אוניברסיטת תל חי פותחת פקולטה להנדסת מערכות בינה מלאכותית

הכתבה מטעם תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל

על רקע המצב הביטחוני והמציאות המורכבת בצפון, תל-חי -אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, פותחת פקולטה (אשכול) חדשה וראשונה מסוגה בישראל להנדסה ותקשוב מתקדם. זו הפקולטה הרביעית במוסד, שבו פועלות כבר פקולטה לחינוך והוראה, פקולטה למדעי החברה והרוח ופקולטה למדעים וטכנולוגיה. דיקן הפקולטה החדשה הוא פרופ' איתן הדר, המתמחה בתחומי הנדסה מגוונים, ובהם הנדסת תוכנה, הנדסת מכטרוניקה, מדעי הנתונים, בינה מלאכותית, ראייה ממוחשבת, מערכות מידע, ואבטחת מידע.

תוכנית הלימודים הראשונה בפקולטה החדשה, שקיבלה את אישור המל"ג היא תוכנית לימודים לתואר ראשון בהנדסת מערכות בינה מלאכותית (.B.Sc) - Artificial Intelligence System Engineering.

תל-חי היא המוסד האקדמי הראשון בישראל שקיבל אישור להעניק תואר מהנדס (.B.Sc) עם התמחות במערכות בינה מלאכותית. התוכנית נבנתה על רקע ההבנה כי הבינה המלאכותית (AI) הפכה למנוע צמיחה מרכזי בכלכלה העולמית, וכי האתגר התעשייתי השתנה. פיתוח אלגוריתם מתוחכם הוא כבר רק נקודת המוצא; כיום, האתגר הוא לשלב אותו במערכת פועלת, יציבה ומאובטחת, באופן שמייצר ערך עסקי. על רקע הצורך הזה פותחת תל-חי את התוכנית החדשה, שבה הבינה המלאכותית לא תהיה רק קורס במערכת השעות, אלא תשולב במרבית הקורסים כחלק מרכזי בתוכנית.

בעוד שתוכניות מסורתיות למדעי המחשב או למדעי הנתונים מתמקדות בפיתוח הליבה המתמטית, בתעשייה נדרשים כיום מהנדסים מסוג חדש. ולכן, התוכנית החדשה נבנתה כדי להכשיר אנשי מקצוע שיוכלו להוביל את השלב הבא בתעשייה: מהנדסים שיחברו את מנועי ה-AI למערכות תוכנה מבוזרות, יבטיחו הגנת סייבר ופרטיות, ויטמיעו אותם באופן שמניב ערך עסקי מדיד.

התוכנית מיועדת למועמדים בעלי אוריינטציה טכנולוגית חזקה ויכולות אנליטיות גבוהות, המעוניינים להשתלב בתפקידי פיתוח והובלה טכנולוגית. הסטודנטים בתוכנית יוכשרו לראות את התמונה המלאה של שרשרת הערך הטכנולוגית - החל מאיסוף וארגון נתונים, דרך ארכיטקטורות ענן מבוזרות, ועד לשילוב מודלי בינה מלאכותית במוצרים תעשייתיים מורכבים תחת אילוצי רגולציה, אתיקה ויעילות תפעולית בת מדידה.

תוכנית הלימודים בנויה במודל דינמי המעדכן את תכניו מדי שנה בהתאם להתפתחות הטכנולוגית המהירה (כמו מודלי שפה גדולים וסוכנים אוטונומיים). הלימודים יתפרסו על פני ארבע שנים.

בוגרי התוכנית יסיימו את הלימודים עם תיק עבודות מעשי (Portfolio) עשיר המבוסס על פתרון בעיות אמיתיות בתעשייה ובמחקר, כגון ניתוח כשלים וחיזוי תחזוקה בפסי ייצור, ניתוב אוטומטי במערכות בנקאיות או סוכנים חכמים בעולם הרפואה. הם יוכלו להשתלב בקשת רחבה של תפקידים חדשים שהתפתחו בשוק: החל ממהנדסי בינה מלאכותית (AI Engineers): המטמיעים רכיבי AI בתהליכים עסקיים ותפעוליים, דרך מהנדסי ידע (Knowledge Engineers): הבונים את הבסיס הקוגניטיבי וגרפי הידע של הארגון ועד מומחי מידול וסימולציה: המפתחים תאומים דיגיטליים (Digital Twins) לחיזוי ואופטימיזציה של מערכות פיזיות ועסקיות.

לדברי פרופ' איתן הדר, דיקן הפקולטה להנדסה ותקשוב: "הקמת הפקולטה להנדסה ותקשוב בתל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל היא בשורה אדירה וחשובה לצפון דווקא בימים מורכבים אלו. מדובר במסע כומתה ייחודי שסופו הוא התחלה של יצירת ערך לצפון. בידע, בתעשייה, בהנדסה מעשית בגובה העיניים, כאן, ברום המדינה.

הדיקן פרופ' איתן הדר / צילום: תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל

זו פקולטה שנשענת על ההבנה כי הנדסה מודרנית אינה מתמצה בפתרון בעיות נקודתיות אלא דורשת ראייה מערכתית רחבה ויכולת להוביל שינוי בעולם רב ממדי. עולם שבו מהנדסי העתיד שאנו מכשירים הם הוגי מערכות. עולם שבו האקדמיה וההכשרה בה נותנות מענה לצורכי התעשייה והמחקר של המחר, תוך שימוש מרבי בבינה מלאכותית כמאיץ הנדסי בכל היבט מעשי ומחקרי.

בליבת הפקולטה החדשה פועלים מרכזי המחקר הייחודיים שהקמנו, שנועדו לקדם חדשנות טכנולוגית. המרכז למערכות אוטונומיות ורובוטיקה משמש כזירה תעשייתית וניסויית לפיתוח הדור הבא של כלי רכב ורובוטים מתקדמים. לצדו המרכז למדע והנדסת תאומים דיגיטליים מיועד לאפשר סימולציה וחיזוי בזמן אמת של מערכות פיזיות מורכבות. המרכז למציאות עוטפת וצוותי אדם מכונה עוסק בחקירת ממשקי אנוש המבוססים על בינה מלאכותית במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין האדם למכונה. מרכזי מחקר אלו פועלים כמעבדות התנסות מתקדמות המעניקות לחוקרים, לסטודנטים וליזמים תשתית ייחודית להפיכת מחקר תיאורטי לפתרונות הנדסיים חדשים.

אנו מאמינים כי למידה בעבודת צוות ומבוססת פרויקטים טמונה בשילוב שבין עוצמה טכנולוגית לחוסן אנושי. לכן, הפקולטה מבקשת להעניק יחס אישי וליווי צמוד לכל סטודנט וסטודנטית, בגובה העיניים, תוך שמירה על עדכניות תמידית של תכני הלימוד. למידה זו מקנה כישורים ומיומנויות הנדרשים בהנדסת העתיד המשלבת מרכיבי AI: חשיבה ביקורתית, למידה עצמאית מתמדת ויכולת ניתוח מעמיקה. באמצעות דגש על עבודה בצוותים רב-תחומיים, פיתוח כישורי ניהול ותפקוד תחת לחץ, המטרה היא להכין את הבוגרים להתמודדות עם אתגרי המציאות המורכבת בסביבה הדינמית של התעשייה והמחקר״.

הכתבה מטעם תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל