סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר העדכונים באשר להסכם המסתמן בין ארה"ב ואיראן, כאשר במהלך הלילה פורסמו בבלומברג טיוטה בת 14 נקודות של מזכר ההבנות.

לנוכח הירידות שנרשמו בוול סטריט אתמול, המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי משמעותי של כ-1.2%. נובה תבלוט לשלילה במיוחד, עם ירידה של קרוב ל-7%, כאשר אחריה טאואר וקמטק עם ירידות של כ-4.5%. אנלייט ואורמת ייחלשו גם הן בשיעור של כ-1.8%.

באסיה, נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. בורסת טוקיו עולה בכ-0.7%, בורסת הונג קונג יורדת בכ-0.5%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.2% והבורסה בסיאול מטפסת בכ-1%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.5%.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה באדום, והמשיכה כך את המומנטום השלילי שלה מתחילת השבוע. מדד ת"א 35 נסוג בכ-1%, בעוד שמדד ת"א 90 השיל כ-1.5% מערכו.

את הירידות הובילו מדדי הקלינטק והביטוח, שצנחו ב-3% וב-2.5%. למעשה, כלל המדדים הענפיים סיימו את היום בטריטוריה שלילית, למעט מדד ת"א־נפט וגז, שקפץ בכ-2.4%. הסיבה: מפעילת מאגר הגז תמר, ענקית האנרגיה שברון, הודיעה על הגדלת יכולת ההפקה היומית המרבית ב־45%. בעקבות זאת מחזיקות המאגר, ישראמקו ותמר פטרוליום קפצו. מנגד, כאמור, מניות הקלינטק, דוגמת אנלייט , דוראל ונופר אנרג'י איבדו גובה.

הרחבת ההפקה ממאגר תמר בוצעה בהשקעה של 664 מיליון דולר וכללה בין השאר הנחת צינור גז שלישי מהמאגר לפלטפורמת ההפקה באשדוד, מרחק של 150 ק"מ, כמו גם שדרוג מדחסים במתקן ההפקה עצמו. מי שביצעה את הפרויקט בפועל היא שברון, מפעילת המאגר שמשמשת גם כמפעילה של מאגר לוויתן.

אמש בוול סטריט, נרשמה נעילה מעורבת וכן מגמה של רוטציה מחברות הטכנולוגיה לחברות המסורתיות. כך, נאסד"ק ירד ב-1.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.6%. בתוכו, מניות הטכנולוגיה (XLK ) ירדו במעל ל-2%, בעוד מניות הפיננסים (XLF ) והמניות התעשיתיות (XLI ) בהובלת קטרפילר איזנו ואף משכו את מדד דאו ג'ונס לעלייה של 0.9% ולשיא חדש זה היום השני ברציפות.

מדד הדאו ג'ונס המשיך לשבור שיאים ב־2026. לאחר העליות שנרשמו עד כה היום, השלים המדד זינוק של יותר מ־8.5% מתחילת השנה. המדד רשם את השיא ה־17 במספר שלו השנה, וממשיך להפגין עוצמה למרות התנודתיות שנרשמה בשווקים בחודשים האחרונים.

גם מניות השבבים ירדו אתמול לאחר יומיים של עליות - תעודת הסל SOXX השילה כ-6%, בתוכה אינטל ו-AMD הובילו את הירידות, גם אנבידיה ירדה היום. בין היורדות גם הישראליות הדואליות קמטק וטאואר .

מניית SpaceX זינקה ואף עקפה את שווי השוק של אמזון , ולזמן קצר את מיקרוסופט , כאשר שוויה התקרב ל־3 טריליון דולר. אך בסיום המסחר איבדה גובה לשווי של כ-2.6 טריליון, פחות מאמזון. בשיא המסחר, הגיעה המניה למחיר של 225.64 דולר, המשקף שווי שוק של כ־2.97 טריליון דולר. לפי נתוני Yahoo Finance, רק אנבידיה , אלפאבית (גוגל) ואפל הן בעלות שווי גבוה יותר.

בתוך כך, החברה הודיעה אתמול כי תרכוש את Anysphere, החברה שמאחורי כלי כתיבת הקוד מבוסס הבינה המלאכותית Cursor, בעסקה בשווי 60 מיליארד דולר. מדובר באחת העסקאות הגדולות ביותר שנראו עד כה בתחום הבינה המלאכותית.

בגזרת המיזוגים והרכישות, חברת Yum! Brands הודיעה כי חתמה על הסכמים מחייבים למכירת רשת הפיצות Pizza Hut בעסקה כוללת של 2.7 מיליארד דולר, בכפוף להתאמות מחיר מקובלות.

העסקה תחולק לשני חלקים: פעילות פיצה האט הגלובלית תימכר לקרן ההשקעות הפרטית LongRange Capital תמורת 1.5 מיליארד דולר, בעוד שפעילות Pizza Hut China תימכר ל־Yum China, החטיבה הסינית של הרשת, תמורת כ־1.2 מיליארד דולר.

מחיר המכירה הכולל של פיצה האט גבוה ביותר מפי שניים משווי השוק של Papa John's , שגם לגביה נפוצו לאחרונה דיווחים כי היא בוחנת אפשרות למכירה. עם זאת, שוויה של העסקה עדיין רחוק משמעותית משווי השוק של Domino's Pizza , העומד על כ־10.2 מיליארד דולר.

2. שוקי האג"ח

שוק החוב התנהל במגמה הפכפכה לנוכח ההסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן - שהתקבל בחמיצות בשוק המקומי. האג"ח השקליות הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת, כאשר אג"ח ממשלת ישראל ל־10 שנים נחלשה בשיעור מתון, אך עדיין עלתה ב־2.7% בחודש האחרון (התשואה לפדיון ירדה החודש מרמה של כ־4% ועומדת על 3.67%).

הירידה בתשואה לפדיון משקפת ירידה במפלס הסיכון של החוב של ממשלת ישראל, כפי שהמשקיעים תופסים זאת. בנוסף, היא מגלמת צפי להפחתות ריבית בנק ישראל שגורם למשקיעים להגביר את הביקוש לאג"ח עם תשואות לפדיון גבוהות יותר (ורחוקות יותר לפירעון) כדי לבצר את הרכיב הסודי בתיק.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו ירידות אתמול, על רקע הירידה במחירי הנפט וההקלה בציפיות לאינפלציה ולהעלאת ריבית בארה"ב. התשואה לעשר שנים ירדה במעל 3 נקודות בסיס לרמה של 4.43%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה גם בכנקודת בסיס אחת לרמה של 4.05%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל מתחזק הבוקר מול הדולר בכ-0.2%, ושערו הרציף עומד על 2.91 שקלים.

ברקע ההסכם המסתמן בין איראן לארה"ב, מחירי הנפט ירדו אתמול בכ-5% לרמה הנמוכה ביותר מזה שלושה חודשים. גם הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 78 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 75 דולר לחבית.

בתוך כך, הבנקים הגדולים בוול סטריט ממשיכים להפחית את תחזיות הנפט שלהם, על רקע אופטימיות גוברת כי הסכם בין וושינגטון לטהרן ייחתם כבר ביום שישי הקרוב.

גולדמן זאקס הוריד את תחזית מחיר הנפט מסוג ברנט לרבעון הרביעי ל־80 דולר לחבית, לעומת 90 דולר בתחזית הקודמת. הבנק גם הפחית את תחזית המחיר הממוצע לשנת 2027 ל־75 דולר לחבית, לעומת 80 דולר קודם לכן. המשמעות היא שבגולדמן לא צופים ירידה משמעותית נוספת ממחירי הנפט הנוכחיים. בבנק מעריכים כי יצוא הנפט ממדינות המפרץ הפרסי ישוב לרמות שקדמו למלחמה עד סוף יולי - חודש מוקדם יותר מהתחזית הקודמת - אך הדגישו כי קיימים סיכונים שונים שעשויים להשפיע על התחזית.

במורגן סטנלי מעריכים תהליך התאוששות ממושך יותר. לפי הבנק, עד ספטמבר יחזור לשוק כ־50% מהיקף ההפקה שאבד, שיעור שיגדל לכ־80% עד דצמבר, כאשר יתרת התפוקה צפויה לשוב בתחילת השנה הבאה. "על מנת שההפקה תחזור לפעילות מלאה, יש תחילה לרוקן את מכלי האחסון המיועדים ליצוא. לכן, קצב כניסתן של מכליות ריקות למפרץ חשוב ככל הנראה אף יותר מקצב יציאתן של מכליות עמוסות בנפט", כתבו האנליסטים בראשות מרטיין ראטס.

גם מורגן סטנלי הפחית את תחזיות המחיר שלו. הבנק צופה כי מחיר Brent Dated, מדד ייחוס מרכזי לשוק הנפט הפיזי, יעמוד בממוצע על 90 דולר לחבית ברבעון השלישי, לפני שיירד ל־80 דולר ברבעון הרביעי ויישאר סביב רמה זו לאורך השנה הבאה.

4. מאקרו

לקראת החלטת הריבית הראשונה של הפדרל ריזרב תחת היו"ר החדש קווין וורש, בבנק ניהול העושר פיקטה מעריכים כי הריבית תישאר ללא שינוי ברף העליון על 3.75%. שיאו צ'ואי, כלכלנית בכירה בבנק, סבורה כי לא יהיו הפחתות ריבית נוספות בשנת 2026. "מסיבת העיתונאים תהיה ההצגה האמיתית", היא מעריכה. "אנו מצפים מוורש להמעיט בחשיבותה של ההכוונה קדימה, ובמקום זאת לדגול בסבלנות לגבי מדיניות הריבית והאינפלציה, תוך נטייה יונית יחסית לתמחור השוק".

הכלכלן הראשי של EY-Parthenon (זרוע הייעוץ של ארנסט אנד יאנג), גרג דאקו, התייחס לנושא הריבית ב־Yahoo Finance, ואמר כי וורש נתפס בדרך כלל כיוני, אך הוא יורש ועדה שהפכה ליותר ניצית. לדבריו, "האתגר הראשון שלו אינו ניווט הוועדה לכיוון מדיניות קלה יותר, אלא להוכיח שהחלטותיו מבוססות על יסודות כלכליים ולא על שיקולים פוליטיים".

גם בבנק אוף אמריקה התמקדו בתזוזה ניצית הצפויה בפרסום "תוואי הנקודות" (Dot Plot) של הפדרל ריזרב במסגרת התחזיות הכלכליות. הכלכלנים צופים כי הנקודה החציונית (המשקפת את ציפיות הריבית) תורה על הותרת הריבית ללא שינוי עד סוף השנה הנוכחית.

תרחיש הבסיס של הבנק הוא ששלושה חברי ועדה (המאק, לוגאן ושמיד) יצפו העלאה של 25-50 נקודות בסיס ב-2026, כאשר ייתכן שחברים נוספים, כמו קשקארי וגולסבי, יצטרפו לתחזית זו. הבנק הדגיש כי תחזית לפחות משתי נקודות העלאה מצד חברי הוועדה תיחשב ליונית ביחס לתמחור השוק, ואילו מעל ארבע נקודות להעלאה יהוו איתות ניצי. להערכת הבנק, היו"ר וורש לא צפוי להגיש תחזיות כלכליות, אך אם יעשה זאת, סביר שגישתו תהיה יונית והוא יצפה שתי הורדות ריבית השנה.

5. תחזית

הראלי במניות הבינה המלאכותית עשוי להימשך, לפחות לפי סקר מנהלי הקרנות החודשי של בנק אוף אמריקה, שמצביע על כך שרוב המשקיעים עדיין אינם סבורים שהמגזר הגיע לשלב בועתי.

כ-56% ממנהלי הקרנות שהשתתפו בסקר בחרו במילה "בום" כדי לתאר את השלב הנוכחי במחזור ה־AI. מדובר בשלב שבו העליות בשוק צוברות תאוצה ומשקיעים נוספים מצטרפים למסחר מתוך חשש להחמיץ את הראלי (FOMO). לעומת זאת, רק 21% מהמשיבים סבורים כי מניות הבינה המלאכותית נמצאות בשלב ה"אופוריה", השלב שבו הערכות השווי מטפסות לרמות קיצוניות ומנותקות מהיסודות הכלכליים.

עוד עולה מהסקר כי 9% בלבד ממנהלי הקרנות סבורים שהענף כבר נכנס לשלב "מימוש הרווחים", שבו משקיעים גדולים מתחילים לצמצם חשיפה מתוך ציפייה להתפוצצות אפשרית של בועה.

בנוסף, מהסקר עולה כי מנהלי הקרנות מעריכים שהמסחר הצפוף ביותר בשוק המניות האמריקאי הוא פוזיציות לונג על חברות השבבים - מה שעשוי להצביע על כך שלסקטור צפויה תנודתיות בהמשך הדרך. 80% ממנהלי ההשקעות סברו כך - שיא של כל הזמנים עבור הסקר.