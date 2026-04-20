הסוד של חברת הנדל"ן שמוכרת בקצב שיא גם בימים אלה

קבוצת שובל הנדסה ממשיכה להפגין עוצמה יוצאת דופן בשוק הנדל"ן הישראלי, עם תנופת מכירות מרשימה בפרויקטים ברחבי הארץ, גם בתקופה מורכבת של חוסר ודאות. לאחרונה דיווחה החברה, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, על ביקושים גבוהים, קצב סגירות מהיר ודירות אחרונות במספר פרויקטים מרכזיים.

בדיווח השנתי לבעלי המניות מסכמת שובל הנדסה את שנת 2025 עם גידול בהכנסות, תוך שהיא נערכת לקפיצת המדרגה הצפויה בהיקפי הפעילות שלה בהמשך השנה הנוכחית. הכנסות שובל הנדסה בשנת 2025 זינקו לשיא של כ-518 מיליון שקל. עד סוף 2026 צופה החברה קבלת היתר ותחילת הקמה של 2,056 יח"ד בפרויקטים הבאים:

פרויקט "פארק צמרת עכו" - רובע מגורים המוקם מזרחית לצומת עכו, ונמצא בשלב מתקדם, נותרו למכירה כ-30 יחידות דיור בלבד מתוך היקף של כ-300 דירות למכירה. נתון זה מעיד על הצלחה שיווקית גבוהה וביקוש יציב באזור.

פרויקט AFEKA AI בקריית ביאליק, אותו מקדמת שובל יחד עם שותפתה קבוצת גולדן ארט. בפרויקט זה מציגה שובל קצב מכירות מרשים, עם למעלה מ-50 הרשמות בתוך מספר שבועות מתחילת השיווק, מתוך 242 יחידות בפרויקט.

גם ביקנעם עילית נרשמת הצלחה משמעותית: בפרויקט "מגדלי מילר" ובפרויקט "שובלים" שקיבלו בימים אלה טופס 4 והחלו באיכלוס, נותרו יחידות דיור אחרונות בלבד, כולל 2 פנטהאוזים מפוארים. בנוסף, דירות ההשכרה בפרויקט מגדלי מילר זוכות לביקוש אדיר בקרב משפחות צעירות ועובדי הייטק ומרביתן הושכרו.

בחיפה בנתה שובל כבר מאות יחידות דיור והיא ממשיכה להתרחב בעיר ולהעמיק פעילות: החברה פתחה לפני כשבועיים משרד מכירות אזורי חדש בקניון קסטרא, והוציאה לשיווק פרויקטים חדשים - "אידר 39" ו-"שובל טאצ" בשכונת נאות נבון. בנוסף, בפרויקט "לוטוס 20" התקבל טופס 4 והחלה המסירה, כאשר נותר פנטהאוז אחרון למכירה.

בנוסף, החברה מקדמת ומשווקת פרויקטים חדשים בחיפה יחד עם קבוצת מבנים, ביניהם פרויקט ברחוב קריית ספר. היא פועלת לקידום ושיווק שורה של פרויקטים נוספים הצפויים לצאת לדרך בקרוב לאורך ציר מוריה, שהוא מהאזורים המבוקשים בעיר.

ברמת גן, פרויקט התחדשות עירונית ברחוב בועז 10, נמצא בשלבי הקמה ונותרו בו דירות בודדות בלבד. בנוסף, החברה צפויה לפתוח בקרוב את השיווק לפרויקט חדש ברחוב גולומב בגבעתיים.

גם בירושלים קצב המכירות מרשים ומקדים את קצב הבנייה: בשכונת רמות נותרו דירות בודדות בלבד, ובשכונת ארנונה הושלמה לאחרונה מסירת הדירות. כל יחידות הדיור בפרויקט נמכרו במלואן.

לצד הפעילות הענפה, מדגישים בשובל כי גם בתקופת המלחמה אתרי הבניה של החברה ברחבי הארץ המשיכו את פעילותם. החברה המשיכה להפעיל את משרדי המכירות באופן רציף, תוך שמירה על שירות מלא ללקוחות. בתקופה זו נמכרו עשרות דירות.

ישי רוט, מנכ"ל קבוצת שובל הנדסה / צילום: יניר סלע

ישי רוט, מנכ"ל קבוצת שובל הנדסה: "שובל ממשיכה להוכיח את החוסן והיציבות שלה גם בתקופות מאתגרות. השילוב של יזמות עם יכולת ביצוע כקבלן מבצע, מאפשר לנו שליטה מלאה בפרויקטים, עמידה בלוחות זמנים והובלה לשלב המסירה ברמה הגבוהה ביותר. לשמחתנו לקוחותינו מצביעים ברגלים בזכות שילוב מנצח בין מוצר נכון לשוק, מיקום איכותי, איכות ביצוע ומחיר".

אורטל הרוש, מנהלת השיווק והמכירות, קבוצת שובל הנדסה / צילום: יניר סלע

אורטל הרוש, מנהלת השיווק והמכירות של הקבוצה: "אנחנו רואים ביקושים גבוהים מאוד כמעט בכל אזור שבו אנו פועלים. העובדה שבפרויקטים רבים נותרו בתוך זמן קצר דירות אחרונות בלבד מעידה על אמון הלקוחות ועל המוצר האיכותי שאנחנו יודעים להביא לשוק. התנופה בחיפה ובאזורים נוספים היא רק ההתחלה. שובל ממשיכה לבסס את מעמדה כחברה מובילה בשוק, עם פריסה ארצית רחבה, מגוון פרויקטים ותנופת מכירות שממשיכה לצבור תאוצה. היעד ברור: להמשיך לייצר ערך אמיתי ללקוחות בכל רחבי הארץ".

לפרטים נוספים על הפרויקטים של קבוצת שובל ויצירת קשר הקליקו>>

