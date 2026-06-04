זיגו נערכת לקפיצת מדרגה: קבוצת אברמוב ומשקיעים השלימו עסקת מניות

הכתבה מטעם זיגו

קבוצת אברמוב ומשקיעים הפועלים לצדה השלימו לאחרונה עסקה לרכישת מניות בחברת זיגו (ZYGO), במהלך שנועד להסדיר את מבנה הבעלות בחברה ולהכין אותה לשלב הצמיחה הבא. דניאל אברמוב מונה למנכ"ל החברה.

זיגו היא פלטפורמה טכנולוגית למכירת כרטיסים ולניהול אירועים, המספקת למפיקים פתרון מקיף לניהול פעילותם - ממכירת כרטיסים וניהול כניסות ועד חיבור למערכות סליקה, שיווק וספקים רלוונטיים בעולם האירועים והבילויים.

במסגרת העסקה בוצעו שינויים בהחזקות בעלי המניות בחברה, במהלך שלפי גורמים בשוק נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום בשנים האחרונות. קבוצת המשקיעים בחרה שלא לפרט את היקף הרכישה או את תנאיה. לצד זאת, עמית קלמן, ממייסדי החברה ובעל מניות מהותי, ימשיך לכהן כחבר בדירקטוריון ובתפקיד ניהולי בכיר בזיגו במסגרת הסכם ארוך טווח. בנוסף, חלק ממעורבותו העתידית בחברה יוחזק באמצעות אופציות.

במסגרת הרכישה הצטרפה לקבוצת אברמוב קבוצת משקיעים פרטיים, הכוללת אנשי עסקים ויזמים מעולמות הטכנולוגיה, הפיננסים והפעילות המסחרית, אשר צפויים לקחת חלק בחיזוק התשתית העסקית והאסטרטגית של החברה.

את המהלך הוביל דניאל אברמוב, מבעלי המניות המרכזיים ומנכ"ל החברה, הפועל בתקופה האחרונה לחיזוק התשתית הארגונית והעסקית של זיגו. בשלב הבא, צפויה החברה להרחיב את פעילותה, לגייס עובדים נוספים ולהוסיף יכולות טכנולוגיות חדשות, במטרה להעמיק את פעילותה בשוק המקומי והבינלאומי.

העסקה בולטת גם על רקע גילם של המעורבים: אברמוב וקלמן, בני 24, נמנים עם דור יזמים צעיר שכבר מוביל תהליכים עסקיים ומבניים משמעותיים בחברות טכנולוגיה פעילות.

בשוק מעריכים כי המהלך צפוי לחזק את היציבות הארגונית של זיגו, תוך שמירה על רציפות ניהולית ועל המשך מעורבות של מייסדי החברה בפעילותה השוטפת. מודל זה, המשלב בין שינוי מבני לבין המשכיות ניהולית, הופך בשנים האחרונות לנפוץ יותר בקרב חברות טכנולוגיה הנמצאות בשלבי צמיחה.

בחברה מעריכים כי המהלך יאפשר לזיגו להמשיך להרחיב את פעילותה, לחזק את התשתית הארגונית ולהעמיק את מעמדה בשוק האירועים והטכנולוגיה בשנים הקרובות.

הכתבה מטעם זיגו