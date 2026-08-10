בשיעור חד יותר מתל אביב: גם ירושלים מקפיצה את מחירי החניה

החל ממחר (11 באוגוסט), מבקרים בירושלים ייאלצו לשלם יותר עבור חניה בחניונים העירוניים המופעלים על ידי חברת עדן. במרכז העיר יעלה התעריף מ־18 שקל ל־22 שקל לשעה, עלייה של כ־22%. באזורים אחרים ברחבי העיר תירשם התייקרות חדה יותר, והתעריף יעלה מ־12 שקל ל־15 שקל לשעה, עלייה של 25%.

חריג אחד לעדכון התעריפים הוא מרחב תלפיות, שבו החליטה העירייה להותיר את המחיר ללא שינוי, 12 שקל לשעה. זאת, נוכח עבודות התשתית והפיתוח הנרחבות המתבצעות באזור, ובמטרה לספק פתרון חניה משלים לתושבים, לבעלי העסקים ולמבקרים.

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לצד ההתייקרות, העירייה מקפידה לשמר הטבה משמעותית לתושבי הבירה: מי שמחזיק בהטבת ירושלמי ימשיך לשלם 11 שקל לשעה בלבד בכל החניונים העירוניים, ללא כל שינוי. החיוב בפועל ימשיך להתבצע בהתאם למספר הדקות המדויק של החניה, כנדרש בחוק.

בהודעה הרשמית מסבירה העירייה כי המהלך נועד לשרת שתי מטרות עיקריות: ויסות הביקוש הגובר לחניה במרכזי העיר, ועידוד מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית - ובפרט ברכבת הקלה. נימוק נוסף שמציינת העירייה הוא העלייה המתמשכת בעלויות התפעול השוטפות של החניונים העירוניים.

התעריפים החדשים ייכנסו לתוקף באופן מיידי, כך שמבקרים ונהגים שאינם מחזיקים בהטבת התושב צפויים להרגיש את ההתייקרות כבר מהיום הראשון. הרשימה המלאה של החניונים העירוניים הרלוונטיים לעדכון זמינה באתר העירייה.

לפני שבועיים, גם עיריית תל אביב־יפו העלתה את תעריפי החניה בחניוני אחוזות החוף בשיעור של 20%. השינויים נכנסו לתוקף ב־1 באוגוסט, ובמסגרתם מחירי החניה בחניונים העירוניים בתל אביב התייקרו, ובשלושה חניונים, תל נורדאו, בזל ובני דן, שעת תחילת תעריף הלילה המוזל נדחתה מ־19:00 ל־21:00. המשמעות היא שתושבים נדרשים לשלם את התעריף השעתי הרגיל במשך שעתיים נוספות בשעות הערב. בנוסף, ההנחה לתושבי תל אביב בחניונים תל נורדאו, בזל, שרתון, בוגרשוב ובני דן צומצמה מ־75% ל־50%.