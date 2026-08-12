סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:35

העליות בתל אביב מתחזקות. מדד ת"א 35 עולה כעת בכ-0.8%, בעוד מדד ת"א 90 מתחזק בכ-1.1%.

את העליות ממשיך להוביל מדד הבנקים, שמתחזק בכ-1.3%, לאחר הדוחות החזקים של לאומי. מנגד, מדד ת"א־מניב חו"ל הוא היחיד שנסחר כעת בטריטוריה שלילית ונחלש בכ-0.2%.

שתי מניות מובילות את העליות כעת במדד ת"א 35:

מניית בזן מטפסת בעקבות הדוחות הכספיים שפרסמה החברה. בזן הציגה רווח של 263 מיליון דולר ברבעון השני של 2026, ביחס להפסד של 37 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. זאת, בזכות זינוק במרווח הזיקוק: הפער בין מחיר הנפט הגולמי לבין מחיר מוצרי הדלק. פער זה נפער בחודשים האחרונים בצורה בולטת במיוחד בשל מתקפות אוקראיניות מכוונות על תשתית זיקוק הדלק ברוסיה, שאחראית על 7% מכושר זיקוק הדלק הבינ"ל, כמו גם מחסימת מצר הורמוז שבתוכו נמצאת יכולת זיקוק משמעותית.

או פי סי אנרגיה מזנקת גם היא בעקבות הדוחות. החברדה דיווחה כי ה-EBITDA המאוחד לאחר איחוד יחסי ברבעון צמח ב-46% ל-131 מיליון דולר, בעיקר בשל עלייה במרווחי האנרגיה ומחירי הזמינות בשוק ה-PJM בארה"ב (רשת החשמל האמריקאית), ומגידול בשיעור ההחזקה בתחנות הכוח Shore ו-Maryland. ה-FFO ברבעון טיפס ב-58% ל-90 מיליון דולר, והרווח הנקי המתואם ברבעון זינק ב-580% ל-34 מיליון דולר.

במדד ת"א 125, מניית שטראוס בולטת לחיוב גם היא בעקבות תוצאותיה הכספיות. החברה יותר מהכפילה את הרווח הנקי שלה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

10:05

עליות בפתיחה בתל אביב. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.4%.

מדד הבנקים מוביל את העליות ומתחזק בכ-1%, לאחר הדוחות החזקים שפרסם הבוקר בנק לאומי . הרווח הנקי זינק ב-8.5% ל-2.83 מיליארד שקל, נתון שיא לבנק, עלייה מול רווח נקי של 2.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון עומדת על 16.3% גם כאו מדובר בשיפור למול 16.2% ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות של בזן עמדו על 2.7 מיליארד דולר, זינוק אדיר לעומת פחות מ-1.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2025.

08:20

1. שוק המניות

המסחר בת"א ייפתח הבוקר על רקע חוסר הוודאות סביב ההסכם בין ארה"ב לאיראן ודוחות טובים של שתיים ממניות ה-AI בוול סטריט. מחיר הנפט עולה הבוקר ב-0.5% ל-89.5 דולר ומשלים שישה ימי עליות רצופים, הרצף העליות הארוך ביותר מאז אפריל.

אופטימיות זהירה נרשמת הבוקר בשווקים לאור חוסר הוודאות סביב ההסכם בין ארה"ב לאיראן ודוחות טובים של שתיים ממניות ה-AI בוול סטריט.

מניות הבנקים צפויות להיות גם היום במוקד. לאחר הדוח המצויין של בנק הפועלים אתמול, הבוקר דיווח בנק לאומי על הרווח הרבעוני הגבוה אי פעם של בנק בישראל - 2.83 מיליארד שקל, לעומת זאת, הבנק הבינלאומי בניהולו של אלי כהן רשם ירידה של 8.5% ברווח הנקי, אך למרות זאת יחלק דיבידינד חריג בהיקפו, כ-95% מהרווח.

למניות הדואליות לא תהיה הרבה השפעה הבוקר, רובן ללא פער ארביטרז' משמעותי. שתיים מהן יאזנו אחת את השניה: טאואר תרד בכ-3% בפתיחה, קמטק תעלה בשיעור דומה. נאייקס שאיבדה כ-25% ביומיים האחרונים, תיפתח בעלייה של מעל 3%.

אתמול נרשמו ירידות קלות לאחר יום הפכפך שהתנהל ברובו בירידות עד 1% שהלכו ונחלשו עד סוף היום.

מדד ת״א 35, שנסחר בירידות לאורך מרבית היום, עבר לעלייה קלה לקראת הנעילה. מנגד, מדד ת״א 90 המשיך במגמה השלילית. ת"א 125 סיים בירידה קלה של 0.1%.

מדד הבנקים בלט במגמה הפוכה עם עליה של 2.5% לאחר פרסום דוחות טובים של בנק הפועלים. לעומת זאת מדד הביטוח ירד ב-2%.

אלביט מערכות משכה למטה את כל הסקטור הביטחוני. החברה פרסמה דוחות כספיים עם צמיחה של 16% בהכנסות ו28% ברווח הנקי. נראה שהמשקיעים ציפו ליותר בעיקר לאור התמחור הגבוה של המניה.

נאייקס המשיכה בתגובה שלילית חדה אחרי הדוחות המאכזבים שפירסמה שלשום והשילה כרבע משוויה ביומיים. החברה הציגה עליה של 28% בהכנסות אך עברה להפסד בעקבות הוצאות חד פעמיות של תגמול מבוסס מניות. בית ההשקעות William Blair מעריך כי הירידה החדה במניה בעקבות הדוחות היא דווקא הזדמנות קנייה.

ב-William Blair מסמנים מנועי צמיחה ארוכי טווח כמו התרחבות בתחום טעינת הרכב החשמלי והתרחבות לשירותים פיננסיים (כולל הבקשה להקמת בנק בארה"ב), והעלו מעט את תחזית ההכנסות ל-2026 לכ-518 מיליון דולר.

תורפז הגיבה בירידה חדה גם היא לאחר פרסום הדוח לרבעון השני שפורסם הבוקר.גם כאן נראה שהמשקיעים התאכזבו למרות צמיחה נאה שהציגה החברה הן בהכנסות והן ברווח אך הצפי היה לתוצאות טובות יותר.

עוד אתמול:

מניית טבע בלטה לחיוב בעקבות הודעת סוכנות הדירוג מודי'ס על העלאת דירוג האשראי של החבר

מניות הנפט והגז, דלק ותמר פטרוליום הובילו את העליות במדד נפט וגז, על רקע הזינוק העולמי במחירי האנרגיה.

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באסיה נרשמת מגמה מעורבת: הקוספי בדרום קוריאה מזנק בכ-5%, הניקיי ביפן ללא שינוי, הנג סנג בהונג קונג יורד ב-1%, מדד שנגחאי בסין עלה בירידה קלה.

איתות חיובי מוקדם לסקטור השבבים בוול סטריט, השתיים של דרום קוריאה, SK hynix וסמסונג אלקטרוניקס מזנקות הבוקר והוא מגיע אחרי הדוחות החזקים של קורווייב והתחזית האופטימית של סופר מיקרו, השתיים, זינקו בחדות במסחר המאוחר בוול סטריט.

החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים הבוקר בעלייה קלה של עד 0.2%.

אתמול ננעלה וול סטריט בירידות, בהובלת מניות הטכנולוגיה, לאחר שהתקוות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז התפוגגו והתגברו הספקות לגבי האפשרות שארה"ב ואיראן יגיעו להסכם רחב יותר שיסיים את העימות.

ה־S&P 500 ירד ב־0.3%, הנאסד"ק איבד 0.6% והדאו ג'ונס ירד ב־82 נקודות, 0.2%.

מגזר שירותי התקשורת היה החלש ביותר במדד, כאשר אלפאבית (גוגל) ואפלווינג איבדו 3% ו־5%, בהתאמה. אלפאבית נמצאת תחת לחץ בתקופה האחרונה, בדרך ליום ירידות רביעי מתוך חמישה, לאחר שגוגל הודיעה בשבוע שעבר על ארגון מחדש של חטיבות הבינה המלאכותית שלה.

גם מגזר הטכנולוגיה ירד. אנבידיה , שפתחה את היום בעליות בעקבות הודעתה על שיתוף פעולה עם שישה מנהלי נכסים גדולים לגיוס של יותר מ־500 מיליארד דולר לתשתיות AI, איבדה את העליות .אפל ירדה ביותר מ־1%.

הירידות נבעו מהעלייה במחירי הנפט והתגברות אי־הוודאות סביב העימות במזרח התיכון. בכיר במועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן חזר והבהיר כי מצר הורמוז לא ייפתח מחדש עד שדרישותיה של איראן ייענו , לפי רויטרס. חוזי WTI עלו בכ־1% ונסחרו מעל 83 דולר לחבית, בעוד ברנט טיפס בכ־1% מעל 88 דולר.

המשקיעים פונים הבוקר לנתוני אינפלציה מרכזיים: מדד המחירים לצרכן (CPI) ליולי יפורסם אחה"ב ומדד המחירים ליצרן (PPI) יפורסם ביום חמישי. הנתונים עשויים להיות חשובים במיוחד לאחר דוח התעסוקה החלש שפורסם לאחרונה וסיבך את תמונת המצב של הפדרל ריזרב.

ישראליות בוול סטריט:

אלביט ירדה בחדות למרות תוצאות מעולות ברבעון - החברה סיכמה אותו עם גידול נוסף בצבר ההזמנות לשיא חדש של 32 מיליארד דולר (לעומת 28 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה).

איליה פיינר, אנליסט בלידר שוקי הון, מעריך ש"התגובה במניה משקפת בעיקר את רף הציפיות הגבוה מאוד של המשקיעים ערב הדוחות, ואת הרגישות הגבוהה במניה לאחר העליות החדות שנרשמו בחודשים האחרונים".

פלטפורמת המסחר וההשקעות, איטורו ירדה אף היא לאחר שהודיעה על הסכם לרכישת הברוקראז' האמריקאי TradeZero.

2. שוקי האג"ח

במיטב מציינים ששוק האג"ח הקונצרניות בישראל ממשיך להפגין עמידות מרשימה, אך גם שאננות. מדדי האג"ח הקונצרניות בדירוג השקעה (תל בונד שקלי ותל בונד 60) השיגו מתחילת השנה תשואה גבוהה משמעותית מזו של המדדים המקבילים בחו"ל. "את הפער ניתן להסביר, בין היתר, בכך שבישראל, בניגוד למדינות רבות אחרות, הריבית נמצאת במגמת ירידה, התומכת גם באפיק הקונצרני".

"עם זאת, להערכתנו המשקיעים מתמחרים בחסר את הסיכון. מדד מניות הנדל"ן ירד ביותר מ-20% מהשיא, אך מרווחי האג"ח של חברות הענף נותרו קרובים לרמות שפל היסטוריות. בשנים 2022-2023 ירידה דומה במניות הנדל"ן הייתה מלווה בעלייה משמעותית במרווחי האג"ח. לירידה במניות חברות הנדל"ן יש סיבות כלכליות מהותיות, הנוגעות לא רק לפגיעה ברווחיות, אלא גם להיחלשות האיתנות הפיננסית של החברות בענף".

עוד בשוק האג"ח הקונצרני - סוכנות הדירוג מודי'ס העלתה את דירוג האשראי של ענקית התרופות טבע ל־Baa3 מ־Ba1, עם תחזית יציבה. מדובר בדירוג האשראי הבינלאומי שניתן לטבע, כאשר לפי מודי'ס, העלאת הדירוג משקפת את ההצלחה של אסטרטגיית "חזרה לנתיב של צמיחה" של חברת התרופות.

מודי'ס ציינה את גיוון מקורות ההכנסה של טבע, השיפור בשולי הרווח התפעולי ותזרים המזומנים החופשי, לצד ציפייה כי טבע תמשיך להפחית את חובה בשנה־שנה וחצי הקרובות. מחירה של אג"ח טבע (לפירעון בעוד 10 שנים) שנסחרת בבורסת פרקנפורט לפי תשואה לפדיון של 5.83%, עלה בשנה האחרונה ב־2.3%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

התנודתיות בשוק המט"ח נמשכת, כאשר הדולר שב להתחזק ושערו היציג נקבע על 3 שקלים. זאת, לאחר שבפתח השבוע הוא ירד לראשונה מאז חודש יולי מתחת לרף ה־3 שקלים. במיטב אומרים שבהיעדר זעזועים ביטחוניים, שערו של השקל צפוי בעיקר להיות תלוי בחודשים הקרובים בהתנהגות שוק המניות האמריקאי.

רפי גוזלן, כלכלן ראשי, באי.בי.אי בית השקעות, מעריך כי "התחזקות השקל בסביבה הנוכחית אינה טריוואלית". לדבריו, "התגברות הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב, תומכת בדולר בעולם, כאשר הלחץ להיחלשות השקל עשוי להתגבר במידה ועליית התשואות תוביל גם להיחלשות בשוק המניות. בפן המקומי, בלימת מגמת הירידה בשיעור החשיפה של המוסדיים, אי הוודאות הפוליטית, ומדיניות בנק ישראל שמייחסת חשיבות גבוהה מאוד לשער החליפין, כל אלה מהווים גורמים שתומכים בהתייצבות ואף נטייה להיחלשות של השקל מהרמות הנוכחיות".

עוד בשוק המטבע -

השפעת ההתערבות המשותפת של יפן וארה"ב בשוק המט"ח מתפוגגת, והין נחלש שוב ומתקרב לעבר 160 ין לדולר - רמה שנחשבת לסף שבו הרשויות ביפן עשויות לשקול התערבות נוספת.

מדובר בהיפוך משמעותי עבור המטבע היפני, שהתחזק בחדות לאחר ההתערבות המשותפת בחודש שעבר. אחת הסיבות לחולשת הין היא המשך פעילות עסקאות ה-Carry Trade. לדברי דרק הלפני מ־MUFG Bank, המגמה עשויה להימשך כל עוד שוקי המניות מפגינים חוסן והתנודתיות בשווקים נותרת נמוכה.

4. מאקרו

דוח אינפלציה חשוב שיפורסם אחר הצהריים עשוי להעניק לפדרל ריזרב מעט מרחב נשימה במאבקו באינפלציה.

מדד המחירים לצרכן (CPI), שיפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה, צפוי להצביע על עלייה מתונה בלבד ביולי: 0.1% במדד הכללי ו־0.2% במדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, לפי קונצנזוס דאו ג'ונס. בחישוב שנתי צפויים המדדים לעמוד על 3.4% ו־2.5% , בהתאמה - ירידה של 0.1 נקודת אחוז בכל אחד מהם לעומת יוני.

אף ששיעורי האינפלציה השנתיים עדיין יהיו גבוהים משמעותית מיעד הפד של 2%, שני נתונים חודשיים מתונים ברציפות עשויים לאפשר לחברי ועדת השוק הפתוח של הפד לקנות מעט זמן לפני שיחליטו על שינוי בריבית .

בנק אוף אמריקה, למשל, עדיין צופה שלוש העלאות ריבית בחודשים הקרובים . כלכלני הבנק כתבו ללקוחות כי דוח התעסוקה החלש של יולי "לא שינה את התמונה הכוללת בשוק העבודה - הוא יציב. וחשוב מכך, תגובת הפד לנתונים מוטה במידה רבה לכיוון נתוני האינפלציה, כפי שעולה מההתבטאויות האחרונות של בכירי הפד".

לדברי הבנק, אם מדד האינפלציה המרכזי של הפד ירשום במהלך החודשיים הקרובים עלייה ממוצעת של 0.25% בחודש , "כמעט מובטח שהפד יתחיל להעלות את הריבית בספטמבר". מנגד, עלייה ממוצעת של פחות מ־ 0.2% תדחה את העלאת הריבית, בעוד שכל נתון שבין שני הספים הללו יהפוך את החלטת ספטמבר ל־ "הטלת מטבע". במקרה כזה, ההחלטה תהיה תלויה ביו"ר הפד קווין וורש - ובשאלה האם הדיווחים האחרונים, שלפיהם הוא פתוח להעלאות ריבית במקרה הצורך, אכן משקפים את עמדתו, או שמא דווקא ההתבטאויות היוניות יותר שלו במסיבת העיתונאים ביולי משקפות טוב יותר את תגובתו לנתונים.

אצלנו המוקד השבוע יהיה נתוני האינפלציה עם פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יולי שיתפרסם ביום שישי. הצפי של בית ההשקעות הראל הוא לעלייה של כ-0.3% בהובלת עלייה עונתית במחירי הנופש והדיור. למרות המדד החיובי האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים צפויה להישאר סביב 1.6%.

5. תחזית

אסטרטגים של ג'יי.פי מורגן העלו בפעם השנייה בתוך חודשיים את תחזיתם למדד S&P 500, וציינו את חוזקם של רווחי החברות ואת התשואה שמתחילות להניב ההשקעות העצומות בבינה מלאכותית.

הצוות בראשות דוברבקו לקוס-בויאס צופה כעת כי מדד המניות האמריקאי יעלה ל־8,000 נקודות, יעד המשקף עלייה של כ־3% מרמת הסגירה ביום שישי. ביוני העלו האסטרטגים את היעד ל־7,800 נקודות, לעומת 7,600 נקודות קודם לכן. התחזית החדשה מעט גבוהה מהממוצע של 20 אסטרטגים שנכללים בסקר של בלומברג.

עונת הדוחות לרבעון השני סיפקה עדויות לכך שהוצאות ההון של ענקיות הטכנולוגיה המפעילות תשתיות AI בקנה מידה עצום, המכונות "היפרסקלריות", הופכות להכנסות באמצעות ביקוש מצד לקוחות, אמרו האנליסיטים של הבנק.

הם הצביעו על צמיחה חזקה יותר בתחום הענן ועל גידול בצבר ההזמנות של אלפאבית, אמזון ומיקרוסופט, שלדבריהם אמורים להפחית את החששות בנוגע לתשואה על ההון שהן משקיעות.

"ככל שצבר ההזמנות הגבוה יהפוך להכנסות שיוכרו בדוחות, צמיחת הענן צפויה להישאר נתמכת היטב, ובכך לספק אישור לעלייה בהוצאות ההון על AI", כתבו. "בקרב כלל ההיפרסקלריות, מדדי הביקוש נותרים גבוהים וממשיכים לעלות."

מדד S&P 500 חזר לרמות שיא, לאחר שרווחי החברות זינקו ב־32%, אחת העליות החזקות ביותר שנרשמו אי פעם. תשומת לב רבה הופנתה להוצאות של ענקיות הטכנולוגיה על AI ולהשפעה שלהן על תזרים המזומנים.

בבנק צופים שההשקעות ב־AI ימשיכו לעלות, כאשר הטכנולוגיה צפויה להוות השנה יותר ממחצית מסך הוצאות ההון, המסתכמות בכ־1.5 טריליון דולר, של חברות מדד S&P 500 . לפי התחזית, חלקה של הטכנולוגיה בהוצאות צפוי להמשיך ולגדול.

אסטרטגים בבנקים ובהם דויטשה בנק, סיטי גרופ וגולדמן סאקס נמנים גם הם עם הקולות האופטימיים ביותר ביחס למניות האמריקאיות השנה. בממוצע, האסטרטגים צופים כי מדד S&P 500 יעלה ל־ 7,845 נקודות עד סוף השנה, כ־1% מעל רמתו הנוכחית.