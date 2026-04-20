הקבלן העשיר בישראל לא מוותר על חברות במדד המוביל. מה יוצא לו מזה

הקבלן הגדול בישראל, יגאל דמרי, הוא לא רק אשף בבנייה ומכירת דירות, אלא גם בביצוע פעולות פיננסיות בשוק ההון. אלו מאפשרות לו לשרוד פעם אחר פעם, ברגע האחרון ממש, את עדכוני מדד הדגל של הבורסה, בזכות הזרמות הון ניכרות לקופת החברה. השאלה היא מדוע כל כך חשוב לדמרי להישאר במדד המוביל.

בשבוע שעבר, בעת שחל המועד הקובע לעדכון (שיתרחש ב-7 במאי) ניצל דמרי בפעם השלישית ברציפות מהדחה מת"א 35, ויישאר כנראה במדד לפחות עוד חצי שנה נוספת, כך על פי נתוני סמארטבול, תוכנה המספקת חיזוי שינויי מדדים בזמן אמת.

זאת לאחר שגייס 420 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים והזיז מניות רדומות בין חברות הקבוצה. בכך הצליח להשאיר את החברה שלו כאחת מ-39 הגדולות בבורסה, על חשבונה של חברת המלונאות פתאל. בדרך עקף גם את חברות הנדל"ן המניב אמות ומבנה, שיירדו שלושתן למדד השני בחשיבותו, ת"א 90 (מי שעלולה לקלקל לו את החגיגה היא ענקית הסייבר פאלו אלטו, ראו מסגרת).

גיוס ההון הפרטי של דמרי הוביל להגדלת ההון הרשום למסחר של החברה (הפעם בכמיליון מניות), שאותו מכפילים במחיר המניה הממוצע ב"עשרת הימים הקובעים" לעדכון המדדים, שהסתיימו ביום חמישי האחרון. שווי השוק הממוצע של החברה בעקבות כך עמד על 10.27 מיליארד שקל, בעוד השווי הממוצע של חברת פתאל היה 10.24 מיליארד שקל.

ניצל גם בזכות טראמפ

זו הפעם השלישית שדמרי עושה מהלכים של הרגע האחרון במטרה להישאר במדד המוביל. בעדכון המדדים הקודם לפני חצי שנה, ניצל את הזינוק במניות הנדל"ן בעקבות תוכנית "20 הצעדים" של הנשיא טראמפ להפסקת המלחמה בעזה ושחרור החטופים, כדי לגייס סכום כולל של 444 מיליון שקל באמצעות שני מהלכים: הקצאת מניות למוסדיים (234 מיליון שקל) והקדמת מימוש אופציות (210 מיליון שקל). גם כאן המהלך בוצע במהלך עשרת הימים הקובעים והציל את דמרי מהדחה.

גיוס אחרי גיוס: כך נלחם יגאל דמרי על מקומו במדד ת"א 35 אוקטובר 2024

גיוס הון ומכירת קרקע ב־531 מיליון שקל. דמרי נכנסת לת"א 35 אוקטובר 2025

שני גיוסי הון בהיקף מצטבר של 444 מיליון שקל. ברגע האחרון ניצל מיציאה מהמדד אפריל 2026

גיוס הון של 420 מיליון שקל מהמוסדיים והזזת מניות היערכות לעדכונים הבאים

אופציות לשני גיוסים בהיקף של 210 מיליון שקל כל אחד לקראת הימים הקובעים לעדכוני המדדים הבאים (אוקטובר 26' ואפריל 27')

בעדכון שקדם לכך דמרי לא נאלץ לגייס כסף. אז "סייע" לו טראמפ כשהכריז על מלחמת הסחר, מה שהפיל מניות אחרות שהתחרו על העלייה באותו הזמן.

הפעם הראשונה שבה דמרי פעל הייתה בעדכון המדדים של נובמבר 2024, כשבמהלך "הימים הקובעים" גייס הון ב-350 מיליון שקל, וגם מכר קרקע בחדרה ב-181 מיליון שקל. אז הצליח להיכנס בפעם הראשונה למדד ת"א 35, כשהוא מנצח במאבק העלייה את חברת הביטוח מנורה מבטחים ואת חברת הנדל"ן המניב אלוני חץ.

אגב, בגיוס ההון הנוכחי העניקה דמרי למוסדיים אופציות למימוש בעוד חצי שנה ושנה. בוודאי כבר ניחשתם שגם אז יתקיימו "הימים הקובעים" לשני עדכוני המדדים הבאים. אם המוסדיים יממשו את האופציות באותם מועדים, הרי שהחברה תגייס בכל עדכון 210 מיליון שקל נוספים.

למה דמרי עושה זאת?

בדמרי הודו בעבר בשיחה עם גלובס כי "הייתה הזדמנות" להיכנס למדד והם ניצלו זאת. אך מעבר לשיקולי יוקרה, בדמרי ניצלו את השווי הגבוה של החברה (נסחרת בפי 3 על ההון העצמי שלה) כדי לגייס כסף.

בסך הכול, בשלושה עדכוני מדדים (מתוך הארבעה האחרונים) דמרי גייסה יותר מ-1.2 מיליארד שקל, מה שסייע לה גם להוריד את היקף המינוף של החברה. חלק מאותו מינוף נוצר בעקבות רכישת קרקע שהחזיקה חברת חנן מור בשדה דב בת"א, ביולי 2024, תמורת סכום עצום של 1.1 מיליארד שקל, לאחר שהאחרונה נקלעה להסדר חוב.

בנוסף, על פי נתוני הבורסה בת"א, לא פחות מ-70% מהמסחר מתנהל במניות ת"א 35, ועוד 22% במניות ת"א 90. הדבר הזה חשוב במיוחד כשחברה רוצה לעניין גם משקיעים זרים, שמסתכלים בעיקר על חברות שנסחרות במדד הגדול של הבורסה.

"יש לזה יתרונות שיווקיים וגם נזילות", מסביר גורם בשוק שמוסיף כי "חברות עושות זאת גם משיקולים של חיזוק ההון, הורדת מינוף, וכמובן סחירות".

יגאל דמרי עצמו, אגב, דולל בעקבות הגיוסים התכופים מהחזקה של 61% במניות החברה ב-2024 לכ-53% כיום. בד בבד עלה שווי החברה בכ-65%.

ובכל זאת, ייתכן שיהיה לדמרי קשה יותר להישאר במדד בעתיד. הראלי במניות חברות הביטוח, כניסתה של פאלו אלטו, הנפקת התעשייה האווירית שתצטרף לנקסט ויז'ן הביטחונית שנכנסה לאחרונה, וגם באזז ה-AI ובעקבותיו חוות השרתים, דוחקים החוצה חברות "מסורתיות" כמו נדל"ן.