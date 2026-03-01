המבצע באיראן יפגוש את השווקים: מה צפוי מחר במסחר?

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

שבועות ארוכים של ציפייה בשווקים הגיעו לסיומם בבוקר יום שבת, אז פתחו ישראל וארה"ב במבצע צבאי רחב נגד איראן, במסגרתו חוסל המנהיג העליון עלי חמינאי, לצד שורת בכירים במשמרות המהפכה. המבצע, שמטרתו המפורשת היא הכשרת התנאים להחלפת המשטר באיראן, יעמוד במרכז תשומת הלב של המשקיעים בארץ ובחו"ל, על כלל השלכותיו, כאשר השפעה בולטת ומיידית צפויה לבוא לידי ביטוי בשוק הנפט.

בעוד שקשה להעריך כיצד תגיב הבורסה הישראלית בפתח שבוע המסחר, לא מן הנמנע כי בארה"ב תירשם תגובה חריפה יותר - שם המבצע מהווה הפעולה הצבאית האמריקאית הרחבה ביותר מאז הפלישה לעיראק ב-2003. העלייה באי‏־הוודאות הגאופוליטית תצטרף למספר חששות המכבידים על השווקים לאחרונה, ביניהם: פגיעה של ה-AI במודלים העסקיים של החברות, הערכות שווי מתוחות עד הקצה בשוק המניות, אינפלציה "דביקה" שמרחיקה הורדת ריבית של הפדרל ריזרב (ועשויה להחריף בעקבות זינוק במחירי הנפט), וכן החוב הממשלתי התופח.

2 איך ייראה יום המסחר הראשון של המלחמה?

כאמור, קשה להעריך כיצד תיפתח הבורסה המקומית מחר, וגם המניות הדואליות לא מספקות כיוון ברור, שכן אלו חוזרות בפער ארביטראז' שלילי מזערי של 0.03%. אנלייט ואורמת יפתחו את היום עם ירידות של כ-1.7% וכ-2.6%, בהתאמה, כאשר טאואר תאבד מערכה כ-1.1%. מנגד, ICL , נאייקס ונייס ירשמו עליות של בין 1.5% ל-3%.

במבט קדימה, הכלכלנים מציינים כי לפי שעה, ישנם יותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה; אך הקונצנזוס הוא כי בעוד שבטווח המיידי תיתכן תנודתיות רבה בשוק המניות, לצד עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות ופיחות משמעותי בשקל - ההיסטוריה מוכיחה שבטווח היותר ארוך, השווקים חוזרים להתרומם. הדבר נכון ביתר שאת במקרה של אירועים הנתפסים כנקודת מפנה, דוגמת נפילה פוטנציאלית של המשטר באיראן.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, ציין כי "כפי שכתבנו גם בסיבוב הראשון בחודש יוני (במבצע 'עם כלביא'), בטווח הקצר, הכול תלוי בעיקר בעוצמת האירוע ובמשך הזמן שבו הפעילות במשק תיפגע/תושבת. נציין כי הפעם, אנחנו מגיעים לאירוע גם כשהשוק יקר יחסית (סביבת מכפילים גבוהה), ולכן הרגישות הראשונית עשויה להיות גבוהה יותר. אבל מעבר לרעש המיידי, ההיסטוריה בדרך כלל מספרת סיפור אחר - אחרי שהאבק שוקע, השווקים נוטים לחזור למגמה חיובית, בעיקר כשיש תחושה שהאירוע מייצר יותר ודאות, ובטח אם הוא נתפס כנקודת מפנה. רק כדי לסבר את האוזן - מאז הסיבוב הקודם, שוק המניות המקומי עלה בכ-50%".

גם רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, העריך כי "במבט לטווח הבינוני-ארוך, בהנחה שהמהלך יצליח והמשטר האיראני יקרוס/ייפגע מהותית, מדובר בזריקת עידוד למשק, לסביבה העסקית, להשקעות במשק (מקומיות וזרות) וכן לשוקי המניות והשקל... מן הסתם, השוק יתאפיין בתנודתיות גבוהה מהרגיל בתווך".

בבנק הפועלים ציינו כי "בעוד שבאוקטובר 2023, האירוע ערער את הקונספט של העליונות הצבאית הישראלית, ולכל הפחות הוערך כבעל השפעות מתמשכות על הכלכלה, מלחמת 12 הימים מול איראן ביוני 2025 כבר לא נתפסה ככזו, והמערכה הנוכחית כבר יוצרת אפילו מצב בו משקיעים רואים אפסייד למצב הנוכחי... הפסיכולוגיה הזו תקבע את מגמת השווקים הרבה יותר מגורמים כמו עלויות כלכליות של המלחמה". מודי שפריר, האסטרטג הראשי של הבנק, ציין כי "בהנחה שהחדשות יהיו חיוביות, עם כל הבלאגן, אני מעריך שהבורסה תיפתח בחיוב".

במבט יותר עמוק לתוך המדדים הענפיים, מנחם העריך כי "ירידות של שוק המניות, ככל שתהיינה, עשויות להתמקד בסקטורים שעלו יותר מאחרים בחודשים האחרונים (מימוש רווחים). ומנגד, יכול להיות שמניות של חברות בתחום התעשיות הביטחוניות ירשמו ביצועי־יתר. מניות של חברות שרגישות לגובה הריבית ועלות האשראי עלולות להיות בין אלו שיצאו מופסדות - כך גם בתחום הבנייה. גם מניות בתחום התעופה והמלונאות יושפעו... סביר להניח כי גם הפעם ואף יותר מבעבר - חברות התעופה הזרות יהססו לפני שישובו לפעול בישראל". עוד הוסיף מנחם כי "ניסיון העבר מצביע על הצטיידות של הציבור במוצרים חיוניים, מה שישליך על הכנסות רשתות השיווק והמזון".

השבוע החולף בבורסה המקומית הסתכם בירידות שערים, בין היתר, על רקע רוחות המלחמה; אך את חודש פברואר, סיכמה הבורסה במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה בכ-3.1%, מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-2.5% ומדד ת"א 125 התקדם בכ-2%.

בוול סטריט, מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק סיכמו את חודש פברואר באדום, בעיקר על רקע החששות מפני השפעת ה-AI על השווקים, וירדו בכ-0.9% ובכ-3.4%, בהתאמה. מנגד, הדאו ג'ונס מוטה התעשייה השלים עלייה קלה של כ-0.2%, מה שממחיש את מגמת הרוטציה לתוך סקטורים שאינם טכנולוגיה. מניית אנבידיה בלטה לשלילה בשני ימי המסחר האחרונים לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות, על אף שאלו ניפצו את תחזיות האנליסטים, וירדה בקרוב ל-10% - ירידה שיוחסה לסנטימנט השלילי הכללי בסקטור הטכנולוגיה, וכן להקפאת עסקת הענק של ענקית השבבים עם OpenAI, בהיקף של 100 מיליארד דולר.

3 לאיזה כיוון ילך השקל, ומה אומר מחיר הביטקוין על המצב?

ביום שישי האחרון, טרם היציאה למבצע נגד איראן, השקל נחלש מול הדולר ושערו נעמד על 3.12 שקלים. בבנק הפועלים ציינו כי "בטווח הקצר, אנו לא מצפים לתגובה חריפה של שער החליפין לצד כלשהו. בהסתכלות מעט יותר ארוכת־טווח, הרבה תלוי בתוצאות המערכה הנוכחית. בתרחיש האופטימי שבו נחזור לראות את הארי שואג בדגל איראן, השקל יקבל פה בוסט ענק. האופציה הזו שווה כסף כבר היום, והיא צפויה לשמור על שקל יציב גם בזמן המלחמה".

בשוק הסחורות, כאמור ההשפעה המיידית של המבצע נגד איראן תבוא לידי ביטוי במחירי הנפט, וזו תועצם ככל שתיפגע הפעילות במיצרי הורמוז (ראו הרחבה תחת סעיף 5). בעקבות המבצע, תנועת הספינות באזור נחתכה בכ-70%, ובפייננשל טיימס דווח כי מחירי הביטוח לכלי השיט העוברים בו צפויים לזנק בכ-50%.

מאט גרטקן, אסטרטג גאופוליטי ראשי ב-BCA Research, אמר למרקטוואץ' כי "מוקדם מדי לאמוד את השפעת המבצע על שוק הנפט, אך עצימות הפעולות הצבאיות משקפת סיכויים גבוהים להפרעה גדולה באספקת הנפט" - הפרעה של 5 מיליון חביות נפט ליום או יותר. במקביל, ארגון אופ"ק+ הסכים להגדיל את תפוקת הנפט באפריל ב-206 אלף חביות ליום - לפי רויטרס, הגדלה צנועה, המייצגת פחות מ-0.2% מהביקוש העולמי.

מחירי המתכות היקרות, שרשמו עליות בימים האחרונים, על רקע המתיחות הגאופוליטית וזעזועי ה-AI בשווקי המניות, צפויים להמשיך בראלי שלהם, בעוד המשקיעים יעבירו חלק מכספם לנכסי "מקלט בטוח". מחיר הזהב עלה ביום שישי האחרון לרמה של כ-5,270 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הכסף טיפס לרמה של 93 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין, שנסחר בכל ימי השבוע ובכל שעות היממה, ירד מתחת לרף ה-63 אלף דולר בעקבות הפתיחה במבצע נגד איראן, אך בהמשך התאושש, ולפי שעה הוא נסחר ברמה של 67 אלף דולר.

היידן יוז, שותף מנהל ב-Tokenize Capital, אמר לבלומברג כי "ביטקוין הוא הנכס הנזיל הגדול היחיד שנסחר 24/7, ולכן הוא ספג את כל לחץ המכירות שבדרך כלל היה מתפזר על פני מניות, אג"ח וסחורות. גילוי המחיר האמיתי יתרחש מחר (ב'), כאשר שוקי המניות בארה"ב וקרנות הסל על הביטקוין ייפתחו מחדש. עם טילים שפוגעים בדובאי, מתקפות נקם איראניות ברחבי המפרץ וסיכון לסגירת מצר הורמוז, זהו אינו אירוע מתוחם".

4 כיצד המבצע ישפיע על מתווה הריבית של בנק ישראל?

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, התייחס להשפעה האפשרית של המבצע נגד איראן על ריבית בנק ישראל, וציין כי "תמחור הריבית בשווקים לא השתנה יותר מדי, מה שמרמז כי המשקיעים מניחים שגם הרעש הנוכחי זמני, ובסוף כולנו חוזרים לנתונים".

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, ציין כי "השוואת הריבית בישראל לעומת הנהוג היום בעולם משקפת שהריבית בישראל גבוהה לפחות בכ-1% מהמקובל היום בעולם. ריבית כה גבוהה בישראל מוסיפה לחצים להתחזקות השקל. אם כאשר המלחמה תסתיים, נקווה מהר ובאופן מוצלח, השקל עשוי להתחזק משמעותית ולהוריד אינפלציה וציפיות האינפלציה. בתסריט זה, בנק ישראל עשוי לזרז הורדות ריבית".

בגזרת המאקרו בארה"ב, כאמור, התחזקו ביום שישי האחרון החששות מפני אינפלציה "דביקה", לאחר שמדד המחירים ליצרן לחודש ינואר הפתיע לרעה, עם עלייה של 0.5%, לעומת צפי האנליסטים, שעמד על 0.3%. בתגובה, תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ירדה במעל 5 נקודות בסיס לרמה של 3.96%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-7 נקודות בסיס דומה לרמה של 3.38%.

5 כמה גבוה יזנקו מחירי הנפט?

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות ב-Themes ETF’s, העריך כי התקיפות המשותפות של ארה"ב וישראל במסגרת מייצרות פרמיית סיכון מיידית, בעיקר סביב מיצרי הורמוז, שדרכם עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית.

"אם נראה שיבוש ממשי בזרימת הנפט, קפיצה של 10 עד 20 דולר לחבית היא תרחיש ריאלי, ואפילו בחינה של רמת 100 דולר בנפט מסוג ברנט אינה מופרכת", אמר מרינו. לעמדתו של מרינו מצטרפים גם בנקי ההשקעות ברקליס ו-RBC, שלפי רויטרס מאמינים גן הם כי מחירי הנפט עלולים להגיע ל-100 דולר.

לדברי מרינו, המשמעות אינה רק עלייה במחירי הדלק, אלא לחץ אינפלציוני מחודש שעלול לשנות את מסלול הריבית בארה"ב. בטווח הקצר, מרינו צופה מעבר לסביבה של ריסק־אוף (הימנעות מסיכון): התחזקות בזהב, בדולר ובין היפני, לחץ על סקטורים רגישים לאנרגיה כמו תעופה וצריכה מחזורית, ומנגד רוח גבית לחברות אנרגיה וביטחון.