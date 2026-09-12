הלית ינאי-לויזון

עם מספר שיא של דירות לא מכורות, שוק הנדל"ן הישראלי נמצא במצב צבירה מורכב. הקיפאון ניכר בשטח: הריבית עדיין גבוהה, למרות ההפחתות האחרונות; אי־הוודאות המאקרו־כלכלית נמשכת; ותחושת ה״שבתון״ של חלק מהרוכשים יצרה תחושה שהשוק פשוט תקוע במקום. הקבלנים נלחמים על כל לקוח באמצעות מבצעי מימון יצירתיים, בעוד חלק גדול מהציבור עדיין יושב על הגדר וממתין לראות לאן הדברים הולכים.

אלא שבחיים אין אקום, והמצב המורכב של השוק מייצר הזדמנויות, ולכן החלטנו להקדיש את המוסף לנושא ההשקעות - בנדל"ן במישרין (בארץ ובחו"ל), או דרך הבורסה, באמצעות השקעות במניות, באג"ח ובקרנות ריט.

עלייה חדה של 64% בשנה

נתוני הכלכלן הראשי במשרד האוצר לחודש יוני ממחישים שגם בתקופה של קיפאון יש פעילות, ובעיקר שיש מי שמוכן לבחון את השוק דרך משקפיים של השקעה: 1,392 דירות נרכשו על ידי משקיעים בחודש יוני - עלייה חדה של 64% לעומת יוני 2025. עם זאת, בהשוואה ליוני 2024 מדובר בעלייה של 5% בלבד. משקל המשקיעים מכלל העסקאות עמד על 16%, גבוה ב־1.5 נקודות אחוז לעומת יוני אשתקד.

במקביל, המשקיעים מכרו ביוני 1,487 דירות. לכאורה, זו עלייה של 40% לעומת יוני 2025, אבל למעשה זוהי עלייה של 2% בלבד לעומת יוני 2024. נראה כי המשקיעים עדיין נרתעים מהשוק.

לפני נתוני הכלכלן הראשי באוצר, מאז אוקטובר 2021 (חודש לפני העלאת מס הרכישה על משקיעים), ועד יוני 2026, נגרעו ממלאי הדירות שבידי משקיעים 8,435 דירות. באוצר מציינים שזו כמות שאינה משמעותית ביחס למלאי הדירות העומדות להשכרה - אבל המלאי בוודאי לא גדל, ובינתיים ההיצע לא גדל ונרשמת עלייה בשכר הדירה. לפי נתוני הלמ"ס לחודש יולי, בקרב שוכרים שחידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.6% בשכר הדירה, ואילו בקרב שוכרים חדשים, בדירות שבהן התחלף השוכר, נרשמה עלייה של 4.7%.

סיבה להמתין או הזדמנות להשקיע?

הנתונים האלה מזכירים שבשוק הנמצא בתקופה של חוסר ודאות, מה שנראה לרוכש אחד כסיבה להמתין, עשוי להיראות למשקיע אחר כהזדמנות.

ובתקופות שבהן השוק הרגיל מדשדש, אפשר לחפש את אפיקי הצמיחה הבאים - מעבר לים או ממש כאן: באמצעות רכישה של חלק מנכס, השקעה במניות מתוך ציפייה לעליית ערכן, אג"ח קונצרניות או נכסים שאינם מיועדים למגורים. וגם בשוק הדירות עצמו עשויות להיווצר הזדמנויות, כאשר הלחץ על יזמים, מוכרים ומשקיעים משנה את מאזן הכוחות ומאפשר למצוא עסקאות שלא היו זמינות בתקופות אחרות.

ייתכן שאחרי הבחירות, עם ירידה באי־הוודאות ושיפור במצב הרוח, גם הענף יוכל לצאת בהדרגה מהקיפאון ולחזור לשגשג.

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