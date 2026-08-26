1 מאמינה בשותפויות: המהלך החדש של חברת אב-גד

חברת אב-גד וקבוצת ברק פיננסים מקימות חברה בת משותפת בשם "אב-גד בעיר", שתתמחה בפרויקטים להתחדשות עירונית במרכז הארץ, ובשלב ראשון תקלוט 24 פרויקטים שכבר מקדמת אב-גד. במסגרת המהלך ברק פיננסים תחזיק 49% מהמניות בחברה החדשה תמורת השקעה של כ-49 מיליון שקל. בנוסף היא תשלם לאב-גד בעיר כ-4 מיליון שקל עבור הוצאות קידום הפרויקטים שביצעה חברת-האם אב-גד עד סוף יוני 2026.

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בראש החברה יעמדו שי מימוני, כיום מנכ"ל ברק נופך התחדשות עירונית, ועודד רצון, כיום המהנדס הראשי של אב-גד, שיכהנו כמנכ"לים משותפים בכפוף לאישור הדירקטוריון, ולאישור בתוך אב-גד החזקות.

המהלך מצטרף לעסקה שחתמה אב-גד בתחילת החודש עם אמריקה ישראל של אלון שטאובר ושמשון הראל, שבמסגרתה הפכו השתיים לשותפות בפרויקט קריניצי ברמת גן. אמריקה ישראל השקיעה כ-21 מיליון שקל תמורת 49% מהפרויקט. מוקדם יותר השנה, בחודש ינואר, השלימה החברה עסקת שותפות עם חברת שפונדר-פדלון, בפרויקט אלי כהן בתל מונד - וגם אז היה מדובר בכ-21 מיליון שקל תמורת 49% מהפרויקט.

לדברי עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד, המהלך מהווה "שלב נוסף בהתפתחות האסטרטגית של החברה. אנחנו מקימים יחד עם ברק פיננסים פלטפורמה ייעודית לקידום ותכנון פרויקטים קטנים ובינוניים של התחדשות בניינית, בלב אזורי הביקוש וברווחיות גבוהה, שמועד עלייתם לקרקע קרוב יחסית. בזמן הזה, אב-גד תוכל להתמקד בפרויקטים גדולים של מתחמי פינוי בינוי ברחבי הארץ".

קבוצת ברק פיננסים מגדירה עצמה בית לניהול הון וצמיחה פיננסית, הפועל בעולמות הנדל"ן, ההשקעות והמימון. עבורה, המהלך מבטא את השלב הבא באסטרטגיית הצמיחה שבנתה לעצמה: הרחבת הפעילות גם לעולמות הייזום והביצוע.

2 ישראל מתגייסת

בנק הפועלים תרם כחצי מיליון שקל להפעלת מיזם קהילתי ותרבותי בכיכר חרמון בקריית שמונה, שספג פגיעה משמעותית בעקבות המלחמה. במסגרת המהלך הוקם מרחב קהילתי, בית קפה וחלל עבודה משותף תחת השם "מונה", ותופק סדרת אירועי תרבות בימי חמישי לצד שוק לילה מקומי. המהלך מתבצע בשיתוף עם עמותת "החלוץ", המתמחה בהפעלת מרחבים עירוניים ובפעילות קהילתית.

כיכר חרמון בעיר קריית שמונה / צילום: גוני סלע

3 שיווק

בסמסונג ישראל משקיעים בקידום הסמארטפונים המתקפלים החדשים, עם סדרת רשת וקמפיין אופנה. ראשית עלו ארבעה מערכונים חדשים בסדרת הרשת "למי קראת בומרית?!", בכיכובן של נעמי לבוב, מירב פלדמן ועינת הולנד, ובבימויו של ארז בן הרוש. נזכיר כי הפרקים הראשונים עלו סמוך להשקה של הקיץ שעבר, ורשמו כ-12 מיליון צפיות ברשתות החברתיות.

נעמי לבוב, מירב פלדמן ועינת הולנד / צילום: סמסונג

בנוסף, החברה שיתפה פעולה עם טרמינל X מקבוצת פוקס, ויצרה קמפיין שיעלה בטלוויזיה, דיגיטל, רשתות חברתיות והאתר של חברת האופנה. זאת לצד הטבה ייעודית ללקוחות סמסונג באפליקציית Members.

4 מינויים חדשים

ליאור לוי גילור, 48, מונתה למנכ"לית אמנת, המתמחה בייעוץ וניהול פרויקטים. קודם לכן כיהנה כמנכ"לית סיסנת תוכנה.

ליאור לוי גילור / צילום: פזית אסולין

גיא קלנר מונה למנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, ויחליף את יוסי פתאל שפורש אחרי 11 שנים בתפקיד. כיום מכהן קלנר כסמנכ"ל החברה העירונית ראשון לציון, ובעבר כיהן כיו"ר איסתא.