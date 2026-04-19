10 הטעויות הנפוצות של משקיעים מתחילים

הכתבה מטעם הבנק הבינלאומי

פלטפורמות המסחר העצמאיות הופכות את המסחר בשוק ההון לזמין לכל אחד, ויוצרות אצל המשקיע המתחיל את התחושה שכל מה שצריך בשביל להיות משקיע מצליח הוא פשוט להתחיל להשקיע.

אך למרות הזמינות, הידידותיות וקלות השימוש בפלטפורמות המסחר העצמאיות, ההשקעה בשוק ההון עדיין דורשת ידע וניסיון הנרכשים עם הזמן. משקיעים מתחילים שעושים את צעדיהם הראשונים במסחר בשוק ההון ללא הידע הזה עלולים להתקל בכמה מלכודות המאפיינות את שוק ההון למתחילים, הרשימה שהכנו עבורכם תעזור לכם להתכונן אליהן ולהמנע מהן.

מסחר בלי תוכנית אסטרטגית

הכניסות הראשונות למסחר מעוררות תחושות של חופש, שליטה והזדמנויות בלתי מוגבלות. אך לפני שמתחילים להשקיע חשוב להכין תכנית מסודרת התואמת את היעדים שלכם ואת היכולות שלכם. לפני שאתם מתחילים במסחר בשוק ההון, בדקו עם עצמכם מהו סכום ההשקעה שהגדרתם לעצמכם, באיזה תחומים תרצו להשקיע, מה רמת הידע שלכם בנושא ניהול הסיכונים וכיצד אתם מתכוונים להתנהל עם הרווחים? רק אחרי שבניתם לעצמכם תכנית כזו, תוכלו לסחור ולהשקיע בצורה נבונה במקום לפעול על סמך החלטות רגעיות.

השקעה על סמך שמועות ולא נתונים

כל חבר שאי פעם השקיע בבורסה וישמע שאתם מתחילים להשקיע, יקפוץ עליכם מיד עם המלצות על איפה להשקיע, כמה ומתי. הצעות דומות יופיעו לכם גם ברשתות החברתיות, עם הבטחה להזדמנויות "חמות" שאסור לפספס. עד כמה שזה נשמע מפתה, גם העצות של החברים וגם הפרסומים ברשתות החברתיות מסתמכים לרוב על מידע חלקי, וחלקן אפילו שגויות לחלוטין.

אל תתנו לשמועות לבלבל אתכם. באמצעות שימוש בפלטפורמת השקעה המציעה למשתמשים מידע מקצועי זמין וחומרי הדרכה מתקדמים, כמו פלטפורמת TopTrade תוכלו לבחון כל שמועה, להבין את הנתונים ואת הסיכונים, ורק לאחר מכן לקבל החלטה הנשענת על בדיקה מעמיקה ושיקול דעת ולא על שמועות או המלצות שאינכם יודעים עד כמה הן מבוססות.

צילום: Canva

כניסה לשוק מתוך FOMO

מדי פעם צצים להם טרנדים זמניים וחולפים שעושים הרבה רעש. שיח ברשתות החברתיות, כתבות באתרי החדשות ופינות בתכניות הכלכלה על מניה ספציפית או מגזר מסוים עלולות ליצור תחושה שכולם נהנים מהטרנד ולעורר פחד מהחמצה וחשש מלהיות היחידים שנשארים מאחור. אך תחושת ה-FOMO היא לא סיבה מספיקה כדי להכנס להשקעה. זכרו תמיד שטרנדים נוטים להסתיים באותה מהירות בה הם התחילו, ובדקו גם את הטרנד הכי חם כמו שהייתם בודקים כל השקעה אחרת.

מסחר יתר (Overtrading)

האם אפשר בכלל לסחור יותר מדי? מסחר יתר לא מתייחס לגודל ההשקעה אלא לביצוע כמות גדולה של עסקאות קניה ומכירה בזמן קצר, לרוב תוך לקיחת סיכונים גבוהים מדי. פעולה כזו נובעת בדרך כלל מהחלטות אימפולסיביות שנועדו להחזיר הפסדים ולעשות רווח גדול בזמן קצר, אך בפועל היא גורמת לכם להחלטות פזיזות ולא מבוססות וחשיפה מוגברת לסיכון.

חוסר גיוון בתיק ההשקעות

גיוון בתיק ההשקעות ופיזור ההשקעות על פני מספר מגזרים ומניות שונות הם הבסיס של כל אסטרטגיית ניהול סיכונים. משקיעים מתחילים רבים נוטים להתחיל להשקיע במגזר אותו הם מכירים ומוצאים את עצמם מושקעים במגזר אחד, מה שמגדיל את הסיכון במקרה של ירידת ערך המניה. הקפידו על תיק השקעות מגוון המפוזר בין סוגים שונים של ניירות ערך, בין סקטורים ואפילו בין מדינות, מכיוון שככל שהפיזור רחב יותר תיק ההשקעות יציב יותר ואינו מושפע באופן משמעותי במקרה של ירידת אחת המניות.

התעלמות מעלויות ועמלות

במסחר עצמאי בבורסה, כל פעולה כרוכה בעמלות שונות. ביצוע פעולות רבות מבלי לקחת בחשבון את העמלות, מוביל להצטברות של עמלות לאורך זמן שנוגסות חלק לא קטן מהרווחים. שימוש בפלטפורמת TopTrade המציעה מסלול עמלות קבועות ותחרותיות במיוחד של 5$ למסחר בני"ע זרים ו-5₪ למסחר בני"ע ישראלים, מאפשרת לכם לחשב בקלות את העמלות של כל השקעה ולהמנע מהפתעות.

חוסר הבנה בהבדל בין פקודות (Market, Limit, Stop)

מסחר עצמאי בבורסה באמצעות פלטפורמות דיגיטליות מאפשר שימוש קל ונוח בפקודות מסחר המסייעות בניהול סיכונים. פקודות כמו פקודת Market לביצוע מיידי של העסקה לפי המחיר הזמין בשוק באותו רגע, פקודת ה Limit המאפשרת להגדיר את המחיר המקסימלי בו אנו מוכנים לרכוש או המינימלי שבו אנו מוכנים למכור ופקודת Stop שמפעילה מכירה או קנייה כאשר המחיר מגיע לרמה שהגדרנו מראש.

חוסר הבנה בהבדלים בין סוגי פקודות מסחר ושימוש לא נכון בפקודות עלול לגרום למערכת לבצע בשמנו עסקאות במחירים פחות טובים מהמתוכנן או להחמיץ נקודות יציאה ולגרום להפסדים, לכן חשוב להכיר את הפקודות לפני תחילת המסחר. משקיעים צעירים הסוחרים בפלטפורמת TopTrade יכולים ליהנות מחומרי הדרכה מתקדמים ולשפר את ההיכרות שלהם עם הפקודות ועם המשמעות של כל אחד מהן, וכיצד להשתמש בכל אחת מהן.

כניסה ויציאה אימפולסיביות

חוסר ניסיון בניהול ההשקעות עלול לגרום לכניסות ויציאות מהירות מהשקעות, שאינן נובעות מתכנון אלא מרגש. למשל כשמחירה של מניה עולה במהירות ואנחנו רצים להשקיע כדי לא לפספס את ההזדמנות, או כאשר המחיר יורדת ואנו ממהרים למכור כדי לצמצם את ההפסד. החוכמה בהשקעות היא להמנע מלהגיב לכל תנודה בשוק ובמקום זאת לנהל תכנית השקעות ברורה בה הגדרנו מתי נכנסים להשקעה ובאילו תנאים יוצאים.

חוסר שימוש בכלים טכנולוגיים

פלטפורמות ההשקעות הדיגיטליות מציעות מגוון כלים מתקדמים המאפשרים לעקוב אחרי השוק, לנתח נתונים ולהשוות ביצועים, ויכולים לשפר משמעותית את השליטה שלכם בהשקעות ולספק לכם את הידע החשוב על מנת לבצע החלטות מושכלות והשקעות מבוססות נתונים.

אך לכלים האלו אין שום משמעות אם לא תדעו איך להשתמש בהם. בבחירה בפלטפורמה המיועדת למסחר בבורסה למתחילים, כדוגמת Toptrade, תוכלו ליהנות מחומרי ההדרכה מובנים ואינטואיטיביים, שיאפשרו לכם ללמוד על הכלים השונים ולהתנסות בהם.

