יום המסחר בת"א נפתח בירידות; אל על צונחת ב-8%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:05

בעקבות הירידות החדות אתמול בוול סטריט גם הבורסה בת"א פותחת את יום המסחר בירידות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.7% ומדד ת"א 90 יורד ב1.4%. מי שמובילות את הירידות הן חברות התעופה אל על שנופלת ב-8% וישראייר עם ירידה של 3%. מדד הביטוח צולל בכ-2.1%.

מניות שבולטות לחיוב: טאואר , יוניברסל מוטורס , אלביט , נאייקס ואלקטרה צריכה

מניות שבולטות לשלילה: אל על , דוראל אנרגיה , הבורסה לניע בתא , הראל וגילת .

באירופה, יום המסחר נפתח במגמה מעורבת: הקאק יורד בכ-0.3%, הפוטסי עולה בכ-0.3% והדאקס נסחרת ביציבות.

9:20

הדולר מתחזק היום מול השקל ב-0.3% ונסחר תמורת 3.076 שקלים. זאת, בעקבות הירידות החדות אמש בוול סטריט, של 1.6% במדד ה-S&P 500 וכ-2% במדד הנאסד"ק. אתמול כזכור שבר הצמד שקל-דולר שיא של 30 שנה כאשר השער היציג של הדולר נקבע על 3.068 שקלים, שפל שלא היה כמותו מאז נובמבר 1995, כשאז עוד השער לא נסחר בחופשיות.

באסיה, המדדים נסגרים בירידות. שנגחאי והניקיי איבדו מערכם כ-1.2%, והקוספי ירד בכ-0.3%. ההנג סנג, שנמצא גם הוא לקראת סגירה, צולל בכ-1.8%.

7:35

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת.

אתמול בוול סטריט נרשמו ירידות חדות בהובלת מניות הטכנולוגיה, הבוקר נמשכת המגמה גם באסיה - ההנג סנג בהונג קונג צולל בכ-2.3%, הנייקי מאבד מערכו כ-1.3%, בשנגחאי רושמים ירידות של כ-0.8% וגם הקוספי יורד בכ-0.3%. החוזים העתידיים על המדדים הבולטים בוול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות של 0.1%-0.2%.

המניות הדואליות חוזרות היום לת"א בפערים שליליים - למעט טאואר שתעלה ב-2% בפתיחה, נובה , אורמת , אייסיאל וקמטק יפתחו בירידות של עד 2%.

אתמול, למרות שנרגעו לקראת הנעילה, המדדים המובילים בת"א ננעלו בעליות - ת"א 35 ות"א 90 הוסיפו 0.7% בהובלת מדדי הביטוח (2.3%) והבנקים (1.7%).

מנגד נרשמה שוב ירידה במדד המניות הביטחוניות (2.7%). בעוד הבורסה כולה ממשיכה לשעוט קדימה, מדד המניות הביטחוניות שפתח את השנה בקפיצה של 21% בחודש ינואר, והיה הבולט בת"א בחודש שעבר (לעומת תשואה יפה בהחלט של 9% במדד ת"א 125) סובל מחולשה מאז תחילת פברואר עם ירידה של 4.5%, פער גדול ביחס למדד עצמו שממשיך לקפוץ מתחילת החודש ב-3.5% נוספים.

כך, נקסט ויז'ן , יצרנית המצלמות המיוצבות לכטב"מים, ירדה ב-5.2% וכך גם עשות אשקלון, אר.פי אופטיקל, עין שלישית, סולרום, אימאג'אסט ועוד. מובילי את הירידות טיאסג'י עם נפילה של יותר מ-8%. ארית תעשיות ביורדת ב-2%.

שתי הבולטות לטובה היחידות הן אלביט מערכות ובית שמש , אלא ששתיהן כבר צללו אתמול ב-4%.

מניות נוספות שריכזו עניין אתמול:

מניית הבורסה לני"ע בת"א עלתה במעל 3%, בהמשך להודעתה של פאלו אלטו נטוורקס על כוונתה להירשם בבורסה בתל אביב כחברה דואלית. כך, המניה משלימה עלייה של קרוב ל-15% בתוך שני ימי מסחר.

הישג לשיכון ובינוי בניהולו של עמית בירמן. החברה הודיעה כי השלימה את מכירת פעילותה בניגרייה תמורת 83.5 מיליון דולר, ובכך סיימה את פעילותה ההיסטורית באפריקה. מדובר בהתפתחות משמעותית שאמורה לסייע לחברה, שסבלה בעבר מחקירות ומהסתבכויות שונות, בשל פעילותה ביבשת. שיכון ובינוי מכרה את זכויות חברת הנכדה שלה, המוחזקת על ידי הזרוע הבינלאומית שלה SBI אינטרנשיונל הולדינגס לחברה קבלנית בניגריה, אשר אינה קשורה איתה. בשנה החולפת, זינקה מניית שיכון ובינוי ב-56% והחברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-11 מיליארד שקל.

בוול סטריט, אמש צנחו המדדים פני מספר אפיקי השקעה, כאשר החששות בנוגע לרווחיות חברות הטכנולוגיה לצד חולשה במחירי הסחורות הובילו להפסדים ניכרים. דאו ג'ונס ירד בכ־1%, S&P 500 יורד ב-1.2% ונאסד״ק בכ־1.9%.

בראש הצונחות בלטה סיסקו (Cisco) שאיבדה 13% מערכה לאחר שפרסמה תחזית שמרנית למרווחי הרווח שלה, המצביעה על כך שהתייקרות שבבי הזיכרון מתחילה לגבות מחיר מהחברה.

כל מניות הענק רשמו ירידות, ומדד ה-ETF העוקב אחר חברות התוכנה נחלש ב-2.7%, בין היתר בשל חששות בסקטור הנדל"ן מהשפעת הבינה המלאכותית על הביקוש למשרדים.

בתוך כך, חברת אנתרופיק (Anthropic) השלימה עסקת ענק לגיוס 30 מיליארד דולר לפי שווי של 380 מיליארד דולר, במהלך שמדגיש את התעצמות התחרות מול OpenAI.

גם הזהב והכסף רשמו ירידות חדות בזמן שסוחרים הזרימו כספים לעבר הביטחון היחסי של אגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב, בעוד גל המכירות בביטקוין הלך והחריף.

"עברנו ממצב של 'AI-פוריה' (AI-phoria) למצב של 'AI-פוביה' (AI-phobia)", כתבו האסטרטגים של ירדני ריסרץ'. "עבור מי שחווה את תחילת עידן האינטרנט, התחושה היא של 'דז'ה-וו' מחודש; הן הבינה המלאכותית והן האינטרנט הן תמורות טכנולוגיות עמוקות מספיק כדי לשנות את התנהגותם של כולם".

מדד ה-S&P 500 חווה כעת טלטלה משמעותית ונסחר סביב רמת ה-6,850 נקודות, ירידה של כ-1.3% ביום מסחר בודד. הנסיגה הזו מרחיקה את המדד מרף ה-7,000 הנכסף, שבו נגע לראשונה בהיסטוריה רק לפני כשבועיים (ב-28 בינואר).

הירידות הנוכחיות מובלות בעיקר על ידי סקטור הטכנולוגיה , שסובל מ"פוביה" סביב רווחיות השקעות ה-AI, כאשר מדד ה-ETF של (IGV) חברות התוכנה צלל ביותר מ-7% השבוע. למרות התיקון החד של פברואר, המדד עדיין מציג תשואה שנתית חיובית (YTD) של כ-1.3% בהשוואה לתחילת ינואר, אך השוק דרוך לקראת פרסום נתוני האינפלציה (CPI) מחר, שעשויים לקבוע אם המדד יחזור לבחון את רמות התמיכה הנמוכות יותר באזור ה-6,700.

מניות שריכזו עניין:

מניית סיסקו צונחת בכ־7%, לאחר שחברת ציוד התקשורת (נתבים, מתגים ועוד) פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי. מניית מקדונלד'ס דווקא עברה לעליות לאחר דוח חזק מהצפוי, ועלתה בכמעט 1%.

מניית קרוקס (Crocs) זינקה לאחר שחברת ההנעלה דיווחה על עונת חגים מוצלחת מהצפוי, הודות לביקוש גבוה למוצרים חדשים. המנכ"ל, אנדרו ריס, ציין כי התוצאות הושגו בזכות תגובות חיוביות של הצרכנים לקולקציות החדשות של המותג, ובהן דגם ה"קלוג" (Clog) החדש המרופד בפרווה.

מניית אפלווין צנחה בכ-18%, למרות שהחברה הציגה תוצאות חזקות מהצפוי לרבעון הרביעי והעלתה תחזיות קדימה. ההכנסות זינקו ל־1.66 מיליארד דולר - עלייה של 66% לעומת שנה שעברה ומעל תחזיות האנליסטים - והתחזית לרבעון הראשון מצביעה על המשך צמיחה חדה ורווחיות חריגה, עם מרווח EBITDA של כ־84%.

ישראליות בוול סטריט:

ענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס החלה בפיטורים של מאות מעובדי CyberArk, יממה בלבד לאחר השלמת רכישת החברה הישראלית בעסקה בהיקף של כ־25 מיליארד דולר. לפי האתר Ctech בין המפוטרים - גם עשרות עובדים בישראל. ל־CyberArk כ־4,000 עובדים ברחבי העולם, מהם כ־1,000 בישראל, ולמעלה מ־10% מכוח האדם צפויים להיפגע מהמהלך.

מניית נובוקיור זינק בכ־ 28% לאחר שהחברה הודיעה כי מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את מוצר Optune Pax לטיפול בחולים עם סוגים מסוימים של סרטן הלבלב.

חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט ירדה לאחר החברה פרסמה לאת דוחות 2025 ודיווחה במקביל על רכישת שלוש חברות סטארט־אפ ישראליות: Cyclops ,Cyata ואת הצוות של חברת Rotate.

אחרי זינוק של כמעט 45% במניית נובה בנאסד"ק מתחילת השנה, המניה נחלשתה בכ-6% במסחר לאחר שפרסמה דוחות. החברה פרסמה דוחות טובים בהם עקפה את התחזיות, והציגה תחזית גבוהה משל האנליסטים לרבעון הראשון של 2026. ייתכן שהמשקיעים התרגלו שנובה מציגה רבעונים של Beat & Raise - עקיפת תחזיות והצגת תחזיות גבוהות מהצפי בשוק - וציפו ממנה למספרים יותר גבוהים מאלו שסיפקה בפועל.

2. שוק האג"ח

תשואות האג"ח של ארה"ב ל-10 שנים נסוגו ב-7 נקודות בסיס לרמה של 4.10%, בעוד שמכירת אג"ח ל-30 שנה בהיקף של 25 מיליארד דולר רשמה ביקושים היסטוריים מצד המשקיעים. הביקוש האדיר לאג"ח ל-30 שנה מעיד על כך שמשקיעים מחפשים "חוף מבטחים" ומעדיפים לנעול תשואות ארוכות טווח, מה שמעיד על חשש ממיתון.

דיוויד קוהל, כלכלן ראשי בבנק יוליוס בר, העריך השבוע כי שוק העבודה בארה"ב "טוב מדי עבור הורדות ריבית". לדבריו, יצירת יותר משרות, ירידה באבטלה ועלייה בשיעור ההשתתפות, מצביעות על כך שהשוק מצא את האיזון לאחר שהתקרר ב-2025. הדבר מעניק לפד "טיעונים חזקים להמתין לרקע אינפלציוני נוח יותר לפני חידוש הורדות הריבית". להערכת קוהל, התרחיש הסביר ביותר הוא הפחתה של 25 נקודות בסיס הן ביולי והן בספטמבר.

3. שוק הסחורות והמטבעות

אתמול, הדולר המשיך להיחלש מול השקל וירד אף מתחת לרף 3.06 שקלים לדולר, זאת כשהשער היציג של בנק ישראל עומד על 3.068, שערו הנמוך ביותר מזה כ-30 שנה. מתחילת השנה התחזק השקל בכ-4% ובשנה האחרונה בכ-15% מול הדולר. הבוקר עומד הדולר על 3.0635 שקלים.

הסיבות להתחזקות השקל נובעות הן מהכוחות המקומיים שפועלים על המטבע, והן מהמתרחש בזירת המטבע העולמית.

תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף השקעות באיילון ביטוח ופיננסים, מסביר את הכוחות שדוחפים את השקל למעלה. "להערכתו, אנו עדים לשילוב נדיר של מגמות עולמיות ומקומיות שאינן משאירות למטבע האמריקאי סיכוי רב. מגמת היחלשות של הדולר בעולם נמשכת", הרשקוביץ מצביע על שער האירו-דולר כאינדיקטור לכך שמשקיעים יוצאים מהמטבע האמריקאי.

הרשקוביץ מתאר את המתרחש במונחים צבאיים כמעט: "יש פה סוג של 'הרעשה ארטילרית' על הדולר מכל הוורטיקלים במקביל". הוא מסביר כי גם כשמשקיעים רוכשים נכסים בארה"ב, הם אינם מעוניינים להחזיק במטבע: "הם ממשיכים לקנות מניות של חברות אמריקאיות, אבל הם מגדרים. הם מיד מוכרים את הדולר, מיד נפטרים ממנו".

בפעילים ניהול תיקי השקעות ציינו השבוע, כי "נמשכת עוצמת השקל ביחס לדולר, בתמיכת פעולות איזון חשיפות המטבע של המשקיעים המוסדיים".

לדבריהם, לפי נתוני בנק ישראל, גופים מוסדיים מכרו מט"ח תמורת שקלים בסכומים של 10.4 ו-13.2 מיליארד דולר, בהתאמה, ברבעונים השלישי והרביעי של 2025. זאת, על רקע עליות במחירי המניות בעולם, בעיקר בארה"ב. "אין ספק שמכירות בסדרי גודל כה משמעותיים היו גורם דומיננטי במגמת ייסוף השקל", הם מוסיפים.

ב-UBS התייחסו להיחלשות הדולר באופן כללי, וכתבו כי הוא המשיך להיחלש בעקבות אכזבה מנתוני המכירות הקמעוניות בארה"ב, וצפוי להמשך במגמה על רקע הקלות נוספות מצד הפד.

באשר לזהב - מחירי הזהב נסוגו אתמול בגל מכירות פתאומי ששטף את השווקים הפיננסיים, כאשר חלק מהסוחרים ממהרים למכור מתכות יקרות כדי לכסות הפסדים שספגו בשוקי המניות. הצניחה לא פסחה גם על הכסף והנחושת, שרשמו ירידות חדות; הזהב איבד עד 4.1% מערכו בעוד שהכסף צלל בשיעור חד של 11%.

הבוקר, הזהב מתאושש בכ-1%, והוא מתקרב שוב לרף הפסיכולוגי של 5,000 דולר לאונקיה. גם הכסף רושם הבוקר התאוששות קלה עם עלייה של כ-1.7%.

ניקי שילס, אסטרטגית בחברת MKS PAMP, הסבירה כי מדובר במהלך מהיר של "בריחה מסיכון" (Risk-out), וציינה כי בעתות של לחץ קיצוני בשווקים, משקיעים נאלצים למכור אפילו נכסי מקלט כמו זהב כדי להשיג נזילות מיידית. חלק מהירידות ביום חמישי נבעו גם ממימושי רווחים, לאחר הראלי המטאורי שרשמו המתכות לאחרונה, אשר תודלק בין היתר על ידי קניות ספקולטיביות.

בגזרת הביטקוין, אתמול גם הוא לא נותר חסין ונסוג לאזור ה-65,500 דולר, זאת על רקע מהלך דרמטי של בנק סטנדרד צ'רטרד, שחתך את תחזית מחיר המטבע לסוף שנת 2026 ל-100,000 דולר בלבד, תוך אזהרה כי הוא עלול להמשיך לצנוח עד לרמה של 50,000 דולר לפני שיתייצב. סטנדרד צ'רטרד, שהיה אחד הבנקים השוריים (אופטימיים) ביותר בשוק, "מקרר" כעת את הציפיות, מה שיוצר לחץ מכירות נוסף בשוק הקריפטו. הבוקר הוא מתאושש קלות ועומד כעת על 66,400 דולר.

4. מאקרו

בשוק דרוכים לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן של ארה"ב, היום ב-15:30 (שעון ישראל), וזאת בעקבות דוח תעסוקה חזק שהפחית ציפיות להורדות ריבית מצד הפד. במקביל, נתונים עדכניים הראו ירידה קלה בתביעות האבטלה אך נפילה חדה במכירות בתים - החדה ביותר מזה ארבע שנים - למרות ירידת הריביות.

התחזיות מצביעות על כך שאינפלציית הליבה (ללא מזון ואנרגיה) צפויה לעלות בקצב השנתי האיטי ביותר מאז תחילת 2021, בעוד שהפד ממשיך במדיניות זהירה, עם ריבית יציבה, לנוכח שוק עבודה שמתייצב ואינפלציה שעדיין גבוהה.

נטע גבריאלי, כלכלנית במחלקת המחקר של מגדל שוקי הון, מעריכה בנוגע לשוק המקומי שצפויות "לכל היותר שתי הורדות ריבית שיתרכזו בעיקר במחצית השנייה של 2026", כך שבסוף השנה ריבית בנק ישראל תהיה 3.5%, מה שלדבריה "מוביל לכך שהריבית הריאלית צפויה להיות חיובית ומרסנת לכל אורך השנה".

5. תחזית

באופנהיימר מעדכנים את רשימת המניות הישראליות המומלצות שלהם, "ישראליסט". בניגוד לסנטימנט החיובי בשוק למניות ציוד השבבים - באופנהיימר נוקטים גישה הפוכה, ומסירים מהרשימה את מניות נובה וקמטק. גם Wix יוצאת מהרשימה בשל חשיפתה לעסקים קטנים, שמהווה להערכתם סיכון לצמיחה העתידית.

במקומן נכנסות לרשימת המומלצות מניית האנרגיה הירוקה אורמת, חברת התוכנה בענן נייס (שמנייתה צנחה בשנים האחרונות) וחברת ציוד התקשורת והסייבר רדוור (שפרסמה השבוע דוחות טובים).

באופנהיימר מעריכים שהמניות הללו "בעלות תמחור אטרקטיבי שאינו משקף לדעתנו את פוטנציאל ההפתעה בצמיחה העתידית".

נוסף על כך הם מציינים ש"מרוץ החימוש" בשוק ה-AI הוביל לאחרונה לזינוק במניות השבבים והציוד לשבבים, ובמקביל הייתה התרסקות במניות התוכנה (בפרט בענן); להערכתם, שתי המגמות קיצוניות, והם רואים הזדמנות השקעה במניות התוכנה פאלו אלטו, מאנדיי, ג'יי פרוג וסלברייט.