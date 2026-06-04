כבשה את לימסול: בלו אושן בין החברות הבולטות בהיקף המכירות – וממשיכה להפתיע עם זוכה ישראלי בדירה בפאפוס

הכתבה מטעם בלו אושן

שוק הנדל"ן בלימסול ממשיך למשוך עניין גובר מצד משקיעים ישראלים ובינלאומיים, אך בתקופה האחרונה נראה כי גוף אחד מצליח לבלוט במיוחד. חברת Blue Ocean מציגה היקפי מכירות משמעותיים בלימסול - שהציבו אותה כאחת החברות הבולטות בתחום.

בתוך פרק זמן קצר נמכרו על ידי החברה למעלה מ-230 דירות בלימסול - נתון שממצב אותה כשחקן מרכזי בשוק המקומי. בענף מציינים כי היקפים כאלה מתורגמים ישירות לכוח מיקוח משמעותי מול יזמים - כוח שמאפשר להשיג עבור הרוכשים תנאים משופרים, לרבות מחירים הנמוכים בעד כ-30% ממחירי השוק, מה שמסביר את היקף הפעילות הגבוה של החברה.

לצד יתרון המחיר, היקף הפעילות הגבוה מאפשר גם השגת ביטחונות חזקים מהנהוגים בשוק. בין היתר מדובר במבנה עסקאות הכולל רישום זכויות בטאבו לפני העברת כספים ליזם, וכן תשלום יתרת התמורה בהתאם לקצב התקדמות הבנייה - מנגנון שמצמצם סיכונים עבור הרוכשים באופן משמעותי.

בנוסף, קיים מימון מבנק בקפריסין בהיקף של עד כ-50% מערך הנכס, בריבית אטרקטיבית של כ-3.8% נכון להיום - מרכיב שמאפשר לרוכשים למנף את ההשקעה בצורה יעילה.

היקפי המכירות הגבוהים קיבלו גם הכרה בזירה הבינלאומית: בעקבות מכירת למעלה מ-230 דירות בלימסול, זכתה החברה להוקרה במסגרת טקס שנערך ב-22.4.2026, ואף קיבלה את פרס Royal Flash. ראוי לציין כי הפרס הוענק במסגרת אירוע של אחד היזמים הגדולים בקפריסין.

ב-12.4.2026 נערכה הגרלה נוספת, אשר שודרה בשידור חי ובפיקוחו של עו״ד עידן קיקוז. רגע השיא הגיע עם הכרזת הזוכה - אברהם כהן, שזכה בדירה בפרויקט Eden Golf בפאפוס, בשווי של למעלה ממיליון שקלים.

משפחת כהן / צילום: ורביצקי קטרין

הזכייה מצטרפת להגרלה קודמת שנערכה פחות משנה קודם לכן, במסגרתה זכתה יוספה פרלברג בשתי דירות, אשר שוויין מוערך כיום בכ-3 מיליון ש״ח.

לצד זאת, החברה ממשיכה להרחיב את פעילותה בלימסול ומשיקה פרויקט חדש בעיר במחירי פרי-סייל, החל מ-259 אלף יורו - לעומת מחירים של כ-325 אלף יורו לנכסים דומים בסביבה. הפרויקט ממוקם בסמוך למתחם גולף מרכזי הנבנה כיום בקפריסין, ומציג פוטנציאל השכרה של מעל ל-1,550 יורו בחודש.

בתוך כך, מותג נוסף מטעמה , Anchor Prime, הושק בשנת 2025 ומתמקד בעיר פאפוס, בעוד הפעילות בלימסול נותרת הליבה המרכזית.

עם נוכחות משמעותית בלימסול, היקפי פעילות גבוהים, יתרון מחירים, ביטחונות מתקדמים, גישה למימון והשקת פרויקטים חדשים במחירי כניסה אטרקטיביים - Blue Ocean ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת החברות הבולטות בשוק הנדל"ן בלימסול.

הכתבה מטעם בלו אושן