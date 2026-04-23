מגמה מעורבת בת"א; הביטחוניות מובילות את הירידות, טאואר נופלת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:30

המסחר בתל אביב עבר למגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.7%, בעוד מדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.2%. מדד המניות הביטחוניות מוביל את הירידות ונופל בכ-2.2%, כאשר אלביט מערכות בולטת לשלילה במיוחד. כך, מתחילת החודש המדד רושם ירידה של כ-5%, כאשר הוא היחיד מבין המדדים הענפיים שמניב תשואה שלילית בתקופה זאת.

מנגד, מדד ת"א־נפט וגז מתחזק בכ-1.9%, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם. בולטות לחיוב מניות אנרג'יאן , נאוויטס וקבוצת דלק .

10:05

הבורסה בתל אביב פותחת את יום המסחר בירידות חדות, בעקבות פערי ארביטראז' שליליים משמעותיים עמם חוזרות המניות הדואליות משני ימי המסחר האחרונים בוול סטריט, ועל רקע אי־הוודאות הגדולה באשר לעימות בין ארה"ב ואיראן. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.9%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.1%.

את הירידות מוביל מדד הטכנולוגיה, שנחלש בכ-1.5%, כאשר מדד הביטחוניות בולט גם הוא לשלילה עם ירידה של 1.2%. מנגד, את העליות מוביל מדד ת"א־נפט וגז, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם.

בין המניות שבולטות לשלילה, ניתן למצוא את טאואר , שנופלת במעל 6%, וכן את אורמת , אלביט מערכות וטבע שנחלשות.

8:30

1. שוקי המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בירידות שערים.

אמנם הארכת הפסקת האש על־ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פיזרה אופטימיות בוול סטריט, אך המניות הדואליות חוזרות משני ימי המסחר האחרונים בארה"ב עם פער ארביטראז' שלילי משמעותי של כ-1.3%. כמו כן, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים ירידות של עד 0.5% ובורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית, על רקע המתיחות המוגברת במצר הורמוז.

בגזרת המניות הדואליות: מניית השבבים הישראלית טאואר בלטה לרעה בשני ימי המסחר האחרונים, עם ירידה של מעל 8% ללא סיבה ברורה. היא צפויה לחזור למסחר בתל אביב עם פער ארביטראז' של כמעט 8%. מניית טבע צפויה לחזור עם פער שלילי של כ־3%, כאשר גם אורמת ופורמולה מערכות יבלטו לשלילה, עם ירידות של 5.5%-6%.

אלביט מערכות חוזרת עם ירידה של כ-2.5%. הירידה של אלביט מפתיעה, על רקע עסקה שפרסמה ביום העצמאות על זכייה בחוזים במהלך מבצע "שאגת הארי", בסכום כולל של כ־200 מיליון דולר, לאספקת תחמושת אווירית מתקדמת למשרד הביטחון.

בצד החיובי, בלטה פאלו אלטו , שצפויה לחזור לתל אביב עם עלייה של 7.6% (אם כי היא עדיין לא כלולה במדדים, ולכן לא תשפיע עליהם); וקמטק , שנהנתה מראלי השבבים וצפויה לחזור עם פער חיובי של 2.5%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, ציין הבוקר כי "הארכת הפסקת האש למועד שלא הוגדר רשמית מתקבלת ברגשות מעורבים על ידי השווקים, הממתינים לשים את האירוע מאחוריהם. מחד - תרחיש אפשרי של חזרה ללחימה רב זירתית לא יצא לפועל, לעת עתה. הוקצה זמן נוסף למגעים בין הצדדים. מנגד, אי הוודאות הגבוהה סביב העימות נמשכת, המסרים להמשך לא מעודדים וקשה מאוד לקבל החלטות עסקיות והחלטות השקעה כשהאופק כל כך לוט בערפל". מנחם הוסיף כי "בנסיבות אלו, השווקים ימשיכו לשקף המתנה דרוכה, תנודתיות גבוהה ותגובתיות חזקה ומהירה לכל התפתחות באזור. רק ביממה האחרונה, קיבלנו דוגמא לשתיים כאלו - עזיבה מיידית של מזכיר הצי האמריקאי, ללא דברי הסבר, ודברי בכיר בפנטגון כי הסרת מוקשים ממצרי הורמוז עשויה לארוך שישה חודשים".

היום, לאחר סיום המסחר בת"א, יפורסם ההרכב החצי־שנתי של מדדי הבורסה במסגרת עדכון המדדים שיחול ב-7 במאי, כאשר הבורסה מציינת כי "עדכון זה עשוי להביא לשבירת שיא מחזורי המסחר שנקבע בעדכון המשקולות האחרון, בו מחזור המסחר נאמד בכ-16 מיליארד שקל". בבורסה הוסיפו כי "עדכון המדדים הקרוב עשוי להביא לגידול בביקושים ובהיצעים ולעלייה בתנודתיות המסחר, ולהפוך את יום העדכון לאחד מימי המסחר הבולטים בבורסה בת"א בשנים האחרונות".

אמש בוול סטריט, על רקע הארכת הפסקת האש מול איראן, מדד ה-S&P 500 עלה בכ-1%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה זינק בכ-1.6% והדאו ג'ונס מוטה התעשייה טיפס בכ-0.7%. כך, למעשה, השלים הנאסד"ק עלייה של מעל 18% מתחילת אפריל, וה-S&P 500 עלה ביותר מ-12%, שניהם נסחרים ברמות שיא. אבל לא רק המזרח התיכון אחראי לשיאים בוול סטריט, אלא גם עונת הדוחות.

לפי נתוני FactSet, יותר מ־80% מהחברות במדד S&P 500 הכו את התחזיות המוקדמות. אחת מהן היא בואינג , יצרנית מטוסי F35 שעלתה ב־5% לאחר שדיווחה על הפסד קטן מהצפוי. "הגיע הזמן לשים את זה במראה האחורית", אמר אנליסט ל־CNBC בנוגע להשפעות המלחמה באיראן על השווקים. "צריך להישאר במסלול". הוא העריך כי שוק המניות האמריקאי יספק תשואת יתר על שווקים בינלאומיים אחרים.

בכל הנוגע לענקיות הטכנולוגיה, נראה שהמשקיעים מצפים לגדולות. אחרי פתיחת שנה מדשדשת, בחודש האחרון נראה כי "שבע המופלאות" (אנבידיה , אלפאבית , אפל , מיקרוסופט , אמזון , מטא וטסלה ) תופסות תאוצה ותעודת הסל העוקבת אחריהן (MAGS) עלתה בכמעט 14%. למעשה, נראה ששווי של 4 טריליון דולר, שעד לפני שנה נראה היה דמיוני, הפך לסטנדרט בקרב חבורת המניות היוקרתית, כשארבע מתוכן חצו את הרף הזה בעברן - אנבידיה, גוגל, אפל ומיקרוסופט - ופרט למיקרוסופט כולן גם שמרו עליו. אנבידיה, אגב, כבר לא מאוד רחוקה משווי של 5 טריליון, כשהיא נסחרת כיום לפי שווי של 4.92 טריליון דולר.

בלטה בעליות מניית השבבים ARM , עם זינוק של כמעט 11% ומניית מיקרון עם קפיצה של יותר מ־8%. שתיהן, יחד עם ענקיות הסקטור, כמו ברודקום ו־TSMC , הקפיצו את תעודת הסל SOXX (מדד השבבים של פילדלפיה) ביותר מ־2.5% ודחפו אותו לשיא, תוך רצף של 16 ימים של עליות - הארוך בהיסטוריה.

דוחות טסלה פורסמו ביום רביעי בלילה. החברה הכתה את התחזיות, עם רווח של 41 סנט למניה מול צפי של 36 סנט והכנסות של 22.39 מיליארד דולר לעומת צפי של 22.28. המניה זינקה במסחר המאוחר ביותר מ־3%. טסלה מגיעה לדוחות הללו במצב לא מזהיר, אחרי שהמניה איבדה כ־20% מהשיא ומתחילת השנה ירדה בכמעט 12%. והמשקיעים מצפים שתחזיר את התמחור הכמעט בלתי־נתפס שלה. במכפיל רווח עתידי של 183, זוהי המניה השלישית הכי יקרה ב-S&P 500, אחרי וורנר ברדרס ובואינג . לשם השוואה, מדד "שבע המופלאות" של בלומברג מתומחר במכפיל רווח עתידי של כ-27, נתון שנחשב לגבוה רק משום שטסלה היא חריגה קיצונית ביחס לשש ענקיות הטכנולוגיה האחרות.

היום לאחר סיום המסחר בוול סטריט, אינטל , שמוקדם יותר החודש רשמה את רצף העליות הארוך ביותר שלה מאז שנות ה-70, תפרסם את תוצאותיה הכספיות. לפי FactSet, אינטל צפויה לדווח על הפסד של 14 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 19 סנט בשנה שעברה. בשורת הרווח המתואם, בניכוי סעיפים חד־פעמיים מסוימים, הרווח צפוי לעמוד על 2 סנט למניה, לעומת 13 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. החברה צפויה לדווח על מכירות בגובה 12.41 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.67 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח האמריקאי המסחר התנהל במגמה מעורבת כשהטווחים של פחות משנה הציגו ירידה קלה בתשואות שמשקפת ירידה במפלס הסיכון, אך התשואות לטווחים ארוכים יותר דווקא עלו ושיקפו את התמונה ההפוכה. אג"ח לשנה נסחרת תמורת תשואה לפדיון של 3.69% ואג"ח ל־10 שנים עם תשואה של כ־4.3%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

למרות הארכת הפסקת האש, דיווחים על כך שחיל הים האיראני תקף ספינות במצר הורמוז הביאו לקפיצה במחירי הנפט, שחצו את הרף של 100 דולר לחבית ברנט. לפי שעה, מחיר נפט מסוג ברנט נע סביב 103 דולר לחבית, בעוד מחיר חבית מסוג אמריקאי נע סביב 94 דולר.

מומחים ומנהיגים בתעשייה בוועידת הסחורות העולמית של הפייננשל טיימס בלוזאן, שווייץ, הזהירו כי שוק החוזים העתידיים על הנפט השתבש. סעד רחים, הכלכלן הראשי של ענקית הסחר השווייצרית Trafigura, אמר כי בשנת 2022, כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה, השוק לא חווה שיבוש פיזי כה גדול כפי שהוא חווה הפעם, ועדיין מחירי הנפט הרקיעו שחקים ונותרו בין 110 ל-125 דולר לחבית במשך חודשים. "הפעם, נראה שסדר הגודל הוא משהו שהשוק פשוט לא מצליח לעכל, ולכן הוא אומר לעצמו: 'אנחנו פשוט לא הולכים לחשוב על זה', הוא אמר. בוועידה העריכו כי העולם כבר מאבד בממוצע כ-10 מיליון חביות נפט גולמי ביום ו-5 מיליון חביות של מוצרי נפט מדי יום. הפגיעה באספקה העולמית של דשנים וכימיקלים נחשבת גם היא לחמורה.

התחזקות השקל מול הדולר נמשכת ורף של מתחת ל-3 שקלים לדולר הפך ל"נורמלי החדש" בימים האחרונים. כך, בחודש האחרון נחלש המטבע האמריקאי מול המקביל הישראלי בכ־4.3%, והשער היציג ביום שלישי נקבע על 2.98 שקלים לדולר. הבוקר, השער הרציף עומד על 2.99 שקלים.

היום אחר הצהריים (16:45 שעון ישראל) יפורסם מדד מנהלי הרכש של S&P Global לחודש אפריל, שיספק תמונת מצב של הפעילות הכלכלית במגזר העסקי.

4. מאקרו

לנוכח הפסקות האש מול איראן ומול לבנון, בשוק מנסים להעריך האם בנק ישראל יוריד את הריבית. במיטב העריכו כי הסיכוי להורדת ריבית כבר בהחלטה הקרובה במאי עלה ל־50%, אבל בלידר שוקי הון מאמינים שהנגיד ימתין עד לסוף אוגוסט לפני הורדת ריבית - עם הסתייגות: "אם הפסקת האש תישמר בכל החזיתות, תיתכן הקדמה".

בסקירה של יונתן כץ נכתב כי השינוי המתודולוגי שערכה הלמ"ס במדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, בשל המלחמה, גוזר מדד מחירים גבוה יותר באפריל. "הדבר יורגש בעיקר במחירי הטיסות (עלייה של 20%) הבראה ונופש, מסיבות ואירועים. תחזית מדד אפריל עומדת על 1.2%־1.3%.

5. תחזית

אסטרטג גולדמן זאקס, בן סניידר, מעריך כי מדד S&P 500 יעלה ב־7% מהרמות הנוכחיות ויסיים את השנה ברמה של 7,600 נקודות. "שוק המניות האמריקאי צפוי להמשיך לשבור שיאים בחודשים הקרובים, על רקע המשך צמיחה ברווחי החברות", הוא אמר.

עד סוף השבוע, השווקים התעלמו מחששות להאטה בצמיחה בארה"ב, למרות מחירי דלק גבוהים. מדד S&P 500 עלה ב־12% מאז 30 במרץ, העלייה החדה ביותר מאז אפריל 2020, ולפני כן מאז מרץ 2009. סניידר ציין כי "האירועים של 2009, 2020 ו־2025 מזכירים לנו שמניות, שמביטות קדימה, נוטות להתאושש עוד לפני שמתקבל 'אישור רשמי' שהמצב השתפר".

לדבריו, משקיעים יכולים לחזור למניות צמיחה שנסחרות כיום בשווי נמוך יותר מאשר לפני המלחמה. "בתוך שוק המניות, אנו חושבים שמשקיעים צריכים להטות את התיק לעבר חברות צמיחה מבניות עם מנועי רווח ייחודיים וסיכון נמוך לשיבוש מצד AI, למשל חברות הקשורות להשקעות בתשתיות חשמל, ולא למניות שתלויות בצמיחה הכלכלית הכללית", הוא אמר.

בין המניות המומלצות על־ידי גולדמן זאקס: מטא , אמזון , AMD , אנבידיה , ברודקום ומיקרון .