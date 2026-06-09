כשיוקרה פוגשת מוצרי חשמל: כך נראה מטבח ללא פשרות

הכתבה בשיתוף Kubiz

השקעתם חודשים בתכנון המטבח. בחרתם אדריכלית, ישבתם עם מעצב פנים, התלבטתם בין חזיתות, גוונים, משטחי עבודה, תאורה, ידיות ונגרות בהתאמה אישית, אז דווקא כשמגיעים למוצרי החשמל, למקרר, לתנור, לכיריים ולמדיח, תסתפקו בפתרון גנרי שלא בהכרח מתאים למטבח שתכננתם?

זו בדיוק הנקודה שממנה יוצאת Kubiz, רשת המתמחה במוצרי חשמל סמי יוקרתיים ויוקרתיים למטבח. לדברי יהונתן אלנקרי, מנכ"ל החברה, "Kubiz היא למעשה רשת הפרימיום היחידה בישראל שמתעסקת עם מוצרי חשמל סמי יוקרתיים ויוקרתיים למטבח בפריסה ארצית. ההתמחות שלנו היא בעיקר במקררים, תנורים, כיריים ועולם המטבח על כלל רבדיו".

ל-Kubiz ארבעה אולמות תצוגה: חיפה, הרצליה פיתוח, ראשון לציון ומתחם DCity במישור אדומים. ההמלצה היא להגיע לפגישה מתואמת מראש, ולא במקרה. "זו לא חנות שנכנסים אליה לעשר דקות ובוחרים מוצר מהמדף", מסביר אלנקרי. "פגישה יכולה לארוך גם שלוש, ארבע או חמש שעות, לא פעם בליווי אדריכל או מעצב פנים. הבחירה נעשית גם לפי הצרכים של הלקוח, אבל גם לפי הקונפיגורציה שהמטבח מאפשר".

ההבדל, לדבריו, מתחיל כבר במותגים עצמם. בעוד שברשתות החשמל הגדולות הצרכן פוגש בעיקר שמות מוכרים מאוד, ב-Kubiz מוצעים מותגים מתחומי התמחות ספציפיים, כאלה שמזוהים בעולם עם קטגוריות יוקרה. בין היתר BERTAZZONI מאיטליה BORA מאוסטריה וגרמניה, DE DIETRICH מצרפת FHIABA מאיטליה ו Gaggenau מגרמניה. "בסיס הרעיון הוא להציג ולהנגיש ללקוח קצה וקהל מקצועי מותגים שאינם בהכרח שגורים בכל פה, אבל בתחומם הם מותגי על ומייצגים את מיטב הטרנדים והבשורות בענף", הוא אומר.

מה בעצם הופך מוצר ליוקרתי? אלנקרי מדבר קודם כול על חומרי גלם, תכנון, גודל, עמידות וחוויית שימוש. "לקוח יכול לשאול, ובצדק, למה מקרר אינטגרלי אחד עולה 7,000 שקלים ואחר עולה 70,000 שקלים", הוא אומר. "אז אם מקרר רגיל שוקל בערך 60 קילו, מקרר יוקרה יכול לשקול כ-200 קילו. אם באחד יש חומרים פלסטיים רבים, הרי שבשני יש אלומיניום, זכוכית ונירוסטה. אם אחד בגובה 1.77 מטר, השני יכול להגיע ל-2.14 מטר, וזה אומר יותר נפח אחסון".

צילום: באדיבות KUBIZ

צילום: באדיבות KUBIZ

צילום: באדיבות KUBIZ

צילום: באדיבות KUBIZ

הדגש הזה חשוב במיוחד במקררים אינטגרליים. מי שעובר ממקרר רגיל למקרר אינטגרלי מגלה שהעומק מצטמצם דרמטית, ובהתאם גם נפח האחסון. במקררי היוקרה, מסביר אלנקרי, הפתרון מגיע דרך תכנון מדויק יותר וניצול גובה. "הם לא שינו את חוקי הפיזיקה", הוא אומר בחיוך, "אבל הם כן מתחו את המקררים לגובה באופן שמאפשר יותר מקום ונגישות מבחינה ארגונומי".

אחד המותגים הבולטים ש-Kubiz מציעה בבלעדיות בישראל הוא Signature Kitchen Suite או בקיצור - SKS מותג אמריקאי שנמצא, לדברי אלנקרי, בקצה הגבוה של עולם מקררי ותנורי היוקרה. "זה מותג שנמצא לצד שמות כמו VIKING ,Sub-Zero ומותגי על נוספים עם התמחות במקררים, תנורים וכיריים, כמו גם מגירות קירור במראה כובש", הוא אומר.

הייחוד של SKS בא לידי ביטוי גם בפרטים עיצוביים וטכנולוגיים. כך למשל, תנורי המותג כוללים פאנל שליטה המוטמע בתוך זכוכית הדלת עצמה. "בדרך כלל בתנור יש דלת ומעליה פאנל שליטה והפעלה. כאן הצג הוא חלק מהדלת, צג מגע המוטמע בזכוכית. זה מאפשר ליצור מראה נקי, כזה בו המוצרים יושבים בקו אחיד ולא בולטים החוצה מהמטבח".

צילום: באדיבות KUBIZ

גם הכיריים של המותג מבוססות על חשיבה דומה של נוחות וגמישות. "בכיריים בתצורת Full Flex היכן שתמקמי את הסיר על האינדוקציה, המשטח מזהה אותו ומתחיל לחמם", מסביר אלנקרי. "זו חוויית שימוש אחרת".

אבל ב-Kubiz מדגישים שהמוצר הוא רק חלק מהסיפור. החלק השני הוא הליווי. לדברי אלנקרי, רוב הלקוחות שמגיעים לחברה מלווים באיש מקצוע, אדריכל, מעצב פנים או מפקח בנייה. "בקרב אחוז ניכר מהמקרים מדובר בלקוחות שמגיעים עם גורם מקצועי. אנחנו יודעים לתת מענה לכל הגורמים האלה, לדבר בשפה שלהם, להבין את הדרישות הטכניות והעיצוביות, ולחבר את זה לצרכים של הלקוח".

אלנקרי עצמו מגיע עם ניסיון של 25 שנה בעולמות עיצוב הבית ומותגי היוקרה. זהו תפקידו השלישי כמנכ"ל, ובעבר ניהל גם את חברת המטבח הדיגיטלי,יבואנית Sub-Zero בישראל. "תחום ההתמחות שלי הוא מותגי על וחוויית לקוח", הוא אומר. "במוצרים כאלה אי אפשר להסתכל רק על המחיר. הרבה מהמוצרים לא נמצאים בזאפ, הם לא תמיד ברי השוואה, והלקוח צריך להבין מה נכון לו, למטבח שלו ולאורח החיים שלו".

בסופו של דבר, Kubiz מציעה לא רק מוצרי חשמל, אלא תהליך בחירה. כזה שמכבד את ההשקעה שכבר נעשתה בתכנון המטבח, ומבקש לוודא שגם המכשירים שבתוכו יעמדו באותה רמת דיוק. "אנחנו יודעים להעניק חוויה עוטפת של 360 מעלות", מסכם אלנקרי. "חוויית השירות היא זו שעושה את ההבדל: הירידה לפרטים, ההקשבה לצרכים והיכולת להתאים לכל מטבח את הפתרון המדויק עבורו".

הכתבה בשיתוף Kubiz