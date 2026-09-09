סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:00

דברים שקורים הבוקר:

נופר אנרגיה הודיעה על השלמת השלב השני והסופי בהסכם ההשקעה של קבוצת כלל ביטוח בחברת הבת, נופר ישראל. במסגרת פעימה זו, שהושלמה מוקדם מהצפוי ולאחר קבלת מלוא אישורי הצדדים השלישיים, הזרימה כלל כ-102 מיליון שקלים נוספים. סכום זה משלים השקעה כוללת בהיקף של כ-308 מיליון שקלים, תמורת 18.75% מהון המניות של נופר ישראל.

השלמת העסקה לפני מועד היעד המקורי (אשר נקבע ל-31 באוקטובר 2026), מהווה נדבך נוסף בתהליך הארגון מחדש שמבצעת החברה לקראת הנפקת מניות ראשונה בבורסה (IPO) של נופר ישראל.

קבוצת ברנד ודיסקונט קפיטל הודיעו על כניסתה של דיסקונט קפיטל כשותפה בקבוצת נתון, מהחברות המובילות בישראל בתחומי ניהול, אחזקה ושירותים למבנים ונכסים.

במסגרת העסקה תשקיע דיסקונט קפיטל 41.4 מיליון שקל תמורת כ-20% ממניות נתון. ההשקעה מתבצעת לפי שווי חברה של 207 מיליון שקל, המשקף שווי פעילות (EV) של כ-270 מיליון שקל.

העסקה משקפת הצפת ערך משמעותית לברנד בתוך פחות משנה .בנובמבר 2025 רכשה ברנד 60% מנתון, ובהמשך הגדילה את החזקתה לכ־79%. בסך הכול השקיעה ברנד בנתון הון של כ־52 מיליון שקל, בעוד שלאחר כניסת דיסקונט קפיטל עומד שווי החזקתה על כ־164 מיליון שקל - פי 3.2 מסך ההון שהשקיעה.

לאחר השלמת ההשקעה תחזיק ברנד בכ-79% מנתון, דיסקונט קפיטל בכ-20% ושמואל שלו, מייסד ומנכ"ל פעילות האבטחה בקבוצה, בכ-1%.

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

08:15

1. שוק המניות

המסחר בת"א ייפתח הבוקר לנוכח ההסלמה הבטחונית בין ארה"ב לאיראן - לפי דיווח איראן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן. ארה"ב השמידה מכליות איראניות.

השווקים בעולם שקטים יחסית הבוקר כשבאסיה מגמה מעורבת וללא שינויים גדולים בבורסות המובילות, והחוזים העתידיים בוול סטריט יציבים בינתיים. מחיר הנפט ממשיך לעלות וכבר נושק לראשונה מאז יולי ל-100 דולר לחבית.

לדואליות תהיה השפעה מעורבת על פתיחת המסחר - פאלו אלטו בפער חיובי של 2.3%, אך היא עדיין במשקל נמוך במדד ת"א 35. החברה קיבלה השבוע בשורה: ב-21 בספטמבר ייכנס לתוקף עדכון המדדים הרבעוני של S&P. השינוי המסקרן נמצא ב-S&P 100: פאלו אלטו תצטרף למדד לצד אריסטה נטוורקס, דל וסנדיסק.

טבע תעלה בכ-1% אך אלביט בפער שלילי של כ-2%, גם מניות השבבים הדואליות (טאואר, קמטק ונובה) בפערים שליליים של עד 1%.

אתמול בערב, פנה בנק דיסקונט לבנק ישראל ולאוצר בבקשה חריגה לבטל את עסקה המכירה של כאל לקבוצת חורש-הראל. בדיסקונט טוענים כי הסיכוי למצוא רוכש חלופי עד המועד שנקבע נמוך, וכי הבינלאומי מתנגד להנפקת כאל.

עוד פורסם אתמול לאחר הנעילה שצחי אבו בעל השליטה בארי נדל"ן, רוכש מחצית מגרעין השליטה בוויי בוקס ב-76 מיליון שקל. העסקה תכניס את חברת הנדל"ן שלו לשליטה משותפת בוויי בוקס ותוסיף לצבר הפרויקטים שלה יותר מ-40 פרויקטים ואלפי יחידות דיור בתל אביב ובגוש דן.

● כבר לא להיט: המניה הביטחונית שצנחה בכמעט 80% מהשיא ומחכה לתקציב חדש

אתמול ננעלה הבורסה בירידות שהחריפו לקראת הסגירה - מדד ת"א 35 ירד ב-0.8% ומדד ת"א 90 ירד ב-1.4% והשלים יומיים של ירידות.

כל המדדים הענפיים ירדו ואת המגמה השלילית הובילו היום מדדי הנדל"ן השונים - מדד הבניה ומדד נדל"ן מניב ירדו בכ-1.5%. ירידות נרשמו גם במדדי האנרגיה והקלינטק, שאיבדו כ-1%. גם מדדי הפיננסים, בנקים וביטוח ירדו בכ-1%.

בין 125 המניות הגדולות בבורסה בלטו לרעה מניות ארית תעשיות , אמפא ואייאיאס . בין העולות הבודדות, מור השקעות , בית שמש ובזן.

עוד אתמול -

מניית דור אלון ריכזה עניין לאחר שהחברה דיווחה לבורסה על חשד חמור למעילה רחבת היקף במספר מתחמי תדלוק.

מניית נאוויטס מדממת כבר כמה ימים והיום ההשילה כ-3% נוספים ובסך הכל כ-9% מאז יום חמישי שעבר. חברת חיפושי הנפט עומדת הפכה למטרה בעקבות הסלמת סכסוך הריבונות של ארגנטינה עם בריטניה.

מניית ארבה רובוטיקס זינקה שנבחרה יחד עם שותפתה הסינית, Hirain לתוכנית נהיגה אוטומטית של אחת מקבוצות הרכב הגדולות בעולם.

אתמול פורסם שאנחנו לקראת שינוי נוסף בפעילות הבורסה המקומית - רשות ניירות ערך והבורסה הודיעו על הקמת צוותי עבודה משותפים לקידום פרויקט לפיתוח שוק ההון הישראלי בשנת 2027 - הרחבת המסחר לשעות הערב. זאת, כחלק ממהלך "לחיזוק מעמדו הבינלאומי של שוק ההון הישראלי ולהמשך חיבורו לשווקים הגלובליים המובילים".

● האזהרה של יועץ ההשקעות לרוכשי S&P 500

באסיה הבוקר - בקוריאה הדרומית מדד הקוספי עולה ב-2%, בהובלת ענקיות השבבים SK Hynix וסמסונג אלקטרוניקס. העליות עוקבות את מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) שטיפס אמש בוול סטריט ב-1.3%. בורסת טוקיו עולה ב-0.3%, הונג קונג יציבה.

כשהתשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב נעות בשיאים משקיעי האג"ח דרוכים לקראת הודעת משרד האוצר היום בנוגע להיקף תוכנית הרכישה החוזרת של האג"ח השבוע. היקף רכישות גבוה עשוי דווקא לתמוך באג"ח ולהוריד את התשואות ארוכות הטווח. עם זאת, ב־RBC מעריכים שרכישה של יותר מ־ 8 מיליארד דולר תהיה קשה לביצוע.

בינתיים, החוזים העתידיים בוול סטריט יציבים הבוקר.

אתמול וול סטריט רשמה ערב אדום: מחירי הנפט זינקו ושלחו את המניות ואיגרות החוב לירידות, על רקע החשש מהתחדשות הלחצים האינפלציוניים ועליית הריבית, ימים ספורים לפני פרסום נתוני אינפלציה מרכזיים בארה"ב. מדד S&P 500 ירד ב-0.3% זה יום המסחר השני ברציפות, נאסד"ק ירד בשיעור דומה בעוד דאו ג'ונס איבד כ־1%. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות עלו.

מניות שריכזו עניין -

מטא פלטפורמס (פייסבוק) חשפה סוכן AI חדש בשם Muse, שנועד לבצע משימות עבור המשתמש ולנהל עבורו משימות וארגון אישי, צעד נוסף בחזון של מארק צוקרברג לעתיד שבו לכל אדם יהיה עוזר AI אישי.

קוואלקום רשמה הישג משמעותי במירוץ אחר הוצאות הבינה המלאכותית. אמזון תשתמש בשבבי ה-AI שפיתחה במרכזי הנתונים שלה ואף תשקיע בחברה.

אינטל עלתה לאחר דיווח כי היא צפויה להעלות מחירים. במקביל, בית ההשקעות Northland Securities העלה את המלצתו על המניה ל״תשואת יתר״, על רקע ההתקדמות בתוכנית ההתייעלות וההבראה של החברה.

ASML זכתה להתחייבויות מצד יצרניות שבבים מובילות להשתמש בציוד הייצור החדש שלה, במקביל להסכם רחב יותר שנועד לענות על הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים עבור מערכות AI.

בוסטון סיינטיפיק ו־Stryker ירדו לאחר ששתי יצרניות הציוד הרפואי דיווחו על השלכות של מתקפות סייבר נפרדות. החברות צופות כי השפעת המתקפות עלולה להימשך חודשים.

גם מניות הקשורות לבינה מלאכותית רשמו עליות חדות, על רקע ההתלהבות הגוברת מהמודל החדש של OpenAI, שנקרא Astra. מניית קורוויב , חברת תשתיות הענן ל-AI, זינקה בכ-15%. גם מניות Lumentum וקוהרנט, המייצרות ציוד אופטי ולייזרים המשמש את מרכזי הנתונים של מערכות AI, זינקו.

2. שוקי האג"ח

שוק החוב התל אביבי המשיך לאבד גובה ולמעשה בחודש המסחר האחרון המגמה היא שלילית.

מדד תל גוב־כללי ירד ב־0.3% בחודש החולף כאשר התשואה לפדיון הגלומה באותו מדד, שכולל את כל סדרות האג"ח של ממשלת ישראל - טיפסה בהדרגה ל־3.02%. בחודש האחרון נגע המדד פעמיים מתחת לקו 3% הסימבולי, כאשר ניכר כי מה שמדאיג את המשקיעים הן עליית התשואות באג"ח ממשלת ארה"ב - שמובילות להקטנת האטרקטיביות של אג"ח של ממשלת ישראל בשוק הגלובלי ומחלישות את הביקושים לחוב מקומי. מאז פברואר האחרון, אז נגע המדד ברמת שפל של 2.88%, מדובר עדיין בעלייה מתונה במפלס הסיכון.

ומעבר לים - כשהתשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב נעות סמוך לשיאים, משקיעי האג"ח ממתינים בדריכות להודעת משרד האוצר הערב בנוגע להיקף תוכנית הרכישה החוזרת של האג"ח השבוע.

על רקע העלייה בתשואות, משרד האוצר האמריקאי הודיע בחודש שעבר כי לפחות יכפיל את היקף הרכישות החוזרות של אג"ח ארוכות טווח. הרכישות כבר נקבעו מראש, והפעולה הראשונה מאז ההודעה, שתתמקד באג"ח ממשלתיות לפדיון של 10 עד 20 שנה - תתבצע מחר בערב שעון ישראל.

אלא שהחדשות המשמעותיות עשויות להגיע כבר הערב. משרד האוצר יפרסם בדיוק כמה אג"ח בכוונתו לרכוש. בתקופה האחרונה רכש האוצר עד 2 מיליארד דולר של אג"ח ארוכות טווח בכל פעולה, ולכן הצפי הוא להיקף של לפחות 4 מיליארד דולר ברכישה הקרובה.

אנליסטים ב־RBC Capital Markets כתבו כי רכישה בהיקף של 4 מיליארד דולר צפויה לאכזב את המשקיעים ועלולה להוביל לעלייה נוספת בתשואות על האג"ח הארוכות. בתרחיש הבסיס שלהם, משרד האוצר צפוי לרכוש 5-6 מיליארד דולר .

היקף רכישות גבוה יותר עשוי דווקא לתמוך באג"ח ולהוריד את התשואות ארוכות הטווח. עם זאת, ב־RBC מעריכים שרכישה של יותר מ־ 8 מיליארד דולר תהיה קשה לביצוע, אלא אם משרד האוצר יקל את ההנחיות הנוגעות לרכישת אג"ח במחירי השוק הקיימים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מחיר הנפט במגמת עלייה והתקרב שוב ל־100 דולר לחבית, בשל החשש מפני הסלמה נוספת במזה"ת. כלכלני חטיבת המחקר של בנק ANZ האוסטרלי הזכירו בוול סטריט ג'ורנל תקיפות אמריקאיות על מיכליות נפט איראניות והעריכו שעלתה הסבירות ל"קיפאון ממושך" במצב, עם תקיפות מדי פעם.

גולדמן זאקס מזהיר כי החרפה במתקפות במפרץ הפרסי ובים האדום עלולה לדחוף את מחירי הנפט בעולם מעל 120 דולר לחבית - זינוק של כ-20% לעומת מחיר הברנט הנוכחי, שנע סביב 100 דולר לחבית.

אם המצב הביטחוני ימשיך להידרדר והפגיעה בזרימת הנפט דרך האזור תחריף, מחיר של 120 דולר לברנט כבר אינו תרחיש קיצון , אלא תרחיש שגולדמן זאקס מזהיר מפניו - עם השלכות ישירות על מחירי הדלק, האינפלציה וציפיות הריבית בעולם.

בשוק המט"ח, הין היפני התחזק בימים האחרונים ביחס לדולר. עינת מאיר, מנהלת המחלקה הכלכלית בבנק דיסקונט, כתבה כי התחזקות המטבע היפני נתמכת בנתונים חזקים המצביעים על עלייה מהירה מהצפוי בשכר הריאלי, עלייה בציפיות הריבית שצפויה לעלות ל־1.25%, וכן על רקע דברי שר האוצר האמריקאי שהוא מעדיף שיפן תעלה ריבית במקום להתערב במסחר.

השקל יציב הבוקר, 3.018 שקלים לדולר.

4. מאקרו

מחר צפוי הבנק המרכזי האירופי (ECB) לפרסם את החלטת הריבית שלו. בשוק כבר נערכים להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה מ־2.25% ל־2.5%, ואף מתמחרים בסבירות עוד שתי העלאות בשנה הקרובה. ברקע, האינפלציה בגוש האירו עלתה באוגוסט ל־3.3%, מ־2.9% ביולי, בעקבות עליית מחירי האנרגיה.

התחזיות אומרות כי ה־ECB יעלה את הריבית בספטמבר, אך שגובר הסיכוי להעלאה גם בדצמבר. עם זאת, בבנקים סבורים שלאחר גל העלאות יחזור ה־ECB להורדות ריבית, כשלהערכתם אלו יידחו לאמצע 2027.

5. תחזית

בנק אוף אמריקה פרסם את התחזיות שלו לגבי המטבעות השונים בעולם, ובעיקר משנה את הטון כלפי הדולר ומוותר על התחזית השורית שהחזיק עד כה.

בבנק מעריכים כי החוסן של הכלכלה האמריקאית והאפשרות להעלאות ריבית נוספות כבר מגולמים במידה רבה במחירי השוק. בינתיים הדולר לא הצליח להתחזק גם בתקופה שבה פערי הריביות מול יתר העולם היו משמעותיים והנתונים הכלכליים בארה"ב חזקים.

בבנק מזהירים גם מהתערבות גוברת של משרד האוצר האמריקאי בשוק האג"ח, כולל תוכניות להרחבת הרכישות החוזרות של אג"ח ממשלתיות ארוכות. לדברי הבנק, מהלכים כאלה עלולים להעלות את החשש מפגיעה בעצמאותו ובאמינותו של הפד, ולהטות את מאזן הסיכונים לכיוון של היחלשות הדולר לקראת סוף השנה.

למרות שינוי הטון, בבנק שומרים על תחזית ניטרלית יחסית לאירו מול הדולר, עם יעד של 1.15 דולר לאירו בסוף 2026, אך צופים התחזקות של האירו ל- 1.20 דולר ב-2027.

הין - ההימור המועדף: המטבע שבו הבנק מזהה את הפוטנציאל הגדול ביותר הוא דווקא הין היפני. הבנק ממליץ על פוזיציית שורט בדולר מול הין, עם יעד של פחות מ-150 ין לדולר, בנוסף להמלצת שורט קיימת על הפרנק השווייצרי מול הין.

בבנק מציינים כמה גורמים שעשויים לתמוך בין: שיפור במאזן התשלומים של יפן, אפשרות להאצה בקצב העלאות הריבית של הבנק המרכזי היפני, וכן שינוי אפשרי בהרכב ההשקעות של קרנות הפנסיה הציבוריות במדינה. אם גופים כמו GPIF יגדילו את החשיפה לאג"ח יפניות על חשבון השקעות בחו"ל, הדבר עשוי ליצור ביקוש נוסף לין.

תחזית הבנק משקפת התחזקות הדרגתית של המטבע היפני: 149 ין לדולר בסוף 2026 ו-145 ין לדולר בסוף 2027.

בקרב יתר מטבעות ה-G10, הדולר האוסטרלי (AUD) הוא ההימור המועדף על הבנק נגד הדולר האמריקאי. זאת על רקע התשואה הגבוהה יחסית באוסטרליה, היותה יצואנית סחורות והאפשרות להעלאות ריבית נוספות מצד הבנק המרכזי המקומי.

גם הליש"ט מקבלת תחזית חיובית, בין היתר על רקע זרימות הון הקשורות להשקעות בבינה מלאכותית. מנגד, התחזית לדולר הקנדי שלילית, בין היתר בשל פערי הריבית הצפויים בין קנדה לארה"ב.

בבנק מציינים כי בחודשים הקרובים צפויה הסביבה הפוליטית להיות עמוסה, עם בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב והדיונים על תקציבי בריטניה וצרפת. עם זאת, בבנק סבורים שחלק ניכר מהסיכונים הפוליטיים כבר מגולם במחירי השוק.

גם החשש מפני "דה-בייסמנט" של הדולר, כלומר שחיקה מתמשכת בערכו בשל חששות לגבי המדיניות הפיסקלית והמטבעית בארה"ב, אינו משכנע במיוחד את האנליסטים. לדבריהם, תופעה זו לא הובילה בעבר להיחלשות ממושכת של הדולר.

השורה התחתונה של הבנק: לאחר שהדולר לא הצליח להתחזק גם בתנאים שנחשבו נוחים עבורו, הבנק מעדיף כעת לחפש את ההזדמנות "בצד השני של המטבע" - ובעיקר בין היפני.

** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.