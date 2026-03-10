המניות האלו קרסו אתמול, היום הן צפויות לקפוץ

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

8:35

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות. בעקבות העליות בוול סטריט אתמול, המניות הדואליות יחזרו בפער ארביטראז' חיובי כולל משמעותי של כ-0.8%. מניות השבבים הדואליות נובה , טאואר וקמטק יפתחו את היום עם עליות של 3% ויותר, כאשר ענקית הפארמה טבע תפתח את היום עם עלייה בשיעור דומה. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.1% בלבד.

המשקיעים בתל אביב צפויים להגיב לשתי התפתחויות מרכזיות הנוגעות לחזית מול איראן ולחזית מול חיזבאללה:

הראשונה, היא אמירתו של טראמפ לרשת CBS כי המלחמה נגד איראן עשויה להסתיים בזמן הקרוב. טראמפ אמר כי המלחמה "די נגמרה", ציין כי "לאיראן אין חיל ים, אין תקשורת, אין חיל אוויר", ואמר שארה"ב הקדימה בהרבה את לוח הזמנים של 4-5 שבועות שהציבה בתור התחלה. בנוסף, הוא ציין כי ספינות אמריקאיות חוצות את מיצרי הורמוז וכי הוא "שוקל להשתלט עליהם".

דבריו של טראמפ הובילו למהפך בוול סטריט, שסיימה את היום בירוק, על אף שפתחה את היום בירידות של מעל 1%. במקביל, מחירי הנפט, שבלילה שבין יום ראשון ליום שני רשמו את הזינוק היומי הגדול ביותר שלהם מזה כמה עשורים ועמדו לזמן מה על רמה של 115 דולר לחבית, עברו לירידות. נפט מסוג ברנט ירד מתחת לרמה של 90 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי ירד לרמה של 85 דולר לחבית (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

לאחר נעילת המסחר בוול סטריט, פורסמו דברים נוספים של טראמפ ממסיבת עיתונאים שקיים, במהלכה הצהיר כי המלחמה לא תסתיים השבוע, אך תיגמר "בקרוב מאוד". "ארה"ב לא תנוח עד שהאויב יובס בצורה מוחלטת", הוא אמר. טראמפ איים כי אם איראן תנסה לחסום את מיצרי הורמוז, ארה"ב תתקוף אותה בעוצמה גדולה פי 20 ממה שנראה עד כה, וציין שוב כי בטווח הארוך מחירי הנפט יירדו.

ההתפתחות השנייה אליה יגיבו המשקיעים, היא הדיווחים על כך שחיזבאללה העביר לארה"ב דרך יו"ר הפרלמנט הלבנוני בקשה לקיום משא ומתן לסיום המלחמה. ב-CNN דווח כי לבנון קראה להגעה "להסכם קבע לביטחון וליציבות בגבולות", בעוד שהאשימה את חיזבאללה בבגידה במדינה.

אתמול, אחרי שהשבוע הראשון של המלחמה הסתכם בעליות מרשימות, הבורסה בתל אביב הצטרפה למגמה השלילית שנרשמה במרבית השווקים ברחבי העולם. הבורסה סיימה את היום בירידות חדות ומחקה חלק משמעותי מהעליות שנרשמו במהלך השבוע החולף. מדד ת"א 35 נפל בכ-3%, בעוד מדד ת"א 90 השיל מערכו כ-2.2%.

את הירידות הוביל מדד הביטוח, שצנח במעל 5%. אחריו, בלטו לשלילה מדדי הפיננסים והטכנולוגיה, עם ירידות של כ-4.5% וכ-3.6%, בהתאמה. מדדי הבנייה והבנקים נחלשו בכ-2.3% ובכ-2.8%, בהתאמה.

מדד ת"א נפט וגז, שטיפס בשבוע המסחר הראשון למבצע "שאגת הארי" בכ-15%, נסחר בעליות שערים במהלך יום המסחר, אך לבסוף חתם בירידה של כ-0.2%. המדד מורכב ברובו משותפויות חיפושי אנרגיה שמפיקות גז טבעי, שמוצמד מדי תקופה למחיר הנפט. מעט מהמניות שבו (נאוויטס, קבוצת דלק) עוסקות בהפקת נפט גולמי. לכן, הקשר שלו לזינוק במחיר הנפט אינו הדוק.

מניות השבבים הדואליות קמטק וטאואר היו בין החלשות ביותר במדד ת"א 125 היום, לאחר שחזרו עם פערי ארביטראז' שליליים מוול סטריט, כאשר גם נובה בלטה לשלילה.

המניה החלשה ביותר במדד היום הייתה מניית הבורסה לני"ע בת"א , שנפלה בקרוב ל-11%, אחרי שפרסמה את תוצאותיה הכספיות ביום חמישי האחרון.

"זה מקרה קלאסי שהמשקיעים קונים את השמועה ומוכרים את הידיעה", אומר עופר בן שימול, מנהל הפמילי אופיס של בית ההשקעות אמ.אס.רוק. "מניות הפיננסים נהנות מגאות ועליות מחירים מאוד חדות. מגיעים דוחות שהם מצוינים, שמאששים בעצם את מה שציפו, ולכן עבור חלק מהמשקיעים מדובר בהזדמנות לממש רווחים. אבל צריך לשים את זה בפרופורציה בסוף זה לא מימוש עצום".

ברקע, יש גם מי שמציינים את התמחור הגבוה של מניית הבורסה בתל אביב שזינקה מתחילת השנה ביותר מ־70%, תוך שהיא משלימה קפיצה של יותר מ־260% בשנה החולפת, לשווי של מעל 15 מיליארד שקל. מה ששיקף לה ערב הדוחות מכפיל רווח של מעל 100 - נתון חסר תקדים, ששמור בעיקר למניות צמיחה, שלרוב מחזיקות בטכנולוגיה או במוצר פורץ דרך.

שלוש מניות בלבד במדד ת"א 35 סיימו את יום המסחר החולף בטריטוריה חיובית: מניית איי.סי.אל סיימה את היום בירוק, על רקע חסימת מיצרי הורמוז. החברה, שנסחרת בשווי שוק של 21 מיליארד שקל בתום המסחר, מושפעת מהמלחמה באיראן, בכך שתנועת האוניות במפרץ הפרסי הצטמצמה דרמטית. קטאר היא אחת ממפיקות האשלג הגדולות בעולם והמשלוחים שלה משובשים כעת בשל המצב במיצרי הורמוז. האפשרות שמחיר הדשנים יזנקו משמעותית משפיעה לחיוב על המניה. עם זאת, המניה עדיין ירדה ב-21% בסיכום השנה החולפת. שתי המניות הנוספות שסיימו את היום בטריטוריה חיובית שייכת לחברת הנפט נאוויטס ולחברת האנרגיה הגאותרמית אורמת .

בוול סטריט, כאמור, המדדים המובילים התאוששו מירידות של מעל 1% בפתח יום המסחר וסיימו את היום בעליות שערים נאות. בעקבות דבריו של טראמפ באשר לסיום הקרוב של המלחמה נגד איראן, המדדים עשו קאמבק מרשים במהלך שעת המסחר האחרונה, ולבסוף הנאסד"ק ננעל בעלייה של 1.4%, ה-S&P 500 טיפס בכ-0.8% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%.

מחירי הנפט, שכאמור, סיימו את היום בירידות, אחרי שהגיעו לרמתם הגבוהה ביותר מזה כארבע שנים, התמתנו משמעותית כבר במהלך יום המסחר; זאת, לאחר שבפייננשל טיימס דווח כי שרי האוצר של מדינות ה-G7 דנים באפשרות של הזרמה משותפת של נפט מהמאגרים האסטרטגיים, בתיאום סוכנות האנרגיה הבין־לאומית. כמה שעות לאחר הדיווח, ב-CNBC פורסם כי שרי האנרגיה של מדינות ה-G7 יערכו הבוקר (ג') פגישה מקוונת כדי לדון בהזרמה של נפט מהמאגרים האסטרטגיים שלהן, במטרה להתמודד עם ההפרעה באספקת הנפט שגרמה המלחמה נגד איראן.

מאט סטאקי, מנהל השקעות ראשי ב-Northwestern Mutual, התייחס למהפך ואמר ל-CNBC כי "זו פשוט אינדיקציה מאוד ברורה לכך שהנפט הוא במושב הנהג בטווח הקרוב. משיא לשפל, ביום אחד, ראינו את מחירי הנפט מתקנים כלפי מטה ב-30%, בעוד שנכסי סיכון, ובפרט שוק המניות, הגיב בראלי לחדשות".

מניות הטכנולוגיה הובילו את ההתאוששות אתמול בוול סטריט, כאשר מניות בתחום השבבים, ביניהן ברודקום , מיקרון , AMD ואנבידיה בלטו במיוחד לחיוב. ככלל, סקטור ה-IT, הכולל את מניות הטכנולוגיה, הוביל בקרב ענפי ה-S&P 500, עם עלייה של 1.8%, בעוד ששני הסקטורים החלשים ביותר היו אנרגיה ופיננסים, עם ירידות של כ-0.5%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, כתב הבוקר כי "העליות החדות והמהירות לקראת סיום המסחר בוול סטריט, בד בבד עם קריסת מחירי הנפט הגולמי, העידו על החשיבות העצומה והרצון העז של המשקיעים שהמערכה באיראן תסתיים מהר ככל האפשר - ללא קשר לתוצאותיה - לפחות לא בראייה לטווח הקצר. על הרצון הזה תעיד הירידה החדה של מדד הפחד, עם היוודע האיתות של טראמפ כי המלחמה קרבה לסיומה וכי רוב מטרותיה הושלמו למעשה".

מנחם הוסיף: "עם זאת, אין בהכרח להסיק מכך לגבי ההמשך, ולהערכתי התרחיש הסביר יותר הוא שהתנודתיות הגבוהה תימשך. זאת, משום שהמלחמה עדיין נמשכת, איראן הרשמית ממשיכה לגלות נחישות והנשיא עצמו נקב מועדים שונים לסיום המלחמה מאז החלה ועוד לפני כן, כשהייתה על הפרק. לכן, דרגת הסיכון שהמשקיעים ייחסו לשוקי המניות בעולם לא תשוב במהרה לרמות שקדמו לתחילת המערכה ואף לרמות ששררו בתקופת ההמתנה המתוחה".

עוד לפני ההתאוששות של שוק המניות, מספר אנליסטים פרסמו התייחסויות פסימיות למדי לגבי מצב השווקים, בעוד התפשטו בוול סטריט החששות מפני סטגפלציה - שילוב של האטה כלכלית לצד התחממות אינפלציונית.

אסטרטג השווקים הבכיר, אד ירדני, אמר כי "איננו יכולים לשלול שוק דובי אם המשקיעים יתחילו לצפות לתרחיש של 'שידור חוזר' של שנות ה-70 הסטגפלציוניות. אם זעזוע הנפט יימשך, המנדט הכפול של הפדרל ריזרב יהיה תקוע בין הסיכון הגובר לאינפלציה גבוהה יותר לבין עלייה באבטלה".

בבנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן הזהירו כי המשקיעים בארה"ב אינם מוכנים כהלכה לתיקון כלפי מטה במדד ה-S&P 500 בשיעור של 10% לפחות - כך מדווחים בבלומברג. לפי הדיווח, משמעות התיקון היא ירידה של כ-7% במדד הדגל האמריקאי, לעומת המחיר בו הוא ננעל ביום שישי האחרון (ירידה לרמה של כ-6,270 נקודות).

אנדרו טיילר, ראש מחלקת מודיעין השווקים הגלובליים ב-JPMorgan, העביר את עמדתו ביחס לשוק המניות האמריקאי ל"עמדה טקטית דובית", על רקע המלחמה נגד איראן, שסיומה טרם נראה באופק. טיילר אמר כי הוא מאמין שהמשקיעים אינם ערוכים לירידות וציין כי "נרשם מחסור בהפחתת סיכונים קיצונית (כלומר, מכירות של נכסי סיכון)".

מנגד, בבנק ההשקעות מורגן סטנלי אמרו כי הם צופים ששוק המניות האמריקאי יישאר יציב לפחות עוד שנה, על אף המתחים הגאו־פוליטיים העולים. לדברי האנליסטים, השוק האמריקאי כבר הראה מספר סימנים של יציאה מתיקון שנמשך חודשים, כולל קונסולידציה בביצועי המניות (תנועת מחירים בטווח מוגבל, הקודמת לפריצה לכיוון כלשהו) ובמיצובי השוק באזורים היותר צפופים של השוק. "אנחנו סבורים שאנחנו קרובים יותר לסיומו של התיקון המתגלגל הזה מאשר לתחילתו, ונותרים חיוביים לגבי 6-12 החודשים הבאים", כתבו האנליסטים.

באסיה, שם השווקים תלויים מאוד באספקת הנפט מהמזרח התיכון, נרשמת הבוקר התאוששות בהמשך לעליות שנרשמו בוול סטריט אמש. בורסת טוקיו עולה בכ-2.8%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-1.6%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.4% והבורסה בדרום קוריאה מזנקת בכ-4.6%.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות, שטיפסו לאורך השבוע שעבר, על רקע החשש שהזינוק במחירי הנפט יוביל להתפרצות אינפלציונית, רשמו אתמול ירידות. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.11%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 3.56%.

שוק החוב המקומי פתח את שבוע המסחר בירידות שערים. העלויות שצפוי להוסיף מבצע "שאגת הארי" לקופת המדינה שלחו את מדד תל גוב־כללי שבו נכללות כל אגרות החוב של ממשלת ישראל לירידות של 0.4% והוא נסחר בתשואה לפדיון שמתקרבת ל־3%. בשיא האופוריה מתחילת השנה נגע המדד ברמה של מתחת ל־2.8%, אך בשיא החששות של עם כלביא כבר שייט באזור גבוה הרבה יותר של 3.7%.

בעולם, תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים שכבר הייתה מתחת ל־4% ערב המבצע באיראן, טיפסה בהדרגה והיא כיום עומדת על 4.2%. העלייה בתשואה לפדיון מלמדת על חששות אינפלציוניים שיותירו את הריבית הדולרית ברמה גבוהה יותר.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במקביל להתאוששות שנרשמה בוול סטריט, השקל התחזק אתמול בכ-0.9% מול הדולר ושער הדולר-שקל נעמד על 3.08 שקלים. הבוקר, הדולר מתחזק מול השקל בכ-0.5% והשער עומד על 3.09 שקלים. מדד הדולר (DXY), שהתחזק בעולם בימים האחרונים בעוד המשקיעים נהרו לנכסי "מקלט בטוח", יורד הבוקר בכ-0.3%.

כאמור, מחירי הנפט זינק אתמול בבוקר בכ־25% עד לכדי 120 דולר לחבית, העלייה היומית החדה ביותר מאז סוף 1988 והרמה הגבוהה ביותר מאז 2022. זאת, לאחר שמפיקות נפט גדולות במזרח התיכון - בהן כווית, איראן ואיחוד האמירויות - קיצצו בתפוקה בעקבות סגירת מצרי הורמוז, שמביאה גם לחשש להפרעה באספקת הזהב השחור. אך התבטאויותיו של טראמפ באשר לסיום המלחמה הקרב, ובפרט באשר לאפשרות שישתלט צבאית על מיצרי הורמוז, הובילו למחיקה של הזינוק במחירי הנפט ואף לירידות. הבוקר, נפט מסוג ברנט נסחר במחיר של כ-92 דולר, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר במחיר של כ-88 דולר.

בוב מקנאלי, נשיא בחברת רפידיאן אנרג'י, אמר ל-CNBC אתמול כי "אני חושב שיש הרבה אופיטימיות בשוק. ראינו את זה עם הקריסה במחירי הנפט, אחרי מה שאנחנו נוהגים לכנות 'התערבות ורבאלית' של הנשיא.

מקנאלי אמר כי השוק עדיין מתקשה לעכל את היקף השיבוש, וציין כי במשך עשורים, סוחרים הניחו ששום מדינה לא תורשה לסגור את מצרי הורמוז - צוואר הבקבוק הקריטי ביותר בעולם הנפט. הוא הוסיף כי העובדה שזה בכלל קרה היא "קטסטרופלית לחלוטין ובלתי־צפויה", והצביע על כך שאפילו במהלך המתיחות של שנות ה-80, נתיב המים מעולם לא נסגר לחלוטין.

לעת עתה, נראה כי השווקים מהמרים שהמצב לא יוכל להימשך זמן רב ושהשיט במצרי הורמוז יחודש בסופו של דבר, אמר מקנאלי. "נצטרך לחכות ולראות איך איראן מגיבה לדברי הנשיא והאם היא תתקוף תשתיות נפט בשעות הקרובות".

בשוק הסחורות, הזהב, שספג לחצים בימים האחרונים, בין היתר, על רקע ההתחזקות של הדולר בעולם, עולה הבוקר בכ-0.8% ונסחר סביב מחיר של 5,180 דולר לאונקיה. הביטקוין מתאושש גם הוא ועולה בכ-3% למחיר של כ-70 אלף דולר למטבע.

4. מאקרו

בהתייחסות שפרסם הבוקר רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, להתפתחויות הביטחוניות האחרונות, הוא ציין כי "מבחינה כלכלית, סיום מהיר מהמשוער של המשוער ירחיק את תרחיש הסטגפלציה. הסיכוי שהריבית בארה"ב תרד שוב עוד לפני אמצע השנה יעלה שוב משמעותית. אשר לבנק ישראל, אני מעריך כי מדיניותו הזהירה תימשך, הן משום המערכה נפרדת, לכאורה, בגבול הצפון והן משום שתקציב המדינה לשנת 2026 יהיה נתון להתאמות, כעת, והנגיד ירצה, מן הסתם, לראות את מתכונתו החדשה כפי וככל שתוגש לאישור הכנסת. התחזית החדשה שתצורף להודעת הריבית תיתן לנו תובנות לגבי עמדתו בסוגיות אלו".

בגזרת המאקרו של ארה"ב, מחר צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר. האנליסטים מעריכים שהוא יציג עלייה חודשית של 0.3%, אשר תשאיר את קצב האינפלציה השנתי יציב ברמה של 2.4%. מייקל ארון, אסטרטג השקעות ראשי ב-State Street Investment Management, אמר לרויטרס בשבוע שעבר כי "אם נתוני האינפלציה יפתיעו כלפי מעלה, זה עלול להוסיף שמן למדורה ולהחמיר את החששות באשר לציפיות האינפלציה, וזה יהיה רע לשווקים".

לנוכח המערכה מול איראן, במיטב בחרו להעלות את תחזית האינפלציה לחודש מרץ ל־0.4% (לעומת 0.3%), ואילו את התחזית ל־12 החודשים הבאים ל־1.7% (לעומת 1.6%). לדברי אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות, היקף הפעילות ההתקפית של הצבא במלחמה עצים יותר מאשר בעם כלביא. מנגד, הפעילות ההגנתית (כמות היירוטים) והנזק שנגרם כרגע נמוכים יותר. לכן הוא מעריך שהעלות הישירה של יום במלחמה הנוכחית תהיה לפחות כמו הקודמת של כ־1.5-2 מיליארד שקל.

במיטב מציינים, כי מבחינת פעילות המשק, המגבלות הנוכחיות גמישות יותר מאלה שהוטלו במערכה הקודמת, ולכן הפגיעה בתוצר ליום לחימה עשויה להיות נמוכה יותר, אך הפגיעה הכוללת תלויה במשך המלחמה. בשלב זה, מעריכים שם שהגירעון התקציבי יעמוד השנה על כ־4.5%-5.0%, אך לדבריהם "המספרים יכולים לעלות".

5. תחזית

בעוד שמניות הטכנולוגיה הובילו את הקאמבק המרשים של שוק המניות האמריקאי בשעת המסחר האחרונה אמש, באתר הכלכלי מרקטוואץ' מזהירים שאין סיבה לצפות שהעליות הללו יימשכו לזמן רב. בעוד שאנליסטים ששוחחו עם מרקטוואץ' ציינו כי למומנטום של מניות הטכנולוגיה עשויה להיות השפעה מייצבת על השוק בימים הקרובים, הם מצביעים גם על כך שמגזר התוכנה עדיין נאבק עם ההפרעה שמייצרת הבינה המלאכותית בקרב החברות בתחום.

ג'יי וודס, אסטרטג שווקים ראשי ב-Freedom Capital Markets, אמר למרקטוואץ' כי "עכשיו מניות הצמיחה הללו הפכו להיות מניות ערך, ואנחנו הולכים לראות מעבר לתוך חלק ממניות הטכנולוגיה הגדולות יותר, אבל זה לא הולך להיות אחד מהמהלכים האלה שמוביל לפריצה לגבהים חדשים. זה רק ייצב את השוק, אבל הפרעת ה-AI היא עדיין הסיפור להתמקד בו".

השבוע יפורסמו דוחות של שתי שחקניות מרכזיות בתחום התוכנה. אורקל תדווח היום אחר הצהריים, בעוד שאדובי תדווח ביום חמישי לאחר נעילת המסחר. לפי הדיווח במרקטוואץ', אורקל ואדובי הן שתיים מחברות התוכנה הגדולות ביותר שהושפעו השנה מזעזועי ה-AI. מתחילת השנה, הם רושמות ירידות של 22.2% ו-19.3%, בהתאמה.