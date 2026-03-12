החברה ששוכרת כ-6,500 מ"ר בקמפוס הרכבת בקיסריה

משרדים

סיסקו מתרחבת: שוכרת כ-6,500 מ"ר בקמפוס הרכבת בקיסריה | בלעדי

חברת סיסקו תשכור 6,500 מ"ר משרדים בקמפוס הרכבת בקיסריה, בחוזה לעשר שנים. דמי השכירות בקמפוס נעים סביב 55 שקל למ"ר ברמת מעטפת, ועד כ-95 שקל למ"ר למשרדים ברמת גמר. לפיכך העסקה שנחתמה משקפת שכר דירה של כ-50 מיליון שקל בסך-הכול.

● המתכננת שהבית שלה נפגע מטיל: "עלויות השיפוץ יגיעו ליותר מ-100 מיליון שקל"

● גיליתם שהמקלט בבניין לא תקין? בדקנו מי אחראי להכשיר אותו

סיסקו מעסיקה כיום 900 עובדים בישראל, במידטאון בתל אביב, בנתניה ובקיסריה - שם היא מרחיבה כרגע את המשרדים.

קמפוס הרכבת הוקם על-ידי החברה לנכסי קיסריה אדמונד דה רוטשילד בהשקעה כוללת של כ-400 מיליון שקל. הקמפוס סמוך לתחנת הרכבת וכולל שלושה מבנים בדירוג CLASS A בני שש קומות כל אחד, המשתרעים על פני כ-45,000 מ"ר בעירוב שימושים: משרדים, מעבדות וחדרים נקיים, שטחי מסחר, וכן אודיטוריום עם 250 מקומות ישיבה.

אכלוס הקמפוס נמצא בעיצומו וסיסקו מצטרפת לחברות מובילות נוספות שכבר שכרו בו שטחים, בהן ForSight Robotics, Moonshot, Endostream.

בחברה לפיתוח קיסריה אישרו כי נחתמה עסקה עם חברת תוכנה גדולה, אך סירבו לאשר שמדובר בסיסקו.

תעשייה

משרד הכלכלה מפרסם מכרז לחברות לייצור נשק

משרד הכלכלה פרסם מכרז ל-14 מגרשים המיועדים לחברות בתחום ייצור הנשק, באזור התעשייה של עפולה.

במשרד מסבירים כי כחלק מהמדיניות ליצור התמחות אזורית בתעשיות שונות, במטרה לייצר אקוסיסטם, כמו פודטק בקריית שמונה ואגרוטק בדרום, הוחלט כי עפולה תרכז ייצור ביטחוני (גם בעיר עכו היה מקצה ביטחוני, והגיעו לשם כחמש חברות בתחומי הביטחון).

עוד הם אומרים כי מדובר בתעשיות המציעות משרות איכותיות בשכר גבוה, מה שיכול לקדם הגעת אוכלוסייה ברמה סוציו-אקונומית גבוהה לאזור הצפון, וכי מסביב לכל מפעל כזה נוצרת דרישה לתעשיות תומכות ייצור, מה שמגדיל את הצורך בעובדים.

מדובר בקרקעות של רמ"י שישווקו על-ידי משרד הכלכלה בפטור ממכרז: לא מי שמשלם הכי הרבה יקבל את הקרקע, אלא מי שיקבל את הניקוד הכי גבוה - "אנחנו רוצים את התעשייה הכי איכותית שיכולה להביא את כוח-האדם הכי איכותי", אומרים במשרד.

מדובר בייצור ולא במו"פ, אולם במשרד הכלכלה מבהירים גם כי חברה ש-50% מהייצור שלה הוא נשק ותחמושת, וגם כזו ש-50% מהייצור לפחות היא של רכיבים למפעל כזה - יוכלו להיכנס.

בנייה

אושרה הרחבת קיבוץ חצרים ל-700 יחידות דיור

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה השבוע את הרחבת קיבוץ חצרים שבמועצה האזורית בני שמעון. במסגרת ההחלטה יוגדל היקף הבינוי בקיבוץ ל-700 יחידות דיור, תוך הסדרת שכונת המגורים הזמנית שהוקמה עבור מפוני בארי לאחר ה-7 באוקטובר והפיכתה למבני קבע.

קיבוץ חצרים ממוקם ממערב לעיר באר שבע ומונה כיום כ-1,000 תושבים. בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר 2023 הוקמה בקיבוץ שכונת מגורים זמנית עבור מפונים מקיבוץ בארי, במסגרתה נבנו כ-200 יחידות דיור זמניות לצד מבני ציבור וקהילה.

במסגרת התוכנית שאושרה כעת, מבקש היישוב לכלול שטח זה כחלק מהרחבת הקיבוץ ולהסדיר את פיתוחו הקבוע, בין היתר לאור התשתיות והמשאבים שכבר הושקעו במקום על-ידי המדינה.

התוכנית מוגשת בהתאם להוראות תמ"א 35/1, המאפשרות הגדלת מספר יחידות הדיור ביישוב כפרי באמצעות תכנית מתאר מחוזית.

תכנון

העברת הספארי: נחתם ההסכם להעתקתו ולהקמת רובע מגורים חדש

לאחר שמונה ממלא-מקום למנהל רשות מקרקעי ישראל, עידן מועלם, נחתם השבוע עדכון להסכם העקרונות להעתקת הספארי מרמת גן לפארק אריאל שרון. בשטח שיפונה יוקם רובע עירוני חדש הכולל כ-10,000 יחידות דיור, שטחי תעסוקה ומסחר. כשליש מהשטח המתפנה יוקצה להרחבת הפארק הלאומי הצמוד.

מנהל הרשות בפועל, עידן מועלם, הגדיר את ההחלטה כ"אבן-דרך דרמטית": "מדובר במהלך היסטורי ופורץ דרך, המשלב בין חזון תכנוני רחב לבין ביצוע מעשי של מהלך מורכב ורב-שנים. אישור עדכון ההסכם להעתקת הספארי הוא צעד משמעותי שיאפשר לקדם תוספת של כ-10,000 יחידות דיור בלב אזור הביקוש, ובו-בזמן להבטיח את המשך קיומו והתפתחותו של הספארי במתחם חדש, מתקדם ומותאם".

הספארי ברמת גן / צילום: Shutterstock

7,400 דירות חדשות באשדוד בתוכנית חלופית לתמ"א 38

הוועדה המחוזית דרום אישרה למתן תוקף את התוכנית העירונית החדשה של אשדוד, שתחליף את תמ"א 38. התוכנית, שקודמה על-ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ועיריית אשדוד, חלה על 14 רבעים בעיר ומאפשרת תוספת של כ-7,400 יחידות דיור חדשות.

התוכנית מציעה מסלולים לחיזוק ועיבוי או הריסה ובנייה מחדש של בניינים בודדים, תוך קביעת מנגנונים ברורים לתוספות בנייה, מיגון והפרשות לצורכי ציבור.

יו"ר הוועדה המחוזית, עודד פלוס, ציין כי התוכנית מהווה "מכפיל כוח" שיאפשר הגדלת היצע הדיור ומתן פתרונות מיגון חיוניים בזמן קצר. אשדוד מצטרפת לערים נוספות כמו רעננה ופתח תקווה שכבר אישרו תוכניות דומות ליצירת ודאות תכנונית ושמירה על איכות החיים בעיר.