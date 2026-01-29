מגמה חיובית בתל אביב; טאואר קופצת במעל 6%, טבע במעל 3%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:25

העליות בתל אביב מתחזקות. מדד ת"א 35 עולה בכ-1.1%, בעוד מדד ת"א 90 מטפס בכ-0.5%. מדד הטכנולוגיה קופץ בכ-1.6%, בהובלת מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק . גם מניית טבע בולטת לחיוב ומטפסת במעל 3%, לאחר הדוחות הכספיים שפרסמה אתמול. מדד הבנקים הוא היחיד שנסחר כעת בטריטוריה שלילית, עם ירידה של כ-0.1%.

10:05

עליות בפתיחה בתל אביב. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.6%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.2%. את העליות מובילים מדדי הטכנולוגיה והמניות הביטחוניות, שמוסיפים לערכם כ-1.2% וכ-0.8%, בהתאמה. מנגד, מדד הבנקים ומדד ת"א־נפט וגז יורדים שניהם בכ-0.3%.

מניות השבבים הדואליות טאואר ונובה בולטות לחיוב בפתח יום המסחר, עם עליות של כ-5% וכ-2%. טבע וארית תעשיות מטפסות במעל 2%.

לפני שעה קלה, דווח כי דוד פתאל מנכ"ל ובעל השליטה ברשת המלונות הנושאת את שמו, והדסה פתאל (גרושתו) רכשו מניות של הרשת ב-7.5 מיליון שקל. מדובר בצעד של הבעת אמון במניית החברה שעלתה ב-26% בשנה החולפת. נזכיר כי לפני מעל לשנה, ביום האחרון של 2024 מכרו השניים מניות ב-207 מיליון שקל.

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות. המניות הדואליות צפויות להעניק למדדים דחיפה חיובית משמעותית בשיעור כולל של כ-0.7%. יבלטו לחיוב במיוחד טבע , עם עלייה של כ-3.7%; טאואר , עם עלייה של כ-5.3%; נובה , עם עלייה של כ-1.2%; ואורמת , עם עלייה של כ-1.4%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות.

במקביל למגמת ההיחלשות של הדולר בעולם, השקל מוסיף להתחזק מול המטבע האמריקאי הבוקר ויורד מתחת לרף ה-3.09 שקלים - לרמה שלא נראתה מאז נובמבר 2021.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה שלילית. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.8%, ת"א 90 איבד מערכו כ-1.5%. מדד המניות הביטחוניות בלט לחיוב וטיפס בכ-1.7%. מנגד, מדדי הבנייה והבנקים השילו מערכם מעל 2%, ומדד חברות הביטוח נפל בכ-1.7%.

הרקע לירידות הוא ככל הנראה ביטחוני: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזהיר אתמול את איראן כי "ארמדה" עושה את דרכה אליה, וקרא לה "לעשות עסקה" עם ארה״ב בנוגע לתוכנית הגרעין השנויה במחלוקת - או להתמודד עם מתקפה צבאית אמריקאית רחבת היקף. "ארמדה אדירה עושה את דרכה לאיראן. היא נעה במהירות, בעוצמה רבה, בהתלהבות ובמטרה ברורה. זהו צי גדול יותר, המובל על ידי נושאת המטוסים המפוארת אברהם לינקולן, מזה שנשלח לוונצואלה," כתב טראמפ ברשת Truth Social.

שתי מניות מתחום השבבים בלטו במסחר הגלובלי: חברת ציוד השבבים ASML עלתה בהולנד, לאחר שפרסמה דוחות חזקים והודיעה על פיטורי עובדים, ומניית SK Hynix עלתה בקוריאה, בעקבות רבעון שיא בשל ביקושים חזקים לשבבי הזיכרון שלה. בתגובה, קפצו מניות השבבים בבורסה בת"א - קמטק , נובה וטאואר , והובילו את העליות - אך בהמשך היום מרבית העליות נמחקו. מתחילת השנה (בתוך חודש בודד) טסו המניות הללו בכ־42%, כ־49% וכ־20% בהתאמה.

ענקית התרופות טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות אתמול. בזכות קבלת תשלום מחברת התרופות סאנופי על השגת אבן דרך בפיתוח משותף של תרופה שלהן, החברה עקפה את תחזיות השוק. ההכנסות ב-2025 הסתכמו ב-17.3 מיליארד דולר (כ-16.8 מיליארד דולר בנטרול התשלום מסאנופי, בהתאם לתחזית), והרווח הנקי למניה הסתכם ב-2.93 דולר. התזרים החופשי ב-2025 הגיע קרוב ל-2.4 מיליארד דולר, כלומר 1.9 מיליארד דולר בנטרול התשלום מסאנופי, גם כן בהתאם לתחזיות. טבע עדכנה לאחרונה שב-2026 ההכנסות יהיו דומות או אף יירדו ביחס ל-2025, וכעת היא מספקת את המספרים המעודכנים: השנה תסתיים עם הכנסות של 16.4-16.8 מיליארד דולר. כלומר, ירידה של כ-4% באמצע טווח התחזית, או של כ-1% בנטרול התשלום מסאנופי. החברה צופה רווח תפעולי Non-GAAP של 4.55-4.8 מיליארד דולר, EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 5-5.3 מיליארד דולר ורווח נקי של 2.57-2.77 דולר למניה. תחזית ההכנסות נמוכה מתחזיות האנליסטים, וכך גם אמצע טווח תחזית הרווח. התזרים החופשי יסתכם ב-2026 ב-2-4 מיליארד דולר.

בתגובה לדוחות, המניה תחילה נפלה במסחר בכ-3%, אך בהמשך מחקה את מרבית הירידות, ולאחר מכן סיימה את יום המסחר בוול סטריט בעלייה של כ-2%.

בוול סטריט, מדד ה-S&P 500 נגע אתמול ברמת ציון דרך היסטורית, כאשר חצה לראשונה את רף 7,000 הנקודות, אך בהמשך נסוג לאחור והתקשה לשמור על העליות על רקע החלטת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב. המדד נותר ללא שינוי לאחר שעלה מוקדם יותר בכ־0.3% לשיא יומי של 7,002.28 נקודות. גם מדד דאו ג’ונס נותר כמעט ללא שינוי, בעוד הנאסד"ק עלה בכ־0.2%.

הפד הותיר את הריבית ללא שינוי בטווח יעד של 3.5%-3.75%, ולא סיפק רמזים לגבי צעדי הבנק המרכזי בהחלטות הבאות. לפי חוזי הריבית, השווקים מתמחרים שתי הורדות ריבית של רבע נקודת אחוז עד סוף 2026 (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

העליות המוקדמות בשוק נתמכו בעיקר בזינוק במניות השבבים, לאחר דוחות חזקים. מניית סיגייט טכנולוג'י קפצה בכ־20% לאחר שהחברה עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון השני, כשהמנכ"ל דייוויד מוסלי הצביע על ביקוש חזק לאחסון נתונים עבור בינה מלאכותית. גם ענקית ציוד השבבים ASML דיווחה על הזמנות שיא ותחזית אופטימית לשנת 2026 בעקבות בום ה־AI, אך בהמשך היום מחקה את העליות.

אתמול דיווחו במקביל שלוש ענקיות טכנולוגיה את תוצאותיהן הכספיות לרבעון הרביעי של 2025 - מיקרוסופט , מטא וטסלה . מטא זינקה במסחר המאוחר בכ-7%, לאחר שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים ופרסמה תחזית מכירות חזקה מן המצופה לרבעון הראשון של 2026. מנגד, מיקרוסופט נפלה במסחר המאוחר בכ-6%, על אף שעקפה את תחזיות האנליסטים - זאת, בעיקר בשל אכזבת המשקיעים מהאטה שנרשמה בצמיחה בתחום הענן. גם טסלה עקפה את צפי האנליסטים, אם כי הכנסותיה השנתיות ירדו בפעם הראשונה אי־פעם. בכל זאת, המניה התקדמה בכ-2% במסחר המאוחר.

היום, אפל צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות לאחר נעילת המסחר. לפי בלומברג, אפל צפויה לדווח על הכסות של 138.4 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.68 דולר - שיפור לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, אז החברה דיווחה על הכנסות של 124.3 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.4 דולר. הצפי הוא שההכנסות ממכירות האייפונים יטפסו ל-78.3 מיליארד דולר - צמיחה של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח בתל אביב נסחרו במגמה חיובית, בהשפעת התחזקות השקל, שמצמצמת את עלות החובות הדולריים של ממשלת ישראל. מדד תל גוב־כללי עלה ב־0.1% במהלך המסחר, ובחודש החולף טיפס בשיעור יחסית חד למדדי אג"ח - של 1%. הסיבה לכך היא גם ההערכה שהפחתות הריבית צפויות להימשך, גם כן בגלל התחזקות השקל שמוזילה את היבוא לישראל. התשואה לפדיון הגלומה במדד ירדה ל־3.04%. מדד תל בונד 20, בו עשרים אגרות החוב הקונצרניות הגדולות בבורסה, עלה גם כן והשלים עלייה של 0.5% בחודש האחרון. התשואה לפידיון הגלומה בו עומדת על 2.49%.

תשואות האג"ח הממשלתיות עלו לאחר ההחלטה, בעקבות דברי הפד לפיהם הפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב בקצב יציב ושיעור האבטלה מראה סימני התייצבות. גם הבוקר, תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.27%. התשואה ל-30 שנה עולה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.89%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

כאמור, במקביל למגמת ההיחלשות של הדולר בעולם, השקל מוסיף להתחזק מול המטבע האמריקאי הבוקר ויורד מתחת לרף ה-3.09 שקלים - לרמה שלא נראתה מאז נובמבר 2021.

הנשיא טראמפ לא מוטרד מירידת הדולר - אלא להפך, כך פורסם בבלומברג, הוא אף מרוצה מהירידה לשפל במטבע, שטובה לסחר האמריקאי. הכלכלן דיוויד א. מאייר מיוליוס בר מציין שהדולר נחלש משמעותית השבוע למרות סביבה חזקה בארה"ב, וציפיות שהורדת הריבית הבאה שם תגיע רק ביוני. "החולשה האחרונה בדולר נראית כנובעת בעיקר מחוסר עקביות במדיניות החוץ והפנים של ארה"ב, שפגעה באמון המשקיעים", הוא מעריך, ומצפה לירידה נוספת ביחס לאירו. לדבריו, בין המטבעות המרכזיים שנהנים מחולשת הדולר היו הקרונה הנורבגית והדולר האוסטרלי.

מחירי הזהב והכסף ממשיכים לנפץ שיאים חדשים. הזהב עולה הבוקר בכ-3% ומחירו נע סביב 5,580 דולר לאונקיה, בעוד הכסף עולה בכ-5% ומתקרב לרף ה-120 דולר לאונקיה. ביוליוס בר התייחסו גם לראלי במחירי הזהב והכסף. קרסטן מאנק מהבנק כתב, כי אחרי הצהרות טראמפ על הדולר, המחירים של המתכות היקרות קפצו עוד יותר. להערכתו, הדבר משקף חששות גוברים "מהמשחקים הפוליטיים שמנהל טראמפ, הן בזירה הפנימית והן בזירה הבינלאומית". יוליוס בר נותרים חיוביים בנוגע לזהב ונייטרליים על הכסף.

4. מאקרו

כאמור, הפדרל ריזרב הודיע אתמול על החלטתו להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.75%, בהתאם לציפיות.

פאוול רמז כי בישיבת ינואר התגבשה הסכמה רחבה בוועדת השוק הפתוח (FOMC) להותיר את הריבית ללא שינוי, למרות שני קולות מתנגדים מצד נגידי הפד סטיבן מירן וכריס וולר. "הייתה תמיכה רחבה בוועדה בהחלטה להותיר את הריבית היום", אמר פאוול, וחזר על ניסוח שבו השתמש גם בישיבת דצמבר, שלפיו הבנק המרכזי נמצא "בעמדה טובה" לבחון את הנתונים הכלכליים מפגישה לפגישה.

בהחלטתה להותיר את הריבית ללא שינוי, הוועדה גם העלתה את הערכתה לצמיחה הכלכלית והפחיתה את רמת הדאגה משוק העבודה ביחס לחששות מאינפלציה. "המדדים הזמינים מצביעים על כך שהפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב בקצב יציב. תוספת המשרות נותרה מתונה, ושיעור האבטלה מראה סימנים מסוימים של התייצבות," נכתב בהודעת הריבית לאחר הישיבה. "האינפלציה עדיין נותרת מעט גבוהה."

חשוב לציין כי ההודעה מחקה סעיף שקבע כי הוועדה רואה סיכון גבוה יותר להיחלשות שוק העבודה מאשר להחרפת האינפלציה. שינוי זה תומך בגישה סבלנית יותר למדיניות, כאשר מקבלי ההחלטות רואים את שני יעדיו של הפד, יציבות מחירים ותעסוקה מלאה כמאוזנים יותר. בהודעה לא ניתנה כמעט כל הנחיה לגבי הצעדים הבאים, כאשר השווקים מעריכים כי הפד ימתין לפחות עד יוני לפני שינוי נוסף בריבית הבסיס.

כמו כן, פאוול אמר במסיבת העיתונאים כי "קשה להסתכל על הנתונים שמתקבלים ולטעון שהמדיניות מרסנת באופן משמעותי בשלב זה". על רקע זה, ג’ד אלרברוק מ־Argent Capital Management מעריך שהבנק המרכזי יישאר בהמתנה לפחות עד תום כהונתו של פאוול במאי. לדבריו, "יש מתח מסוים בין אינפלציה שעדיין גבוהה מהרצוי לבין עלייה באבטלה, ולכן הפד נמצא בעמדה כמעט ניטרלית ונוח לו להישאר שם עד שהנתונים יכריחו אותו לבחור כיוון". אלרברוק הוסיף כי כעת "הכדור עובר למגרש של הנשיא טראמפ", שצפוי למנות יו"ר פד חדש.

5. תחזית

חברת הפינטק הישראלית Plus500 נסחרת בלונדון ברמות שיא, לפי שווי הקרוב ל־3 מיליארד ליש"ט (כ־12.6 מיליארד שקל). בבנק ההשקעות ג'פריס מעריכים שיש למניה לאן לשאוף. האנליסט ג'וליאן רוברטס העלה את מחיר היעד למניה ל־48 ליש"ט, פרמיה של כ־14% על מחיר השוק, בהמלצת "קנייה".

Plus500 מציעה פלטפורמה למסחר מקוון, בעיקר בחוזי הפרשים (CFD). לאחרונה היא הודיעה על כניסה לשוק התחזיות במיזם משותף עם חברת FanDuel Predicts. בג'פריס מחכים לתחזית החברה ל־2026, אך מספקים הערכה לפיה המיזם המשותף יתרום הכנסות של כ־20 מיליון דולר ב־2026.