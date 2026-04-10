חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר בעליות על רקע הפסקת האש השברירית עם איראן והאפשרות לפתיחת משא ומתן עם לבנון, כפי שהכריז עליה ראש הממשלה אתמול. הבוקר הבורסות באסיה במגמה חיובית עם עליות של 0.6%-2%; החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים ביציבות לפי שעה; ומחירי הנפט עומדים על 96.3 דולר לחבית.

לאור התחזקות השקל, המניות הדואליות חוזרות לת"א בפערי ארביטרז' שליליים בד"כ: אלביט מערכות , טאואר ואיי.סי.אל ירדו בכ-2% בפתיחה, טבע וקמטק בפער חיובי של כ-1%. פאלו אלטו , שעדיין לא במדד ת"א 35, בפער של 2%.

אתמול, בניגוד לפתיחת המסחר בוול סטריט, הבורסה של ת"א נסגרה בעליות חדות כאשר מדד ת"א 35 זינק במעל 2.5% ואף ננעל בשיא חדש. גם מדד ת"א 90 עלה ב-0.9%. בלט במיוחד מדד הביטוח שזינק ב-7%, מדד הקלינטק טיפס ב 2.8% ומדד ת"א בניה ב-2.1%. מדד ת"א ביטחוניות התממש ב-1.4% בתגובה להפסקת האש.

בלטו במיוחד מניות כלל ביטוח שזינקה במעל 9%, ניו-מד אנרג יהש ונובה . בסך הכל נרשם מחזור מסחר ער שהסתכם ביותר 6 מיליארד שקל.

מדד רשתות השיווק לא עקב אחרי העליות בשוק ונסחר ללא שינוי מהותי היום. העיבו עליו מניות ריטיילורס , אלקטרה צריכה ודלתא מותגים . מנגד מניית טרמינל איקס מזנקת.

גם מניות התוכנה הלכו בניגוד למגמה וספגו ירידות חדות - בין השאר, מניות מטריקס , פורמולה מערכות , נייס בירידות של כ-5%. שתי הראשונות רושמות ירידה של כ-30% מתחילת השנה בעקבות האיום של הבינה המלאכותית על כל מניות התוכנה בעולם. תעודת הסל IGV על מניות התוכנה בוול סטריט השילה 24% מתחילת השנה. הללו צפויות להגיב גם הבוקר לירידות אתמול בוול סטריט של מניות הסקטור החבוט הזה.

מניית נובה עלתה בוול סטריט לשווי שוק של 15.6 מיליארד דולר, והיא כרגע הישראלית בעלת שווי השוק הרביעי בוול סטריט לאחר שעקפה את צ'קפוינט. נובה משלימה זינוק של כ-50% מתחילת השנה.

לפי נתוני הבורסה לניירות ערך, בחודש מרץ נרשם שיא כל הזמנים במחזור המסחר היומי בשוק המניות, והוא עמד בממוצע על 5.94 מיליארד שקל - גידול של 117% לעומת מרץ 2025 ושל כ־10% לעומת פברואר השנה.

באסיה, כאמור, מגמה חיובית הבוקר. מדד הנייקי מזנק בכ-2%, הקוספי עולה בכ-1.7% וגם שנגחאי וההנג סנג מוסיפים לערכם כ-0.6%.

אתמול בוול סטריט שוב נרשמה התאוששות במדדי המניות, בזמן שהזינוק במחירי הנפט נבלם בעקבות הדיווחים על הסכמתה של ישראל לשיחות ישירות עם לבנון. המהלך המדיני הזה מחזק את ההערכות כי הסכם הפסקת האש האמריקאי אכן יחזיק מעמד, מה שמרגיע השווקים, זמנית לפחות.

מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.6% וסגר את יום העליות השביעי ברציפות - הרצף הארוך ביותר מאז אוקטובר - וכל זאת למרות שחלק ממניות התוכנה המשיכו לסבול מלחץ מכירות. נאסד"ק עלה ב-0.9% ודאו ג'ונס ב-0.4%.

במקביל לעליות במדדים, הנתונים הכלכליים שהתפרסמו אתמול חושפים תמונה מורכבת של האטה בצמיחה; הכלכלה האמריקאית התרחבה בחודשים האחרונים של 2025 בקצב נמוך מהתחזיות המוקדמות, וההוצאה הצרכנית בפברואר כמעט ולא צמחה תחת נטל האינפלציה.

מניות קורוויב ומטא פלטפורמס (פייסבוק) עלו לאחר ששתי החברות חתמו על הרחבת שותפות, במסגרתה קורוויב תספק למטא קיבולת מחשוב לבינה מלאכותית עד שנת 2032, בהיקף של 21 מיליארד דולר.

אמזון עלתה לאחר שהמנכ״ל אנדי ג'סי פרסם את מכתבו לבעלי המניות, שבו הציג תוכניות אפשריות למכירת שבבי AI ורובוטים.

אינטל עלתה בכ-5% לשיא של כחמש שנים. החברה שמנסה לקדם את השימוש בטכנולוגיה שלה במרכזי נתונים, הודיעה שגוגל התחייבה להשתמש בדורות עתידיים של מעבדי Xeon שלה ובשבבים נוספים.

מניות התוכנה בארה״ב צנחו, כאשר החששות מפני שיבושים בעקבות התקדמות בתחום הבינה המלאכותית חזרו למרכז הבמה לאחר עדכון לאחרונה מצד Anthropic. משקיעים מכרו את מניות הסקטור השנה על רקע חששות שכלי AI, המסוגלים לאוטומציה של משימות אנושיות, עלולים להוות איום קיומי על התעשייה. מדד S&P 500 Software and Services Index הרחב ירד ב-25.5% מתחילת השנה.

בלטו לרעה מניות וויקס.קום ופלנטיר טכנולוג'יס . בנוסף לוויקס הישראלית, גם פאלו אלטו , נייס ומאנדיי ביורדות.

"אנחנו חוזרים להיות מודאגים מהחששות הקודמים, הספציפיים לסקטור התוכנה, הנובעים מבינה מלאכותית ומאשראי פרטי שחוזרים לקדמת הבמה," אמר סטיב סוסניק , אנליסט שוק ראשי ב־ Interactive Brokers .

מוקדם יותר השבוע, Anthropic השיקה מודל בינה מלאכותית עוצמתי, אך נמנעה מהפצתו הרחבה בשל חשש שהוא עלול לחשוף חולשות סייבר נסתרות. רק קבוצה של כ-40 ענקיות טכנולוגיה, כולל מיקרוסופט ו־גוגל , תקבל גישה למודל "Claude Mythos" של Anthropic.

2. שוק האג"ח

איך תשפיע הפסקת האש על שוק האג"ח המקומי? אייל וייסבלום, מנהל השקעות במגדל שוקי הון, סבור ששאלת המפתח שעל המשקיעים לבחון קשורה לסביבת האינפלציה בטווח הבינוני והארוך. "בהנחה שהמלחמה תסתיים, הפסקת האש שהוכרזה לשבועיים תישאר על כנה והפעילות בשוק תחזור לשגרה בטווח הקצר, אנו צופים תיקון מטה של מחירי הנפט וחזרה לציפיות אינפלציה שנתית של כ־2%, לצד המשך תוואי הורדת הריבית לכ־3.5% עד סוף השנה", מעריך וייסבלום. בתרחיש כזה, יש לדבריו עדיפות להארכת מח"מ האג"ח הממשלתי השקלי כדי ליהנות מירידת התשואות חזרה לרמות של לפני המלחמה, ולהארכת מח"מ האג"ח הקונצרני.

וייסבלום מציין גם שלמרות המלחמה, שוק האג"ח המקומי סיכם את הרבעון הראשון ללא טלטלות משמעותיות. אמנם המלחמה טרפה את הקלפים עם עלייה חדה בחוסר הוודאות לכיוון הכלכלה העולמית והפיכת ציפיות הריבית והאינפלציה בשווקים, אך למרות זאת, "שוק החוב המקומי ממשיך להפגין חוסן. הדבר בא לידי ביטוי בצמצום פער התשואות בין האג"ח הממשלתי הישראלי לבין מקבילו האמריקאי". בסיכום רבעוני, האג"ח הממשלתי השקלי הקצר עלה עד 0.3% ובאפיק הקונצרני נרשמו עליות של עד 1% באג"ח שקליות בריבית משתנה. לעומת זאת, האפיק הממשלתי לטווח ארוך ירד ב־1.7%.

3. סחורות ומטבעות

ההכרזה על הפסקת האש הובילה אתמול לירידה במחיר הנפט. אולם ביוליוס בר מזהירים כי "הפסקת האש מהווה הקלה משמעותית לשווקים, אך היא מלווה בהפרות, סתירות ואי־בהירויות אופייניות" למצב. לדברי כלכלני הבנק, "נראה כי שיא זעזוע ההיצע כבר מאחורינו - גם לנוכח ההפרות של הפסקת האש - הודות לנתיבים חלופיים, לעלייה ההדרגתית בתעבורה במצר הורמוז ולסיום הקרוב של התאמת שרשראות האספקה הגלובליות". ביוליוס בר מעריכים כי צפוי תרחיש "מהיר ועוצמתי" שכולל זינוק מחירים חד אך זמני, ולא משבר מתמשך. "עם זאת, הסכסוך בשיאו, ולכן האי־ודאות גבוהה. אנו שומרים על המלצת 'נייטרלי' לנפט ולגז, ומעריכים שהמחירים ירדו משמעותית לקראת עונת הקיץ", מסכמים כלכני הבנק את תחזיתם.

הבוקר, נרשמו עליות של 0.3% ומחיר הנפט עומד כעת על 96.3 דולר לחבית.

שער הדולר נסחר הבוקר בכ-3.05 שקלים, ובכך ממשיך את המגמה השלילית מאתמול וקרוב לשיא של 4 שנים. למעשה, השקל הגיב לא רק להפסקת האש ולהתאוששות אתמול בוול סטריט, אלא גם להודעת רה"מ נתניהו על כך שהורה לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון בהקדם האפשרי. המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין ישראל ולבנון. ישראל מעריכה את קריאתו היום של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות.

ערב החג עוד עמד שער הדולר על 3.15 שקלים ואחרי ההודעה על הפסקת האש השער ירד מתחת לרף ה־3.1 שקלים לדולר.

"אתמול במהלך המסחר הדולר נחלש מול השקל לרמתו הנמוכה מזה כ-30 שנה בעקבות הפסקת האש במלחמת איראן והידיעה על תחילת השיחות מול לבנון לצורך פירוק החיזבאללה", אומרת אידית מוסקוביץ, מנהלת חדרי מסחר בבנק הבינלאומי. "גם מול סל המטבעות העולמי הדולר נחלש, אך בעוצמה נמוכה יותר למול המגמה בשוק המקומי.

ההערכה כי התקדמות בשיחות והגעה להבנות מול ממשלת לבנון יגררו המשך היחלשות הדולר מול השקל ואף חציית רף שלושה שקלים לדולר.

"יחד עם זאת יש להביא בחשבון כי לא תם הפרק במלחמת איראן והתלקחות נוספת בגזרה יכולה לגרור המשך תנודתיות בשווקים".

4. מאקרו

אתמול בארה"ב, מדד ה-PCE (הוצאות לצריכה פרטית) שהוא מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב (הפד) בארה"ב שפורסם עומד על 3% בחישוב שנתי, וזאת לעומת 3.1% בחודש שעבר וצפי ל-3%.

בנוסף, התוצר המקומי הגולמי צמח בקצב איטי יותר בשלושת החודשים האחרונים של 2025 מכפי שהוערך קודם לכן, כך מסר משרד המסחר.

משרד המסחר עדכן כלפי מטה את קצב הצמיחה של התמ״ג ברבעון הרביעי ל-0.5% בקצב שנתי, לעומת הערכה קודמת של 0.7% והערכה ראשונית של 1.4%. זאת לאחר צמיחה של 4.4% ברבעון השלישי.

התוצר המקומי הגולמי הוא הערך הכולל של כל הסחורות והשירותים המיוצרים במשק. משרד המסחר ציין כי התיקון כלפי מטה של 0.2 נקודת אחוז בנתון התמ״ג הכולל נבע בעיקר מעדכון כלפי מטה בהשקעות, בהובלת השקעות במלאים פרטיים ובמיוחד בסחר הסיטונאי. האומדן הרשמי הראשון של משרד המסחר לצמיחת התמ״ג ברבעון הראשון צפוי להתפרסם ב-30 באפריל.

בשבוע הבא יתפרסמו בישראל מספר נתוני מאקרו, בראשם מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ. עוד קודם לכן יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב, והוא צפוי לשקף את העלייה החדה במחירי האנרגיה.

נתוני מאקרו נוספים שיפורסמו בשבוע הבא בארץ כוללים את סקר הערכת המגמות בעסקים למרץ, עסקאות נדל"ן לחודשים דצמבר עד פברואר ואומדן חשבונות לאומיים לרבעון האחרון של 2025. עוד נתונים שיפורסמו בשבוע הבא כוללים נתוני נדל"ן מארה"ב, יבוא ויצוא בארה"ב ובסין, ייצור תעשייתי ומדד המחירים לצרכן בגוש האירו והתמ"ג בבריטניה.

5. תחזית

המניה הדואלית תאת טכנולוגיות זינקה תוך שנה עד לפרסום הדוחות שלה בחודש מרץ ב־134%, אך מאז איבדה כשליש משוויה והיא נסחרת בשווי של 537 מיליון דולר.

הירידה החדה הגיעה למרות שתאת הציגה צמיחה דו־ספרתית בהכנסות וב־EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ב־2025. למרות החולשה במניה, כל גופי ההשקעה שמסקרים את תאת ממשיכים להיות חיוביים כלפיה.

השבוע החל גם בית ההשקעות האמריקאי B. Riley לסקר את המניה בהמלצת "קנייה", במחיר יעד של 61 דולר למניה. מדובר במחיר דומה לשיא בו תאת נסחרה בחודש שעבר (פרמיה של 47% על המחיר הנוכחי). לפי כלכלני B. Riley, מניית תאת מהווה הזדמנות השקעה משכנית והחברה נמצאת כרגע בעמדה טובה ליהנות ממגמות צמיחה בשנים הבאות.

תאת עוסקת בשיפוץ ותחזוקה של מטוסים אזרחיים וצבאיים.