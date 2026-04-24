ירידות בת"א בהובלת הביטוח והבנקים; זו המניה שקופצת ב-5%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:25

בינתיים, גם באירופה נרשמות ירידות בפתיחת המסחר. הקאק הצרפתי מאבד מערכו כ-0.6%, הפוטסי הבריטי כ-0.5% והדאקס הגרמני כ-0.1%.

במקביל, חברת נייקי הודיעה לעובדיה על גל פיטורים נוסף של 1,400 משרות ברחבי העולם , כחלק מהשלבים הסופיים של תוכנית ההתייעלות "Win Now". המהלך נועד לחזק את התשתית העסקית של החברה ולשפר את יכולת התחרות שלה בשוק, תוך התאמת מצבת כוח האדם והמשאבים לצרכיה העתידיים ולמטרות הצמיחה שלה לטווח הארוך. לפי שעה, מניית החברה לא מגיבה בצורה דרמטית ועולה בכ-0.1%.

10:10

הירידות בת"א - מדד ת"א 35 מאבד כעת מערכו כ-0.9%, וכך גם מדד ת"א 35.

מי שבכל זאת בולטת לטובה היא חברת קמטק, שמזנקת בכ-5.5%. בנוסף, נקסט ויז'ן יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים, עולה גם היא בכ-2.5%. זאת, לאחר שדיווחה הבוקר על הזמנה בהיקף של 5.8 מיליון דולר, מלקוח קיים, שתסופק עד סוף השנה.

בכך מגיע סך העסקאות של החברה מתחילת השנה הנוכחית ל-130 מיליון דולר. צבר ההזמנות של החברה מסתכם ב-288 מיליון דולר והיא הציבה יעד מכירות השנה של 275 מיליון דולר, שאם תעמוד בו יהווה גידול של 46% ביחס לשנה שעברה. חן גולן, יו"ר ומייסד נקסט ויז'ן: "החברה ממשיכה להתמקד בהרחבת פעילותה בשווקים קיימים וחדשים, אנחנו רואים ביקושים חזקים בשוק למוצרי החברה".

בינתיים הזינוק במנייה נמשך ומתחילת השנה המניה הוסיפה לערכה עוד 45%. כך, נקסט ויז'ן היא כבר אחת מ-20 החברות הגדולות בבורסה, עם שווי שוק של כמעט 26 מיליארד שקל, יותר מהבנק הבינלאומי.



10:05

על רקע ההתלקחות המחודשת במתיחות סביב מצר הורמוז, יום המסחר בתל אביב נפתח בירידות. מדד ת"א 35 יורד בכ-1%, ומדד ת"א 90 נחלש בכ-0.8%. מבין המדדים הענפיים, מי שמוביל את הירידות הוא מדד הביטוח שמאבד מערכו כ-2%. גם מדד הבנקים בכ-1.7%. מנגד, בצד העולה ניתן למצוא את מדד הביטחוניות שמוסיף לערכו כ-0.5%, ומדד טכנולוגיה שמתחזק בכ-0.3%.

מניית קמטק , שחזרה מוול סטריט בפער ארביטרז' חיובי של 2%, מוסיפה לערכה בפתיחת המסחר כ-5.3%.

עוד מניות שבולטות לחיוב: פריורטק , נקסט ויז'ן , אורמת , נובה וטבע .

עוד מניות שבולטות לשלילה: מטריקס , מבנה , קרסו נדלן , כלל עסקי ביטוח וביג .

07:30

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר על רקע ההתלקחות המחודשת במתיחות סביב מצר הורמוז והירידות אתמול בוול סטריט. הנשיא טראמפ פרסם ברשת Truth Social כי הורה לצי לא להסס ולפגוע בכלי שיט המעורבים בהנחת מוקשים, זאת בעוד שמחירי שמחירי הנפט עולים בעקבות חשש כי סגירה ממושכת של נתיב השיט עלולה להחמיר את השיבושים באספקת האנרגיה.

הבוקר באסיה מגמה מעורבת. מדד הניקיי עולה בכ-0.7%, כשמנגד הקוספי מאבד כ-0.5%. גם בחוזים העתידיים על וול סטריט מגמה מעורבת הבוקר - הנאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.4%, בעוד שהדאו ג'ונס יורד בכ-0.5%. בגזרת הנפט - המגמה מאמש נמשכת, נפט ברנט עולה בכ-1% ומחירו עומד כעת על 106 דולר.

בחזרה לת"א - המניות הדואליות חוזרות להיסחר בת"א בפערי ארביטרז' שליליים בד"כ - טאואר בפער שלילי של 3%, אלביט ונובה גם הן בפער שלילי של כ-1%, קמטק שחוזרת בפער חיובי של כ-2%, תאזן מעט.

יתכן גם שמניות השבבים המקומיות יגיבו בחיוב לדוח החזק של אינטל שיצא אתמול לאחר נעילת המסחר ובעקבות מניית החברה מזנקת ביותר מ-20% במסחר המוקדם. מנגד, מניות ה-IT יגיבו כנראה בירידות לאור הנפילה במניות התוכנה בניו יורק אתמול כשתעודת הסל IGV על מניות התוכנה נפלה בכ-5.5%.

אתמול בת"א, המדדים התאוששו לגמרי מהירידות המוקדמות - מדד ת"א מחק את כל הירידה וננעל בירידה צנועה של 0.2%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.9%.

לנוכח המתח הגובר סביב מצר הורמוז ועליית מחירי הנפט, בלטו אתמול מדדי נפט וגז ומדד הקלינטק שזינקו במעל 3%, האחרון גם בעקבות עליות חדות שהיו בסקטור בניו יורק. מדד הבנקים בלט לטובה אף הוא כשעלה ב-2%, לעומת זאת מדד המניות הדואליות השיל כ-1%.

בין 125 המניות הגדולות בת"א בלטו בהתאם מניות דוראל אנרגיה , משק אנרגיה ואנרג'יקס , כולן עלו במעל 7%. מנגד נרשמו ירידות חדות במניות טאואר , גילת ודמרי .

לאחר סיום המסחר פרסמה הבורסה את רשימת השינויים במדדים ובהתאם להערכת גלובס מהשבוע שעבר, שלוש החברות שיעלו למדד ת"א 35 הן מגה אור , חברת הנדל"ן המניב וחוות השרתים, של צחי נחמיאס, מניית הבורסה לניירות ערך עצמה, וחברת ההחזקות קנון של עידן עופר.

המניות שירדו למדד ת"א 90 הן פתאל , ושתי חברות הנדל"ן המניב מבנה ואמות , לאחר שהידרדרו למקומות 40 ומטה בבורסה, מה שמאלץ אותן לפנות את המקום במדד המניות הגדולות.

פאלו אלטו לא תצורף כעת למדדים ת"א 35 ות"א 125. פאלו אלטו החלה להיסחר ב-23 בפברואר, שבוע לאחר המועד האחרון שהיה מאפשר לה את ההצטרפות למדדים כבר בעדכון של חודש מאי.

אתמול בוול סטריט - SOXX תעודת הסל של המוליכים למחצה עלתה זה ביום ה-17 ברציפות, הרצף הארוך בהיסטוריה ומשלימה עלייה של יותר מ-43% מתחילת השנה.

בתוכה, יצרנית השבבים האנלוגיים טקסס אינסטרומנטס זינקה לאחר שחזתה הכנסות ורווחים לרבעון השני מעל ההערכות, זאת בזכות ביקוש חזק לשבבים שלה המשמשים במרכזי נתונים (Data Centers).

מניית מיקרוסופט ירדה לאחר שהודיעה על השקתה, לראשונה בתולדותיה של תוכנית פרישה מרצון לעובדים, שתהיה פתוחה לאלפי עובדים בארה"ב.

מי שלא מחכה לרצונם הטוב של העובדים היא מטא שמתכננת לקצץ 10% מכוח האדם שלה, המסתכמים בכ-8,000 עובדים, כחלק ממאמץ להגברת היעילות וכדי לאזן את הוצאותיה הכבדות בתחום הבינה המלאכותית (AI). החברה חשפה את המהלך במזכר שנשלח לעובדים אתמול, ובו צוין כי הפיטורים יצאו לפועל ב-20 במאי. מטא גם לא תגייס עובדים עבור 6,000 משרות פתוחות שתכננה לאייש.

בעקבות הצבעת בעלי המניות, עסקת הענק בין וורנר ברדרס דיסקברי לבין פרמאונט סקיידנס יוצאת לדרך. מדובר באחד המיזוגים המשמעותיים ביותר בתולדות תעשיית הבידור, המעצב מחדש את מפת הסטרימינג והאולפנים בהוליווד.

אינטל עולה בכ-20% במסחר המוקדם לאחר שהלילה דיווחה על הכנסות של 13.6 מיליארד דולר לרבעון הראשון של השנה. ציפיות האנליסטים עמדו על 12.3 מיליארד דולר. בשורת הרווח למנייה, מדווחת אינטל על רווח של 29 סנט, בהשוואה לציפיות שעמדו על סנט אחד בלבד למניה. ברבעון המקביל ב- 2025 דיווחה אינטל על הכנסות של 12.6 מיליארד דולר ועל רווח של 13 סנט למניה.

אחד הנתונים המעודדים ביותר קשור להתאוששות של אינטל דווקא בתחומים החשובים. בעוד שהצמיחה בעסקי המחשבים האישיים היו רק ב- 1%, המאמץ של ליפ-בו טאן בתחום חוות השרתים נושא פרי עם גידול חד של 22% בהכנסות ל- 5.1 מיליארד דולר.

יש לציין כי העליות של אינטל החלו עוד לפני פרסום הדוח, לאחר פרסום תוצאות טסלה. שם, הודיע המנכ"ל מאסק כי חברת הרכב החשמלי תייצר מעבדי בינה מלאכותית מתקדמים באמצעות טכנולוגית הייצור החדשה העתידית של אינטל, A14. באינטל לא הגיבו לפרסום ולא אישרו אותו גם לבקשת גלובס.

מניית חברת האוטוטק מובילאיי זינקה לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים גם בשורת ההכנסות וגם בשורת הרווח, בדוחות הרבעון הראשון שפרסמה היום. החברה, בניהולו של המייסד פרופ' אמנון שעשוע, רשמה ברבעון הראשון של 2026 הכנסות של 558 מיליון דולר, צמיחה של 27.4% ביחס לרבעון המקביל.

מניית טסלה ירדה אתמול לאחר שמאסק ביקש מהמשקיעים "סבלנות" בקשר להשקעות הכבדות של החברה בתחומי נהיגה אוטונומית ורובוטים דמויי-אדם - תחומים שעדיין לא מייצרים הכנסות משמעותיות.

2. שוק אגרות החוב

שוק החוב בדרך לסיים את השבוע בירידות שערים. מתחילת החודש, עם זאת, מדדי האג"ח הבולטים של הבורסה עדיין בטריטוריה חיובית. כך, מדד תל גוב־כללי עדיין רשם עלייה של 0.8%, והתשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 3.06%.

נזכיר כי ב־20 במרץ, לאחר שלושה שבועות של מבצע "שאגת הארי" זינקה התשואה לפדיון במדד ל־3.26%, רמה שלא נראתה מאז אמצע דצמבר האחרון. מאז היא ירדה בהתמדה, למרות העלויות הכבדות של המבצע הצבאי האחרון המסתכמות בעשרות מיליארדי שקלים. ניכר כי בסיכומו של דבר, המשקיעים מעריכים כי מפלס הסיכון של ישראל ירד, וכי בנק ישראל יחזור להוריד את הריבית בהמשך השנה. ולכן המגמה היא של תאבון מוגבר על פני זמן לחוב של ממשלת ישראל.

3. שוק הסחורות והמטבעות

מחיר הנפט עלה אתמול, והמשיך לעלות הבוקר, בשל המצב בין ארה"ב לאיראן. בבלומברג אמר דניס קיסלר מ־BOK Financial Securities כי המתחים נותרו גבוהים, וארה"ב ואיראן נמצאות במבוי סתום. "ככל שיחלוף יותר זמן מבלי שהנפט יזרום דרך המצר, כך המחירים יעלו יותר".

השקל ממשיך להתחזק מול המטבעות בעולם. כך למשל, הלירה שטרלינג נסחרת ברמה של 4.03 שקל לליש"ט - היחלשות של כמעט 18% של המטבע הבריטי בשנה האחרונה והרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2022.

מוטי אזולאי, מנהל דסק מט"ח ונגזרים במגדל ביטוח ופיננסים, מציין כי הפעם הקודמת שהליש"ט נחלש כך הייתה בזמן הכהונה הקצרה של ממשלתה של ליז טראס, אז זה קרה "בשל הבעיות הפוליטיות באי הבריטי, ובעיקר מהחשש מאי יציבות פיננסית. מאז הוא התאושש בעולם אך עדיין נמוך היסטורית".

לדבריו, הסיבה לכך היא ש"הצמיחה באי הבריטי נמוכה יחסית ומנגד האינפלציה מרימה ראש שוב ל־3.3% בשנה האחרונה ושיעור האבטלה מטפס ל־5% ויותר. השוק חושש מהמשך עלייה של האינפלציה בשל המשבר במזה"ת ואף עבר לתמחר העלאות ריבית (בבריטניה, נ.א) השנה ובתחילת 2027".

4. מאקרו

שמואל קצביאן, אסטרטג ראשי בבנק דיסקונט אומר שבהנחה שהמלחמה מול איראן קרובה לסיום (לפחות בפורמט העצים שהיה עד להפסקת האש) ולא תהיה מלחמה עצימה וממושכת בצפון, "אנו מעריכים כעת צמיחה בקצב של 4.2%-4.7% בשנת 2026. מדובר בתחזית אופטימית יחסית לשוק, אם כי ההנחות בבסיסה אינן אופטימיות-חדות מדי. נדגיש כי אומדנים אלו עשויים להשתנות (לכל כיוון) סביב התפתחויות בעתידיות במלחמה מול איראן חיזבאללה בהמשך.

"המרכיב שצפוי לרשום את הצמיחה החדה ביותר ברבעונים הבאים הוא ההשקעות, מרכיב שייתמך גם מהפחתות הריבית של בנק ישראל, זרימת ההון למשק (לאחר המלחמה) ובעיקר מצמצום הפער הגדול שנפתח לעומת קו המגמה ערב ה-7.10.23".

עוד הוא מעריך שבנק ישראל יפחית את הריבית לפחות 4 פעמים בראיה שנה קדימה, מתוכם לפחות 2-3 הפחתות ריבית עוד בשנה הנוכחית, "להערכתנו הסיכוי להפחתת ריבית כבר בסוף מאי הינו גבוה מ-50%. המגמות סביב המלחמה והשקל עשויים להשפיע על הערכה זו".

בארה"ב, נתוני שוק העבודה הצביעו על עלייה קלה בתביעות האבטלה הראשוניות. מספר התביעות החדשות עמד על 214 אלף בשבוע שהסתיים ב־18 באפריל - עלייה של 6,000 לעומת השבוע הקודם ומעט מעל התחזיות שעמדו על 210 אלף. מספר התביעות המתמשכות עלה ל־1.82 מיליון.

5. תחזית

טסלה עקפה את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון הראשון שפורסמו השבוע, כשדיווחה על הכנסות של 22.4 מיליארד דולר ורווח של 41 סנט למניה. האנליסטים בבנקי ההשקעות קנטור וג'פריס השאירו בינתיים את המלצותיהם על טסלה ללא שינוי: בקנטור "תשואת יתר" במחיר יעד של 510 דולר, פרמיה של 31.6%; ובג'פריס "החזק" במחיר יעד של 350 דולר, דיסקאונט של 9.7%.

האנליסט אנדרס שפרד מקנטור ציין כי טסלה עקפה גם את תחזית הרווחיות הגולמית ברבעון, עם 21.1%, בעוד שבשוק ציפו לכ־17%. בג'פריס, פיליפ הוצ'ויס כתב על עיכוב מסוים בהוצאות ההוניות (CAPEX) ברבעון, לצד העלאת התחזית השנתית מהוצאות של 20 מיליארד דולר ל־25 מיליארד דולר. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 54 אנליסטים מסקרים את טסלה, מתוכם 24 חיוביים, 22 נייטרליים ו־8 שליליים, ומחיר היעד הממוצע שלהם גבוה ב־3.4% מהנוכחי.