אינה מקרית. אפקה היא שכונה איכותית, תוססת ומצליחה, עם קהילה חזקה, תשתיות מצוינות, מוסדות חינוך טובים במרחק הליכה, מרכז מסחרי נגיש ועורקי תחבורה מרכזיים ונגישות גבוהה לשטחים ירוקים ולטבע. המטרה הייתה ליצור פרויקט שמשתלב במרקם הקיים ומציע לתושבים שמאד אוהבים את שכונתם להתקדם ברמת הדיור בלי לוותר על הקהילה ועל מאפייני השכונה האהובים".

פרויקט AI AFEKA / הדמיה: ספיריקל. אבריל אדריכלות

מערכת חינוך מצוינת עם איכות חיים

קריית ביאליק נחשבת לאחת הערים האיכותיות והמבוקשות בישראל. עיר שמצליחה לשלב בין קהילה חזקה, חינוך מצטיין ואיכות חיים גבוהה. העיר מתאפיינת במערכת חינוך מתקדמת, חיי תרבות עשירים ופיתוח עירוני מתמשך, היוצרים יחד מרקם חיים מאוזן ומלא.

מיקומה האסטרטגי של קריית ביאליק, בסמיכות למוקדי תעסוקה מרכזיים ובראשם מתחם רפאל, ובנגישות גבוהה לצירי תחבורה ראשיים, מאפשר לתושביה ליהנות מחיבור אידיאלי בין קריירה לאיכות חיים. בנוסף, הקמפוס החדש של אינבידיה נמצא במרחק נסיעה של כ-25 דקות בלבד. עובדה זו מחזקת את מעמדה של העיר כבחירה מועדפת עבור אנשי הייטק ומשפחות צעירות.

אורטל הרוש מדגישה שעבור משפחות, משפרי דיור ורוכשי פרימיום שמבקשים קפיצת מדרגה אמיתית בתוך השכונה, אפקה AI היא הזדמנות יוצאת דופן לקפיצת מדרגה משמעותית.

אפקה AI הוא פרויקט מגורים חדש הכולל שבעה בנייני בוטיק בני 8-9 קומות, עם תכנון אדריכלי מוקפד וחשיבה רחבה על חוויית המגורים כולה. הפרויקט על 242 הדירות המגוונות שלו, מיועד בראש ובראשונה למשפחות ולמשפרי דיור מהשכונה ומהסביבה הקרובה. כאלה שמכירים היטב את היתרונות של האזור, רוצים להשתדרג וליהנות מאיכות חיים גבוהה יותר אולם להישאר בסביבה המוכרת והאהובה עליהם כל כך.

פרויקט עם גב חזק

לצד דירות מגורים מרווחות, אפקה AI מציע היצע מצומצם וייחודי של דירות מיוחדות: 7 פנטהאוזים ו-14 מיני־פנטהאוזים. כל אחד מהפנטהאוזים משתרע על קומה שלמה וכולל - כן, כן - בריכת שחייה פרטית במרפסת. מוצר נדיר בנוף השכונתי.

מאחורי הפרויקט היוקרתי עומדות שתי קבוצות מובילות: קבוצת שובל, אחת החברות המובילות בישראל בתחומי הבנייה והיזמות מאז 1985, וקבוצת גולדן ארט, המובילה פתרונות דיור איכותיים ושלמים. קבוצת שובל מתמחה ביזמות למגורים ובהתחדשות עירונית, עם דגש על איכות בנייה גבוהה ומפרט טכני מקסימלי. קבוצת גולדן ארט, חלק מקבוצת Artimus האמריקאית וחברת GNS הישראלית, מתמקדת ביצירת מרקם קהילתי ושינוי פני הסביבה, מתוך ניסיון של 40 שנה ביישום מודלים דומים בארה"ב.

