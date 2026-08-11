יציבות באירופה; נפט מסוג ברנט מתקרב לרף ה-90 דולר לחבית

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:15

בורסות אירופה פותחות את יום המסחר ביציבות, כאשר הבורסות בפרנקפורט, בלונדון ובפריז נסחרות כמעט ללא שינוי.

מחירי הנפט מטפסים כעת במעל 1%, כאשר נפט מסוג ברנט מתקרב לרף ה-90 דולר לחבית. נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 83 דולר לחבית.

7:00

יום המסחר בשווקים הגלובליים נפתח כאשר במוקד אי‏־הוודאות סביב מצר הורמוז והקפיצה שנרשמה אמש במחירי הנפט בעולם.

הנשיא טראמפ אמר במהלך הלילה כי הצי האמריקאי ניקה את מצר הורמוז ממוקשים וכעת מחזיק בשליטה של "100%" במעבר הימי, כאשר נושא הפיצויים הופך למוקד המתיחות החדש בין וושינגטון לטהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, אמר טראמפ כי הצי האמריקאי שולט כעת באופן מלא במעבר הימי. "הוא פתוח עכשיו", אמר, והוסיף כי ארה"ב היא "היחידה שמחזיקה כרגע בשליטה במצר הורמוז". הוא תיאר את ההיערכות האמריקאית כ"חומת פלדה" ואמר כי הנחת מוקשים ספורדית מצד איראן לא שינתה זאת. "הם מפילים מוקש מדי פעם, ואחנו מוצאים אותו", אמר.

אסיה

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בורסת הונג קונג יורדת בכ-0.6%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והבורסה בסיאול מטפסת בכ-1.4%, בהובלת ענקית השבבים סמסונג, שמטפסת בכ-5%. ביפן לא מתקיים מסחר היום בשל יום חג.

שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט נסחרים הבוקר ביציבות, לאחר שאתמול קפצו בכ-5%, לנוכח ספקות גוברים בוול סטריט לגבי השגת הסכם בין ארה"ב לאיראן להרחבת תנועת המכליות במצר הורמוז. מחיר חבית נפט אמריקאי (WTI) ננעל ברמה של 82.13 דולר וחבית נפט מסוג ברנט נקבעה על 87.72 דולר.

הזינוק נרשם לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הבהיר כי ארה"ב מנהלת "חצי-מו"מ בלבד" עם טהראן וכי יסתמך על המצור הימי להפעלת לחץ, בעוד שדובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, הבהיר מנגד כי "כל עוד המצור הימי האמריקאי נמשך, לא מתקיימים התנאים הנדרשים לפתיחת המצר".

ההסלמה המחודשת מגיעה בזמן שמלאי הנפט במאגר החירום האסטרטגי של ארה"ב (SPR) ירד אל מתחת ל-300 מיליון חביות - הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 1983. בנוגע לתנאי השוק ומצב המעבר במצר, ציין פרנסיסקו בלנש, אנליסט מבנק אוף אמריקה לרשת CNBC כי "אנו צריכים לראות פי 10 יותר ספינות שעוברות במצר הורמוז כדי שנראה את מחירי הנפט חוזרים לרמות נורמליות".

מחיר הזהב נסחר אתמול בקרבת שיא של שבעה שבועות, כשהוא עולה ב-0.4% לרמה של 4,356.79 דולר לאונקיה (וחוזים עתידיים ברמה של 4,416.00 דולר), כתוצאה ממומנטום טכני חזק, חשש מפספוס גל עליות וחידוש הרכישות המאסיביות מצד הבנק המרכזי של סין שהגדיל את יתרותיו ביולי בקצב הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2023.

הזינוק בביקושים מגיע בהמשך לנתוני תעסוקה חלשים מהצפוי בארה"ב ולקראת פרסום מדדי המחירים לצרכן (CPI) והיצרן (PPI) השבוע, אשר עשויים לרמוז על תוואי הריבית של הפדרל ריזרב כאשר השוק מתמחר כעת הסתברות של 50% להעלאת ריבית בספטמבר. "המומנטום הטכני כרגע די חזק עבור הזהב באופן כללי," ציין בוב הברקורן, אסטרטג שוק בכיר ב-StoneX ל-CNBC. "מדובר במסחר זהיר, שלצידו רכישות מצידה של סין, דוחות ה-CPI וה-PPI השבוע, ומעין פחד מפספוס מהלך חזרה אל מעבר לרף ה-4,500 דולר לעת עתה". במקביל, ג'ים ויקוף, אנליסט שוק ב-American Gold Exchange, הוסיף ואמר ל-CNBC כי "נתוני ה-CPI יהיו חשובים. האינפלציה מתחילה להתקרר מעט, כשהשווקים מצפים לדוח שלא יהיה חם מדי, מה שיוביל למסחר בזהב במגמה אופקית עד עולה בטווח הקצר".

וול סטריט

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בעליות קלות. החוזים על הדאו ג'ונס נסחרים ביציבות, החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.1% והחוזים על הנאסד"ק מוסיפים לערכם כ-0.3%.

אתמול בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בטריטוריה שלילית, כאשר הלחץ במגזר הטכנולוגיה והשבבים לצד זינוק חריג במחירי האנרגיה הכבידו על המדדים המובילים. ברקע, האי-ודאות המאקרו-כלכלית חוזרת למרכז הבמה לקראת פרסום מדדי המחירים והתגברות החששות מאינפלציה.

מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.1%, מדד הנאסד"ק הוביל את הירידות עם נסיגה של 0.3% ומדד הדאו ג'ונס השיל 0.1%.

הסיפור המרכזי של אתמול נרשם בשוק הסחורות. מחירי האנרגיה זינקו בחדות ברקע התבטאויות חריפות של הנשיא דונלד טראמפ נגד איראן ודרישה לפיצויים, לצד ספקות גוברים בוול סטריט לגבי הגעה להסדר שיאפשר את פתיחת מצר הורמוז. הזינוק בנפט הקפיץ את סקטור האנרגיה (XLE ) בלמעלה מ-3.3% ליום המסחר הטוב ביותר שלו זה כחודש, אך מנגד העיק על מדדי המניות הכלליים.

התייקרות האנרגיה והחשש מהתלקחות אינפלציונית השפיעו באופן מיידי על תמחור הריבית של הפדרל ריזרב. על פי נתוני קבוצת CME, ההסתברות שהפד יעלה את הריבית בפגישתו ב-16 בספטמבר חזרה אל מעל ל-50% ועומדת כעת על 51.7% (לעומת 44.4% בלבד ביום שישי). במקביל, תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-30 שנה טיפסה לאזור ה-5.25%, רמה הקרובה לשיא של כ-19 שנה, והפעילה לחץ כבד על סקטור הנדל"ן (XLRE ) שנפל.

מגזר הטכנולוגיה חווה יום תנודתי. מחד, נרשם לחץ מכירות ומימוש רווחים בולט במניות השבבים והרכיבים האופטיים, מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) נסוג בקרוב ל-3% לאחר זינוק של מעל 9% בשבוע שעבר, קרן הסל Photonics & Optics (LYTE) צנחה ב-7.3%, ומניית קוהרנט נפלה בלמעלה מ-12% לקראת דוחותיה.

אינטל ירדה בכ-4%, לאחר שבבלומברג דווח כי היא מתכננת לגייס 15 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות, תוך ניצול ההתעוררות המחודשת באמון המשקיעים בסיכויי החברה על רקע בום הבינה המלאכותית ומרכזי הנתונים. במהלך הלילה, הסוכנות דיווחה כי היא אף מעוניינת להגדיל את סכום הגיוס בשליש ולגייס 20 מיליארד דולר.

בגזרת ה-AI נרשמה התפתחויות בחברות המובילות. ענקית השבבים אנבידיה חברה למנהלי הנכסים הגדולים בוול סטריט, בהם אפולו, בלקסטון , בלאקרוק , גולדמן זאקס ו-KKR , ביוזמת ענק של 500 מיליארד דולר למימון תשתיות בינה מלאכותית, מרכזי נתונים והבטחת קיבולת אנרגיה. בנוסף, בבנק מיזוהו סימנו פוטנציאל צמיחה משמעותי למניית ברודקום בזכות התרחבות אספקת שבבי AI מותאמים אישית לענקיות כמו מטא , OpenAI, אנתרופיק ואפל .

בשוק נרשמו חילוקי דעות לגבי המשך הדרך: בית ההשקעות BTIG בראשות האנליסט הראשי ג'ונתן קרינסקי הזהיר כי לגל העליות "לא נותר עוד הרבה מיץ לסחוט", וכי השוואה למצב בסוף 2021 מעידה על סיכון גובר למימוש חריף ("כיס אוויר") בשוק הרחב. מנגד, בית ההשקעות Evercore ISI והאסטרטג ג'וליאן עמנואל מעריך כי התנודתיות רק מחזקת את התרחיש השורי של ה-S&P 500 בדרך ל-9,000 נקודות, וטוען כי רכיבי ה-FOMO האמיתיים המאפיינים שיא שוק עדיין אינם כאן.

מניות נוספות שבלטו במסחר אמש:

פאלו אלטו קפצה ברקע ביקושים חזקים לפתרונות הגנה בפני איומי AI, וזכתה להעלאת מחירי יעד מצד BTIG ו-Cantor.

ברקשייר האת'וויי טיפסה בעקבות קפיצה של 16% ברווח התפעולי והאצת הרכישות החוזרות של מניותיה (Buyback) תחת גרג אייבל. אתמול דווח כי המשקיע המפורסם מייקל ברי הצהיר כי ברקשייר האת'וויי כבר אינה השקעה אטרקטיבית בעיניו, לאחר פרישתו של וורן באפט מתפקיד המנכ"ל.

תל אביב

המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי כולל קל של כ-0.3%. טאואר ואלביט מערכות ייחלשו בכ-4% ובכ-2%, בהתאמה; קמטק ואורמת יטפסו בכ-2.6%, בעוד פאלו אלטו וטבע יתקדמו בכ-1.6%.

אתמול, לאחר פתיחה אופטימית, המסחר עבר בהדרגה לירידות שהחריפו לקראת הנעילה. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 0.3% בלבד, אך עיקר הירידות הורגשו במדד ת"א 90, שירד ב-1.7%.

את הירידות הוביל מדד הבנייה, שנפל בכ-3.1%. גם מדדי הבנקים והביטוח בלטו לשלילה, עם ירידות של כ-2% וכ-1.6%, בהתאמה. גם מדד הביטחוניות בלט לשלילה, עם ירידה של כ-2.1%, בעיקר בגלל הנפילה במניית נקסט ויז'ן.

הכנסות יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים, נקסט ויז'ן , בראשותו של חן גולן, עלו ב-138% ברבעון השני והסתכמו בכ-88.2 מיליון דולר. בעקבות פרסום הדוח, המניה נסחרה בתנודתיות - לאחר שזינקה בכ-6%, עברה לירידה חדה ואף השלימה צניחה של כ-45% מהשיא ושל כ-15 מיליארד שקל בשווי שוק.

מניה נוספת שריכזה עניין במהלך יום המסחר היא דוראל . חברת האנרגיה המתחדשת דוראל דיווחה כי תגדיל עוד יותר את הפוזיציה שלה בארה"ב, באמצעות השקעה של 415 מיליון דולר במזומן והקצאת מניות של חברת האם הישראלית. כך, דוראל הישראלית תגיע להחזקה של 53.3% בדוראל LLC האמריקאית, לעומת 26% לפני מספר חודשים בלבד. בתחילת היום, המניה קפצה בכ-7% בעקבות הדיווח, אך לבסוף רוב העליות נמחקו והיא סיימה את היום בעלייה של פחות מ-1%.

בין 125 המניות הגדולות בבורסה בלטו לטובה שלוש דואליות - טאואר שזינקה במעל 9%, נייס ופאלו אלטו . מנגד, בנוסף לנקסט ויז'ן , נאייקס ואשטרום ירדו בחדות.

עוד משהו שכדאי לדעת

רוחב השוק בוול סטריט - שיעור המניות ב-S&P 500 שמניעות את השוק כלפי מעלה - נמצא במגמת עלייה. יש מי שרואה בכך סימן שלראלי יש עוד מקום להימשך, וגם מצביע על הזדמנות.

במרקטוואץ' דווח כי 45% מתוך החברות הכלולות במדד הדגל האמריקאי מכות אותו מתחילת השנה - הנתון החזק ביותר מאז 2022. לנוכח מגמה זו, מדד ה- S&P 500 במשקל־שווה - אשר מעניק לכל אחת מ-500 החברות משקל שווה של 0.2% וכך מנטרל את הריכוזיות הגדולה של ענקיות הטכנולוגיה - עוקף את ה- S&P 500 מתחילת השנה עם תשואה של כ-15% לעומת 13.3%.

אנליסטים ששוחחו עם מרקטוואץ' טענו כי אחת הסיבות להתרחבות הראלי נעוצה בכך שהוצאות ההון הענקיות על AI מתחילות לתמוך באזורים שמעבר לטכנולוגיה. ג'ונתן קרטיס, מנהל תיקי השקעות ב- Franklin Templeton, אמר למרקטוואץ' כי "סביר מאוד שה-AI יהפוך את כלכלת ארה"ב לפרודוקטיבית יותר. אם משקיעים מאמינים בכך, כדאי להם לרכוש את ה- S&P 500 במשקל שווה וחברות שמאמצות AI בפעילויות העסקיות שלהן".