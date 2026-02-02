אלונים הילס: פרויקט מגדלים חדש משלב מגורים וקהילה

הכתבה מטעם דר נופרים

מה שבעולם הגדול הבינו כבר מזמן לגבי יישום תפיסת עולם אדריכלית חדשנית, מיישמת כבר שנים חברת בניה בוטיקית מצפון הארץ. בעידן החדש האנשים אינם מסתפקים במגורים בין ארבעת הקירות של הדירות המעוצבות והמאובזרות שלהם. הם רוצים שגם המרחבים הציבוריים הן הסמוכים לדירותיהם הפרטיות והן במתחם עצמו, יהיו מעוצבים ברמה של בית מלון חמישה כוכבים ויעניקו להם הן הרגשה ביתית והן תחושת יוקרה.

זה בדיוק מה שעשתה חברת הבניה הוותיקה דר נופרים בשני מגדלי המגורים החדשים שהיא מקימה במתחם אלונים הילס שבשכונת גבעת אלונים, הניצבת על גבעה ירוקה ליד חורשת אלונים וסמוך לצומת סומך.

ב-22 הקומות שבכל אחד משני מגדלי המגורים המעוצבים להפליא, עם סטנדרט בניה שאין לו מתחרים, תכנון קפדני וחכם, מפרט עשיר וחשיבה על הפרטים הקטנים ביותר. מדובר ב-210 דירות גדולות במיוחד עם 5 ו-6 חדרים, ועם מחסן בקומות העליונות, וגם דירות מיני פנטהאוז מפנקות עם מרפסות ענקיות. לכל דירה חניה צמודה.

וכמובן, לכל דירה פנורמה מלוא העין: יש דירות שמהן נשקף נוף ירוק ויש שנשקף מהן נוף ים. בשני המקרים המראה מרהיב ביופיו.

מגדלי אלונים הילס / הדמיה: 3dvision

לאונג' פרטי: כאן עושים עסקים

גולת הכותרת התואמת את התפיסה העיצובית החדשנית: בכל מגדל לובי כפול מעוצב, מועדון דיירים רב שימושי, טרקלין עסקים וחדר כושר מאובזר במכשירים החדישים ביותר, הפתוחים לדיירים בלבד.

רויטל קררי, מנהלת השיווק של דר נופרים: "דר נופרים משקיעה מחשבה יצירתית רבה כיצד לנצל באופן המוצלח ביותר את חללי הדירות. המוטו שלנו: מקסימום ניצול בכל פינה בדירה ובמרפסות הענק, מינימום חללים מבוזבזים.

תפיסת העולם שלנו מקפידה לא רק על תכנון מדוקדק של החיים בכל פינה בדירות שלנו. אנו משקיעים מחשבה רבה גם בתכנון ובעיצוב החללים המשותפים בשני המגדלים החדשים שלנו בגבעת אלונים. התוצאה: לובי מעוצב עם פינות ישיבה, חדר כושר מאובזר במתקני כושר מתקדמים, טרקלין עסקים לעבודה ופגישות ולאונג' לדיירים לפעילויות חברתיות ואירועים".

לדברי רויטל קררי, שני מגדלי המגורים החדשים מציעים דירות המתאימות לכל סוגי המשפחות והגילאים אשר בונים קהילה איכותית ומגוונת.

בימים אלה הכריזה חברת דר נופרים על מבצע השקה ייחודי לזמן מוגבל למכירתן של הדירות הראשונות בפרויקט. במרכזו סל הטבות מימוניות ייחודי ללקוחות מהירי החלטה ובהתאמה אישית לכל לקוח. לאחר סיום מבצע ההשקה המחירים צפויים לעלות באופן משמעותי.

ההטבה הבולטת: משלמים 99,000 ש"ח בחוזה ומקבלים הלוואה של 1.5 מיליון ש"ח, ללא ריבית וללא הצמדה. את היתרה משלימים קרוב למועד האכלוס.

חדר כושר בבניין / הדמיה: 3dvision

קונים בלי כאב ראש

רויטל קררי: "לרוכש זו הטבה מאד משמעותית. הוא לא צריך לדאוג מהצמדה למדד ולא צריך להביא הון גדול מהבית שלוש שנים לפני מועד הכניסה".

מאחורי המיזם היוקרתי באלונים הילס עומדת חברת הבנייה הוותיקה דר נופרים. ב-30 ויותר שנות פעילותה בקריות ובצפון הארץ רכשה החברה מוניטין עצום והיא מזמן נחשבת לסמל לאיכות חיים.

כל אחד מעשרות הפרויקטים המוצלחים שלה שהיא בנתה במרוצת השנים בולט בסטנדרט הבניה הגבוה, באיכותם של הבניינים וברמת התחזוקה הגבוהה. דר נופרים מתמחה בבניית מתחמי מגורים יוקרתיים, בתכנון מוקפד, רמת גימור גבוהה וליווי אישי. החברה מקימה פרויקטים המשתלבים איכות חיים מודרנית, קהילה חזקה ותוססת ונגישות לשירותים עירוניים מתקדמים בשכונת גבעת אלונים בקריית אתא.

גבעת אלונים קרובה לכל מה שחשוב וכוללת את כל מגוון השירותים העירוניים: מערכת חינוך חזקה מגיל הגן, מתחמי מסחר, פנאי ובילוי, ריאות ירוקות, גני משחקים לילדים ועוד. השכונה הפכה למקור משיכה לאוכלוסייה חזקה המבקשת איכות חיים מתקדמת בסביבה ירוקה.

קרוב ומהר לכל מקום

יתרון נוסף של השכונה הוא הנגישות הרבה לצומת סומך, חיבור לעורקי תחבורה ראשיים ולמוקדי תעסוקה איכותיים, כמו פארק מת"מ בחיפה ומתחמי ההייטק ביקנעם ו-12 דקות מקרית טבעון שם נבנה הקומפלקס החדש של אנבדיה. הכבישים המהירים כביש 6, עוקף קריות ומנהרות הכרמל מאפשרים לתושבי השכונה להגיע מהר ובקלות לכל מקום.

