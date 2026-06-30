במהלך מבצע "שאגת הארי", חלק מהמטוסים של חברות התעופה הישראליות נאלצו לעזוב את ישראל ולהחנות בשדות תעופה זרים, בין היתר בשל נוכחות המטוסים האמריקאים בנתב"ג. כעת, לגלובס נודע כי שרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו על מתווה במסגרתו חברות התעופה יקבלו מהמדינה החזר של 70% מהוצאות החניה שנגרמו להן בעקבות השהייה בחו"ל.

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בתום מבצע "שאגת הארי" כינסו משרדי הממשלה ישיבה עם מנכ"לי חברות התעופה - אל על, ישראייר, ארקיע ואייר חיפה - במטרה להפיק לקחים על חילוץ הישראלים. אלא שבמהלך הפגישה הפנו המנכ"לים את תשומת-לב המשרדים גם לנזקים הכלכליים שנגרמו להם, בהם עלויות חניה, שהייה ותפעול של מטוסים מחוץ לישראל. בעקבות זאת הוחלט כאמור על מנגנון פיצוי לחברות על עלויות החניה בלבד, בהיקף המוערך בין 50 ל-100 מיליון שקל.

ברקע, כ-100 מטוסים ומתדלקים אמריקאים חנו בנתב"ג מתחילת המלחמה. בחודש האחרון אף עלה החשש כי המגבלה על פעילות השדה תוביל לביטול מיליוני טיסות של ישראלים, אך בשבוע האחרון הוסר החשש לחודש יולי כאשר פונו כ-20 מטוסים אמריקאים, ובחודש הבא צפויים להתפנות כ-30 נוספים.

למרות הפיצויים שאושרו כעת, יש לציין כי ההפסדים של חברות התעופה עומדים על הרבה יותר. בחודש שעבר, בדיון בוועדת הכלכלה, דיווחו חברות התעופה על ההפסדים שלהן כתוצאה מביטול הטיסות במלחמה: אל על הפסידה כ-120 מיליון דולר בכל המבצע, וישראייר וארקיע דיווחו על הפסדים של כ-250 אלף דולר ביום.

לפי שעה לא סוכם על מתווה שייתן לכך מענה. בנוסף, גם מתווה הפיצויים לנוסעים טרם אושר, לאחר מחלוקת בין האוצר למשרד התחבורה.